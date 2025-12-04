Kako izgraditi AI tokove rada bez koda pomoću aktivnih dijelova i Sevalle

Umjetna inteligencija sada je dio svakodnevnog rada mnogih timova.Ljudi ga koriste za pisanje sadržaja, analizu podataka, odgovaranje na zahtjeve za podršku i usmjeravanje poslovnih odluka. Većina alata zahtijeva kod, složenu konfiguraciju ili dugo obuku. To je alat otvorenog koda koji omogućuje svima da stvaraju pametne tokove rada s jednostavnim vizualnim graditeljem. Možete miješati AI modele, izvore podataka i sustave bez pisanja koda.To čini automatizaciju otvorenijom za timove koji žele raditi brže i smanjiti ručni napor. U ovom vodiču naučit ćemo što je ActivePieces, kako raditi s njim i kako distribuirati vlastitu verziju u oblaku koristeći Sevalla. Što ćemo pokriti? \n \n \n \n \n \n \n \n Što su aktivni dijelovi? Razumijevanje aktivnog ekosustava Izgradnja radnog toka u aktivnim dijelovima Ugradnja aktivnih dijelova u oblak pomoću Sevalle Primjeri stvarnog svijeta Ograničenja aktivnosti Zaključak Što su aktivni dijelovi? je platforma za automatizaciju otvorenog koda koja se usredotočuje na jednostavnost korištenja. aktivni Možete ga pohraniti na vlastitom poslužitelju ili ga koristiti u oblaku. platforma koristi čisti graditelj protoka gdje svaki blok predstavlja korak. Dio može nazvati API, povezati se s alatom poput Google Sheets, pokrenuti AI model ili čekati ljudski unos. Oni mogu slušati događaje, pokrenuti analize, stvoriti sadržaj, procijeniti podatke ili gurati rezultate u druge alate. Razumijevanje aktivnog ekosustava Glavni cilj Activepieces-a je omogućiti tehničkim i netehničkim korisnicima izgradnju tokova rada koji uključuju AI. Programeri mogu izgraditi nove dijelove u TypeScript-u. Ti se prilagođeni dijelovi zatim pojavljuju u vizualnom graditelju za bilo koga da ga koristi. Platforma ima rastuću knjižnicu od preko dvjesto komada. Oni uključuju uobičajene alate kao što su e-mail, Slack, Google Workspace, OpenAI i Notion. Knjižnica brzo raste jer svatko može pridonijeti novim dijelovima.Svaki dio je npm paket, tako da se dobro uklapa u širi JavaScript ekosustav. Activepieces također podržava ljudski unos. na primjer, tok posla može zaustaviti i pričekati da netko pregleda poruku prije slanja. Ove opcije omogućuju izgradnju tokova koji miješaju automatizaciju s ljudskom procjenom.To je korisno u zadaćama u kojima je važan rizik ili ispravnost, kao što su provjere sukladnosti ili tokovi odobrenja. Glavni dio platforme je njegov AI-first dizajn.To uključuje nativnu podršku za popularne AI pružatelje.Možete izgraditi agente koji analiziraju tekst, prepisati poruke, klasificirati sadržaj, izvlačiti polja ili donositi odluke. Možete čak zamoliti AI da očisti podatke unutar toka, bez potrebe za kodom. Izgradnja radnog toka u aktivnim dijelovima Svaki tok posla započinje s pokretačem, a pokretač je akcija koja pokreće tok. To može biti nova poruka, nova datoteka, web zahtjev ili vremenski raspored. Nakon pokretanja požara, protok se izvodi korak po korak. Izgraditelj prikazuje protok u jednostavnom vertikalnom rasporedu. Možete dodati grane, krugove, retrije i mapiranje podataka. Mapiranje podataka je proces govorenja toka kako prenijeti informacije iz jednog koraka u drugi.To koristi jednostavan sučelje gdje možete odabrati polja iz ranijih koraka i povezati ih s novim. Kada se dodaju dijelovi AI-a, tok posla postaje snažniji. Na primjer, možete prenijeti tekst iz obrasca u model AI-a i dobiti sažetak. Možete prenijeti poveznicu na dokument i izvući glavne točke. možete zatražiti od AI-a da odgovori na pitanje ili odluči hoće li poruka odgovarati kategoriji. Ugradnja aktivnih dijelova u oblak pomoću Sevalle Da biste koristili Activepieces, možete ga instalirati na računalo (ne preporučuje se zbog složenog postavljanja), kupiti pretplatu na cloud ili ga samostalno pohraniti. Ako ga želite