Activepieces और Sevalla का उपयोग करके कोई कोड एआई कार्यप्रवाह कैसे बनाएं

कृत्रिम बुद्धि अब कई टीमों के दैनिक काम का हिस्सा है. लोग इसे सामग्री लिखने, डेटा का विश्लेषण करने, सहायता अनुरोधों का जवाब देने और व्यापार निर्णयों का मार्गदर्शन करने के लिए उपयोग करते हैं। लेकिन एआई कार्यप्रवाहों का निर्माण अभी भी कई उपयोगकर्ताओं के लिए मुश्किल है. अधिकांश उपकरणों को कोड, एक जटिल सेटिंग, या लंबे प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। Activepieces यह बहुत आसान बनाता है. यह एक ओपन सोर्स टूल है जो किसी को भी एक सरल दृश्य निर्माता के साथ स्मार्ट कार्य प्रवाह बनाने की अनुमति देता है. आप एआई मॉडल, डेटा स्रोतों और प्रणालियों को कोड लिखने के बिना मिश्रित कर सकते हैं. यह ऑटोमेशन को उन टीमों के लिए अधिक खुला बनाता है जो तेजी से काम करना चाहते हैं और मैनुअल प्रयास को कम करना चाहते हैं. इस गाइड में, हम सीखेंगे कि ActivePieces क्या है, इसके साथ कैसे काम करें और कैसे सेवला का उपयोग करके अपने स्वयं के संस्करण को क्लाउड में वितरित करें। ActivePieces क्या हैं? Activepieces पारिस्थितिकी तंत्र को समझें ActivePieces में एक कार्य प्रवाह का निर्माण Sevalla का उपयोग करके क्लाउड पर ActivePieces को डिप्लो करना असली दुनिया के उदाहरण गतिविधियों की सीमाएं निष्कर्ष ActivePieces क्या हैं? यह एक ओपन सोर्स ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म है जो उपयोग की सुविधा पर ध्यान केंद्रित करता है। सक्रिय आप इसे अपने स्वयं के सर्वर पर होस्ट कर सकते हैं या इसे क्लाउड में उपयोग कर सकते हैं. प्लेटफ़ॉर्म एक साफ प्रवाह बिल्डर का उपयोग करता है जहां प्रत्येक ब्लॉक एक कदम का प्रतिनिधित्व करता है. इन ब्लॉकों को टुकड़ों कहा जाता है. एक टुकड़ा एक एपीआई को कॉल कर सकता है, Google शीट्स जैसे उपकरण से कनेक्ट हो सकता है, एक एआई मॉडल चला सकता है, या मानव इनपुट की प्रतीक्षा कर सकता है. By linking pieces together, you can build workflows that act like agents. वे घटनाओं को सुन सकते हैं, विश्लेषण चला सकते हैं, सामग्री बना सकते हैं, डेटा का मूल्यांकन कर सकते हैं, या परिणामों को अन्य उपकरणों में दबा सकते हैं। Activepieces पारिस्थितिकी तंत्र को समझें Activepieces का मुख्य लक्ष्य तकनीकी और गैर तकनीकी दोनों उपयोगकर्ताओं को एआई सहित कार्य प्रवाह बनाने की अनुमति देना है. यह एक सरल दृश्य इंटरफ़ेस देता है लेकिन कैप के नीचे एक मजबूत डेवलपर्स परत भी है। डेवलपर्स टाइपस्क्रिप्ट में नए टुकड़े बना सकते हैं. इन कस्टम टुकड़ों को फिर किसी को भी उपयोग करने के लिए विज़ुअल बिल्डर में प्रदर्शित किया जाता है. यह एक अनुकूल इंटरफ़ेस के पीछे उन्नत तर्क अदृश्य बनाता है. प्लेटफॉर्म में दो सौ से अधिक टुकड़ों की बढ़ती पुस्तकालय है. कई समुदाय से आते