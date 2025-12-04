Ako vytvoriť pracovné postupy AI bez kódu pomocou Activepieces a Sevalla

Umelá inteligencia je teraz súčasťou každodennej práce mnohých tímov. Ľudia ju používajú na písanie obsahu, analýzu údajov, odpovedanie na žiadosti o podporu a vedenie obchodných rozhodnutí. Ale budovanie pracovných postupov AI je pre mnohých používateľov stále ťažké. Väčšina nástrojov potrebuje kód, zložité nastavenie alebo dlhé školenie. Je to nástroj s otvoreným zdrojovým kódom, ktorý umožňuje každému vytvárať inteligentné pracovné postupy s jednoduchým vizuálnym stavebníkom. Môžete kombinovať modely umelej inteligencie, zdroje údajov a systémy bez písania kódu.Toto robí automatizáciu otvorenejšou pre tímy, ktoré chcú pracovať rýchlejšie a znížiť manuálne úsilie. V tejto príručke sa dozvieme, čo je ActivePieces, ako s ním pracovať a ako nasadiť vlastnú verziu do cloudu pomocou Sevalla. Čo budeme pokrývať? \n \n \n \n \n \n \n \n Čo sú aktivity? Pochopenie aktívneho ekosystému Vytvorenie pracovného postupu v aktívnych častiach Nasadenie ActivePieces v cloude pomocou Sevalla Príklady reálneho sveta Obmedzenia aktivít záver Čo sú aktivity? je open-source automatizačná platforma, ktorá sa zameriava na jednoduchosť používania. aktívne Môžete ho hosťovať na svojom vlastnom serveri alebo ho použiť v cloude.Platforma používa čistý tok budovača, kde každý blok predstavuje krok.Tieto bloky sa nazývajú kusy. Časť môže zavolať API, pripojiť sa k nástroju ako Google Sheets, spustiť model AI alebo čakať na ľudský vstup. Môžu počúvať udalosti, spúšťať analýzy, vytvárať obsah, vyhodnocovať údaje alebo tlačiť výsledky do iných nástrojov. Pochopenie aktívneho ekosystému Hlavným cieľom Activepieces je umožniť technickým aj netechnickým používateľom vytvoriť pracovné postupy, ktoré zahŕňajú AI. Poskytuje jednoduché vizuálne rozhranie, ale má tiež silnú vrstvu vývojárov pod kapotou. Vývojári môžu vytvárať nové kusy v TypeScript. Tieto vlastné kusy sa potom zobrazia vo vizuálnom zostavovači, aby ich mohol používať ktokoľvek. Platforma má rastúcu knižnicu s viac ako dvesto kusmi. Zahŕňajú bežné nástroje, ako je e-mail, Slack, Google Workspace, OpenAI a Notion. Existujú aj kusy na čítanie odkazov, analyzovanie textu, volanie webhookov alebo čakanie na načasované udalosti. Knižnica rýchlo rastie, pretože každý môže prispieť k novým dielom.Každý kus je balík npm, takže sa dobre hodí do širšieho ekosystému JavaScript. Activepieces tiež podporuje ľudský vstup. Napríklad pracovný postup môže zastaviť a počkať, kým niekto prehodnotí správu pred odoslaním. Tieto možnosti umožňujú vytvárať toky, ktoré kombinujú automatizáciu s ľudským úsudkom.To je užitočné v úlohách, kde je dôležité riziko alebo správnosť, ako sú kontroly zhody alebo toky schválenia. Hlavnou súčasťou platformy je jej prvotriedny dizajn AI. Zahŕňa natívnu podporu pre populárnych poskytovateľov AI. Môžete vytvoriť agentov, ktorí analyzujú text, prepisujú správy, klasifikujú obsah, extrahujú polia alebo prijímajú rozhodnutia. Môžete dokonca požiadať umelú inteligenciu, aby vyčistila dáta vo vnútri toku, bez potreby kódu. Vytvorenie pracovného postupu v aktívnych častiach Každý pracovný postup začína spúšťačom. spúšťač je akcia, ktorá spúšťa tok. Môže to byť nová správa, nový súbor, webová požiadavka alebo načasovaný harmonogram. Po spustení spúšťača sa tok spúšťa krok za krokom. Builder zobrazuje tok v jednoduchom vertikálnom rozložení. Môžete pridať vetvy, kruhy, retries a mapovanie údajov. Mapovanie údajov je proces informovania toku o tom, ako prenášať informácie z jedného kroku do druhého. Používa jednoduché rozhranie, kde vyberáte polia z predchádzajúcich krokov a pripojíte ich k novým. Keď sú pridané kúsky AI, pracovný postup sa stáva výkonnejším. Napríklad, môžete preniesť text z formulára do modelu AI a získať zhrnutie. Môžete prejsť odkazom na dokument a extrahovať hlavné body. Môžete požiadať AI, aby odpovedala na otázku alebo rozhodla, či sa správa hodí do kategórie.Tieto výsledky potom prejdú na ďalší krok, kde môžu byť uložené alebo odoslané. Nasadenie ActivePieces v cloude pomocou Sevalla Ak chcete použiť Activepieces, môžete ho buď nainštalovať do počítača (neodporúča sa kvôli zložitej inštalácii), zakúpiť si cloudové predplatné alebo ho samostatne hosťovať. Ak ho