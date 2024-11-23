Yanlış Fiyatlandırma Fırsatı: Göçmen Kuruculara Borç Verme

Yanlış Fiyatlandırma Fırsatları: Hizmet Almayan Küçük İşletme Segmentleri

Göçmen toplulukları Amerikan girişimciliğinin kalbidir. Girişimler başlatıyor, yenilikleri ölçeklendiriyor, iş yaratıyor ve ekonomik büyümeyi yönlendiriyorlar. Maaş bordrosu şirketi Gusto'ya göre göçmenler yeni işletmelerin yaklaşık %20'sini oluşturdu ve bazı eyaletlerde bu oran %40'ın üzerinde. MIT'de yapılan daha yakın tarihli bir çalışma , kişi başına düşen bazda, yeni gelenlerin kendi işlerini kurma olasılığının ABD doğumlu vatandaşlardan %80 daha fazla olduğunu ortaya koyuyor. Aslında, teknoloji alanındaki en büyük isimlerin çoğu -Google, SpaceX ve Zoom- göçmenler tarafından kuruldu ve bu da Amerika'nın milyar dolarlık girişimlerinin yaklaşık %55'inin göçmen kökenli olduğu gerçeğini vurguluyor.





Ancak girişimcilik dürtülerine ve sağlam geçmişlerine rağmen, göçmen işletme sahipleri uygun fiyatlı finansman kaynaklarına erişimde dik engellerle karşı karşıyadır. Veriler açıktır: göçmen ve azınlık girişimcilere, kredi puanlarına bakılmaksızın , daha düşük gecikmeleri bulunsa bile, ortalama başvuranlardan daha sık banka kredisi reddedilmektedir . Bu kurucular, gelir doğrulaması ve varlık belgelemesi konusunda daha fazla incelemeye tabi tutulmakta ve sermayeye neredeyse aşılmaz bir engel oluşturmaktadır.





Bu yeterince hizmet alamayan pazar önemlidir. Her yıl yaklaşık 5 milyon yeni işletme (çoğunlukla küçük veya mikro) kuruluyor ve bunların yaklaşık %20'si göçmenlere ait. Bu göçmen destekli işletmelerin yarısının ilk 5 yılını atlattığını ve yaklaşık %40'ının kredi aradığını varsayarsak, bu pazarda her yıl yaklaşık 300 bin potansiyel yeni kredi müşterisi olduğu anlamına geliyor. Bunlardan %70'i ortalama 500 bin dolar değerinde kredi için onay alabilir*. Kredi verenler için, kaynak hacmi açısından 70 milyar dolardan fazla bir kredi pazarını incelemiş olabilirler ancak esasen görmezden gelmiş olabilirler. Dahası, bu tür kredi ilişkileri çapraz satış fırsatlarının kilidini açabilir ve kredi verenlere ekstra gelir akışları yaratabilir.





Yanlış Fiyatlandırmanın Sürücüleri

Göçmen kurucular için zorluklar genellikle sistemseldir. Dil engelleri, kültürel engeller ve katı belge standartları karmaşık bir manzara oluşturur. Geleneksel belgeler, ABD kredi geçmişleri veya W2 gelirleri olmadan, çoğu geleneksel taahhüt standartlarının belirlediği kalıba uymuyor. Bu boşluk, birçok girişimcinin maliyetli sermaye finansmanına veya kişisel veya aile kaynaklarından gelen gayri resmi fonlara güvenmesine neden oluyor. Yine de ufukta umut var. Fintech sektörü devreye giriyor ve bu göz ardı edilen pazar segmentine hizmet etmek üzere tasarlanmış yenilikçi, teknoloji odaklı çözümler sunuyor.





Menşei ve Taahhüt Altına Alma İşlemlerinin Kilidini Açan Teknolojiler

Yapay zeka (AI) ve Açık Bankacılık düzenleyici reformlarındaki ( 1033 kural koyma gibi) gelişmelerle, borç verenlerin kredibilitesini nasıl değerlendirdiklerinde gerçek bir değişim görüyoruz. Nakit akışına dayalı taahhüt modeli, kredi puanlarının ötesine bakar ve bunun yerine banka işlemleri, müşteri ilişkileri ve gelir akışları gibi iş dinamiklerine odaklanır. Şu senaryoyu ele alalım: küçük bir işletme, saygın, büyük ölçekli bir üreticiye malzeme tedarik ediyor. Bu istikrarlı müşteri ilişkisi, kredi almaya uygunluğu belirlemede anahtar faktör olabilir.





