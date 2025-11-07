Sonami анонсувала розширення Layer 2

Сьогодні компанія оголосила про продовження свого попереднього продажу та розширення своєї екосистеми за допомогою запуску першого токена Solana Layer 2. Проект був розроблений для вирішення проблем з перевантаженням мережі та надійністю, які часто зустрічаються користувачами Solana під час високих періодів транзакцій. Kuala Lumpur, Malaysia, November 6th, 2025/Chainwire/-- Сонамі ($SNMI) Сонамі ($SNMI) Sonami вводить ефективність рівня 2 для транзакцій, заснованих на Solana Sonami ($SNMI) - це проект, розроблений для вирішення викликів, пов'язаних з продуктивністю мережі Solana, таких як перепони та підтримка надійності в період високої активності. Це перший токен, запущений на Solana Layer 2, що дозволяє Sonami розвантажувати транзакції та підвищувати ефективність мережі. Обробляючи транзакції таким чином, $SNMI прагне покращити ефективність та безпеку, зберігаючи при цьому високу швидкість транзакцій та масштабуваність. Ці атрибути роблять Sonami придатним для високочастотних децентралізованих додатків, включаючи ігрові екосистеми, які вимагають взаємодії в реальному часі. Очікується, що екосистема Sonami продовжить розширюватися, щоб підтримувати еволюційні потреби спільноти.Платформа Sonami продовжує розвиватися і відзначається своєю зростаючою участю перед продажем.Дорожня карта проекту описує подальші етапи технічного та спільного зростання після завершення фази передпродажу. Sonami розробила дорожню карту та плани перепису токенів Прозорість була визнана ключовим елементом для учасників, які розглядають участь у цифрових активах. Sonami опублікував подробиці своєї структури передпродажу та подальших етапів розвитку. На початковому етапі, зосередженому на розповсюдженні передпродажу, проект повідомляє про поточну діяльність та участь. Після завершення перепродажу токени будуть мостові до рівня 2, а $SNMI планується вказати на децентралізованих і централізованих біржах. Огляд Sonami Tokenomics Проект Sonami планує загальне постачання $ 82,999,999,999 SNMI токенів для підтримки подальшого зростання екосистеми. Розподіл токенів було оприлюднено наступним чином: 15% виділяється на маркетинг, 20% на казначейство і 25% на стимули і винагороди. Решта 40% ділиться між розробкою (30%) і обмінними списками (10%) для забезпечення ліквідності та постійного технічного прогресу. На даний момент Sonami повідомляє про залучення понад 2 мільйонів доларів під час попереднього продажу. Про Sonami ТІ Проект керується колективом досвідчених розробників блокчейн і архітекторів екосистем з глибокими коренями в екосистемі Solana. Основна команда об'єднує таланти з провідних інфраструктурних проектів Web3 та традиційних фінтех-фахівців, об'єднаних спільним баченням вирішення проблем масштабуваності на рівні протоколу. Sonami Сонячний Дорожня карта Фонду Sonami є амбіційною, тому що проблема вимагає амбіційних рішень.Команда вірить у прозорість будівництва, послідовність доставки і дозволяючи технологіям говорити самі за себе.Майбутнє децентралізованих додатків залежить від вирішення масштабуваності сьогодні, і Sonami прагне бути на передньому боці цього рішення. Контакти Закіт Мобад контакт@sonami-so.io \n \n Ця історія була опублікована як прес-реліз Chainwire в рамках програми HackerNoon's Business Blogging Program. Ця історія була опублікована як прес-реліз Chainwire в рамках програми HackerNoon's Business Blogging Program. Програма Програма