如何使用Activepieces和Sevalla构建无代码AI工作流

人工智能现在已经成为许多团队日常工作的一部分,人们使用它来撰写内容,分析数据,响应支持请求,并指导业务决策。 但是,构建人工智能工作流对于许多用户来说仍然很困难,大多数工具都需要代码、复杂的设置或长时间的培训。 Activepieces 使这变得更容易,它是一个开源工具,允许任何人使用简单的视觉构建器创建智能工作流程。 您可以混合人工智能模型、数据源和系统,而无需编写代码,这使得自动化更加开放于想要更快地工作和减少手动努力的团队。 在本指南中,我们将学习ActivePieces是什么,如何使用它,以及如何使用Sevalla将自己的版本部署到云中。 我们将涵盖什么? 
 
 
 
 
 
 
 
 什么是 ActivePieces? 了解活跃的生态系统 在 Activepieces 中构建工作流 使用 Sevalla 在云中部署 ActivePieces 现实世界的例子 活动部件的限制 结论 什么是 ActivePieces? 是一个开放源代码自动化平台,专注于易用性。 活动 您可以在自己的服务器上托管它或在云中使用它. 该平台使用一个清洁流量构建器,每个块代表一个步骤。 一个部件可以调用API,连接到Google Sheets等工具,运行人工智能模型,或等待人类的输入。 他们可以聆听事件,运行分析,创建内容,评估数据,或将结果推向其他工具。 了解活跃的生态系统 Activepieces的主要目标是允许技术和非技术用户构建包含人工智能的工作流程,它提供了简单的视觉界面,但还具有强大的开发人员层。 开发人员可以在TypeScript中构建新部件,这些自定义部件然后出现在视觉构建器中,任何人都可以使用。 该平台拥有一个不断增长的图书馆,共有200多件作品,其中许多来自社区。 它们包括电子邮件,Slack,Google Workspace,OpenAI和Notion等常见工具,还有一些用于阅读链接,解析文本,调用Webhooks或等待定时事件。 图书馆正在快速增长,因为任何人都可以贡献新作品,每个作品都是一个npm包,所以它很适合更广泛的JavaScript生态系统。 Activepieces 还支持人为输入,例如,工作流可以暂停并等待有人在发送消息之前进行审查,也可以从表单中收集答案。 这些选项允许构建将自动化与人类判断相结合的流程,这在风险或正确性至关重要的任务中有用,例如合规性检查或批准流程。 该平台的一个主要部分是其AI-first设计,它包括对流行的AI提供商的原生支持,您可以构建分析文本,重写消息,分类内容,提取字段或做出决策的代理。 您甚至可以要求人工智能清理流中的数据,而不需要代码,这使得使用人工智能来加速工作并删除重复步骤变得容易。 在 Activepieces 中构建工作流 每个工作流都以触发器开始,触发器是启动流程的操作。 它可能是一个新的消息,一个新的文件,一个网页请求,或一个定时的时间表. 触发器发生后,流程逐步运行. 每个步骤是您从库中选择的部分。 构建程序在简单的垂直布局中显示流程,您可以添加分支、环节、重置和数据映射。 数据绘制是告诉流如何将信息从一个步骤传输到另一个步骤的过程,它使用一个简单的界面,您可以从以前的步骤中选择字段,并将它们连接到新的。 当 AI 添加时,工作流变得更强大,例如,您可以将文本从表单传输到 AI 模型并获得摘要。 您可以通过文档链接并提取主要点,您可以要求人工智能回答一个问题,或者决定一个消息是否适合一个类别,然后将这些结果移动到下一步,在那里它们可以存储或发送。 使用 Sevalla 在云中部署 ActivePieces 要使用 Activepieces,您可以将其安装在您的计算机上(由于设置复杂而不推荐),购买云订阅,或自行托管。 如果您希望在您的计算机上安装它, . 以下是指示 自动托管为您提供了完全的控制权,通常是技术团队偏好,他们希望在内部保留敏感数据。 您可以选择任何云提供商,如AWS、DigitalOcean或其他人来设置ActivePieces,但我会使用Sevalla。 是专为开发人员和开发团队设计的PaaS提供商,以最有效的方式不断提供功能和更新,为您的项目提供应用程序托管,数据库,对象存储和静态网站托管。 塞瓦拉 我使用Sevalla有两个原因: 
 
 
 每个平台都将收取您创建一个云资源的费用,Sevalla为我们提供50美元的信用,因此我们不会为此例子承担任何费用。 Sevalla 有 ActivePieces 模板,因此它简化了安装所需的每个资源的手动安装和设置。 登录到Sevalla,然后点击模板,您可以看到ActivePieces作为模板之一。 点击"ActivePieces"模板,您将看到提供应用程序所需的资源,点击"部署模板"。 您可以看到资源被提供. 部署完成后,进入 ActivePieces 应用程序并点击"访问应用程序"。 输入您的姓名、电子邮件和密码,您将被带到仪表板。 点击"新流",您可以从头开始创建流程,或者选择 ActivePieces 提供的许多模板之一。 让我们选择"LinkedIn内容创意生成器"模板。 点击"使用模板",您将看到为您生成的工作流程,您还可以根据您的要求添加/删除组件。 您将看到更新工作流的每个区块的选项,您可以创建连接到您的电子邮件、Google 表格等,将其集成到区块中。 在排名新闻块中,它会要求您选择一个模型并添加您的 api 密钥。 您还会看到一个预先构建的提示模板,可供您与工作流一起使用。 点击这里打开 API 密钥 很棒!您现在有一个生产级 ActivePieces 服务器在云中运行,您可以使用此功能来设置所有工作流程。 现实世界的例子 销售团队可以通过人工智能模型传递新领先信息来自动化铅丰富化,人工智能提取公司规模,行业和意图,结果传递给CRM,团队节省了数小时的手动研究。 内容团队可以创建写作助理,从表单中收集想法,使用AI模型生成概述,并在Google Docs中存储草案。 合规团队可以处理长的文档,他们上传文件,人工智能模型提取关键规则,工作流向评审人员发送摘要。 操作团队可以在帮助台系统中观察新机票。AI概括机票。工作流量检查严重性并将其发送给正确的团队。 Limitations of ActivePieces 活动部件的限制 Activepieces是强大的,但它有一些局限性。 由于它仍在增长,您可能想要的每个工具或服务都尚未可用,因此您可能需要创建自定义零件。 大型工作流程可能需要调节以保持稳定性. 自动托管也需要技术努力,特别是在更新、扩展和安全方面。 最后,虽然AI功能有用,但它们依赖于外部提供商,这意味着您必须管理API密钥、成本和可靠性。 结论 Activepieces 背后的想法很简单,自动化工作会减慢你的速度,将人工智能与你的工具混合在一起,以视觉的方式构建流程,让技术和非技术用户都创建自动化,这有助于团队更快地移动,减少错误,并保持专注于有意义的工作。 人工智能的兴起意味着团队将使用更多专门的模型,他们还需要顺利的方式将这些模型与日常工具联系起来。 无代码平台如Activepieces在不要求他们学习编程的情况下为团队提供控制和速度。