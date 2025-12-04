كيفية بناء تدفقات عمل AI بدون رمز باستخدام Activepieces وSevalla

أصبحت الذكاء الاصطناعي جزءاً من العمل اليومي لعدد كبير من الجهات، حيث يستخدم الناس ذلك لإدخال المحتوى، وتحليل البيانات، والإجابة على طلبات الدعم، وإدارة القرارات التجارية. ولكن بناء تدفقات العمل الذكية لا تزال صعبة بالنسبة للعديد من المستخدمين، معظم الأدوات تحتاج إلى رمز أو إعداد معقد أو تدريب طويل. Activepieces يجعل هذا أسهل بكثير.هذه هي أداة مصدر مفتوح تسمح لأي شخص بإنشاء تدفقات عمل ذكية باستخدام مصنع بصري بسيط. يمكنك مزيج نموذجات الذكاء الاصطناعي، ومصادر البيانات، والأنظمة دون كتابة الكود، مما يجعل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي أكثر مفتوحة للمتخصصين الذين يرغبون في العمل أسرع وأقل تكلفة. في هذا الدليل ، سنعلم ما هو ActivePieces ، وكيفية العمل معه وكيفية توزيع إصدارنا الخاص إلى الشمس باستخدام Sevalla. ماذا سنغطي؟ \n \n \n \n \n \n \n \n ما هو ActivePieces؟ فهم منظومة البيئة النشطة إنشاء تدفق عمل في Activepieces توزيع ActivePieces على الشبكة باستخدام Sevalla أمثلة العالم الحقيقي الحد الأدنى من الأنشطة النتيجة ما هو ActivePieces؟ هو منصة تلقائية مفتوحة المصدر التي تركز على سهولة الاستخدام. نشاطات يمكنك استضافةها على خادمك الخاص أو استخدامها في الضوء.الطريقة التي تستخدمها هذه المنصة هي إنشاء تدفق نظيف حيث يشكل كل بلاك خطوة. قد يطلق قطعة API ، أو تتصل إلى أداة مثل Google Sheets ، أو تشغيل نموذج الذكاء الاصطناعي ، أو الانتظار إلى الدخول البشري. ويمكنهم الاستماع إلى الأحداث، وإجراء تحليلات، وتصنيع المحتوى، وتقييم البيانات، أو إرسال النتائج إلى أدوات أخرى. فهم منظومة البيئة النشطة الهدف الرئيسي من Activepieces هو السماح لكل من المستخدمين التقنيين وغير التقنيين بإنشاء تدفقات العمل التي تشمل الذكاء الاصطناعي. يمكن للمطورين إنشاء أجزاء جديدة في TypeScript. تظهر هذه الأجزاء المخصصة في المطور البصري لأولئك الذين يستخدمونها. ويملك المنصة كتابة متزايدة تتراوح ما بين مائة وستين جزءا، ويأتي الكثير منها من المجتمع. وتشمل هذه الأدوات المشتركة مثل البريد الإلكتروني ، Slack ، Google Workspace ، OpenAI ، و Notion. وهناك أيضا أدوات لتحديد الارتباطات ، وتحديد النص ، ودعوة الويب ، أو الانتظار إلى الأحداث المتوقعة. تنمو المكتبة بسرعة لأن أي شخص يمكن أن يقدم جزءا جديدا.