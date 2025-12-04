እንዴት Activepieces እና Sevalla በመጠቀም No-Code AI Workflows ለመፍጠር

የቴክኒክ ኢንጂነሪት በአሁኑ ጊዜ ብዙ ቡድንዎች በየዓመቱ ሥራው ክፍሎች ነው. ሰዎች ንጥረ መለያዎች, መረጃን መተግበሪያ, ድጋፍ መስፈርቶች መልስ እና የንግድ ግምገማዎችን ለመርዳት ይጠቀማሉ. አብዛኞቹ መሣሪያዎች ኮድ, አንድ ተስማሚ መጫን, ወይም ረጅም ስልጠና ያስፈልጋቸዋል. Activepieces ይህ ይበልጥ ቀላል ያደርጋል. ይህ ማንኛውም ሰው አንድ ቀላል ቪዲዮ መዋቅር ጋር የፈጠራ workflows ለመፍጠር ያደርጋል. የ AI ሞዴሎች, ውሂብ ምንጮች, እና ስርዓቶች ምንም ኮድ መጻፍ ሊሆን ይችላል. ይህ የኦሜቲካዊነት በጣም ፈጣን እና የሽያጭ ፍጥነት ለመፍጠር የሚፈልጉ ቡድን ይሰጣል. በዚህ መመሪያ ውስጥ, ActivePieces ምንድን ነው, እንዴት ጋር ይሰራል እና እንዴት በ Sevalla በመጠቀም የእኛን የእኛን ስሪት በኮምፒውተር ላይ መተግበሪያን ያውቃል. ምን ይሸፍናል? \n \n \n \n \n \n \n \n የ ActivePieces ምን ነው? የ Activepieces ኢኮስቴክኖሎጂን ያውቃል በ ActivePieces ውስጥ አንድ workflow ለመፍጠር በ Sevalla በመጠቀም በ Cloud ላይ ActivePieces መተግበሪያ እውነተኛ ዓለም ምሳሌዎች የ ActivePieces መስፈርቶች መጨረሻው የ ActivePieces ምን ነው? የ Open-Source Automation Platform በይፋ መጠቀም ቀላልነት ላይ ያተኮሩ ነው. አጠቃቀም እርስዎ የእርስዎን የግል ደንበኞች ላይ መፍጠር ይችላሉ ወይም በኮምፒውተር ውስጥ መጠቀም ይችላሉ. የፕላስቲክ እያንዳንዱ ብስክሌት አንድ ደረጃ ያደርጋል. እነዚህ ብስክሌቶች ብስክሌቶች ይደውሉ. አንድ ክፍል አንድ API ይደውሉ, Google Sheets እንደ መሣሪያ ጋር መገናኘት, አንድ AI ሞዴል ይሰራል, ወይም የአካባቢው መተግበሪያዎችን ለመጠበቅ ይችላሉ. እነርሱ ተፅዕኖዎችን ያካትታሉ, ልማት መጠቀም ይችላሉ, ይዘት ለመፍጠር, ውሂብ ማረጋገጫ ይችላሉ, ወይም ውጤቶችን ሌሎች መሣሪያዎች ውስጥ መፍጠር ይችላሉ. የ Activepieces ኢኮስቴክኖሎጂን ያውቃል የ Activepieces ዋና መተግበሪያው የቴክኒካዊ እና የቴክኒካዊ ተጠቃሚዎች ሁለቱም የ AI ያካትታሉ workflows ለመፍጠር ይቻላል. ይህ አንድ ቀላል ቪዛ መተግበሪያ ይሰጣል ነገር ግን ደግሞ የፈጠራው ጥራት በታች ጠንካራ ነው. በ TypeScript ውስጥ አዲስ ክፍሎች መፍጠር ይችላሉ. እነዚህ ብጁ ክፍሎች ከዚያም ማንኛውም ሰው መጠቀም የሚችል የቪዲዮ መዋቅር ውስጥ ይመልከቱ. ይህ የተሻለ ስህተት በባህላዊ መተግበሪያ በመስመር ላይ የማይታመን ይጠበቃል. የፕሮግራፊው ከሁለት ሰዓታት በላይ የተሻለ ካፒታል ያቀርባል. አብዛኛዎቹ ከዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ይገኛሉ. እነርሱ እንደ ኢሜይል, Slack, Google Workspace, OpenAI, እና Notion ያሉ የጋራ መሣሪያዎች ያካትታሉ. በተጨማሪም አገናኞች መውሰድ, ጽሑፍ ማከማቻ, የድርhooks መውሰድ, ወይም የክፍያ ሁኔታዎች ለማከናወን መሣሪያዎች አሉ. እያንዳንዱ ክፍሎች አንድ npm ፓኬጅ ነው, ስለዚህ ይህ በአጠቃላይ የ JavaScript ኢኮስቴክኖስ ውስጥ ጥሩ ተስማሚ ነው. ለምሳሌ, አንድ የሥራ ሂደት እባክዎን መውሰድ እና እባክዎን መውሰድ በፊት እባክዎን መውሰድ የሚፈልጉት ሰዎችን መውሰድ ይችላሉ. እነዚህ አማራጮች የአውታረ መተግበሪያዎችን እና የአውታረ መተግበሪያዎችን ያካትታሉ. ይህ በሽታዎች እንደ ትክክለኛነት መቆጣጠሪያዎች ወይም የምስክር ወረቀት መተግበሪያዎች እንደ ጤናማነት ወይም ትክክለኛነት በሽታዎች ላይ ተስማሚ ነው. የፕላስቲክ አንድ ዋና ክፍሎች የ AI-first ንድፍ ነው. ይህ ታዋቂ የ AI አቅራቢዎች ለ ተመሠረተ ድጋፍ ያካትታል. የፕላስቲክ መተግበሪያዎችን መተግበሪያዎችን ማዘጋጀት ይችላሉ, አስተያየቶች መተግበሪያዎችን, ይዘትዎችን ያካትታሉ, ገጾች መተግበሪያዎችን ያካትታሉ, ወይም መፍትሔዎችን ለመፍጠር. እርስዎ የ AI አጠቃቀም ቀላል ሊሆን ይችላል, ምንም ኮድ አያስፈልግም, አንድ ፍጥነት ውስጥ ውሂብ መቁረጥ ይችላሉ. በ ActivePieces ውስጥ አንድ workflow ለመፍጠር እያንዳንዱ workflow በ trigger ጋር ይጀምራል. a trigger is an action that starts the flow. ይህ አዲስ አስተያየት, አዲስ ፋይሎች, የድር መስፈርቶች, ወይም የክፍል ሰዓተ ሊሆን ይችላል. የ trigger ፍጥነት በኋላ, ፍጥነት ደረጃ-ጥፍ ይጀምራል. እያንዳንዱ ደረጃ የእርስዎን ካፒታል ውስጥ የሚፈልጉትን ክፍሎች ነው. የፕላስቲክ መሳሪያው የፕላስቲክ መሳሪያዎችን ቀላል እና ቀላል ቅርጸት ያካትታል. የፕላስቲክ መሳሪያዎች, የፕላስቲክ መሳሪያዎች, የፕላስቲክ መሳሪያዎች, የፕላስቲክ መሳሪያዎች እና የፕላስቲክ መሳሪያዎች ያካትታል. በ Data Mapping ውስጥ በይፋው መረጃን ከሁለት ደረጃ ከሁለት ደረጃ ወደ ቀጥተኛ ደረጃ እንዴት ማቅረብ እንደሚቻል ያውቃል. በይፋዎች