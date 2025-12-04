Activepieces と Sevalla を使用して No-Code AI ワークフローを構築する方法

人々はコンテンツを書く、データを分析し、サポートリクエストに答え、ビジネス意思決定を導くためにそれを使用しています。 しかし、AI ワークフローの構築は多くのユーザーにとって困難であり、ほとんどのツールにはコード、複雑なセットアップ、または長いトレーニングが必要です。 Activepieces は、シンプルなビジュアル ビルダーを使用して誰でもスマート ワークフローを作成できるオープンソース ツールです。 AI モデル、データ ソース、コードを書くことなくシステムを組み合わせることができます。 このガイドでは、ActivePieces が何であるか、それを使用する方法、Sevalla を使用してクラウドに独自のバージョンを展開する方法を学びます。 何をカバーしますか? \n \n \n \n \n \n \n \n ActivePiecesとは? アクティブエコシステムの理解 Activepieces でのワークフローの構築 Sevalla を使用して ActivePieces をクラウドに展開する 現実世界の例 アクティビティの制限 結論 ActivePiecesとは? 使いやすいことに焦点を当てているオープンソースの自動化プラットフォームです。 アクティブ You can host it on your own server or use it in the cloud. The platform uses a clean flow builder where each block represents a step. These blocks are called pieces. パーツは API を呼び出したり、Google Sheets のようなツールに接続したり、AI モデルを実行したり、人間の入力を待ったりすることができます。 彼らはイベントに耳を傾け、分析を実行し、コンテンツを作成し、データを評価したり、他のツールに結果を押すことができます。 アクティブエコシステムの理解 Activepiecesの主な目的は、技術的および非技術的なユーザーがAIを含むワークフローを構築できるようにすることです。 開発者はTypeScriptで新しいパーツを構築することができます。これらのカスタマイズされたパーツは、誰でも使用できる視覚ビルダーに表示されます。 プラットフォームには200点を超える図書館があり、その多くはコミュニティから来ています。 これらには、Email、Slack、Google Workspace、OpenAI、Notionなどの一般的なツールが含まれています。リンクを読む、テキストの解析、Webhooksを呼び出す、またはタイムアップされたイベントを待つためのパーツもあります。 図書館は誰でも新しい作品に貢献できるため、急速に成長しています. 各作品はnpmパッケージなので、より広いJavaScriptエコシステムに適しています。 Activepieces は、人間の入力もサポートします。例えば、ワークフローは、送信する前に誰かがメッセージをレビューするのを止めて待つことができます。 これらのオプションにより、自動化と人間の判断を組み合わせるフローを構築することが可能になります. This is useful in tasks where risk or correctness matters, such as compliance checks or approval flows. プラットフォームの主要な部分は、AIファーストの設計です。人気のAIプロバイダーのネイティブサポートを含みます。テキストを分析し、メッセージを書き直し、コンテンツを分類し、フィールドを抽出したり、意思決定を行うエージェントを構築することができます。 AI にコードを必要とせずにフロー内のデータをクリアするように頼むこともできます. This makes it easy to use AI to speed up work and remove repetitive steps. Activepieces でのワークフローの構築 すべてのワークフローはトリガーから始まります。トリガーは、フローを開始するアクションです。 それは新しいメッセージ、新しいファイル、ウェブリクエスト、またはタイムスケジュールかもしれません。トリガーが発生した後、フローはステップごとに実行されます。 Builder はシンプルな垂直のレイアウトでフローを表示します. You can add branches, loops, retries, and data mapping. Data mapping is the process of telling the flow how to pass information from one step to another. It uses a simple interface where you pick fields from previous steps and connect them to new ones. データマッピングは、フローに情報を一つのステップから別のステップに転送する方法を伝えるプロセスです。 AI パーツを追加すると、ワークフローがより強力になります. たとえば、フォームから AI モデルにテキストを転送して概要を取得できます。 文書のリンクを送り出して主要なポイントを抽出できます。AIに質問に答えるか、メッセージがカテゴリーに合うかどうかを決定するようにしてください。これらの結果は次のステップに移行し、それらを保存または送信することができます。 Sevalla を使用して ActivePieces をクラウドに展開する Activepieces を使用するには、コンピュータにインストールすることもできます(複雑な設定のために推奨されません)、クラウドサブスクリプションを購入することもできます。 