chcete nainštalovať do svojho počítača, . Tu sú pokyny Self-hosting vám dáva plnú kontrolu a je zvyčajne preferovaný technickými tímami, ktoré chcú udržiavať citlivé dáta vo vnútri. Môžete si vybrať akéhokoľvek poskytovateľa cloudu, ako je AWS, DigitalOcean alebo iní, aby ste nainštalovali ActivePieces. je poskytovateľ PaaS určený pre vývojárov a vývojárske tímy, ktorí neustále dodávajú funkcie a aktualizácie najefektívnejším spôsobom. ponúka hosting aplikácií, databázu, ukladanie objektov a statický hosting lokalít pre vaše projekty. Sevalová Sevallu používam z dvoch dôvodov: \n \n \n Každá platforma vás bude účtovať za vytvorenie cloudového zdroja. Sevalla prichádza s kreditom vo výške 50 dolárov, aby sme ho mohli použiť, takže pre tento príklad nebudeme niesť žiadne náklady. Sevalla má šablónu pre ActivePieces, takže zjednodušuje manuálnu inštaláciu a inštaláciu pre každý zdroj, ktorý budete potrebovať na inštaláciu. Prihláste sa do Sevalla a kliknite na Šablóny. Môžete vidieť ActivePieces ako jednu zo šablón. Kliknite na šablónu „ActivePieces“. Uvidíte zdroje potrebné na poskytnutie aplikácie. Kliknite na „Využiť šablónu“. Môžete vidieť zdroj, ktorý je poskytovaný. Po dokončení nasadenia prejdite do aplikácie ActivePieces a kliknite na „Visit app“. Zadajte svoje meno, e-mail a heslo a budete prevezení na ovládací panel. Môžete buď vytvoriť tok od začiatku alebo si vybrať jednu z mnohých šablón, ktoré ActivePieces ponúka. Poďme si vybrať šablónu „LinkedIn content idea generator“. Kliknite na „Použiť šablónu“. Uvidíte pracovný postup vytvorený pre vás. Môžete tiež pridať / odstrániť komponenty na základe vašich požiadaviek. Zobrazí sa možnosť aktualizácie každého bloku pracovného postupu. Môžete vytvoriť pripojenia k e-mailu, Google Sheets atď., aby ste ich mohli integrovať do blokov. V bloku hodnôt vás požiada, aby ste si vybrali model a pridali kľúč api. Zobrazí sa tiež vopred vytvorená šablóna výzvy pripravená na použitie s pracovným postupom. Otvoriť API kľúč Skvelý! Teraz máte server ActivePieces na úrovni výroby, ktorý beží v cloude. Toto môžete použiť na nastavenie všetkých pracovných postupov. Príklady reálneho sveta Tím predaja môže automatizovať obohatenie vedenia prenášaním nových vedení prostredníctvom modelu AI. AI extrahuje veľkosť spoločnosti, odvetvie a zámer. Výsledky idú do CRM. Tím šetrí hodiny manuálneho výskumu. Tím obsahu môže vytvoriť pomocníka pri písaní. Zhromažďuje nápady z formulára, vytvára kontúry pomocou modelu AI a ukladá návrhy v dokumentoch Google. Tím zameraný na dodržiavanie súladu môže spracovávať dlhé dokumenty, nahrávajú súbor, model AI extrahuje kľúčové pravidlá a pracovný postup odosiela zhrnutie recenzentom. Operačný tím môže sledovať nové lístky v systéme helpdesk. AI zhrnuje lístok. Pracovný postup kontroluje závažnosť a posiela ho správnemu tímu. Limitations of ActivePieces Obmedzenia aktivít Activepieces je silný, ale má určité obmedzenia. Keďže stále rastie, nie všetky nástroje alebo služby, ktoré by ste mohli chcieť, sú zatiaľ k dispozícii, takže možno budete musieť vytvoriť vlastné kusy. Veľké pracovné postupy môžu vyžadovať nastavenie, aby zostali stabilné. Samohostovanie tiež vyžaduje technické úsilie, najmä pre aktualizácie, škálovanie a zabezpečenie. Konečne, hoci funkcie AI sú užitočné, závisia od externých poskytovateľov, čo znamená, že musíte spravovať kľúče API, náklady a spoľahlivosť.Tieto obmedzenia nezastavia, že sú cenné, ale používatelia by si ich mali byť vedomí predtým, ako sa na ne spoliehajú na kritické pracovné zaťaženie. záver Myšlienka Activepieces je jednoduchá. Automatizujte prácu, ktorá vás spomaľuje. Mix AI s vašimi nástrojmi. Vytvorte toky vizuálne. Nechajte technických aj netechnických používateľov vytvárať automatizáciu. To pomáha tímom pohybovať sa rýchlejšie, znižovať chyby a sústrediť sa na zmysluplnú prácu. Vzostup AI znamená, že tímy budú používať viac špecializovaných modelov a budú potrebovať aj hladké spôsoby, ako tieto modely spojiť so svojimi každodennými nástrojmi. Bezkódové platformy ako Activepieces poskytujú tímom kontrolu a rýchlosť bez toho, aby sa museli učiť programovať. Platforma sa neustále zlepšuje s novými kusmi a silnejšími funkciami AI. Ako komunita rastie, počet dostupných integrácií sa zvýši. 
 
 Dúfam, že sa vám tento článok páčil. Nájdite ma na Linkedin alebo navštívte moju webovú stránku.