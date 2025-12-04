Како да се изгради работен тек без код со помош на Activepieces и Sevalla

Вештачката интелигенција сега е дел од секојдневната работа на многу тимови.Луѓето ја користат за да пишуваат содржини, да ги анализираат податоците, да одговорат на барањата за поддршка и да ги водат деловните одлуки. Но, градењето на работните процеси на АИ сè уште е тешко за многу корисници.Повеќето алатки бараат код, комплексна конфигурација или долго обука. Activepieces го прави ова многу полесно.Тоа е алатка со отворен код која им овозможува на сите да креираат паметен работен тек со едноставен визуелен градител. Можете да комбинирате модели на вештачка интелигенција, извори на податоци и системи без да пишувате код. Ова ја прави автоматизацијата поотворена за тимови кои сакаат да работат побрзо и да го намалат рачниот напор. Во овој водич, ќе научиме што е ActivePieces, како да работиме со него и како да ја распоредиме нашата сопствена верзија на облакот со користење на Sevalla. Што ќе покриеме? \n \n \n \n \n \n \n \n Што е ActivePieces? Разбирање на активниот екосистем Изградба на работен тек во ActivePieces Распоредување на ActivePieces во облакот со користење на Sevalla Примери од реалниот свет Ограничувања на активностите Заклучок Што е ActivePieces? е платформа за автоматизација со отворен код која се фокусира на леснотија на користење. Активност Можете да го хостирате на свој сервер или да го користите во облакот.Платформата користи чист градител на протокот каде што секој блок претставува чекор.Овие блокови се нарекуваат парчиња. Еден дел може да повика API, да се поврзе со алатка како Google Sheets, да изврши модел на АИ или да чека за човечки внес. Тие можат да слушаат настани, да извршуваат анализи, да креираат содржина, да ги оценуваат податоците или да ги префрлат резултатите во други алатки. Разбирање на активниот екосистем Главната цел на Activepieces е да им овозможи на двете технички и не-технички корисници да градат работни процеси кои вклучуваат АИ. Тоа дава едноставен визуелен интерфејс, но исто така има силен слој на програмери под капакот. Програмерите можат да градат нови парчиња во TypeScript. Овие прилагодени парчиња потоа се појавуваат во визуелниот градител за секој да го користи. Платформата има растечка библиотека од повеќе од двесте парчиња. Тие вклучуваат вообичаени алатки како што се e-mail, Slack, Google Workspace, OpenAI и Notion. Исто така, постојат делови за читање на линкови, анализирање на текст, повикување на webhooks или чекање на навремени настани. Библиотеката расте брзо, бидејќи секој може да придонесе за нови дела.Секој дел е npm пакет, па се вклопува во поширокиот JavaScript екосистем. Activepieces, исто така, поддржува човечки влез. На пример, работниот тек може да се паузира и да чека некој да ја разгледа пораката пред да ја испрати. Овие опции овозможуваат да се градат протоци кои ја мешаат автоматизацијата со човечката пресуда. Ова е корисно во задачите каде што ризикот или коректноста се важни, како што се проверките за усогласеност или протоците за одобрување. Голем дел од платформата е нејзиниот дизајн AI-first.Тој вклучува домашна поддршка за популарните ИИ провајдери.Можете да изградите агенти кои анализираат текст, препишуваат пораки, класифицираат содржина, извлекуваат полиња или донесуваат одлуки. Можете дури и да побарате од АИ да ги исчисти податоците во протокот, без да ви треба код. Изградба на работен тек во ActivePieces Секој работен тек започнува со триггер. Триггер е акција која го започнува протокот. Тоа може да биде нова порака, нова датотека, веб барање или временски распоред. По активирањето, протокот се изведува чекор по чекор. Градерот го прикажува протокот во едноставен вертикален распоред. Можете да додадете гранки, петли, ретрии и мапирање на податоци. Мапирање на податоци е процес на кажување на протокот како да ги пренесе информациите од еден чекор на друг.