コンピュータにインストールしたい場合は、 . こちらは指示 自己ホスティングは完全なコントロールを提供し、機密データを内部に保つことを望むテクニカルチームによって一般的に好まれる。 AWS、DigitalOcean、または他のクラウドプロバイダーを選択してActivePiecesを設定できますが、私はSevallaを使用します。 PaaS プロバイダーは、開発者や開発チームが最も効率的な方法で機能やアップデートを継続的に配信するように設計されており、アプリケーションホスティング、データベース、オブジェクトストレージ、プロジェクトの静的サイトホスティングを提供しています。 セヴァラ 私は2つの理由でSevallaを使用しています。 \n \n \n 各プラットフォームは、クラウドリソースを作成するために料金を請求します。Sevallaは、私たちが使用するための50ドルのクレジットを提供しますので、この例には費用が発生しません。 Sevalla には ActivePieces テンプレートがありますので、インストールに必要なすべてのリソースの手動のインストールとセットアップを簡素化します。 Sevalla にログインし、テンプレートをクリックします. ActivePieces をテンプレートの一つとして表示できます。 「ActivePieces」テンプレートをクリックすると、アプリケーションを提供するために必要なリソースが表示されます。 リソースが提供されているのをご覧いただけます。展開が完了すると、ActivePiecesアプリケーションへ行き、「Visit app」をクリックします。あなたの名前、メール、パスワードを入力して、ダッシュボードに移動します。 「New Flow」をクリックすると、ゼロからフローを作成するか、ActivePiecesが提供する多くのテンプレートのいずれかを選択できます。 Let's pick the “LinkedIn content idea generator” template. 「テンプレートを使用」をクリックすると、あなたのために生成されたワークフローが表示されます。また、要件に応じてコンポーネントを追加/削除することができます。 ワークフローの各ブロックを更新するオプションが表示されます. You can create connections to your email, Google Sheets, etc., to integrate them into the blocks. ランキングニュースブロックでは、モデルを選択し、APIキーを追加するように依頼します。 . You will also see a pre-built prompt template ready for you to use with your workflow. API キーはこちら 素晴らしい! あなたは今、クラスの ActivePieces サーバーをクラウドで実行しています. あなたはこれを使用してすべてのワークフローを設定することができます。 現実世界の例 販売チームは、AIモデルを通じて新しいリードを転送することによってリードの豊かさを自動化することができます。AIは、会社のサイズ、業界、および意図を抽出します。 コンテンツ チームは書き込みアシスタントを作成できます. It gathers ideas from a form, generates outlines using an AI model, and stores drafts in Google Docs. Editors then refinish the text. コンテンツ チームは、フォームからアイデアを収集し、AI モデルを使用してスクリプトを作成し、Drafts を Google Docs に保存します。 A compliance team can process long documents. They upload a file, an AI model extracts key rules, and the workflow sends a summary to reviewers. This makes it easier to track changes in regulations. オペレーションチームは、ヘルプデスクシステムで新しいチケットを見つけることができます。AIはチケットを概要します。ワークフローは重症度をチェックし、適切なチームに送信します。 Limitations of ActivePieces アクティビティの制限 Activepiecesは強力ですが、いくつかの限界があります。 それはまだ成長しているので、あなたが望むかもしれないすべてのツールやサービスがまだ利用可能なので、カスタマイズされたパーツを作成する必要があるかもしれません。 大規模なワークフローは、安定を維持するために調整を必要とする可能性があります. Self-hosting は、特にアップデート、スケーリング、セキュリティに関して、技術的な努力を必要とします。 最後に、AI 機能は有用ですが、外部プロバイダーに依存しているため、API キー、コスト、信頼性を管理する必要があります。これらの制限は、AI 機能が貴重であることを止めるものではありませんが、ユーザーは重要なワークロードに依存する前にそれらを知っておくべきです。 結論 Activepieces のアイデアはシンプルです. あなたを遅らせる作業を自動化します. あなたのツールとAIを組み合わせます. 視覚的にフローを構築します. 技術的および非技術的なユーザーの両方に自動化を作成させてください. これはチームがより速く移動し、エラーを減らし、有意義な作業に焦点を当てることができます。 AIの成長は、チームがより専門的なモデルを使用することを意味し、これらのモデルを日常のツールとつなげるためのスムーズな方法も必要になります。 Activepieces のようなコードなしのプラットフォームは、プログラミングを学ぶことなくチームにコントロールとスピードを提供します. プラットフォームは新しいパーツと強力な AI 機能で改善し続けています. コミュニティが成長するにつれて、利用可能な統合の数は増加します.