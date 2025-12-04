So erstellen Sie Workflows ohne Code mit Activepieces und Sevalla

Künstliche Intelligenz ist jetzt Teil der täglichen Arbeit für viele Teams.Die Menschen verwenden sie, um Inhalte zu schreiben, Daten zu analysieren, Supportanfragen zu beantworten und Geschäftsentscheidungen zu führen. But building AI workflows is still hard for many users. Most tools need code, a complex setup, or long training. Activepieces macht dies viel einfacher.Es ist ein Open-Source-Tool, mit dem jeder mit einem einfachen visuellen Builder intelligente Workflows erstellen kann. Sie können KI-Modelle, Datenquellen und Systeme mischen, ohne Code zu schreiben, was die Automatisierung für Teams öffnet, die schneller arbeiten und manuelle Anstrengungen reduzieren möchten. In diesem Leitfaden lernen wir, was ActivePieces ist, wie man damit arbeitet und wie man seine eigene Version mit Sevalla in die Cloud implementiert. Was werden wir abdecken? \n \n \n \n \n \n \n \n Was sind ActivePieces? Das Activepieces Ökosystem verstehen Erstellen eines Workflows in ActivePieces Bereitstellen von ActivePieces in der Cloud mit Sevalla Real-world examples Einschränkungen von ActivePies Schlussfolgerung Was sind ActivePieces? ist eine Open-Source-Automatisierungsplattform, die sich auf Benutzerfreundlichkeit konzentriert. Aktivitäten You can host it on your own server or use it in the cloud. The platform uses a clean flow builder where each block represents a step. These blocks are called pieces. Ein Stück kann eine API anrufen, sich mit einem Tool wie Google Sheets verbinden, ein AI-Modell ausführen oder auf menschliche Eingaben warten. They can listen to events, run analysis, create content, evaluate data, or push results into other tools. Das Activepieces Ökosystem verstehen Das Hauptziel von Activepieces ist es, sowohl technischen als auch nicht-technischen Benutzern zu ermöglichen, Workflows zu erstellen, die KI enthalten. Entwickler können neue Stücke in TypeScript erstellen. Diese benutzerdefinierten Stücke erscheinen dann im visuellen Builder für jeden, der sie verwenden kann. Die Plattform hat eine wachsende Bibliothek von über zweihundert Stücken. Dazu gehören gängige Tools wie E-Mail, Slack, Google Workspace, OpenAI und Notion. Es gibt auch Stücke zum Lesen von Links, zum Parsieren von Text, zum Anrufen von Webhooks oder zum Warten auf zeitliche Ereignisse. Die Bibliothek wächst schnell, weil jeder neue Stücke beitragen kann. Jedes Stück ist ein npm-Paket, so dass es gut in das breitere JavaScript-Ökosystem passt. Activepieces also supports human input. For example, a workflow can pause and wait for someone to review a message before sending it. It can also collect answers from a form. These options make it possible to build flows that mix automation with human judgment. This is useful in tasks where risk or correctness matters, such as compliance checks or approval flows. Ein wichtiger Teil der Plattform ist ihr AI-First-Design. Es enthält native Unterstützung für beliebte AI-Anbieter. Sie können Agenten erstellen, die Text analysieren, Nachrichten neu schreiben, Inhalte klassifizieren, Felder extrahieren oder Entscheidungen treffen. Sie können sogar die KI bitten, Daten innerhalb eines Flusses zu reinigen, ohne Code zu benötigen. Erstellen eines Workflows in ActivePieces Jeder Workflow beginnt mit einem Auslöser. Ein Auslöser ist eine Aktion, die den Fluss beginnt. Es kann eine neue Nachricht, eine neue Datei, eine Webanfrage oder einen zeitlichen Zeitplan sein.Nach dem Auslöserfeuer läuft der Fluss Schritt für Schritt.Jeder Schritt ist ein Stück, das Sie aus der Bibliothek auswählen. Der Builder zeigt den Fluss in einem einfachen vertikalen Layout an. Sie können Zweige, Schleifen, Retries und Datenmapping hinzufügen. Datenmapping ist der Prozess, der dem Fluss sagt, wie man Informationen von einem Schritt zum anderen übertragen kann. Es verwendet eine einfache Schnittstelle, in der Sie Felder aus früheren Schritten auswählen und sie mit neuen verbinden. Wenn KI-Teile hinzugefügt werden, wird der Workflow leistungsstärker. Zum Beispiel können Sie Text von einem Formular zu einem AI-Modell übertragen und eine Zusammenfassung erhalten. Sie können einen Dokumentlink weitergeben und die Hauptpunkte extrahieren. Sie können die KI bitten, eine Frage zu beantworten oder zu entscheiden, ob eine Nachricht zu einer Kategorie passt. Diese Ergebnisse gehen dann zum nächsten Schritt, wo sie gespeichert oder gesendet werden können. Bereitstellen von ActivePieces in der Cloud mit Sevalla Um Activepieces zu verwenden, können Sie es entweder auf Ihrem Computer installieren (nicht aufgrund der komplexen Installation empfohlen), ein