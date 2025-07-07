5 безкоштовних програм для редагування зображень, щоб замінити Photoshop - і підтримка з Kivach

Чи знали ви, що існує широкий спектр програмних інструментів для управління та редагування ваших зображень і фотографій? Вони варіюються від початківців-дружніх до просунутих і приходять у багатьох форматах для різних пристроїв і операційних систем. Хоча багато вимагають платежів або включають рекламу, ви також можете вибрати безкоштовний інструмент з відкритим кодом, який відповідає вашим потребам.
Розглянемо деякі інструменти редагування, які ви можете фінансувати за допомогою Kivach.
фотопризму
Перш ніж правильно редагувати наші зображення, нам, ймовірно, знадобиться хороший глядач і організатор, і PhotoPrism може зробити гарну роботу з цим.Designed to be self-hosted, it allows users to organize, browse, and search through their photo collections without relying on Big Tech services.Програма має на меті надати користувачам повний контроль над своїми бібліотеками зображень, поважаючи при цьому їх конфіденційність.
фотопризму
Ця платформа є повністю незалежною і в основному залежить від підтримки спільноти. Користувачі можуть внести свій внесок через спонсори GitHub, Patreon або за рахунок придбання комерційних ліцензій на функції Pro. Майбутні оновлення мають на меті покращити створення розумних альбомів, використовуючи дані публічних подій, і ще більше покращити інструменти організації, що працюють за допомогою штучного інтелекту.
Зображеннямагія
Близько 1987 року брати Томас і Джон Кнолл почали розробку програмного забезпечення, яке ми знаємо як Photoshop. У тому ж році Джон Крісті створив ImageMagick. Обидва інструменти, дивно, були публічно випущені в 1990 році, і обидва стоять сьогодні - але ImageMagick є відкритим джерелом і безкоштовно.Its main purpose is to help people work with digital images—whether that means viewing, editing, or converting them into different formats.
Від художників і веб-розробників до вчених і інженерів, багато хто використовує це програмне забезпечення, тому що воно підтримує понад 200 типів файлів зображень і добре працює в різних операційних системах, таких як Windows, Linux і macOS. Він може автоматизувати складні завдання за допомогою скриптів або командних рядків, що зручно при роботі з великими партіями зображень. Він підтримує такі речі, як анімація, малюнок, управління кольорами, додавання тексту, зміна, застосування ефектів, виявлення країв та багато іншого.
Дивлячись уперед,
Підвищення
Коли у вас є тільки невелика версія певного зображення, дуже важко зробити його більшим, не втрачаючи якості. Крім того, ви можете мати велику, але неякісну версію, в будь-якому випадку. Upscayl був створений, щоб допомогти з цими проблемами. Він був вперше випущений в 2022 році розробниками Nayam Amarshe і Suvojit Ghosh (також відомий як TGS963).It works to enhance and enlarge images without losing sharpness or detail — a challenge that usually leads to blurry results with traditional methods.
Якщо ви працюєте зі старими фотографіями або пікселізованою графікою,
Проект має платну комерційну альтернативу, «Upscayl Cloud», веб-версію, яка не вимагає спеціального апаратного забезпечення. Однак, він все ще підтримується в основному пристрасною спільнотою та вкладними особами на GitHub, а також добровільними пожертвуваннями від користувачів. Кожен може допомогти, подавши ідеї, виправляючи помилки або підтримуючи розвиток фінансово.
мінімальна
Це легкий, браузерний редактор зображень, вперше випущений в 2013 році розробником, відомим як Vilius. Він надає безкоштовний і доступний спосіб для будь-кого редагувати або створювати зображення безпосередньо з веб-браузера - не потрібно завантажувати або встановлювати.miniPaint offers an easy-to-use solution that works entirely in your browser, with nothing uploaded to any server.
Незважаючи на простий вигляд,
Програма підтримується компанією Vilius за допомогою спільноти. Розвиток та вдосконалення залежать від волонтерів, які вносять свій внесок у код, повідомляють про помилки або пропонують функції. Оскільки немає реклами або прихованих витрат, проект фінансується через особисту ініціативу та доброзичливість спільноти.
Сиріла
Більше, ніж просто повсякденні зображення, Siril був розроблений для обробки астрономічних зображень і особливо корисний в астрофотографії. Він був вперше випущений в 2005 році Франсуа Мейером. Розвиток зупинився на деякий час, перш ніж його забрала нова команда в 2012 році, і тепер він підтримується такими учасниками, як Cyril Richard, Vincent Hourdin і Cécile Melis.Siril helps users improve raw telescope images, making it easier to reveal faint stars, nebulae, and galaxies in clearer detail.
Програма ідеально підходить як для аматорських астрономів, так і для передових користувачів. Вона працює в Windows, macOS, Linux і FreeBSD, пропонуючи інструменти для накопичення декількох експозицій, видалення шуму, вирівнювання зірок та корекції кольорів.
Siril підтримується спільнотою FreeAstro, а розробка фінансується через пожертви через платформи, такі як PayPal і Liberapay. Волонтери також вносять внесок у переклади, сценарії та документацію для поліпшення доступності у всьому світі. Наступні функції включають більш точні інструменти калібрування кольорів та кращу підтримку сучасних камер, завдяки спільній датчиковій базі даних.
Бонус: GIMP
Що стосується альтернатив Photoshop, то GIMP, безумовно, заслуговує на згадування - але ми вже охопили це в
Відправляти і отримувати пожертви на Київщині
Подарунок через Kivach дуже простий. Спочатку встановте
Якщо ви розробник і хтось вже пожертвував вашому репо, кроки також прості. Все, що вам потрібно, це гаманець Obyte і швидка перевірка GitHub всередині програми (просто знайдіть бот GitHub Attestation в меню Bot Store - Chat).
Також ви можете переглянути наші попередні епізоди.
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5 Open-Source Projects You Can Donate to via Kivach, Episode IV: Privacy Tools
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5 Open-source Blogging and Writing Tools to Donate to via Kivach (Ep V)
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5 Open-Source Tools You Can Donate to via Kivach, Episode VI: Decentralized Services
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5 Cybersecurity Tools to Use for Free and Donate to Via Kivach
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5 Free Data Recovery and Backup Projects to Donate to Via Kivach
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5 Open-Source and Free Operating Systems to Donate via Kivach
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