Sonami پیشکش کی ترقی اور Layer 2 توسیع کا اعلان کرتا ہے

آج اعلان کیا گیا ہے کہ اس کی پیش فروخت اور پہلی Solana Layer 2 ٹوکن کی واپسی کے ذریعہ اس کے ماحولیاتی نظام کی توسیع کو جاری کیا گیا ہے. Kuala Lumpur, Malaysia, November 6th, 2025/Chainwire/-- سونامی ($SNMI) سونامی ($SNMI) سونامی Solana پر مبنی ٹرانسمیشنوں کے لئے Layer 2 کارکردگی کی پیشکش کرتا ہے سونامی ($SNMI) ایک منصوبہ ہے جس میں Solana نیٹ ورک پر کارکردگی کے مسائل کو حل کرنے کے لئے تیار کیا گیا ہے، جیسے ٹرانسمیشن اور اعلی سرگرمی کے دوران قابل اعتماد کو برقرار رکھنے کے. یہ Solana Layer 2 پر شروع ہونے والا پہلا ٹوکن ہے، جس سے سونامی کو ٹرانسمیشنز کو اپلوڈ کرنے اور نیٹ ورک کی کارکردگی کو بہتر بنانے کی اجازت دیتا ہے. اس طرح کے طریقے سے ٹرانسمیشنز کو پروسیسنگ کرکے، $SNMI اعلی ٹرانسمیشن کی رفتار اور پیمائش کی صلاحیت کو برقرار رکھنے کے ساتھ کارکردگی اور سیکورٹی کو بہتر بنانے کا ارادہ رکھتا ہے. یہ خصوصیات سونامی کو حقیقی وقت کے تعامل کی ضرورت ہوتی ہے جس میں گیمنگ ایشیائی سسٹموں سمیت اعلی فریکوسیسمی ایپلی کیشنز کے لئے مناسب بنانے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے. معاشرے کی ترقی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے سونامی ایکو سسٹم کو بڑھانے کی توقع ہے. سونامی پلیٹ فارم مسلسل ترقی میں ہے اور اس کی بڑھتی ہوئی پیش فروخت میں حصہ لینے کے لئے مشہور ہے. پروجیکٹ کے روڈ کارڈ نے پیش فروخت کے مرحلے کے اختتام کے بعد تکنیکی اور کمیونٹی کی ترقی کے مزید مرحلے کو بیان کیا ہے. Sonami پیشہ ورانہ Roadmap اور Token Listing منصوبوں کی وضاحت کرتا ہے شفافیت کو ڈیجیٹل اثاثوں میں حصہ لینے پر غور کرنے والے شرکاء کے لئے ایک اہم عنصر کے طور پر شناخت کیا گیا ہے. Sonami نے اس کی پیش فروخت کی ساخت اور بعد میں ترقی کے مہم کی تفصیلات جاری کی ہیں. ابتدائی مرحلے میں، پیش فروخت کے توسیع پر توجہ مرکوز، پروجیکٹ جاری سرگرمیوں اور حصہ لینے کی رپورٹ کرتا ہے. پیش فروخت کے اختتام پر، ٹکینز Layer 2 تک پلگ ان کرسکتے ہیں، اور $SNMI decentralized اور centralized تبادلے پر درج کرنے کی منصوبہ بندی کی جاتی ہے. Sonami Tokenomics کا جائزہ سونامی پروجیکٹ 82,999,999,999 $SNMI ٹوکن کی مجموعی فراہمی کی منصوبہ بندی کرتا ہے جس میں بحالی کی ترقی کی حمایت کی جاتی ہے. ٹوکن کی تقسیم کو مندرجہ ذیل طور پر بیان کیا گیا ہے: 15٪ مارکیٹنگ کے لئے تقسیم کیا جاتا ہے، 20٪ خزانہ کے لئے، اور 25٪ اسٹاک کی حوصلہ افزائی اور انعام کے لئے. باقی 40٪ ترقی (30٪) اور تبادلے کی فہرستوں (10٪) کے درمیان تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ likvidity اور جاری تکنیکی ترقی کو یقینی بنائیں. اس ریلیز کے بعد، سونامی نے پیش فروخت کے دوران 2 ملین ڈالر سے زیادہ اضافہ کیا ہے. موجودہ ٹوکن کی قیمت $ 0.0019 فی $SNMI پر بیان کی گئی ہے. Sonami کے بارے میں کے پروجیکٹ ایک مجموعی طور پر تجربہ کار بلاکچین ڈویلپرز اور اکیسسٹم آرکیٹیکٹروں کی طرف سے چلایا جاتا ہے جس میں سولوانا ایکو سسٹم میں گہری ریشے ہیں. کور ٹیم پیشہ ور Web3 انشورنس پروجیکٹ اور روایتی fintech پس منظر سے اعداد و شمار جمع کرتی ہے، پروٹوکول کی سطح پر پیمائش کی صلاحیت کے مسائل کو حل کرنے کی ایک مشترکہ نظریہ کی طرف سے متحد. سونی سونی سونامی فاؤنڈیشن کی روڈ نقشہ دلچسپ ہے کیونکہ اس مسئلہ کو دلچسپ حل کی ضرورت ہے. ٹیم نے شفافیت کی تعمیر پر یقین کیا ہے، مسلسل شپنگ، اور ٹیکنالوجی کو اپنے لئے بات کرنے کی اجازت دیتا ہے. decentralized applications's future depends on solving scalability today, and Sonami is committed to being at the forefront of that solution. رابطے زمرہ:بھارت رابطہ کریں@sonami-so.io \n \n یہ کہانی HackerNoon کے کاروباری بلاگنگ پروگرام کے تحت Chainwire کی طرف سے ایک پریس پیغام کے طور پر شائع کیا گیا تھا. یہ کہانی HackerNoon کے کاروباری بلاگنگ پروگرام کے تحت Chainwire کی طرف سے ایک پریس پیغام کے طور پر شائع کیا گیا تھا. پروگرام پروگرام