ከሁለት ደረጃ ከሁለት ደረጃ ከሁለት ደረጃ ከሁለት ደረጃ ከሁለት ደረጃ ከሁለት ደረጃ ከሁለት ደረጃ ከሁለት ደረጃ ከሁለት ደረጃ ከሁለት ደረጃ ከሁለት ደረጃ ከሁለት ደረጃ ከሁለት ደረጃ ከሁለት ደረጃ ከሁለት ደረጃ ከሁለት ደረጃ ከሁለት ደረጃ ከሁለት ደረጃ ከሁለት ደረጃ ከሁለት ደረጃ ከሁለት ደረጃ ከሁለት ደረጃ ከሁለት ደረጃ ከሁለት ደረጃ ከሁለት ደረጃ ከሁለት ደረጃ ከሁለት ደረጃ ከሁለት ደረጃ ጋር ያካትታል. የ IA ክፍሎች ያካትታሉ ጊዜ የሥራ ሂደት ይበልጥ ጠንካራ ይሆናል. ለምሳሌ, የኮምፒውተር ሞዴል ወደ የኮምፒውተር ሞዴል ከኮምፒውተር ቅርንጫፍ ወደ የኮምፒውተር ቅርንጫፍ ማግኘት ይችላሉ. እርስዎ የኮምፒውተር ኮምፒውተር ኮምፒውተር ኮምፒውተር ኮምፒውተር ኮምፒውተር ኮምፒውተር ኮምፒውተር ኮምፒውተር ኮምፒውተር ኮምፒውተር ኮምፒውተር ኮምፒውተር ኮምፒውተር ኮምፒውተር ኮምፒውተር ኮምፒውተር ኮምፒውተር ኮምፒውተር ኮምፒውተር ኮምፒውተር ኮምፒውተር ኮምፒውተር ኮምፒውተር ኮምፒውተር ኮምፒውተር ኮምፒውተር ኮምፒውተር ኮምፒውተር ኮምፒውተር ኮምፒውተር ኮምፒውተር ኮምፒውተር ኮምፒውተር ኮምፒውተር ኮምፒውተር ኮምፒውተር ኮምፒውተር ኮምፒው በ Sevalla በመጠቀም በ Cloud ላይ ActivePieces መተግበሪያ Activepieces ለመጠቀም በኮምፒውተርዎ ላይ መጫወት ይችላሉ (የተኮር መጫወት ምክንያት የተመሠረተ አይደለም), የኮምፒውተር የኮምፒውተር የኮምፒውተር የኮምፒውተር የኮምፒውተር የኮምፒውተር የኮምፒውተር የኮምፒውተር የኮምፒውተር የኮምፒውተር የኮምፒውተር የኮምፒውተር የኮምፒውተር የኮምፒውተር የኮምፒውተር የኮምፒውተር የኮምፒውተር የኮምፒውተር የኮምፒውተር የኮምፒውተር በእርስዎ ኮምፒውተር ላይ መጫን የሚፈልጉ ከሆነ, . እዚህ ትግበራዎች Self-hosting ለእርስዎ ሙሉ ቁጥጥር ይሰጣል እና በአጠቃላይ የቴክኒካዊ ቡድን ከፈለጉ ውሂብ በቤት ውስጥ ለመጠበቅ ይፈልጋሉ. እርስዎ እንደ AWS, DigitalOcean ወይም ሌሎች ማንኛውም የኮምፒውተር አቅራቢን መፍጠር ይችላሉ. ነገር ግን እኔ Sevalla ይጠቀማል. አንድ PaaS አቅራቢ ለፈጠራዎች እና ልማት ቡድን የተመሠረተ ባህሪያት እና አቅርቦት በከፍተኛ ውጤታማ መንገድ ይሰጣሉ. እርስዎ ፕሮጀክቶች ለ መተግበሪያ ሆስቲንግ, database, object storage, እና static site hosting ይሰጣል. አግኙን የ Sevalla ለሁለት ምክንያት ይጠቀማል: \n \n \n እያንዳንዱ ፕላስቲክ እርስዎ አንድ የኮል መሣሪያ ለመፍጠር ይሆናል. Sevalla የእኛን ለመጠቀም $ 50 ክሬዲት ጋር ይሰጣል, ስለዚህ በዚህ ምሳሌ ላይ ማንኛውም