Jak vytvořit pracovní postupy AI bez kódu pomocí Activepieces a Sevalla

Umělá inteligence je nyní součástí každodenní práce mnoha týmů.Lidé ji používají k psaní obsahu, analýze dat, zodpovězení žádostí o podporu a vedení obchodních rozhodnutí. Ale vytváření pracovních postupů AI je pro mnoho uživatelů stále obtížné.Většina nástrojů potřebuje kód, složité nastavení nebo dlouhé školení. Je to nástroj s otevřeným zdrojovým kódem, který umožňuje každému vytvářet inteligentní pracovní postupy s jednoduchým vizuálním stavitelem. Můžete kombinovat modely umělé inteligence, zdroje dat a systémy bez psaní kódu.Tím se automatizace otevírá týmům, které chtějí pracovat rychleji a snižovat manuální úsilí. V této příručce se dozvíme, co je ActivePieces, jak s ním pracovat a jak nasadit vlastní verzi do cloudu pomocí Sevalla. Co budeme pokrývat? \n \n \n \n \n \n \n \n Co jsou aktivity? Pochopení aktivního ekosystému Vytvoření pracovního postupu v aktivních dílech Nasazení aktivních dílů v cloudu pomocí služby Sevalla Příklady reálného světa Omezení aktivity Závěr Co jsou aktivity? je open-source automatizační platforma, která se zaměřuje na snadné používání. aktivní Můžete ho hostit na svém vlastním serveru nebo jej použít v cloudu. platforma používá čistý tok builder, kde každý blok představuje krok. Část může zavolat API, připojit se k nástroji, jako jsou Google Sheets, spustit model AI nebo počkat na lidský vstup. Mohou poslouchat události, provádět analýzy, vytvářet obsah, vyhodnocovat data nebo posouvat výsledky do jiných nástrojů. Pochopení aktivního ekosystému Hlavním cílem Activepieces je umožnit technickým i netechnickým uživatelům vytvářet pracovní postupy, které zahrnují AI. Vývojáři mohou vytvářet nové kusy v TypeScript. Tyto přizpůsobené kusy se pak objeví ve vizuálním builderu pro každého, kdo je může použít. Platforma má rostoucí knihovnu více než dvě stě kusů. Patří mezi ně běžné nástroje, jako je e-mail, Slack, Google Workspace, OpenAI a Notion. Existují také kusy pro čtení odkazů, analýzu textu, volání webhooků nebo čekání na načasované události. Knihovna roste rychle, protože každý může přispět k novým dílům.Každý kus je balíček npm, takže se dobře hodí do širšího ekosystému JavaScript. Activepieces také podporuje lidský vstup. Například pracovní postup může přerušit a počkat, až někdo zkontroluje zprávu před odesláním. Tyto možnosti umožňují vytvářet toky, které kombinují automatizaci s lidským úsudkem.To je užitečné v úkolech, kde je důležité riziko nebo správnost, jako jsou kontroly shody nebo toky schválení. Hlavní součástí platformy je její AI-first design. Obsahuje nativní podporu pro populární poskytovatele AI. Můžete vytvářet agenty, které analyzují text, přepisují zprávy, klasifikují obsah, extrahují pole nebo činí rozhodnutí. Můžete dokonce požádat AI, aby vyčistila data uvnitř toku, aniž by potřebovala kód. Vytvoření pracovního postupu v aktivních dílech Každý pracovní postup začíná spouštěčem. spouštěč je akce, která spouští tok. Může se jednat o novou zprávu, nový soubor, webovou žádost nebo načasovaný rozvrh. Po spuštění spouštěče se průtok spustí krok za krokem. Builder zobrazuje tok v jednoduchém vertikálním rozložení. Můžete přidat větve, kruhy, retries a mapování dat. Data mapování je proces říkat toku, jak předat informace z jednoho kroku do druhého. Používá jednoduché rozhraní, kde vyberete pole z předchozích kroků a připojte je k novým. Když jsou přidány kousky umělé inteligence, pracovní postup se stává výkonnějším. Například můžete přenést text z formuláře do modelu umělé inteligence a získat shrnutí. Můžete předat odkaz na dokument a extrahovat hlavní body.Můžete požádat AI, aby odpověděla na otázku nebo rozhodla, zda se zpráva hodí do kategorie.Tyto výsledky pak přejdou do dalšího kroku, kde mohou být uloženy nebo odesílány. Nasazení aktivních dílů v cloudu pomocí služby Sevalla Chcete-li používat Activepieces, můžete jej buď nainstalovat do počítače (nedoporučuje se kvůli složitému nastavení), zakoupit si cloudové předplatné nebo ho samostatně hostit. Pokud je chcete nainstalovat do svého