كل جزء هو حزمة npm، لذلك ينطبق بشكل جيد في بيئة جاكوارت الأوسع. تعمل Activepieces أيضًا على دعم الدخول البشري، على سبيل المثال، يمكن أن تتوقف تدفق العمل وتنتظر أن يقرأ شخص ما رسالة قبل إرسالها، ويمكن أيضًا جمع الإجابات من ورقة. تتيح هذه الخيارات إنشاء تدفقات تشبه تلقائيات مع الحكم البشري، وهذا مفيد في المهام التي تعتمد على المخاطر أو الصلاحية، مثل عمليات التحقق من الامتثال أو تدفقات التأشيرة. جزءا هاما من منصة هو تصميم AI-first.It يحتوي على دعم أساسي لشركات AI المعروفة. يمكنك إنشاء المنظمات التي تحليل النص، إعادة كتابة الرسائل، تخصيص المحتوى، استخراج المجالات، أو اتخاذ القرارات. يمكنك حتى طلب AI لتنظيف البيانات داخل تدفق، دون الحاجة إلى رمز، وهذا يجعل من السهل استخدام AI لتسريع العمل وتخفيف الخطوات المتكررة. إنشاء تدفق عمل في Activepieces كل حركة العمل تبدأ مع تحطم. تحطم هو إجراء يبدأ تحطم. قد يكون هناك رسالة جديدة، أو ملف جديد، أو طلب على شبكة الإنترنت، أو جدول زمني. بعد إطلاق النار، يتم تشغيل تدفق الخطوة كل خطوة. يظهر المصمم تدفقه في تركيب مركزي بسيط، ويمكنك إضافة العناصر، والطواحين، والتعديلات، والتسجيل البيانات. هو عملية ترويج البيانات التي تتحدث عن تدفق كيفية نقل المعلومات من خطوة إلى أخرى، حيث تستخدم رابطًا بسيطًا حيث يمكنك اختيار المجالات من الخطوات السابقة والاتصال بها إلى مجالات جديدة. عندما يتم إضافة أجزاء من الذكاء الاصطناعي، يصبح تدفق العمل أكثر قوة، على سبيل المثال، يمكنك نقل النص من ورقة إلى نموذج الذكاء الاصطناعي وتحصل على خلاصة. يمكنك إرسال روابط من الوثائق وتخزين النقاط الرئيسية. يمكنك إرسال طلب من AI لإجابة سؤال أو تحديد ما إذا كان الرسالة تتناسب مع فئة. توزيع ActivePieces على الشبكة باستخدام Sevalla لإستخدام Activepieces، يمكنك تثبيتها على جهاز الكمبيوتر الخاص بك (لا ينصح بسبب الإعدادات المعقدة)، أو شراء ترخيص على الشبكة العنكبوتية، أو تثبيتها بنفسك. إذا كنت ترغب في تثبيتها على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، . هنا هي الإرشادات يمنحك الاستضافة الذاتية السيطرة الكاملة ويفضلها عادة فريقين تقنيين يرغبون في الحفاظ على البيانات ذات الصلة داخل المنزل. يمكنك الاختيار من أي مكاتب خليجية ، مثل AWS ، DigitalOcean ، أو آخرين لإعداد ActivePieces. هو منتج PaaS مصممة للمطورين والمنظمات المتطورة لتسليم الميزات والتحديثات باستمرار بطريقة أكثر كفاءة. ستيلا أنا أستخدم Sevalla لسببين: \n \n \n سوف تتضاعف لك كل منصة من أجل إنشاء مصدر على الشبكة العنكبوتية.Sevalla يأتي مع 50 دولارًا من الائتمان لدينا لاستخدامها، لذلك لن تتحمل أي تكلفة لهذا النموذج. يحتوي Sevalla على نموذج لـ ActivePieces ، لذلك فإنه يسهل تثبيت و تثبيت يدوي لكل من الموارد التي تحتاجها لتثبيت. انقر على Sevalla ثم انقر على Templates.You can see ActivePieces as one of the templates. انقر فوق النماذج "ActivePieces". سوف ترى الموارد اللازمة لتوفير التطبيق. انقر فوق "تطبيق النماذج". يمكنك رؤية الموارد التي يتم توفيرها.بعد الانتهاء من تنفيذ التطبيق، قم بزيارة التطبيق ActivePieces ثم انقر على "تطبيق Visit".