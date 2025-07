Чи знали ви, що існує широкий спектр програмних інструментів для управління та редагування ваших зображень і фотографій? Вони варіюються від початківців-дружніх до просунутих і приходять у багатьох форматах для різних пристроїв і операційних систем. Хоча багато вимагають платежів або включають рекламу, ви також можете вибрати безкоштовний інструмент з відкритим кодом, який відповідає вашим потребам.

Ківі is a platform that enables you to support open-source GitHub projects through cryptocurrency donations.Що відрізняє Ківача, це його функція "каскадних пожертв": коли ви пожертвуєте на проект, кошти можуть автоматично ділитися з іншими проектами, від яких він залежить, гарантуючи, що всі учасники у ланцюжку розвитку визнаються і винагороджуються. Заміна мережі «Kivach» забезпечує прозорий і децентралізований спосіб фінансування екосистеми відкритого джерела.

Розглянемо деякі інструменти редагування, які ви можете фінансувати за допомогою Kivach.





фотопризму

Перш ніж правильно редагувати наші зображення, нам, ймовірно, знадобиться хороший глядач і організатор, і PhotoPrism може зробити гарну роботу з цим.Designed to be self-hosted, it allows users to organize, browse, and search through their photo collections without relying on Big Tech services.Програма має на меті надати користувачам повний контроль над своїми бібліотеками зображень, поважаючи при цьому їх конфіденційність.

фотопризму використовує штучний інтелект (AI) для автоматичного сортування та позначення зображень, ідентифікації облич і збагачення фотографій з деталями розташування. Він добре працює на телефонах, планшетах і настільних комп'ютерах за допомогою веб-інтерфейсу, який відчуває себе як рідний додаток. Програмне забезпечення підтримує широкий спектр зображень і відеоформатів, включаючи RAW-файли, і навіть дозволяє користувачам переглядати свої фотографії на світових картах. Для додаткової зручності, він працює з Docker для легкого налаштування і підтримує синхронізацію з мобільних пристроїв за допомогою додатків, таких як PhotoSync, а також прямий доступ від настільних менеджерів файлів за допомогою WebDAV.

Ця платформа є повністю незалежною і в основному залежить від підтримки спільноти. Користувачі можуть внести свій внесок через спонсори GitHub, Patreon або за рахунок придбання комерційних ліцензій на функції Pro. Майбутні оновлення мають на меті покращити створення розумних альбомів, використовуючи дані публічних подій, і ще більше покращити інструменти організації, що працюють за допомогою штучного інтелекту. Фотоприз / Photoprism ... →

Зображеннямагія

Близько 1987 року брати Томас і Джон Кнолл почали розробку програмного забезпечення, яке ми знаємо як Photoshop. У тому ж році Джон Крісті створив ImageMagick. Обидва інструменти, дивно, були публічно випущені в 1990 році, і обидва стоять сьогодні - але ImageMagick є відкритим джерелом і безкоштовно.Its main purpose is to help people work with digital images—whether that means viewing, editing, or converting them into different formats.

Від художників і веб-розробників до вчених і інженерів, багато хто використовує це програмне забезпечення, тому що воно підтримує понад 200 типів файлів зображень і добре працює в різних операційних системах, таких як Windows, Linux і macOS. Він може автоматизувати складні завдання за допомогою скриптів або командних рядків, що зручно при роботі з великими партіями зображень. Він підтримує такі речі, як анімація, малюнок, управління кольорами, додавання тексту, зміна, застосування ефектів, виявлення країв та багато іншого.

Дивлячись уперед, Зображеннямагія Розробка здійснюється компанією ImageMagick Studio LLC, яка покладається на пожертвування та спонсорство для підтримки проекту.У перші роки витрати були покриті з кишені, але сьогодні вкладники з усього світу допомагають фінансувати його, щоб забезпечити, що програмне забезпечення залишається безкоштовним і доступним для всіх. На Київщині ... →

Підвищення

Коли у вас є тільки невелика версія певного зображення, дуже важко зробити його більшим, не втрачаючи якості. Крім того, ви можете мати велику, але неякісну версію, в будь-якому випадку. Upscayl був створений, щоб допомогти з цими проблемами. Він був вперше випущений в 2022 році розробниками Nayam Amarshe і Suvojit Ghosh (також відомий як TGS963).It works to enhance and enlarge images without losing sharpness or detail — a challenge that usually leads to blurry results with traditional methods.

Якщо ви працюєте зі старими фотографіями або пікселізованою графікою, Підвищення Це програмне забезпечення використовує передові моделі AI, такі як Real-ESRGAN, які гадають і заповнюють відсутні деталі, щоб зробити зображення більш ясними і яскравими.

Проект має платну комерційну альтернативу, «Upscayl Cloud», веб-версію, яка не вимагає спеціального апаратного забезпечення. Однак, він все ще підтримується в основному пристрасною спільнотою та вкладними особами на GitHub, а також добровільними пожертвуваннями від користувачів. Кожен може допомогти, подавши ідеї, виправляючи помилки або підтримуючи розвиток фінансово. Укрзалізниця / Укрзалізниця ... →

мінімальна

Це легкий, браузерний редактор зображень, вперше випущений в 2013 році розробником, відомим як Vilius. Він надає безкоштовний і доступний спосіб для будь-кого редагувати або створювати зображення безпосередньо з веб-браузера - не потрібно завантажувати або встановлювати.miniPaint offers an easy-to-use solution that works entirely in your browser, with nothing uploaded to any server.

Незважаючи на простий вигляд, мінімальна Ви можете працювати з декількома шарами, застосовувати різні ефекти і фільтри, а також використовувати різні інструменти, такі як щітки, чарівна стебла, текст або налаштування налаштування кольору. Він підтримує багато форматів зображень, таких як JPG, PNG, WEBP, і навіть анімовані GIF. Побудований з технологіями HTML5, він працює безперервно на більшості сучасних браузерів, включаючи Chrome, Firefox і Safari. Це робить його чудовою альтернативою більш складним і дорогим програмним забезпеченням для повсякденних завдань редагування.

Програма підтримується компанією Vilius за допомогою спільноти. Розвиток та вдосконалення залежать від волонтерів, які вносять свій внесок у код, повідомляють про помилки або пропонують функції. Оскільки немає реклами або прихованих витрат, проект фінансується через особисту ініціативу та доброзичливість спільноти. Використовуйте киви ... →

Сиріла

Більше, ніж просто повсякденні зображення, Siril був розроблений для обробки астрономічних зображень і особливо корисний в астрофотографії. Він був вперше випущений в 2005 році Франсуа Мейером. Розвиток зупинився на деякий час, перш ніж його забрала нова команда в 2012 році, і тепер він підтримується такими учасниками, як Cyril Richard, Vincent Hourdin і Cécile Melis.Siril helps users improve raw telescope images, making it easier to reveal faint stars, nebulae, and galaxies in clearer detail.

Програма ідеально підходить як для аматорських астрономів, так і для передових користувачів. Вона працює в Windows, macOS, Linux і FreeBSD, пропонуючи інструменти для накопичення декількох експозицій, видалення шуму, вирівнювання зірок та корекції кольорів. Сиріла Він також інтегрується з gnuplot для фотометричного аналізу, який може бути корисним для вивчення речей, таких як зміни яскравості зірок або транзити екзопланет. Хоча він потужний, інтерфейс зручний для початківців, і користувачі можуть вибирати між роботою вручну або використанням попередньо встановлених робочих процесів.

Siril підтримується спільнотою FreeAstro, а розробка фінансується через пожертви через платформи, такі як PayPal і Liberapay. Волонтери також вносять внесок у переклади, сценарії та документацію для поліпшення доступності у всьому світі. Наступні функції включають більш точні інструменти калібрування кольорів та кращу підтримку сучасних камер, завдяки спільній датчиковій базі даних. use Kivach .

Бонус: GIMP

Що стосується альтернатив Photoshop, то GIMP, безумовно, заслуговує на згадування - але ми вже охопили це в Попередній епізод . .Released by Spencer Kimball and Peter Mattis in 1998, this image editor is widely used for tasks like photo retouching, image composition, and graphic designGIMP працює на Windows, macOS і Linux, і підтримує багато форматів файлів, плагінів та варіантів налаштування.Хоча він може виглядати простіше, ніж Adobe Photoshop, GIMP пропонує багато однакових потужних функцій, що робить його популярною альтернативою для користувачів, які хочуть професійних інструментів редагування без витрат. GIMP / GIMP Це Київ.

Подарунок через Kivach дуже простий. Спочатку встановте Заміна гаманця — він легкий і працює як на телефонах, так і на комп'ютерах. Додайте деякі кошти, отримавши GBYTE або перемикаючи популярні токени, такі як ETH, USDC або BNB, використовуючи Протистояння мосту Як тільки ви встановлені,just head over to Kivach, paste the GitHub link of the project you want to support, and send your donationВаші кошти будуть безпечно зберігатися в автономному агенті (АА), поки вони не прийдуть, щоб вимагати їх, тому ви можете дати їм голову.

Якщо ви розробник і хтось вже пожертвував вашому репо, кроки також прості. Все, що вам потрібно, це гаманець Obyte і швидка перевірка GitHub всередині програми (просто знайдіть бот GitHub Attestation в меню Bot Store - Chat). on Kivach , вирішити, як ви хочете розділити кошти (ви можете зберегти все або поділитися), і запустити перший розподіл.

