ソナミ、プレセール開発とレイヤー2拡張を発表

このプロジェクトは、最初のSolana Layer 2トークンの発売を通じて、そのプレセールの継続とそのエコシステムの拡張を発表しました。 Kuala Lumpur, Malaysia, November 6th, 2025/Chainwire/-- Sonami ($SNMI) ソナミ($SNMI) ソナミ、SolanaベースのトランザクションにLayer 2 Efficiencyを導入 Sonami ($SNMI) is a project developed to tackle performance challenges on the Solana network, such as congestion and maintaining reliability during periods of high activity. これはSolana Layer 2でリリースされた最初のトークンで、Sonamiがトランザクションをオフロードし、ネットワークの効率性を向上させることができます。 このようにトランザクションを処理することにより、$SNMIは、高トランザクション速度とスケーラビリティを維持しながら、効率性とセキュリティを向上させることを目指しています これらの属性により、Sonamiは、リアルタイムの相互作用を必要とするゲームエコシステムを含む高周波分散アプリケーションに適しています。 Sonamiエコシステムは、コミュニティの変化するニーズをサポートするために拡大し続けると予想されます Sonamiプラットフォームは継続的に開発されており、プレセール参加の増加に注目されていますプロジェクトのロードマップは、プレセール段階の終了後に技術的およびコミュニティの成長のさらなる段階を示しています。 Sonami、プレセールロードマップとトークンリストの計画を概要 透明性は、デジタル資産への関与を検討する参加者にとって重要な要素であると認識されており、ソナミはその販売前構造とその後の開発のマイルストーンに関する詳細を公表した。 初期段階では、プレセールディストリビューションに焦点を当て、プロジェクトは継続的な活動と参加を報告します。プレセールが完了すると、トークンはレイヤー2にブリッジ可能になり、SNMIは分散型および集中型取引所に上場する予定です。ロードマップの第三段階では、トークン所有者のための拡張ユーティリティを導入し、ソナミのスピードとネットワークの渋滞の減少に焦点を当てます。 Sonami Tokenomicsの概要 Sonamiプロジェクトは、生態系の継続的な成長をサポートするために、合計8万299999999ドルのSNMIトークンの供給を計画しています。 トークンの配布は次のとおり、15%はマーケティングに配分され、20%は財務省に配分され、25%は賭博の奨励金と報酬に配分されています。残りの40%は開発(30%)と取引所(10%)に分割され、流動性と継続的な技術的進歩を確保しています。このリリース時点で、ソナミはプレセール期間中に200万ドル以上を調達したと報告しています。 Sonamiについて このプロジェクトは、Solanaエコシステムに深い根拠を有する経験豊富なブロックチェーン開発者と生態系アーキテクチャの集団によって推進されており、コアチームは、プロトコルレベルでスケーラビリティの課題を解決するという共通のビジョンによって統合された、主要なWeb3インフラプロジェクトと伝統的なフィンテックの背景からの才能を集めています。 Sonami Foundationのロードマップは野心的なもので、この問題には野心的なソリューションが必要です。チームは、透明性を持って建設し、一貫して配送し、テクノロジーを独自に発言させると信じています。 Contact ザキット・モバド コンタクト@sonami-so.io この記事は、HackerNoonのビジネスブログプログラムの下、Chainwireのプレスリリースとして掲載されました。