हैं. उनमें ईमेल, Slack, Google Workspace, OpenAI, और Notion जैसे सामान्य उपकरण शामिल हैं. लिंक को पढ़ने, पाठ का विश्लेषण करने, वेबहॉक्स को कॉल करने, या समय पर घटनाओं की प्रतीक्षा करने के लिए टुकड़े भी हैं। पुस्तकालय तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि कोई भी नए टुकड़े योगदान कर सकता है. प्रत्येक टुकड़ा एक npm पैकेज है, इसलिए यह व्यापक जावास्क्रिप्ट पारिस्थितिकी तंत्र में अच्छी तरह से फिट होता है। Activepieces मानव इनपुट का भी समर्थन करता है. उदाहरण के लिए, एक कार्यप्रवाह ब्रेक कर सकता है और भेजने से पहले किसी को संदेश की समीक्षा करने के लिए इंतजार कर सकता है. यह एक फॉर्म से जवाब भी एकत्र कर सकता है. ये विकल्प ऐसे प्रवाहों का निर्माण करने में सक्षम बनाते हैं जो स्वचालन को मानव निर्णय के साथ मिश्रित करते हैं. यह उन कार्यों में उपयोगी है जहां जोखिम या सहीता मायने रखती है, जैसे अनुपालन जाँच या अनुमोदन प्रवाह। मंच का एक बड़ा हिस्सा इसके एआई-प्रथम डिजाइन है. इसमें लोकप्रिय एआई प्रदाताओं के लिए मूल समर्थन शामिल है. आप एजेंटों का निर्माण कर सकते हैं जो पाठ का विश्लेषण करते हैं, संदेशों को फिर से लिखते हैं, सामग्री को वर्गीकृत करते हैं, क्षेत्रों को निकालते हैं, या निर्णय लेते हैं। आप एआई को भी कोड की आवश्यकता के बिना एक प्रवाह के अंदर डेटा को साफ करने के लिए कह सकते हैं. यह काम को तेज करने और दोहराने वाले चरणों को हटाने के लिए एआई का उपयोग करना आसान बनाता है. ActivePieces में एक कार्य प्रवाह का निर्माण प्रत्येक कार्य प्रवाह एक ट्रिगर के साथ शुरू होता है. एक ट्रिगर एक कार्य है जो प्रवाह को शुरू करता है. यह एक नया संदेश, एक नया फ़ाइल, एक वेब अनुरोध, या एक समय निर्धारित कार्यक्रम हो सकता है. ट्रिगर आग लगने के बाद, प्रवाह चरण-दर-चरण चलता है. प्रत्येक चरण एक टुकड़ा है जिसे आप लाइब्रेरी से चुनते हैं. बिल्डर एक सरल ऊर्ध्वाधर लेआउट में प्रवाह दिखाता है. आप शाखाएं, लूप, रिट्री और डेटा मानचित्र जोड़ सकते हैं. डेटा मानचित्रण प्रवाह को बताने की प्रक्रिया है कि एक चरण से दूसरे में जानकारी कैसे स्थानांतरित करें. यह एक सरल इंटरफ़ेस का उपयोग करता है जहां आप पिछले चरणों से फ़ील्ड चुनते हैं और उन्हें नए में कनेक्ट करते हैं. जब एआई टुकड़े जोड़े जाते हैं, तो कार्य प्रवाह अधिक शक्तिशाली हो जाता है. उदाहरण के लिए, आप एक फॉर्म से एक एआई मॉडल में पाठ स्थानांतरित कर सकते हैं और एक सारांश प्राप्त कर सकते हैं. आप एक दस्तावेज़ लिंक पारित कर सकते हैं और मुख्य बिंदुओं को निकाल सकते हैं. आप एआई को एक प्रश्न का जवाब देने के लिए कह सकते हैं या तय कर सकते हैं कि क्या एक संदेश श्रेणी में फिट है. ये परिणाम फिर अगले चरण पर जाते हैं, जहां उन्हें संग्रहीत किया जा सकता है या भेजा जा सकता है. Sevalla का उपयोग करके क्लाउड