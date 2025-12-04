Ինչպես ստեղծել No-Code AI Workflows օգտագործելով Activepieces եւ Sevalla

Մարդիկ օգտագործում են այն, որպեսզի գրել բաղադրիչներ, վերլուծել տվյալները, պատասխանել օգնության պահանջները, եւ կառավարել բիզնես որոշումներ. Բայց կառուցել AI workflows- ը դեռ դժվար է բազմաթիվ օգտագործողների համար: Շատ գործիքները պահանջում են կոդը, հարմար տեղադրման կամ երկար ուսուցման. Activepieces- ը շատ հեշտ է: Դա open-source գործիք է, որը թույլ է տալիս որեւէ մեկը ստեղծել Smart Workflows- ը հեշտ տեսակի կառուցիչով: Դուք կարող եք միավորել AI մոդելներ, տվյալների աղբյուրներ, եւ համակարգեր առանց գրելու կոդը: Այսպիսով ավտոմատացման ավելի բաց է թիմերի համար, ովքեր ցանկանում են աշխատել ավելի արագ եւ կտրել մոդելային փորձը: Այս ուղեցույցում մենք գիտենք, թե ինչ է ActivePieces- ը, թե ինչպես աշխատել այն հետ եւ թե ինչպես օգտագործել Sevalla- ի միջոցով մեր սեփական տարբերակը կլուխում: Ի՞նչ կկտրենք \n \n \n \n \n \n \n \n Ի՞նչ են ActivePieces Հիմնական հոդված՝ ActivePieces- ի էլեկտրոնային համակարգը Workflow- ի ստեղծումը ActivePieces- ում Օգտագործելով Sevalla- ը, ActivePieces- ի տեղադրում է Cloud- ում Real-world օրինակներ ActivePieces- ի սահմանափակումներ Հյուրատետր Ի՞նչ են ActivePieces Արդյոք, դա մի open-source ավտոմատացման պլատֆորմ է, որը կենտրոնանում է հեշտությամբ օգտագործման. Ապրանքներ Դուք կարող եք տեղադրել այն ձեր սեփական սերվերի վրա կամ օգտագործել այն կլորում: Պլատֆորմը օգտագործում է Clean Flow Builder- ը, որտեղ յուրաքանչյուր բլիկը նշում է մի քայլ: Այս բլիկները կոչվում են կլիկներ: Աղջիկը կարող է զանգահարել API-ը, կապել մի գործիքով, ինչպիսիք են Google Sheets- ը, գործել AI մոդել, կամ սպասել տղամարդկանց ինտեգրման համար: Միացելով միասին բաղադրիչները, դուք կարող եք ստեղծել աշխատանքային արագություններ, որոնք աշխատում են որպես գործիչներ: Նրանք կարող են լսել պատմություններ, կատարել विश्लेषणներ, ստեղծել բաղադրիչներ, գնահատել տվյալներ, կամ ուղեցնել արդյունքները այլ գործիքների. Հիմնական հոդված՝ ActivePieces- ի էլեկտրոնային համակարգը Activepieces- ի հիմնական նպատակը այն է, որ տեխնիկական եւ ոչ տեխնիկական օգտվողները կարող են ստեղծել աշխատանքային փաթեթներ, որոնք ներառում են AI- ը: Այն ապահովում է հեշտ տեսակի ինտերֆեյսը, բայց նաեւ ունի հզոր դիզայնային փաթեթը կոճի տակ: Մատակարարները կարող են ստեղծել նոր բաները TypeScript- ում: Այս custom բաները ապա ցույց են տալիս Visual Builder- ում, որը ցանկացած մեկը կարող է օգտագործել: Այսպիսով առաջադեմ ռեժիմը չգիտելի է հարմարավետ ինտերնետից հետո: Պլատֆորմացիա ունի ավելի քան 200 բաղադրիչներ: Նրանք շատ են տարածքում: Նրանք ներառում են սովորական