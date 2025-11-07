Sonami najavljuje razvoj preprodaje i širenje Layer 2

danas je objavio nastavak svoje predprodaje i širenje svog ekosustava kroz lansiranje prvog Solana Layer 2 tokena. Projekt je razvijen kako bi se riješili izazovi mrežne gužve i pouzdanosti koji često doživljavaju korisnici Solane tokom visokih perioda transakcija. Kuala Lumpur, Malaysia, November 6th, 2025/Chainwire/-- Uslovi korišćenja Sonami ($SNMI) Uslovi korišćenja Sonami ($SNMI) Sonami uvodi efikasnost sloja 2 za transakcije zasnovane na Solani Sonami ($SNMI) je projekat razvijen za rješavanje izazova u pogledu performansi na mreži Solana, kao što su gužve i održavanje pouzdanosti u razdobljima visoke aktivnosti. Ovo je prvi token koji je lansiran na Solana Layer 2, što omogućuje Sonami-u da otkaže transakcije i poboljša efikasnost mreže. Obrađivanjem transakcija na ovaj način, $SNMI ima za cilj poboljšanje efikasnosti i sigurnosti uz održavanje visoke brzine transakcija i skalabilnosti. Ovi atributi čine Sonami pogodnim za decentralizirane aplikacije visoke frekvencije, uključujući gaming ekosustave koji zahtijevaju interakcije u realnom vremenu. Očekuje se da će Sonami ekosustav nastaviti da se širi kako bi podržao rastuće potrebe zajednice. Sonami platforma je u kontinuiranom razvoju i poznata je po svom rastućem učešću u predprodaji. Sonami opisuje planove za preprodaju i popise tokena Transparentnost je identificirana kao ključni element za učesnike koji razmatraju sudjelovanje u digitalnim sredstvima. Sonami je objavio detalje o svojoj strukturi predprodaje i naknadnim razvojnim prekretnicama. U početnoj fazi, usredotočenoj na distribuciju predprodaje, projekt izvješćuje o tekućim aktivnostima i sudjelovanju. Po završetku predprodaje, žetoni će biti mostljivi na Layer 2, a $SNMI je planirano da bude listovan na decentralizovanim i centralizovanim berzama. Treća faza planova će uvesti proširenu korisnost za vlasnike žetona, što odražava fokus Sonami-a na brzinu i smanjenu mrežnu gužvu. Sonami Tokenomics Pregled Sonami projekt planira ukupnu isporuku SNMI tokena od 82.999.999.999 dolara kako bi podržao nastavak rasta ekosustava. Token distribucija je opisana na sledeći način: 15% je dodijeljeno za marketing, 20% za blagajnu i 25% za nagrade i poticaje. Preostalih 40% je podijeljeno između razvoja (30%) i burza (10%) kako bi se osigurala likvidnost i kontinuirani tehnički napredak. Od ovog izdanja, Sonami izvještava da je prikupio više od 2 miliona dolara tokom pretprodaje. Trenutna vrijednost tokena je navedena na 0,0019 dolara po SNMI. O Sonami Naši projekat pokreće kolektiv iskusnih blockchain programera i arhitekata ekosustava s dubokim korijenima u Solana ekosustavu. Osnovni tim okuplja talente iz vodećih Web3 infrastrukturnih projekata i tradicionalne fintech pozadine, ujedinjene zajedničkom vizijom rješavanja izazova skalabilnosti na razini protokola. Sonja Sonja Sonami Fondacija je ambiciozna jer problem zahtijeva ambiciozna rješenja. Tim vjeruje u izgradnju transparentno, isporuku dosljedno, i dozvoliti tehnologiji da govori za sebe. Kontaktiraj Zakit Mobad Kontakt@sonami-so.io \n \n Ova priča je objavljena kao saopštenje za medije od strane Chainwire u okviru HackerNoon Business Blogging Program. Ova priča je objavljena kao saopštenje za medije od strane Chainwire u okviru HackerNoon Business Blogging Program. Programski Programski