Hur man bygger kodfria AI-arbetsflöden med hjälp av Activepieces och Sevalla

Artificiell intelligens är nu en del av det dagliga arbetet för många team. Människor använder den för att skriva innehåll, analysera data, svara på supportförfrågningar och styra affärsbeslut. Men att bygga AI-arbetsflöden är fortfarande svårt för många användare.De flesta verktyg behöver kod, en komplex installation eller lång träning. Det är ett open source-verktyg som låter vem som helst skapa smarta arbetsflöden med en enkel visuell byggare. Du kan blanda AI-modeller, datakällor och system utan att skriva kod. Detta gör automatisering mer öppen för team som vill arbeta snabbare och minska manuell ansträngning. I den här guiden lär vi oss vad ActivePieces är, hur man arbetar med det och hur man distribuerar vår egen version till molnet med Sevalla. Vad ska vi täcka? \n \n \n \n \n \n \n \n Vad är ActivePieces? Förstå det aktiva ekosystemet Skapa ett arbetsflöde i ActivePieces Att distribuera ActivePieces i molnet med Sevalla Exempel från verkliga världen Begränsningar av aktiva delar Slutsats Vad är ActivePieces? är en öppen källkodsautomation som fokuserar på användarvänlighet. Aktiva Du kan värd den på din egen server eller använda den i molnet.Plattformen använder en ren flödesbyggare där varje block representerar ett steg.Dessa block kallas bitar. Ett stycke kan ringa en API, ansluta till ett verktyg som Google Sheets, köra en AI-modell eller vänta på mänsklig input. De kan lyssna på händelser, köra analyser, skapa innehåll, utvärdera data eller skicka resultat till andra verktyg. Förstå det aktiva ekosystemet Huvudsyftet med Activepieces är att låta både tekniska och icke-tekniska användare bygga arbetsflöden som inkluderar AI. Det ger ett enkelt visuellt gränssnitt men har också ett starkt utvecklingsskikt under locket. Utvecklare kan bygga nya bitar i TypeScript. Dessa anpassade bitar visas sedan i den visuella byggaren för alla att använda. Plattformen har ett växande bibliotek på över tvåhundra stycken. De inkluderar vanliga verktyg som e-post, Slack, Google Workspace, OpenAI och Notion. Det finns också bitar för att läsa länkar, analysera text, ringa webhooks eller vänta på tidsbestämda händelser. Biblioteket växer snabbt eftersom vem som helst kan bidra med nya bitar. Varje stycke är ett npm-paket, så det passar bra in i det bredare JavaScript-ekosystemet. Activepieces stöder också mänsklig inmatning. Till exempel kan ett arbetsflöde pausa och vänta på att någon ska granska ett meddelande innan det skickas. Dessa alternativ gör det möjligt att bygga flöden som blandar automatisering med mänskligt omdöme.Detta är användbart i uppgifter där risk eller korrekthet spelar roll, till exempel efterlevnadskontroller eller godkännandeströmmar. En stor del av plattformen är dess AI-första design. Den innehåller inhemskt stöd för populära AI-leverantörer. Du kan bygga agenter som analyserar text, skriver om meddelanden, klassificerar innehåll, extraherar fält eller fattar beslut. Du kan till och med be AI att rengöra data i ett flöde, utan att behöva kod. Detta gör det enkelt att använda AI för att påskynda arbetet och ta bort repetitiva steg. Skapa ett arbetsflöde i ActivePieces Varje arbetsflöde börjar med en utlösare.En utlösare är en åtgärd som startar flödet. Det kan vara ett nytt meddelande, en ny fil, en webbsökning eller ett schemalagt schema. Efter att utlösaren startar körs flödet steg för steg. Byggaren visar flödet i en enkel vertikal layout. Du kan lägga till grenar, loopar, retries och data mapping. Data mapping är processen att berätta för flödet hur man överför information från ett steg till ett annat. Det använder ett enkelt gränssnitt där du väljer fält från tidigare steg och ansluter dem till nya. När AI-delar läggs till blir arbetsflödet mer kraftfullt. Till exempel kan du skicka text från ett formulär till en AI-modell och få en sammanfattning. Du kan skicka en dokumentlänk och extrahera huvudpunkterna. Du kan be AI att svara på en fråga eller avgöra om ett meddelande passar en kategori. Dessa resultat går sedan till nästa steg, där de kan lagras eller skickas. Att distribuera ActivePieces i molnet med Sevalla För att använda Activepieces kan du antingen installera den på din dator (rekommenderas inte på grund av den komplexa installationen), köpa en molnprenumeration eller självhosta