գործիքներ, ինչպիսիք են Email, Slack, Google Workspace, OpenAI եւ Notion. Բացի այդ, դուք կարող եք կարդալ Links, Parsing Text, Calling Webhooks, կամ սպասել ժամանակավոր գործառույթներ. Գրասենյակը արագ աճում է, քանի որ ցանկացած մեկը կարող է ավելացնել նոր մասեր: Ամեն մասը մի npm փաթեթ է, քանի որ այն հարմար է լայն JavaScript- ի էլեկտրոնային համակարգում: Activepieces- ը նաեւ աջակցում է անձնական տպագրություն: Օրինակ, աշխատանքային արագությունը կարող է տեւել եւ տեւել, թե ինչ-որ մարդ է հաղորդագրությունը վերահսկել, նախքան ուղարկել այն: Այն կարող է նաեւ հավաքել պատասխանները ձեւից: Այս տարբերակները թույլ են տալիս ստեղծել ռեժիմներ, որոնք համատեղում են ավտոմատացման եւ անձնական ճշգրտությունը: Սա օգտակար է գործիքներում, որտեղ վտանգը կամ ճշգրտությունը կարեւոր է, ինչպիսիք են համոզվածության վերահսկողություններ կամ հավելվածության ռեժիմներ: Պլատֆորմացիայի մեծ մասը իր AI- ի առաջին դիզայնի մեջ է: Այն ներառում է հայտնի AI- ի մատակարարների բնական աջակցություն: Դուք կարող եք ստեղծել գործիչներ, որոնք վերլուծում են տեքստը, գրել են հաղորդագրությունները, դասընթացել են բաղադրույքները, վերլուծել են տարածքները, կամ որոշում են: Դուք կարող եք նույնիսկ հարցնել AI- ից, որ մաքրում է տվյալները մի թռիչքում, առանց սեղմման: Այսպիսով հեշտ է օգտագործել AI- ը աշխատանքի արագության եւ վերահսկողության համար: Workflow- ի ստեղծումը ActivePieces- ում Ամեն գործառույթը սկսվում է trigger- ի հետ: A trigger- ը գործառույթն է, որը սկսում է գործառույթը: Դա կարող է լինել նոր հաղորդագրություն, նոր ֆայլ, կայքի պահանջը, կամ ժամանակագրական ժամանակագրություն: Երբ սխալները բացվում են, սխալը փուլում է փուլից փուլով: Ամեն փուլը սխալ է, որը դուք ընտրում եք գրասենյակից: Գործարանը ցույց է տալիս, որ թռիչքը պարզ ճշգրիտ դիզայնում է: Դուք կարող եք ավելացնել թռիչքներ, թռիչքներ, թռիչքներ եւ տվյալների թռիչքներ: Data mapping- ը այն գործընթացը է, որը ասում է, թե ինչպե՞ս է տեղեկատվություն ուղարկել մեկ քայլից այլն: Այն օգտագործում է հեշտ ինտերֆեյս, որտեղ դուք ընտրում եք տարածքները նախորդ քայլերիից եւ կապնեք նրանց նորից: Երբ AI- ի բաղադրիչները ավելացվում են, աշխատանքային արագությունը ավելի հզոր է: Օրինակ, դուք կարող եք մուտքագրել տեքստը ձեւից AI- ի մոդելին եւ ստանալ վերլուծություն: Դուք կարող եք ուղարկել ֆայլային կապը եւ վերցնել հիմնական բաները: Դուք կարող եք հարցնել AI- ից, որ պատասխանել է հարցին, կամ որոշել, թե մի հաղորդագրություն սեղմվում է մի տեսակում: Այս արդյունքները ապա փոխվի հաջորդ քայլում, որտեղ նրանք կարող են պահել կամ ուղարկվել: Օգտագործելով Sevalla- ը, ActivePieces- ի տեղադրում է Cloud- ում Activepieces- ի օգտագործման համար դուք կարող եք տեղադրել այն ձեր համակարգչում (լուսանկարներ) (լուսանկարներ) (լուսանկարներ) (լուսանկարներ) (լուսանկարներ) (լուսանկարներ) Եթե ցանկանում եք տեղադրել այն ձեր համակարգչի վրա, . Հետեւաբար, այստեղ են instructions Self-hosting- ը թույլ է տալիս ձեզ ամբողջական վերահսկողությունը եւ սովորաբար սիրում են տեխնիկական թիմերը, ովքեր ցանկանում են պահել զգալի տվյալները ինտերնետում: Դուք կարող եք ընտրել ցանկացած թվային մատակարարը, ինչպիսիք են AWS, DigitalOcean, կամ այլն, ActivePieces- ի տեղադրման համար: Բայց ես օգտագործում եմ Sevalla- ը: Արդյոք, դուք կարող եք ստանալ այն, ինչ դուք պետք է ստանալ, քանի որ դուք կարող եք ստանալ այն, ինչ դուք պետք է ստանալ. Սվալա Ես օգտագործում եմ Sevalla-ը երկու պատճառների համար: \n \n \n Բոլոր պլատֆորմերը կախենում են ձեզ համար, որպեսզի ստեղծեք մի թվային ռեսուրսը: Sevalla- ը մատակարարում է $ 50 բրիտանիք, որը մենք կարող ենք օգտագործել, այնպես որ մենք չենք ծախսում այս օրինակի համար: Sevalla- ն ունի ActivePieces- ի Template- ը, այնպես որ պարզեցնում է մանրամասն տեղադրման եւ տեղադրման համար, ինչը պետք է պետք է տեղադրման համար: Գտնեք Sevalla-ին եւ սեղմեք Templates. Դուք կարող եք տեսնել ActivePieces- ը, քանի որ այս Templates- ը. Սեղմեք «ActivePieces» սմարթը. Դուք կարող եք տեսնել ծրագրի ապահովման համար անհրաժեշտ սմարթները. Սեղմեք «Develoy Template» -ը: Դուք կարող եք տեսնել, որ սերտիֆիկը ապահովվում է: Երբ տեղադրումը ավարտվում է, գնացեք ActivePieces- ի ծրագրին եւ սեղմեք «Visit app»-ը: Տեսեք ձեր անունը, էլեկտրոնային հեռախոսը եւ սերտիֆիկը, եւ դուք կանգնեք սերտիֆիկի համար: Սեղմեք «New Flow»-ը: Դուք կարող եք ստեղծել թռիչք սեղմելու կամ ընտրել ActivePieces- ի առաջարկված բազմաթիվ բաղադրիչների մեկը: «LINKEDIN Content Idea Generator» սմարթը. Սեղմեք “Use template”. Դուք կարող եք տեսնել գործառույթը, որը ստեղծվել է ձեզ համար. Դուք կարող եք նաեւ ավելացնել/լուծել մասեր, ըստ ձեր պահանջները. Դուք կարող եք ստեղծել կապներ ձեր էլեկտրոնային փոստի, Google Sheets եւ այլն, որպեսզի այն ներառում են բլոգների. Տեսանյութը կօգնի ձեզ ընտրել մի մոդել եւ ավելացնել ձեր api սեղմը: Օրինակ, դուք կարող եք գտնել ձեր Դուք կարող եք տեսնել նաեւ նախընտրված մոդել, որը պատրաստ է օգտագործել ձեր աշխատանքային արագության հետ: OpenAI API սեղմեք այստեղ Լավ! Դուք այժմ ունեք արտադրանքի մակարդակի ActivePieces սերվեր, որը աշխատում է կլուխում: Դուք կարող եք օգտագործել այն, որպեսզի ստեղծել ձեր բոլոր աշխատանքային փաթեթները: Real-world օրինակներ Մատակարարական թիմը կարող է ավտոմատել մատակարարման հզորությունը նոր մատակարարների միջոցով AI մոդելով: AI- ը մատակարարում է ընկերության չափը, արդյունաբերությունը եւ նպատակը: Ապրանքները գնում են CRM- ի համար: Մատակարարական թիմը փնտրում է ժամերը մանրամասն հետազոտությունների համար: Մասնավորության