počítače, . Zde jsou pokyny Self-hosting vám dává plnou kontrolu a je obvykle preferován technickými týmy, které chtějí uchovávat citlivá data uvnitř. Můžete si vybrat jakéhokoliv poskytovatele cloudu, jako je AWS, DigitalOcean nebo jiní, abyste nastavili ActivePieces. je poskytovatel PaaS určený pro vývojáře a vývojářské týmy, kteří neustále dodávají funkce a aktualizace co nejefektivnějším způsobem. Sevallová Sevallu používám ze dvou důvodů: \n \n \n Každá platforma vás bude účtovat za vytvoření cloudového zdroje. Sevalla přichází s kreditem ve výši 50 dolarů, takže pro tento příklad nebudeme mít žádné náklady. Sevalla má šablonu pro ActivePieces, takže zjednodušuje manuální instalaci a nastavení pro každý zdroj, který budete potřebovat pro instalaci. Přihlaste se do Sevalla a klikněte na Šablony. Můžete vidět ActivePieces jako jednu ze šablon. Klikněte na šablonu „ActivePieces“. Uvidíte zdroje potřebné k poskytnutí aplikace. Klikněte na „Využít šablonu“. Můžete vidět zdroj, který je poskytován. Jakmile je nasazení dokončeno, přejděte do aplikace ActivePieces a klikněte na „Visit app“. Zadejte své jméno, e-mail a heslo a budete převezeni do přístrojové desky. Můžete buď vytvořit tok od nuly, nebo si vybrat jednu z mnoha šablon, které ActivePieces nabízí. Vyberte si šablonu „LinkedIn Content Idea Generator“. Klikněte na „Použít šablonu“. Uvidíte pracovní postup vytvořený pro vás. Můžete také přidat/odstranit komponenty na základě vašich požadavků. Zobrazí se možnost aktualizace každého bloku pracovního postupu. Můžete vytvářet připojení k e-mailu, Google Sheets atd., abyste je integrovali do bloků. V bloku hodnocení vás požádá, abyste si vybrali model a přidali klíč API. Zobrazí se také předem vytvořená šablona nabídky připravená pro použití s pracovním postupem. Otevřete API klíč Skvělý!Nyní máte server ActivePieces ve výrobní třídě, který běží v cloudu.Toto můžete použít k nastavení všech pracovních postupů. Příklady reálného světa Prodejní tým může automatizovat obohacování vedení tím, že předá nové vedení prostřednictvím modelu AI. AI extrahuje velikost společnosti, průmysl a záměr. Výsledky jdou do CRM. Tým ušetří hodiny manuálního výzkumu. Tým obsahu může vytvořit pomocníka pro psaní. Shromažďuje nápady z formuláře, vytváří kontury pomocí modelu AI a ukládá návrhy do Google Docs. Tým pro dodržování předpisů může zpracovávat dlouhé dokumenty, nahrávají soubor, model AI extrahuje klíčová pravidla a pracovní postup posílá shrnutí recenzentům, což usnadňuje sledování změn předpisů. Operační tým může sledovat nové vstupenky v systému helpdesk. AI shrnuje vstupenku. Pracovní postup zkontroluje závažnost a odesílá ji správnému týmu. Limitations of ActivePieces Omezení aktivity Activepieces je mocný, ale má určité limity. Vzhledem k tomu, že stále roste, ne každý nástroj nebo služba, kterou potřebujete, je ještě k dispozici, takže možná budete muset vytvořit vlastní kusy. Vlastní hosting také vyžaduje technické úsilí, zejména pro aktualizace, škálování a zabezpečení. A konečně, zatímco funkce umělé inteligence jsou užitečné, závisí na externích poskytovatelích, což znamená, že musíte spravovat klíče API, náklady a spolehlivost.Tyto limity ji nezastaví od toho, aby byla cenná, ale uživatelé by si je měli být vědomi předtím, než se na ni spolehnou pro kritické pracovní zatížení. Závěr Myšlenka Activepieces je jednoduchá. Automatizujte práci, která vás zpomalí. Smíchejte AI se svými nástroji. Vytvořte toky vizuálně. Nechte technické i netechnické uživatele vytvářet automatizaci. To pomáhá týmům pohybovat se rychleji, snižovat chyby a zůstat zaměřeni na smysluplnou práci. Vzestup umělé inteligence znamená, že týmy budou používat více specializovaných modelů a budou také potřebovat hladké způsoby, jak tyto modely propojit se svými každodenními nástroji. Bezkódové platformy, jako je Activepieces, dávají týmům kontrolu a rychlost, aniž by je požadovaly, aby se naučily programovat. Platforma se neustále zlepšuje s novými díly a silnějšími funkcemi AI.

Doufám, že se vám tento článek líbil. Najděte mě na LinkedIn nebo navštivte můj web.