Cloud-Abonnement kaufen oder es selbst hosten. Wenn Sie es lieber auf Ihrem Computer installieren, . Hier sind die Anweisungen Selbsthosting gibt Ihnen volle Kontrolle und wird normalerweise von technischen Teams bevorzugt, die sensible Daten im Haus behalten möchten. Sie können jeden Cloud-Anbieter wie AWS, DigitalOcean oder andere für die Einrichtung von ActivePieces wählen. ist ein PaaS-Anbieter, der für Entwickler und Entwicklerteams entwickelt wurde, die Funktionen und Updates kontinuierlich auf die effizienteste Art und Weise liefern. Sevalle Ich benutze Sevalla aus zwei Gründen: \n \n \n Jede Plattform berechnet Sie für die Erstellung einer Cloud-Ressource. Sevalla kommt mit einem $ 50 Kredit für uns zu verwenden, so dass wir keine Kosten für dieses Beispiel tragen. Sevalla verfügt über eine Vorlage für ActivePieces, so dass es die manuelle Installation und Einrichtung für jede Ressource vereinfacht, die Sie für die Installation benötigen. Melden Sie sich bei Sevalla an und klicken Sie auf Vorlagen. Sie können ActivePieces als eine der Vorlagen sehen. Klicken Sie auf die Vorlage „ActivePieces“. Sie sehen die Ressourcen, die für die Bereitstellung der Anwendung erforderlich sind. Wenn die Bereitstellung abgeschlossen ist, gehen Sie zur ActivePieces-Anwendung und klicken Sie auf „Visit-App“. Geben Sie Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein, und Sie werden zum Dashboard gebracht. Klicken Sie auf „New Flow“. Sie können entweder einen Fluss von Grund auf erstellen oder eine der vielen Vorlagen auswählen, die ActivePieces anbietet. Lassen Sie uns die Vorlage "LinkedIn Content Idea Generator" wählen. Klicken Sie auf „Vorlage verwenden“. Sie sehen den für Sie erstellten Workflow. Sie können auch Komponenten basierend auf Ihren Anforderungen hinzufügen/entfernen. Sie sehen die Option, jeden Block des Workflows zu aktualisieren. Sie können Verbindungen zu Ihrer E-Mail, Google Sheets usw. erstellen, um sie in die Blöcke zu integrieren. Im Rank-Nachrichtenblock werden Sie aufgefordert, ein Modell auszuwählen und Ihren api-Schlüssel hinzuzufügen. Sie sehen auch eine vorgefertigte Anrufvorlage, die Sie mit Ihrem Workflow verwenden können. OpenAI API-Schlüssel hier Sie haben jetzt einen ActivePieces-Server im Produktionsgrad, der in der Cloud läuft. Sie können dies verwenden, um alle Ihre Workflows einzurichten. Real-world examples Ein Vertriebsteam kann die Lead-Anreicherung automatisieren, indem es neue Leads über ein AI-Modell weitergibt. Die AI extrahiert Unternehmensgröße, Branche und Absicht. Die Ergebnisse gehen zu einem CRM. Das Team spart Stunden manueller Forschung. Ein Content-Team kann einen Schreibassistenten erstellen. Es sammelt Ideen aus einem Formular, erzeugt Konstruktionen mithilfe eines KI-Modells und speichert Entwürfe in Google Docs. Ein Compliance-Team kann lange Dokumente verarbeiten. Sie laden eine Datei hoch, ein KI-Modell extrahiert Schlüsselregeln und der Workflow sendet eine Zusammenfassung an die Rezensenten. Ein Operations-Team kann auf neue Tickets in einem Helpdesk-System achten. AI fasst das Ticket zusammen. Der Workflow überprüft die Schwere und sendet es an das richtige Team. Limitations of ActivePieces Einschränkungen von ActivePies Activepieces ist mächtig, hat aber einige Grenzen. Da es immer noch wächst, sind noch nicht alle Tools oder Dienste, die Sie benötigen, verfügbar, sodass Sie möglicherweise benutzerdefinierte Teile erstellen müssen. Selbsthosting erfordert auch technische Anstrengungen, insbesondere für Updates, Skalierung und Sicherheit. Schließlich, während KI-Funktionen nützlich sind, sind sie von externen Anbietern abhängig, was bedeutet, dass Sie API-Schlüssel, Kosten und Zuverlässigkeit verwalten müssen. Schlussfolgerung Die Idee hinter Activepieces ist einfach. Automatisieren Sie die Arbeit, die Sie verlangsamt. Mischen Sie KI mit Ihren Tools. Erstellen Sie Flüsse visuell. Lassen Sie technische und nicht-technische Benutzer Automatisierung erstellen. Dies hilft Teams, sich schneller zu bewegen, Fehler zu reduzieren und sich auf sinnvolle Arbeit zu konzentrieren. Der Aufstieg der KI bedeutet, dass Teams spezialisiertere Modelle verwenden werden und sie auch reibungslose Wege brauchen, um diese Modelle mit ihren täglichen Tools zu verbinden. No-code platforms like Activepieces give teams control and speed without asking them to learn programming. The platform keeps improving with new pieces and stronger AI features. As the community grows, the number of available integrations will rise. \n \n Ich hoffe, Sie haben diesen Artikel genossen.Finden Sie mich auf Linkedin oder besuchen Sie meine Website. Ich hoffe, Sie haben diesen Artikel genossen.Finden Sie mich auf Linkedin oder besuchen Sie meine Website. Linkedin Besuchen Sie meine Website