Sonami paziņo par priekšapmaksas attīstību un Layer 2 paplašināšanu

šodien paziņoja par tā priekšpārdošanas turpināšanu un tās ekosistēmas paplašināšanu, uzsākot pirmo Solana Layer 2 žetonu.Projekts ir izstrādāts, lai risinātu tīkla sastrēgumus un uzticamības problēmas, ko Solana lietotāji bieži piedzīvo lielos darījumu periodos. Kuala Lumpur, Malaysia, November 6th, 2025/Chainwire/-- Sonami ($SNMI) Nosaukums oriģinālvalodā: Sonami ($SNMI) Sonami ievieš 2. līmeņa efektivitāti Solana balstītiem darījumiem Sonami ($SNMI) ir projekts, kas izstrādāts, lai risinātu Solana tīkla veiktspējas problēmas, piemēram, sastrēgumus un uzticamības saglabāšanu augstas aktivitātes periodos. Tas ir pirmais tokens, kas tika izlaists Solana Layer 2, kas ļauj Sonami atlaist darījumus un uzlabot tīkla efektivitāti. Apstrādājot darījumus šādā veidā, $SNMI mērķis ir uzlabot efektivitāti un drošību, vienlaikus saglabājot augstu darījumu ātrumu un mērogojamību.Šie atribūti padara Sonami piemērotu augstas frekvences decentralizētām lietojumprogrammām, tostarp spēļu ekosistēmām, kurām nepieciešama reāllaika mijiedarbība. Tiek prognozēts, ka Sonami ekosistēma turpinās paplašināties, lai atbalstītu kopienas mainīgās vajadzības. Sonami platforma turpina attīstīties un ir atzīmēta ar tās pieaugošo līdzdalību pirmspārdošanas posmā. Sonami izklāsta pārdošanas ceļvedi un tokenu saraksta plānus Pārredzamība ir identificēta kā galvenais elements dalībniekiem, kas apsver iesaistīšanos digitālajos aktīvos. Sonami ir publicējusi detaļas par tās pirmspārdošanas struktūru un turpmākajiem attīstības posmiem. Sākotnējā fāzē, koncentrējoties uz pirmspārdošanas izplatīšanu, projekts ziņo par turpmāko darbību un līdzdalību. Pēc pre-pārdošanas pabeigšanas žetoni tiks pārvietoti uz 2. slāni, un plānots, ka $SNMI tiks iekļauts decentralizētajās un centralizētajās apmaiņās. Ceļvedis trešajā fāzē ieviesīs paplašinātu lietderību žetonu turētājiem, atspoguļojot Sonami uzmanību uz ātrumu un samazinātu tīkla sastrēgumu. Sonami Tokenomics pārskats Sonami projekts plāno kopējo 82,999,999,999 ASV dolāru SNMI žetonu piedāvājumu, lai atbalstītu ekosistēmas turpmāko izaugsmi. Tokenu izplatīšana ir izklāstīta šādi: 15% tiek piešķirta mārketingam, 20% kases aparātam un 25% likmju stimuliem un balvām. Atlikušie 40% tiek sadalīti starp attīstību (30%) un biržas sarakstiem (10%), lai nodrošinātu likviditāti un nepārtrauktu tehnisko progresu. Par Sonami Tās projektu vada pieredzējušu blokķēžu izstrādātāju un ekosistēmu arhitektu kolektīvs ar dziļām saknēm Solana ekosistēmā. Galvenā komanda apvieno talantus no vadošajiem Web3 infrastruktūras projektiem un tradicionālajiem fintech fondiem, apvienojot kopīgu redzējumu par mērogojamības problēmu risināšanu protokola līmenī. Sonīte Sonīte Sonami fonda ceļvedis ir vērienīgs, jo problēma prasa vērienīgus risinājumus.Komanda tic pārredzamai būvniecībai, konsekventai piegādei un ļaujot tehnoloģijai runāt pašai par sevi.Decentralizēto lietojumprogrammu nākotne ir atkarīga no tā, kā šodien risināt mērogojamību, un Sonami ir apņēmusies būt šīs risinājuma priekšgalā.