Тоа користи едноставен интерфејс каде што ги избирате полињата од претходните чекори и ги поврзувате со нови. Кога се додаваат делови од АИ, работниот тек станува помоќен. На пример, можете да го пренесете текстот од форма на модел на АИ и да добиете резиме. Можете да пренесете линк до документ и да ги извлечете главните точки. Можете да побарате од АИ да одговори на прашање или да одлучите дали пораката одговара на категорија. Распоредување на ActivePieces во облакот со користење на Sevalla За да го користите Activepieces, можете или да го инсталирате на вашиот компјутер (не се препорачува поради комплексното поставување), да купите претплата за облак или да го хостирате сами. Ако сакате да го инсталирате на вашиот компјутер, . Еве ги инструкциите Само-хостинг ви дава целосна контрола и обично се преферира од страна на техничките тимови кои сакаат да чуваат чувствителни податоци во куќата. Можете да изберете кој било давател на облак, како што се AWS, DigitalOcean или други за да поставите ActivePieces. е PaaS провајдер дизајниран за програмери и деве тимови испорака на карактеристики и надградби постојано на најефикасен начин. Северина Јас го користам Севала од две причини: \n \n \n Секоја платформа ќе ве наплати за создавање на облак ресурс. Севала доаѓа со кредит од 50 долари за нас да ги користиме, па нема да понесеме никакви трошоци за овој пример. Sevalla има шаблон за ActivePieces, така што ја поедноставува рачната инсталација и инсталација за секој ресурс што ќе ви биде потребен за инсталација. Пријавете се во Sevalla и кликнете на Шаблони. Можете да ги видите ActivePieces како еден од шаблоните. Кликнете на шаблонот “ActivePieces”. Ќе ги видите ресурсите потребни за да ја обезбедите апликацијата. Кликнете на “Deploy Template”. Можете да го видите ресурсот што е обезбеден. Откако распоредувањето е завршено, одете во апликацијата ActivePieces и кликнете на "Visit app". Внесете го вашето име, е-пошта и лозинка и ќе бидете одведени до таблата. Кликнете на „Нов тек“. Можете или да креирате тек од нула или да изберете еден од многуте шаблони кои ActivePieces ги нуди. Да го избереме шаблонот “LinkedIn содржина идеја генератор”. Кликнете на "Користете шаблон". Ќе го видите работниот тек генериран за вас. Ќе видите опција за ажурирање на секој блок од работниот тек. Можете да креирате врски со вашата е-пошта, Google листови итн., за да ги интегрирате во блоковите. Во новинскиот блок за рангирање, ќе ве замоли да изберете модел и да го додадете вашиот API клуч. Исто така, ќе видите претходно изграден шаблон за повик подготвен за вас да го користите со вашиот работен тек. Отворете го API клучот тука Одлично! Сега имате ActivePieces сервер на ниво на производство кој работи на облак. Можете да го користите за да ги конфигурирате сите работни процеси. Примери од реалниот свет Тимот за продажба може да го автоматизира збогатувањето на олово со пренесување на нови лидери преку модел на АИ. АИ го извлекува големината на компанијата, индустријата и намерата. Резултатите одат на CRM. Тимот заштедува часови на рачно истражување. Тимот за содржина може да создаде асистент за пишување. Тој ги собира идеите од формуларот, генерира острини со користење на моделот на АИ и ги складира нацрт-документите во Google Docs. Тимот за усогласеност може да обработува долги документи. Тие поставуваат датотека, моделот на АИ извлекува клучни правила, а работниот тек им испраќа резиме на рецензентите. Тимот за операции може да ги следи новите билети во системот за помош. AI го сумира билетот. Работниот тек ја проверува сериозноста и го испраќа на вистинскиот тим. Ова го забрзува времето за одговор. Limitations of ActivePieces Ограничувања на активностите Activepieces е моќен, но има некои граници. Бидејќи сè уште расте, сè уште не се достапни сите алатки или услуги што можеби ги сакате, па можеби ќе треба да креирате прилагодени парчиња. Големите работни процеси може да треба да се прилагодат за да останат стабилни. Само-хостинг исто така бара технички напор, особено за надградби, скалирање и безбедност. Конечно, додека карактеристиките на АИ се корисни, тие зависат од надворешните провајдери, што значи дека мора да управувате со API клучевите, трошоците и сигурноста.Овие граници не го спречуваат тоа да биде вредно, но корисниците треба да бидат свесни за нив пред да се потпираат на него за критични работни оптоварувања. Заклучок Идејата зад Activepieces е едноставна. Автоматизирајте ја работата што ве забавува. Комбинирајте го вештачкиот интелект со вашите алатки. Изградете визуелни протоци. Дозволете им на техничките и не-техничките корисници да создадат автоматизација. Ова им помага на тимовите да се движат побрзо, да ги намалат грешките и да останат фокусирани на смислена работа. Порастот на вештачката интелигенција значи дека тимовите ќе користат повеќе специјализирани модели. Платформите без код како Activepieces им даваат на тимовите контрола и брзина без да ги бараат да учат програмирање.Платформата продолжува да се подобрува со нови парчиња и посилни карактеристики на АИ. Како што заедницата расте, бројот на достапни интеграции ќе се зголеми.

Се надевам дека ви се допадна оваа статија.Пронајдете ме на Linkedin или посетете ја мојата веб-страница.