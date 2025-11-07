Sonami kondigt Presale-ontwikkelingen en Layer 2-uitbreiding aan

vandaag kondigde de voortzetting van de pre-sale en de uitbreiding van het ecosysteem door de lancering van de eerste Solana Layer 2 token. het project is ontwikkeld om netwerk congestie en betrouwbaarheid uitdagingen vaak ervaren door gebruikers van Solana tijdens hoge transactieperioden aan te pakken. Kuala Lumpur, Malaysia, November 6th, 2025/Chainwire/-- Voor Sonami ($SNMI) Voor Sonami ($SNMI) Sonami introduceert Layer 2-efficiëntie voor Solana-gebaseerde transacties Sonami ($SNMI) is een project dat is ontwikkeld om prestatie-uitdagingen op het Solana-netwerk aan te pakken, zoals congestie en het handhaven van betrouwbaarheid tijdens perioden van hoge activiteit. Het is de eerste token die op Solana Layer 2 wordt gelanceerd, waardoor Sonami transacties kan losladen en de netwerkefficiëntie kan verbeteren. Door transacties op deze manier te verwerken, heeft $SNMI tot doel de efficiëntie en beveiliging te verbeteren en tegelijkertijd een hoge transactiesnelheid en schaalbaarheid te behouden.Deze eigenschappen maken Sonami geschikt voor decentrale toepassingen met hoge frequentie, waaronder gaming-ecosystemen die real-time interacties vereisen. Het Sonami-ecosysteem zal naar verwachting verder uitbreiden om de evoluerende behoeften van de gemeenschap te ondersteunen.Het Sonami-platform wordt voortdurend ontwikkeld en is bekend om zijn groeiende pre-sale-participatie. Sonami beschrijft voorverkoop Roadmap en Token Listing Plans Transparantie is geïdentificeerd als een sleutelelement voor deelnemers die betrokkenheid in digitale activa overwegen. Sonami heeft details vrijgegeven over zijn pre-sale structuur en daaropvolgende ontwikkelingsmijlpalen. In de eerste fase, gericht op pre-sale distributie, rapporteert het project voortdurende activiteit en deelname.Na voltooiing van de pre-sale zullen tokens overbrugbaar zijn naar Layer 2, en $SNMI is gepland om te worden genoteerd op gedecentraliseerde en gecentraliseerde beurzen. Sonami Tokenomics Overzicht Het Sonami-project is van plan een totale levering van $ 82.999.999.999 SNMI-tokens te leveren om de voortdurende groei van het ecosysteem te ondersteunen. De tokendistributie is als volgt beschreven: 15% wordt toegewezen aan marketing, 20% aan de schatkist en 25% aan inzetten incentives en beloningen. De resterende 40% wordt verdeeld tussen ontwikkeling (30%) en beurzen (10%) om liquiditeit en voortdurende technische vooruitgang te garanderen. Vanaf deze release meldt Sonami dat het meer dan $ 2 miljoen heeft opgehaald tijdens de voorverkoop. Over Sonami De Het project wordt geleid door een collectief van ervaren blockchain-ontwikkelaars en ecosysteemarchitecten met diepe wortels in het Solana-ecosysteem.Het kernteam brengt talenten samen van toonaangevende Web3-infrastructuurprojecten en traditionele fintech-achtergronden, verenigd door een gedeelde visie van het oplossen van schaalbaarheidsproblemen op protocolniveau. Sonja Sonja De routekaart van de Sonami Foundation is ambitieus omdat het probleem ambitieuze oplossingen vereist.Het team gelooft in transparant bouwen, consequent verzenden en de technologie voor zich laten spreken.De toekomst van gedecentraliseerde toepassingen hangt af van het oplossen van schaalbaarheid vandaag, en Sonami is toegewijd aan de voorhoede van die oplossing. Contact Zakit Moebad contact@sonami-so.io \n \n Dit verhaal werd gepubliceerd als een persbericht door Chainwire onder HackerNoon's Business Blogging Program. Dit verhaal werd gepubliceerd als een persbericht door Chainwire onder HackerNoon's Business Blogging Program. Het programma Het programma