instalirati na svoj računalo, . Ovdje su upute Self-hosting vam daje punu kontrolu i obično ga preferiraju tehnički timovi koji žele zadržati osjetljive podatke u kući. Možete odabrati bilo kojeg pružatelja usluga u oblaku, kao što su AWS, DigitalOcean ili drugi za postavljanje ActivePieces. je PaaS pružatelj dizajniran za programere i razvojne timove koji kontinuirano isporučuju značajke i ažuriranja na najučinkovitiji način. Svijet Koristim Sevalu iz dva razloga: \n \n \n Svaka platforma će vas naplaćivati za stvaranje resursa u oblaku. Sevalla dolazi s kreditom od 50 dolara za nas, tako da nećemo snositi nikakve troškove za ovaj primjer. Sevalla ima predložak za ActivePieces, tako da pojednostavljuje ručnu instalaciju i postavljanje za svaki resurs koji će vam trebati za instalaciju. Prijavite se u Sevalla i kliknite na Šablone. Možete vidjeti ActivePieces kao jednu od šablona. Kliknite na predložak „ActivePieces“. Vidjet ćete resurse potrebne za pružanje aplikacije. Kliknite na „Primijeniti predložak“. Možete vidjeti da je resurs na raspolaganju.Kada je implementacija završena, idite u aplikaciju ActivePieces i kliknite na "Visit app". Upišite svoje ime, e-mail i lozinku, a vi ćete biti prevezeni na kontrolnu ploču. Možete ili stvoriti tok od nule ili odabrati jednu od mnogih predložaka koje ActivePieces nudi. Odaberite predložak „LinkedIn content idea generator“. Kliknite na "Koristite predložak". Vidjet ćete tok posla koji je generiran za vas. Vidjet ćete opciju za ažuriranje svakog bloka toka posla.Možete stvoriti veze s vašom e-poštom, Google listovima itd., kako biste ih integrirali u blokove. U bloku vijesti rangiranja, zatražit će od vas da odaberete model i dodate svoj API ključ. Također ćete vidjeti unaprijed izgrađenu predložku za uputstvo spremnu za upotrebu s tokom rada. OpenAI API ključ ovdje Odlično! Sada imate ActivePieces server koji se koristi u oblaku. To možete koristiti za postavljanje svih vaših tokova rada. Primjeri stvarnog svijeta Tim prodaje može automatizirati obogaćivanje vodom tako što će prenijeti nove vode kroz model AI. AI izvlači veličinu tvrtke, industriju i namjeru. Rezultati idu u CRM. Sadržajni tim može stvoriti pomoćnika za pisanje. On prikuplja ideje iz obrasca, generira okvire pomoću modela AI-a i pohranjuje nacrtove u Google Docs. Tim za usklađenost može obrađivati duge dokumente.Povele su datoteku, model AI-a izvlači ključna pravila, a tok rada šalje sažetak preglednicima.To olakšava praćenje promjena u propisima. Operativni tim može pratiti nove ulaznice u sustavu Helpdesk. AI sažima ulaznicu. Tijek rada provjerava ozbiljnost i šalje je pravom timu. Limitations of ActivePieces Ograničenja aktivnosti Activepieces je moćan, ali ima neke granice. Budući da još uvijek raste, još uvijek nije dostupan svaki alat ili usluga koju želite, tako da možda trebate izgraditi prilagođene dijelove. Veliki tokovi rada mogu zahtijevati prilagodbu kako bi ostali stabilni. Samostalni hosting također zahtijeva tehnički napor, posebno za ažuriranje, skaliranje i sigurnost. Naposljetku, dok su AI funkcije korisne, one ovise o vanjskim pružateljima, što znači da morate upravljati API ključima, troškovima i pouzdanosti. Zaključak Ideja iza Activepieces je jednostavna. Automatizirajte rad koji usporava. Pomešajte AI sa svojim alatima. Izgradite protok vizualno. Dopustite tehničkim i netehničkim korisnicima da stvore automatizaciju. To pomaže timovima da se brže kreću, smanje pogreške i ostanu usredotočeni na značajan rad. Porast umjetne inteligencije znači da će timovi koristiti više specijaliziranih modela.Također će trebati glatke načine povezivanja tih modela sa svojim svakodnevnim alatima. Platforme bez koda kao što su Activepieces daju timovima kontrolu i brzinu bez traženja da uče programiranje. Platforma se stalno poboljšava s novim dijelovima i snažnijim AI funkcijama. 
 
 Nadam se da vam se svidio ovaj članak.Nađite me na Linkedin ili posjetite moju web stranicu.