पर ActivePieces को डिप्लो करना Activepieces का उपयोग करने के लिए, आप इसे अपने कंप्यूटर पर स्थापित कर सकते हैं (बहुत जटिल सेटिंग के कारण अनुशंसा नहीं की जाती है), एक क्लाउड सदस्यता खरीद सकते हैं, या इसे स्वयं होस्ट कर सकते हैं। यदि आप इसे अपने कंप्यूटर पर स्थापित करना पसंद करते हैं, . यहां निर्देश हैं स्व-होस्टिंग आपको पूर्ण नियंत्रण देता है और आमतौर पर तकनीकी टीमों द्वारा पसंद किया जाता है जो संवेदनशील डेटा को घर में रखना चाहते हैं। आप किसी भी क्लाउड प्रदाता का चयन कर सकते हैं, जैसे कि AWS, DigitalOcean, या अन्य ActivePieces को सेट करने के लिए। एक PaaS प्रदाता है जो डेवलपर्स और डेवलपर्स टीमों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो लगातार सबसे कुशल तरीके से सुविधाओं और अपडेटों को वितरित करते हैं. यह आपके परियोजनाओं के लिए एप्लिकेशन होस्टिंग, डेटाबेस, ऑब्जेक्ट स्टोरेज और स्थैतिक साइट होस्टिंग प्रदान करता है. सेविला मैं दो कारणों से Sevalla का उपयोग करता हूं: \n \n \n प्रत्येक मंच आपको एक क्लाउड संसाधन बनाने के लिए शुल्क देगा. सेवला का उपयोग करने के लिए हमारे लिए $ 50 क्रेडिट के साथ आता है, इसलिए हम इस उदाहरण के लिए कोई लागत नहीं उठाएंगे। Sevalla में ActivePieces के लिए एक टेम्पलेट है, इसलिए यह स्थापना के लिए आवश्यक प्रत्येक संसाधन के लिए मैन्युअल स्थापना और सेटअप को सरल बनाता है। Sevalla पर लॉग इन करें और टेम्पलेट्स पर क्लिक करें. आप ActivePieces को टेम्पलेटों में से एक के रूप में देख सकते हैं. "ActivePieces" टेम्पलेट पर क्लिक करें. आप अनुप्रयोग प्रदान करने के लिए आवश्यक संसाधनों को देखेंगे. "Deploy Template" पर क्लिक करें. आप संसाधन प्रदान किया जा रहा देख सकते हैं. एक बार डिप्लोमा पूरा हो जाने के बाद, ActivePieces अनुप्रयोग पर जाएं और "Visit app" पर क्लिक करें. अपना नाम, ईमेल, और पासवर्ड दर्ज करें, और आपको डैशबोर्ड में ले जाया जाएगा. "नई प्रवाह" पर क्लिक करें. आप या तो शून्य से एक प्रवाह बना सकते हैं या ActivePieces द्वारा पेश किए गए कई टेम्पलेटों में से एक चुन सकते हैं। चलो "लिंकेडइन सामग्री विचार जनरेटर" टेम्पलेट चुनें। आप आपके लिए उत्पन्न कार्यप्रवाह देखेंगे. आप अपनी आवश्यकताओं के आधार पर घटकों को जोड़ सकते हैं / हटा सकते हैं. आप कार्य प्रवाह के प्रत्येक ब्लॉक को अपडेट करने का विकल्प देखेंगे. आप उन्हें ब्लॉकों में एकीकृत करने के लिए अपने ईमेल, Google शीट्स, आदि के लिए कनेक्शन बना सकते हैं. रैंक समाचार ब्लॉक में, यह आपको एक मॉडल चुनने और अपने api कुंजी जोड़ने के लिए कहता है। आप अपने कार्य प्रवाह के साथ उपयोग करने के लिए तैयार एक पूर्वावलोकन टेम्पलेट भी देखेंगे. OpenAI API कुंजी शानदार! अब आपके पास एक उत्पादन स्तर के ActivePieces सर्वर है जो क्लाउड पर चलता है. आप अपने सभी