ወጪ ማግኘት አይችሉም. Sevalla ለ ActivePieces ፎቶ አለው, ስለዚህ እያንዳንዱ መሣሪያዎን ለመጫን ያስፈልግዎታል ለሽያጭ መጫን እና መጫን ቀላል ያደርጋል. በ "Sevalla" ላይ መውሰድ እና በ "Templates" ላይ ጠቅ ያድርጉ. ActivePieces እንደ ፎቶዎች አንዱ ይመልከቱ. በ "ActivePieces" ሞዴል ላይ ጠቅ ያድርጉ. የእርስዎ መተግበሪያዎችን ለመስጠት የሚፈልጉ መሣሪያዎችን ይመልከቱ. "Deploy Template" ላይ ጠቅ ያድርጉ. መተግበሪያዎን በመስጠት በኋላ, ወደ ActivePieces መተግበሪያ ይጎብኙ እና በ "Visit app" ጠቅ ያድርጉ. የእርስዎ ስም, ኢሜይል, እና የይነገጽ ያግኙ, እና እርስዎ ወደ መቆጣጠሪያ ፓነል ይወስዳል. በ "New Flow" ላይ ጠቅ ያድርጉ. የ ActivePieces አቅርቦት ብዙ ሞዴሎች መካከል አንዱ ይምረጡ ወይም ከታች አንድ ፍጥነት ለመፍጠር ይችላሉ. የ "LinkedIn Content Idea Generator" ንድፍ ይመልከቱ. በ "የተጠቀሙ ሞዴል" ላይ ጠቅ ያድርጉ. የእርስዎን የሥራ ሂደት ይመልከቱ. በተጨማሪም የእርስዎን መስፈርቶች ላይ የተመሠረተ ክፍሎች ያካትታሉ / መቁረጥ ይችላሉ. እርስዎ የሥራ ፍጥነት እያንዳንዱ ብስክሌት ለማሻሻል አማራጮች ይመልከቱ. እርስዎ ወደ ኢሜይልዎን, Google Sheets, ወዘተ ጋር መገናኘት ይችላሉ. በ ranking news block, እርስዎ አንድ ሞዴል ለመምረጥ እና የእርስዎ api key ያካትታል. ለምሳሌ, እርስዎ የእርስዎን ማግኘት ይችላሉ እርስዎ የሥራ ሂደት ጋር መጠቀም የሚፈልጉት የተመሠረተ እባክዎ ሞዴል ይመልከቱ.You will also see a pre-built prompt template ready for you to use with your workflow. አግኙን API Key አሁን በኮምፒውተር ላይ ይጀምራል የ ActivePieces server.You can use this to set up all your workflows. እውነተኛ ዓለም ምሳሌዎች አንድ የሽያጭ ቡድን አንድ የ AI ሞዴል በኩል አዲስ የሽያጭ መተግበሪያዎችን በመተግበሪያ በመተግበሪያ ይቻላል. የ AI ኩባንያ መጠን, ኢንዱስትሪ እና ፍላጎት ያካትታል. ውጤቶች አንድ CRM ወደ ይሆናል. ቡድን ሰዓታት የሽያጭ ምርምር ይከማል. አንድ ቁጥጥር ቡድን አንድ መጻፍ እርዳታ ለመፍጠር ይችላሉ. ይህ ፎርም ከ እይታዎችን ያካትታል, የ AI ሞዴል በመጠቀም ቅርጸቶች ይምረጡ, እና የ Google Docs ውስጥ ቅርጸቶች ያከማል. አንድ ትክክለኛነት ቡድን ረጅም ወረቀት መተግበሪያ ይችላሉ. እነርሱ ፋይሎችን ያውቃሉ, አንድ AI ሞዴል