den. Om du föredrar att installera den på din dator, . Här är instruktionerna Självhosting ger dig full kontroll och föredras vanligtvis av tekniska team som vill hålla känsliga data inomhus. Du kan välja vilken molnleverantör som helst, som AWS, DigitalOcean eller andra, för att konfigurera ActivePieces. är en PaaS-leverantör som är utformad för utvecklare och utvecklingsgrupper som levererar funktioner och uppdateringar kontinuerligt på det mest effektiva sättet. Sevalla Jag använder Sevalla av två anledningar: \n \n \n Varje plattform kommer att debitera dig för att skapa en molnresurs. Sevalla kommer med en $ 50 kredit för oss att använda, så vi kommer inte att ta några kostnader för detta exempel. Sevalla har en mall för ActivePieces, så det förenklar manuell installation och installation för varje resurs du behöver för installation. Logga in på Sevalla och klicka på Templates. Du kan se ActivePieces som en av mallarna. Klicka på "ActivePieces" -mallen. Du kommer att se de resurser som behövs för att tillhandahålla applikationen. Klicka på "Utveckla mallen". Du kan se resursen som tillhandahålls. När implementeringen är klar går du till appen ActivePieces och klickar på ”Visit app”. Ange ditt namn, e-post och lösenord och du kommer att tas till instrumentpanelen. Du kan antingen skapa ett flöde från grunden eller välja en av de många mallarna som ActivePieces erbjuder. Låt oss välja "LinkedIn content idea generator" -mallen. Klicka på "Använd mall". Du kommer att se arbetsflödet som genererats för dig. Du kan också lägga till/ta bort komponenter baserat på dina krav. Du kommer att se alternativet att uppdatera varje block i arbetsflödet. Du kan skapa anslutningar till din e-post, Google Sheets, etc., för att integrera dem i blocken. I rankningsnyhetsblocket kommer det att be dig att välja en modell och lägga till din api-nyckel. Du kommer också att se en förbyggd promptmall redo för dig att använda med ditt arbetsflöde. Öppna API-nyckeln här Du har nu en ActivePieces-server i produktionsklass som körs i molnet. Du kan använda den här för att ställa in alla dina arbetsflöden. Exempel från verkliga världen Ett försäljningsteam kan automatisera lead berikning genom att passera nya leads genom en AI-modell. AI extraherar företagets storlek, bransch och avsikt. Resultaten går till en CRM. Teamet sparar timmar av manuell forskning. Ett innehållsteam kan skapa en skrivassistent. Den samlar idéer från ett formulär, genererar utkast med hjälp av en AI-modell och lagrar utkast i Google Docs. Ett efterlevnadsteam kan bearbeta långa dokument. De laddar upp en fil, en AI-modell extraherar viktiga regler och arbetsflödet skickar en sammanfattning till granskare. Ett operationsteam kan titta på nya biljetter i ett helpdesk-system. AI sammanfattar biljetten. Arbetsflödet kontrollerar svårighetsgraden och skickar den till rätt team. Limitations of ActivePieces Begränsningar av aktiva delar Activepieces är kraftfull, men den har vissa begränsningar. Eftersom det fortfarande växer är inte alla verktyg eller tjänster du kanske vill ha tillgängliga ännu, så du kan behöva bygga anpassade bitar. Stora arbetsflöden kan behöva justeras för att hålla sig stabila. Självhosting kräver också teknisk ansträngning, särskilt för uppdateringar, skalning och säkerhet. Slutligen, medan AI-funktioner är användbara, är de beroende av externa leverantörer, vilket innebär att du måste hantera API-nycklar, kostnader och tillförlitlighet. Dessa gränser hindrar inte det från att vara värdefullt, men användarna bör vara medvetna om dem innan de förlitar sig på det för kritiska arbetsbelastningar. Slutsats Tanken bakom Activepieces är enkel. Automatisera arbete som saktar ner dig. Blanda AI med dina verktyg. Bygg flöden visuellt. Låt både tekniska och icke-tekniska användare skapa automation. Detta hjälper team att flytta snabbare, minska fel och hålla fokus på meningsfullt arbete. Uppkomsten av AI innebär att team kommer att använda mer specialiserade modeller.De kommer också att behöva smidiga sätt att länka dessa modeller med sina dagliga verktyg. Plattformar utan kod som Activepieces ger team kontroll och hastighet utan att de behöver lära sig programmering. Plattformen fortsätter att förbättras med nya bitar och starkare AI-funktioner. \n \n Hoppas att du gillade den här artikeln.Hitta mig på Linkedin eller besök min hemsida.