Sonami Mengumumkan Perkembangan Presale dan Ekstensi Layer 2

hari ini mengumumkan penyelenggaraan pra jualan dan pengembangan ekosistemnya melalui pelancaran token Solana Layer 2 pertama. projek ini telah dibangunkan untuk menangani kemacetan rangkaian dan cabaran kebolehpercayaan yang sering dialami oleh pengguna Solana semasa tempoh transaksi yang tinggi. Kuala Lumpur, Malaysia, November 6th, 2025/Chainwire/-- Perkhidmatan Sonami ($SNMI) Sonami memperkenalkan efisiensi Layer 2 untuk transaksi berasaskan Solana Sonami ($SNMI) ialah projek yang direka untuk menangani cabaran prestasi di rangkaian Solana, seperti kemacetan dan mengekalkan kebolehpercayaan semasa tempoh aktiviti yang tinggi. Ia adalah token pertama yang dilancarkan pada Solana Layer 2, membolehkan Sonami mengalih keluar transaksi dan meningkatkan kecekapan rangkaian. Dengan memproses transaksi dengan cara ini, $SNMI bertujuan untuk meningkatkan kecekapan dan keselamatan sambil mengekalkan kelajuan dan keluasan transaksi yang tinggi. atribut-atribut ini menjadikan Sonami sesuai untuk aplikasi decentralized frekuensi tinggi, termasuk ekosistem permainan yang memerlukan interaksi masa nyata. Ekosistem Sonami dijangka terus berkembang untuk menyokong keperluan komuniti yang berkembang.Platform Sonami sedang dalam pembangunan berterusan dan telah dikenali kerana penyertaan pra jualan yang semakin meningkat. Sonami Memaparkan Rancangan Roadmap Presale dan Token Listing Transparansi telah diidentifikasi sebagai elemen utama bagi peserta yang mempertimbangkan penyertaan dalam aset digital. Sonami telah mengeluarkan butiran struktur pra jualan dan langkah-langkah pembangunan seterusnya. Dalam fasa permulaan, memberi tumpuan kepada pengedaran pra jualan, projek melaporkan aktiviti dan penyertaan yang sedang berlangsung.Selepas penyelesaian pra jualan, token akan boleh dihubungkan ke Layer 2, dan $SNMI dijadualkan untuk disenaraikan di pertukaran terdesentralisasi dan bersentralisasi. Fasa ketiga roadmap akan memperkenalkan utiliti yang diperluaskan untuk pemegang token, mencerminkan tumpuan Sonami kepada kelajuan dan mengurangkan kemacetan rangkaian. Gambaran keseluruhan Sonami Tokenomics Projek Sonami merancang bekalan total token SNMI $ 82,999,999,999 untuk menyokong pertumbuhan ekosistem yang berterusan. Distribusi token telah dibahagikan seperti berikut: 15% dikehendaki untuk pemasaran, 20% untuk kastam, dan 25% untuk insentif dan ganjaran taruhan. 40% yang tersisa dibahagikan antara pengembangan (30%) dan senarai pertukaran (10%) untuk memastikan likuiditi dan kemajuan teknikal yang berterusan. Sejak rilis ini, Sonami melaporkan menaikkan lebih daripada $2 juta semasa pra jualan. Nilai token semasa dinyatakan pada $0.0019 setiap $SNMI. Mengenai Sonami yang projek ini dipandu oleh kumpulan pengembang blockchain berpengalaman dan arsitek ekosistem dengan akar yang mendalam dalam ekosistem Solana. pasukan teras menyatukan bakat daripada projek infrastruktur Web3 terkemuka dan latar belakang fintech tradisional, bersatu oleh visi bersama untuk menyelesaikan cabaran keluasan pada tahap protokol. Sonami Peta laluan Yayasan Sonami adalah ambisius kerana masalah ini memerlukan penyelesaian yang ambisius. pasukan percaya dalam membina secara transparan, penghantaran secara konsisten, dan membiarkan teknologi berbicara untuk dirinya sendiri. masa depan aplikasi terdesentralisasi bergantung kepada penyelesaian skala hari ini, dan Sonami komited untuk berada di hadapan penyelesaian itu. Hubungi Zakit Mubad Rujukan@sonami-so.io