አስፈላጊ መስፈርቶች ያውቃሉ, እና የሥራ ፍጥነት ግምገማዎች ወደ ግምገማዎች አንድ ግምገማ ይሰጣል. የፕሮጀክት ቡድን በ Helpdesk ስርዓት ውስጥ አዲስ ቲኬቶች ለመመልከት ይችላሉ. የ AI ቲኬቶች ይሰጣል. የ Workflow በከፍተኛ ደረጃን ይቆጣጠራል እና በክክብካቤ ቡድን ይሰጣል. ይህ መልስ ጊዜዎችን ይሰጣል. Limitations of ActivePieces የ ActivePieces መስፈርቶች Activepieces ጠንካራ ነው, ነገር ግን አንዳንድ መስፈርቶች አለው. እያንዳንዱ መሣሪያ ወይም አገልግሎቶች እርስዎ የሚፈልጉት አይችልም, ስለዚህ እርስዎ ብጁ ክፍሎች ለመፍጠር አለብዎት. የ ቪዲዮ መዋቅር ቀላል ነው, ነገር ግን ተስማሚ ትክክለኛነት ለመቆጣጠር አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል. ትልቅ workflows የሚፈልጉት ሊሆን ይችላል stable ለመጠበቅ. Self-hosting በተጨማሪም የቴክኒካዊ ፍላጎት ያስፈልጋል, በተለይ ለ updates, scaling, እና ደህንነት. መጨረሻም, የ AI ባህሪያት ተስማሚ ናቸው, ነገር ግን እነርሱ ከባድ አቅራቢዎች ላይ የተጠበቁ ናቸው, ይህም API መለያዎች, ወጪዎች እና አስተማማማኝነት መቆጣጠሪያ አለብዎት. እነዚህ መስፈርቶች በጣም አስፈላጊ አይደለም, ነገር ግን ተጠቃሚዎች አስፈላጊ workloads ለመፍጠር በፊት እነሱን ያውቃሉ. መጨረሻው የ Activepieces አጠቃቀም ቀላል ነው. የሥራ መተግበሪያዎችን ለመፍጠር ይረዳዎታል. የ AI መሳሪያዎች ጋር መተግበሪያዎችን ለመፍጠር ይረዳል. የቴክኒካዊ እና የቴክኒካዊ ተጠቃሚዎች ሁለቱም መተግበሪያዎችን ለመፍጠር ይሆናል. ይህ ቡድንን በፍጥነት ለመጎብኘት, ስህተቶች ለመቀነስ እና በዋናነት ሥራ ላይ ተመሠረተ ይረዳል. የኦሪጂናል ልውውጥ ቡድን ተጨማሪ ባለሙያ ሞዴሎች ይጠቀማል. እነርሱም እነዚህ ሞዴሎችን በእያንዳንዱ ቀን መሣሪያዎች ጋር ለመገናኘት ቀላል መንገድ ይፈልጋሉ. እንደ Activepieces እንደ የኮድ-ነጻ የፕላስቲክዎች የኮምፒውተር ማምረቻዎችን ማወቅ አይፈልጉም የኮምፒውተርዎች መቆጣጠሪያ እና ፍጥነት ይሰጣሉ. የፕላስቲክ አዲስ ክፍሎች እና ጠንካራ የ AI ባህሪያት ጋር የተሻሻለ ይሆናል. የኮምፒውተር ማህበራዊነት ይጨምራሉ, የመስመር ላይ መተግበሪያዎች ቁጥር ይበልጥ ይሆናል. \n \n እርስዎ ይህን ጽሑፍ ለማግኘት ይፈልጋሉ. LinkedIn ላይ እኔን ያግኙ ወይም የእኔ ጣቢያ ላይ ይጎብኙ. እርስዎ ይህን ጽሑፍ ለማግኘት ይፈልጋሉ. LinkedIn ላይ እኔን ያግኙ ወይም የእኔ ጣቢያ ላይ ይጎብኙ. የ LinkedIn የእኔ ጣቢያ ይጎብኙ