कार्य प्रवाहों को सेट करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। असली दुनिया के उदाहरण एक बिक्री टीम एक एआई मॉडल के माध्यम से नए लीड पारित करके लीड संसाधन को स्वचालित कर सकती है. एआई कंपनी के आकार, उद्योग और इरादे को निकालता है. परिणाम एक CRM के लिए जाते हैं. टीम मैन्युअल अनुसंधान के घंटों को बचाती है. एक सामग्री टीम एक लेखन सहायक बना सकती है. यह एक फार्म से विचारों को इकट्ठा करती है, एक एआई मॉडल का उपयोग करके परिदृश्य उत्पन्न करती है, और Google दस्तावेजों में योजनाओं को संग्रहीत करती है. संपादक फिर पाठ को परिष्कृत करते हैं. एक अनुपालन टीम लंबी दस्तावेज़ों को संसाधित कर सकती है. वे एक फ़ाइल अपलोड करते हैं, एक एआई मॉडल प्रमुख नियम निकालता है, और कार्य प्रवाह समीक्षकों को एक सारांश भेजता है. यह नियमों में परिवर्तनों को ट्रैक करना आसान बनाता है. एक ऑपरेशन टीम मदद डेस्क सिस्टम में नए टिकटों की निगरानी कर सकती है. एआई टिकट को संक्षेप देता है. कार्य प्रवाह गंभीरता की जाँच करता है और इसे सही टीम को भेजता है. यह प्रतिक्रिया समय को तेज करता है. Limitations of ActivePieces गतिविधियों की सीमाएं Activepieces शक्तिशाली है, लेकिन इसमें कुछ सीमाएं हैं। चूंकि यह अभी भी बढ़ रहा है, हर उपकरण या सेवा जो आप चाह सकते हैं अभी तक उपलब्ध नहीं है, इसलिए आपको कस्टम टुकड़ों का निर्माण करने की आवश्यकता हो सकती है। बड़े कार्य प्रवाहों को स्थिर रहने के लिए ट्यूनिंग की आवश्यकता हो सकती है. स्व-होस्टिंग तकनीकी प्रयासों की भी आवश्यकता होती है, खासकर अद्यतन, स्केलिंग और सुरक्षा के लिए। अंत में, जबकि एआई सुविधाएं उपयोगी हैं, वे बाहरी प्रदाताओं पर निर्भर करते हैं, जिसका अर्थ है कि आपको एपीआई कुंजी, लागत और विश्वसनीयता का प्रबंधन करना होगा. ये सीमाएं इसे मूल्यवान होने से रोकती नहीं हैं, लेकिन उपयोगकर्ताओं को महत्वपूर्ण कार्य भारों के लिए उस पर भरोसा करने से पहले उन्हें जानना चाहिए. निष्कर्ष Activepieces के पीछे का विचार सरल है. काम को स्वचालित करें जो आपको धीमा करता है. अपने उपकरणों के साथ एआई मिक्स करें. दृश्य रूप से प्रवाह बनाएं. तकनीकी और गैर तकनीकी दोनों उपयोगकर्ताओं को स्वचालन बनाने की अनुमति दें. यह टीमों को तेजी से आगे बढ़ने, त्रुटियों को कम करने और सार्थक काम पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है. एआई की वृद्धि का मतलब है कि टीमें अधिक विशेष मॉडल का उपयोग करेंगे. उन्हें इन मॉडल को अपने दैनिक उपकरणों से जोड़ने के चिकनी तरीकों की भी आवश्यकता होगी. Activepieces जैसे गैर-कोड प्लेटफॉर्म टीमों को प्रोग्रामिंग सीखने के लिए कहने के बिना नियंत्रण और गति प्रदान करते हैं. प्लेटफॉर्म नए टुकड़ों और मजबूत एआई सुविधाओं के साथ सुधार जारी रखता है. समुदाय बढ़ने के साथ, उपलब्ध एकीकरणों की संख्या बढ़ेगी.