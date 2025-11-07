Sonami anonse devlopman Pre-Sale ak Layer 2 ekspansyon

jodi a te anonse kontinyèlman nan presale li yo ak ekspansyon an nan ekosistèm li yo pa lanse premye Solana Layer 2 token la. Pwojè a te devlope yo rezoud konvèsyon rezo ak reyalite pwoblèm ki souvan eksperyans pa itilizatè yo nan Solana pandan peryòd transaksyon segondè. Kuala Lumpur, Malaysia, November 6th, 2025/Chainwire/-- Sonami nan ($SNMI) Sonami nan ($SNMI) Sonami prezante efikasite Layer 2 pou tranzaksyon ki baze sou Solana Sonami ($SNMI) se yon pwojè ki te devlope pou fè fas a defi pèfòmans sou rezo a Solana, tankou congestion ak kenbe konfidansyalite pandan peryòd aktivite segondè. Li se premye token lanse sou Solana Layer 2, ki pèmèt Sonami dechaje tranzaksyon ak amelyore efikasite rezo. Avèk sa a apwòch, tranzaksyon miltip yo te bundled nan yon sèl, ede diminye konvèsyon. Pa pwosesis tranzaksyon nan fason sa a, $SNMI vle amelyore efikasite ak sekirite pandan y ap kenbe vitès transaksyon segondè ak skalabilite. Atribit sa yo fè Sonami apwopriye pou aplikasyon desantralize segondè frekans, ki gen ladan ekosistèm jwèt ki mande pou interaksyon tan reyèl. Li se tou fèt pou sipòte mikrotransaksyon ak meme aplikasyon pou lajan. Sonami ekosistèm se espere yo kontinye ekspansyon pou sipòte bezwen yo evolye nan kominote a. Platfòm la Sonami se nan devlopman kontinyèl ak te note pou patisipasyon an kwasans pre-sale li yo. Roadmap la nan pwojè a deside etap yo plis nan kwasans teknik ak kominote apre konklizyon an nan faz la pre-sale. Sonami Deskripsyon Presale Roadmap ak plan yo listing token Transparency te identifye kòm yon eleman kle pou patisipan yo konsidere angaje nan aktiv dijital. Sonami te pibliye detay sou estrikti pre-vann li yo ak etap yo devlopman pita. Nan faz la inisyal la, konsantre sou distribisyon anvan-vann, pwojè a rapòte aktivite kontinyèl ak patisipasyon. Apre konplètman an nan pre-vann, token yo pral bridgeable nan Layer 2, ak $SNMI se planifye yo dwe lis sou echanj desantralize ak santralize. Etap la twazyèm nan Roadmap la pral prezante yon utilite agrandi pou posesyon token, ki reflete Sonami a konsantre sou vitès ak diminye konvèsyon rezo. Sonami Tokenomics konvèsyon Pwojè a Sonami planifye yon pakèt total de 82,999,999,999 $ SNMI token pou sipòte kontinyèl kwasans ekosistèm. Distribisyon nan token yo te desine tankou sa a: 15% se alokasyon pou maketing, 20% pou trezò, ak 25% pou enstitisyon ak rekonpans parayj. 40% ki rete yo divize ant devlopman (30%) ak listing echanj (10%) pou asire likidite ak avanse teknik kontinyèl. Nan dat sa a, Sonami rapòte ogmante plis pase $ 2 milyon pandan presale a. Valè a token aktyèl la se deklare nan $ 0,0019 pou chak $ SNMI. sou Sonami nan pwojè a se kouri pa yon kolèj nan devlopè blockchain ki gen eksperyans ak arhitektè ekosistèm ki gen woulib nan ekosistèm la Solana. Ekip la debaz reyinyon talent soti nan dirijan pwojè enfrastrikti Web3 ak tradisyonèl fon fintech, konbine pa yon vizyon pataje nan rezoud pwoblèm skalabilite nan nivo pwotokòl. Sonye Sonye Roadmap la nan Fondasyon Sonami se ambitif paske pwoblèm la mande pou solisyon enteresan. Ekip la kwè nan konstriksyon transparan, livrezon konsistentman, epi kite teknoloji a pale pou tèt li. Aplikasyon decentralized nan lavni depann sou solisyon an nan skalabilite jodi a, ak Sonami se angaje nan yo dwe nan avanse nan solisyon sa a. Kontakte Pwodwi pou Telefòn kontak@sonami-so.io \n \n Istwa sa a te pibliye kòm yon piblisite pa Chainwire anba HackerNoon's Business Blogging Program. fè rechèch pwòp ou anvan fè nenpòt desizyon finansye. Istwa sa a te pibliye kòm yon piblisite pa Chainwire anba HackerNoon's Business Blogging Program. fè rechèch pwòp ou anvan fè nenpòt desizyon finansye. Pwogram Pwogram