Sonami anuncia el lanzamiento y la expansión de Layer 2

Hoy anunció la continuación de su pre-venta y la expansión de su ecosistema a través del lanzamiento del primer token Solana Layer 2.El proyecto ha sido desarrollado para abordar la congestión de la red y los desafíos de fiabilidad a menudo experimentados por los usuarios de Solana durante períodos de alta transacción. Kuala Lumpur, Malaysia, November 6th, 2025/Chainwire/-- Sonami ($SNMI) presenta la eficiencia de la capa 2 para las transacciones basadas en Solana Sonami ($SNMI) es un proyecto desarrollado para abordar los desafíos de rendimiento en la red de Solana, como la congestión y el mantenimiento de la fiabilidad durante períodos de alta actividad. Es el primer token lanzado en Solana Layer 2, permitiendo a Sonami descargar transacciones y mejorar la eficiencia de la red. A través de este enfoque, múltiples transacciones se combinan en una, ayudando a reducir la congestión. Al procesar transacciones de esta manera, $SNMI tiene como objetivo mejorar la eficiencia y la seguridad al tiempo que mantiene una alta velocidad de transacción y escalabilidad. Estos atributos hacen que Sonami sea adecuado para aplicaciones descentralizadas de alta frecuencia, incluidos los ecosistemas de juegos que requieren interacciones en tiempo real. Se espera que el ecosistema de Sonami continúe expandiéndose para apoyar las necesidades evolutivas de la comunidad.La plataforma de Sonami está en desarrollo continuo y ha sido notada por su creciente participación en la pre-venta. Sonami presenta planes de ruta de venta y listado de tokens La transparencia ha sido identificada como un elemento clave para los participantes que consideran la participación en activos digitales. Sonami ha publicado detalles de su estructura de venta previa y las etapas de desarrollo posteriores. En la fase inicial, centrada en la distribución previa a la venta, el proyecto informa de la actividad y la participación en curso. Al finalizar la venta previa, los tokens serán puentes para la capa 2, y $SNMI está previsto para ser listado en los intercambios descentralizados y centralizados. La tercera fase del mapa de ruta introducirá una utilidad ampliada para los titulares de tokens, reflejando el enfoque de Sonami en la velocidad y la reducción de la congestión de la red. Descripción de Sonami Tokenomics El proyecto Sonami planea un suministro total de 82.999.999.999 dólares en tokens SNMI para apoyar el crecimiento continuo del ecosistema. La distribución de tokens se ha descrito de la siguiente manera: el 15% se asigna al marketing, el 20% al tesoro y el 25% a los incentivos y recompensas de apuestas. El 40% restante se divide entre el desarrollo (30%) y las listas de intercambio (10%) para garantizar la liquidez y el progreso técnico continuo. A partir de este lanzamiento, Sonami informa de que ha recaudado más de 2 millones de dólares durante la venta previa. About Sonami El proyecto está impulsado por un colectivo de desarrolladores experimentados de blockchain y arquitectos de ecosistemas con raíces profundas en el ecosistema de Solana.El equipo central reúne talentos de los principales proyectos de infraestructura Web3 y los antecedentes tradicionales de fintech, unidos por una visión compartida de resolver desafíos de escalabilidad a nivel de protocolo. The Sonami Foundation's roadmap is ambitious because the problem demands ambitious solutions. The team believes in building transparently, shipping consistently, and letting the technology speak for itself. The future of decentralized applications depends on solving scalability today, and Sonami is committed to being at the forefront of that solution. Contacto Zacatecas Mobad contacto@sonami-so.io