թիմը կարող է ստեղծել գրառման օգնություն: Այն կանգնում է տեսքները ձեւից, արտադրում է թարգմանություններ, օգտագործելով AI մոդել, եւ տեղադրում է թարգմանություններ Google Docs- ում: Հաջորդը թարգմանողները թարգմանում են տեքստը: Համատեղելիության թիմը կարող է մշակել երկար ֆայլերը: Նրանք բեռնում են ֆայլը, AI մոդելը բեռնում է հիմնական ռեժիմները, եւ աշխատանքային արագությունը ուղարկել է վերլուծողներին: Այսպիսով հեշտ է վերլուծել կարգավորումների փոփոխություններ: Օպերացիոն թիմը կարող է վերահսկել նոր տոմսերը helpdesk համակարգում: AI- ը վերահսկում է տոմսը: Workflow- ը վերահսկում է սխալությունը եւ ուղարկել է այն ճիշտ թիմի համար: Այսպիսով արագ է պատասխանատվության ժամանակը: Limitations of ActivePieces ActivePieces- ի սահմանափակումներ Activepieces is powerful, but it has some limits. Քանի որ այն դեռ աճում է, ոչ բոլոր գործիքներ կամ ծառայություններ, որոնք դուք կարող եք ցանկանալ, դեռ չի հասանելի, այնպես որ, դուք կարող եք ստեղծել custom բաղադրիչներ. The visual builder is simple, but complex logic can become messy to manage. Բարձր գործառույթները կարող են պետք է տեղադրել, որպեսզի անմիջապես աշխատել. Self-hosting- ը նաեւ պահանջում է տեխնիկական գործառույթներ, հատկապես թարմացումներ, scaling, եւ անվտանգության համար. Իհարկե, երբ AI առանձնահատկությունները օգտակար են, նրանք ներառում են արտաքին մատակարարներին, ինչը նշանակում է, որ դուք պետք է կառավարեք API- ի սեղմիչները, ծախսերը եւ հավասարությունը: Այս սահմանափակները ոչինչ չի խուսափում, որ այն արժանավոր է, բայց օգտագործողները պետք է գիտեն, որ այդ մասին, նախքան հավատում են, որ դա կարեւոր աշխատանքային տրանսպորտների համար: Հյուրատետր Activepieces- ը պարզ է: Ավտոմատեք աշխատանքը, որը կանգնած է քեզ: Մեկեք AI- ը ձեր գործիքների հետ: Բարձրեք գլուխները տեսականորեն: Նկարողեք տեխնիկական եւ ոչ տեխնիկական օգտագործողներին ստեղծել ավտոմատությունը: Սա օգնում է թիմերը արագացնել, նվազեցնել սխալները եւ կանգնած լինել նշանակական աշխատանքով: AI- ի աճը նշանակում է, որ թիմերը կօգտագործեն ավելի մասնագիտացված մոդելներ: Նրանք պետք է պետք են հեշտ մեթոդներ, որպեսզի այդ մոդելները միացնել իրենց օրական գործիքների հետ: Ապրանքանիշներ, ինչպիսիք են Activepieces- ը, ապահովում են թիմերի վերահսկողությունը եւ արագությունը, երբ նրանք չեն պահանջում programming- ի ուսուցման համար: The platform continues to improve with new pieces and stronger AI features.As the community grows, the number of available integrations will increase. \n \n Խնդրում ենք, որ դուք սիրում եք այս հոդվածը: Տեսեք ինձ LinkedIn- ում կամ այցելեք իմ կայքը: Խնդրում ենք, որ դուք սիրում եք այս հոդվածը: Տեսեք ինձ LinkedIn- ում կամ այցելեք իմ կայքը: LinkedIn-ի մասին Տեսեք իմ կայքը