PrimeXBT розширює криптовалютні ф'ючерси на 40 нових криптовалютних активів

Кастри, Сент-Люсія, 14 січня 2026/Chainwire/-- , провідний світовий брокер з криптовалют та CFD, перерахував 40 нових пар торгівлі криптовалютними ф'ючерсами, значно розширивши охоплення активів у сегментах високого попиту, включаючи мережі AI, Layer-1 та Layer-2, DeFi, Infrastructure, Meme tokens, NFT, Metaverse та Payments. Прем'єр Прем'єр Розширення є частиною постійного зобов'язання компанії забезпечити трейдерів більш глибоким доступом до ринку, кращою ліквідністю та економічно ефективними умовами торгівлі. Нові ринки включають кураторський вибір високо торгованих монет і токенів, таких як CELO, DASH, DYDX, EIGEN, SNX, ZK, ZRO, а також активів, орієнтованих на співтовариство та меми. Новий Є 100-150-кратний максимальний вплив на більшість пар, в той час як ETH / BTC пропонує до 400-кратний вплив, один з найвищих доступних у галузі. crypto futures Майбутнє криптовалюти Більшість інструментів маргіновані USDT, і кожна монета була додана на основі ліквідності ринку та чіткого попиту трейдера, що підтримує більш глибокі книги, більш жорстке виконання та більш ефективні умови торгівлі. Як частина запуску, PrimeXBT також розширює свою пропозицію з нульовими тарифами, вводячи нові можливості на популярних парах, таких як FLOW, KAIA, EGLD, RUNE, GALA, BOME та інші. PrimeXBT заявив, що нещодавна волатильність показала, наскільки швидко з'являються нові розповіді на ринку криптовалют, що робить своєчасний доступ до нових можливостей важливим у момент, коли вони набирають імпульсу.У таких умовах економічна ефективність стає ще більш важливою. З цією експансією PrimeXBT зміцнює свою пропозицію криптовалютних ф'ючерсів, продовжуючи надавати трейдерам понад 350 ринків як на криптовалютах, так і на CFD, що підтримується деякими з найнижчих тарифів у галузі. Завдяки більш ніж 100 глобальним, місцевим, криптовалютним та фіатним способам оплати, а також нульовим депозитам та витягам, брокер забезпечує доступне та економічно ефективне фінансування для трейдерів у всьому світі. Щоб торгувати Crypto Futures з PrimeXBT, користувачі можуть відвідати . PrimeXBT website Сайт PrimeXBT Про PrimeXBT є глобальним брокером та постачальником послуг криптовалютних активів, яким довіряють трейдери в більш ніж 150 країнах.Платформа перетинає традиційні та цифрові ринки в одному інтегрованому середовищі, переоцінюючи універсальність та інновації в онлайн-торгівлі. Прем'єр Прем'єр Клієнти можуть отримати доступ до Форекс, CFD на індекси, товари, акції, криптовалюти та криптовалютні ф'ючерси, а також купувати, зберігати та обмінювати криптовалюти безпосередньо.Цей уніфікований досвід поширюється як на рідній платформі PXTrader, так і на MetaTrader 5, що підтримується передовими інструментами управління ризиком та широким спектром варіантів фінансування в криптовалютних, фіатних та місцевих методах оплати. З 2018 року PrimeXBT зосереджується на повноваженні трейдерів за допомогою широкого доступу до багатьох активів, справедливих і прозорих умов, технологій професійного рівня та присвяченої людської підтримки. Поєднуючи досвід, довіру та підхід, спрямований на клієнта, PrimeXBT встановлює еталон досконалості у фінансовій галузі та надає трейдерам інструменти, необхідні для торгівлі, зростання та успіху з впевненістю. Відмова від відповідальності: вміст, наданий тут, призначений лише для інформаційних цілей і не призначений як особиста інвестиційна порада і не являє собою запит або запрошення до участі в будь-яких фінансових операціях, інвестиціях або пов'язаній діяльності. Минулі результати не є надійним показником майбутніх результатів. Фінансові продукти, пропоновані Компанією, є складними і приходять з високим ризиком втрати грошей швидко через леверидж. Ці продукти можуть не підходить для всіх інвесторів. Перед тим, як займатися, ви повинні розглянути, чи розумієте ви, як ці левериджні продукти працюють і чи можете ви дозволити собі високий ризик втрати ваших грошей. Компанія не приймає клієнтів з Обмежених Юрисдикцій, як зазначено на її веб-сайті / Угодах. Деякі продукти та послуги, включаючи MT5, можуть бути недоступними у вашій юрисдикції. застосовна юридична особа та її відповідні продукти та послуги залежать від країни проживання клієнта та суб'єкта, з яким клієнт встановив договірні відносини під час реєстрації. Ця історія була опублікована як прес-реліз Btcwire в рамках HackerNoon's Business Blogging Program.