تدخل اسمك، وعنوان البريد الإلكتروني، وكلمة المرور، وسيتم إرسالك إلى لوحة التحكم. انقر فوق "إرسال جديد". يمكنك إنشاء إرسال من البداية أو اختيار واحدة من العديد من الملفات التي تقدمها ActivePieces. دعونا نختار نموذج "جائزة LinkedIn Content Idea Generator". Click on “Use template”. You will see the workflow generated for you. You can also add/remove components based on your requirements. سوف ترى الخيار لتحديث كل حصة من تدفق العمل. يمكنك إنشاء اتصالات إلى البريد الإلكتروني الخاص بك، Google Sheets، وما إلى ذلك، لإدماجها في حصة. في قاعدة الأخبار، وسوف يطلب منك اختيار نموذج وإضافة مفتاح API الخاص بك. وسوف ترى أيضًا نموذجًا مجهولًا مستعدًا لاستخدامك مع تدفق العمل الخاص بك. OpenAI API Key هنا جيدة! الآن لديك خادم ActivePieces من نوع الإنتاج الذي يعمل على الشبكة العنكبوتية. يمكنك استخدام هذا لإعداد جميع تدفقات العمل الخاصة بك. أمثلة العالم الحقيقي يمكن لشركة المبيعات تلقائيًا إثراء الرؤوس عن طريق إرسال الرؤوس الجديدة من خلال نموذج الذكاء الاصطناعي.إن الذكاء الاصطناعي يكتشف حجم الشركة، الصناعة، والرؤية.إن النتائج تذهب إلى CRM. يمكن لمجموعة المحتوى إنشاء مساعد الكتابة، وهو يجمع الأفكار من ورقة، وتقوم بتشكيل إطارات باستخدام نموذج AI، وتخزين النصائح في Google Docs. يمكن لمجموعة التوافق معها معالجة وثائق طويلة.إنها تنشر ملفًا، وتختار نموذج الذكاء الاصطناعي القواعد الأساسية، وإرسال تدريبات إلى المراجعين.هذا يجعل من السهل مراقبة التغييرات في القوانين. يمكن لمجموعة العمليات مراقبة تذاكر جديدة في نظام المساعدة. يقيس الذكاء الاصطناعي تذاكر التذاكر. يقيس تدفق العمل على الصعوبة ويرسله إلى الفريق المناسب. وهذا يسرع في وقت الاستجابة. Limitations of ActivePieces الحد الأدنى من الأنشطة Activepieces قوي، ولكن لديه بعض الحدود. نظرًا لأنها لا تزال تنمو، ليس كل أدوات أو الخدمات التي تريدها متوفرة حتى الآن، لذلك قد تحتاج إلى بناء أجزاء مخصصة. قد تحتاج تدفقات العمل الكبيرة للحفاظ على الاستقرار، كما يحتاج التدفق الذاتي إلى جهود تقنية، وخاصة بالنسبة إلى التحديثات والتوسع والسلامة. وفي النهاية، على الرغم من أن ميزات الذكاء الاصطناعي مفيدة، فإنها تعتمد على الموردين الخارجيين، مما يعني أنك بحاجة إلى إدارة مفتاح API، والتكلفة، والموثوقية. النتيجة الفكرة خلف Activepieces هي بسيطة. تلقائيا العمل الذي يبطئك. مزيج الذكاء الاصطناعي مع أدواتك. إنشاء تدفقات بصري. يمنع المستخدمين التقنيين وغير التقنيين من إنشاء تلقائيا. هذا يساعد الفريقين على التحرك بسرعة أكبر، والحد من الأخطاء، والتركيز على العمل المعقول. إن ظهور الذكاء الاصطناعي يعني أن الفريقين سيستخدمون نموذجين متخصصين أكثر، وسيحتاجون أيضًا إلى طرق سليمة لتربط هذه النماذج مع أدواتهم اليومية. تمنح منصات بدون رمز مثل Activepieces الجهات السيطرة والسرعة دون أن تتطلب منهم تعلم البرمجة.البرمجة تستمر في تحسينها مع أشياء جديدة وأفضل ميزات الذكاء الاصطناعي.عندما يزداد المجتمع، فإن عدد التكاملات المتاحة ستزداد.