Yapay zeka/makine öğrenimi teknolojileri aracılığıyla üretilen API'ler ve alternatif veri kaynakları ayrıca 20-500 veri noktası içerebilir ve bu da risk değerlendirmesini daha kapsamlı hale getirir. Özellikle bireysel girişimciler için, alternatif kişisel puanlamaları geleneksel metodoloji kadar doğru olabilir. Geleneksel puanlarla birleştirildiğinde, toplam değerlendirme sonuçları risk farklılaştırması için model tahmin performansında yaklaşık %5'lik bir artış sağlayabilir.





Yenilikçi Finansman ve Dağıtım Kanalları

Kaynak oluşturma ve taahhüt geliştikçe, kredi değer zinciri boyunca kaynaklanmış küçük işletme kredilerinin dağıtımının kaynakları ve yöntemleri de gelişir. İşte bir dökümü:





Çeşitli Finansman Kaynakları : Geleneksel bankaların ihtiyatlı duruşu, özel finansörlerin öne çıkmasının önünü açtı. Percent ve YieldStreet, küçük işletme kredilerine erişimi demokratikleştirerek daha geniş bir yelpazede bireysel akredite yatırımcının dahil olmasını sağlıyor. Ayrıca, Bluevine gibi şirketler, küçük işletmeleri ölçekte desteklemek için daha büyük ölçekli varlık yöneticilerinden/özel kredi fonlarından yararlanıyor.

Dijitalleştirilmiş Dağıtım Platformları : iCapital, CAIS ve Moonfare gibi platformlar kurumsal özel krediyi daha erişilebilir ve akıcı hale getiriyor. Bu platformlar, varlık danışmanlarının ( örneğin, RIA'lar ve bağımsız aracı kurumlar ) özel kredi fonlarını akredite yatırımcılar ve aile ofisleriyle bağlantıya geçirerek operasyonel yükleri en aza indirmesini sağlıyor. Yatırımcılar için bu yaklaşım, yatırım fonu deneyimine benzer şekilde çeşitlendirilmiş ve profesyonelce yönetilen kredi fırsatlarına maruz kalma olanağı sunuyor.

İkincil Piyasa Yenilikleri : Küçük işletme gelir tabanlı finansal varlıklar için ikincil piyasalar heyecan verici yeni bir alan yaratıyor. Giderek artan sayıda ikincil pazar yeri ortaya çıktı ve yatırımcıların hisse senetleri gibi küçük işletme kredi hisseleri ticareti yapmalarına olanak sağladı. Blockchain gibi yeniliklerden yararlanarak, bu piyasalar girişimciler için yeni finansman kanallarının kilidini açabilir, ancak şimdilik niş kalmaya devam ediyorlar. Örneğin, Micro Connect Financial Assets Exchange (MCEX) , Çin'den lisanslı bir gelir tabanlı finansman borsasıdır. Küçük işletmelerin hisse senetleri veya ETF'ler gibi alınıp satılabilen gelir tabanlı finansman yoluyla sermaye toplamasını sağlar. MCEX, likiditeyi istikrarlı nakit dağıtımlarıyla birleştirerek Amerika'daki küçük işletme sahipleri için şeffaf, esnek ve ölçeklenebilir bir finansman yolu göstererek ABD'li borç verenler ve yatırımcılar için ilham verici bir örnek oluşturdu.





Göçmen ve azınlık sahibi işletmeler Amerikan ekonomik büyümesi için vazgeçilmezdir. Ancak geleneksel finansman bu tempoya ayak uyduramadı ve birçok küçük işletme kredisi yanlış fiyatlandırıldı. Teknoloji kredilendirme ve dağıtımı yeniden şekillendirirken, küçük işletme finansmanı piyasası dönüştürücü bir evrim için hazırlanıyor ve kapsayıcılığı, maliyet tasarruflarını ve artan likiditeyi ön plana çıkarıyor.









Notlar:

Yazarın ortalama SBA (7) kredi büyüklüğü ve görüşme verileri kullanılarak üçgenleme yapılmıştır

Yalnızca bilgi. Bu makalede yatırım tavsiyesi sunulmamaktadır

Gelir bazlı finansman, kredilere ve diğer kredi araçlarına paketlenebilir; bu makalede yalnızca kredilere odaklanılmıştır





Öne Çıkan Görsel *: Google'ın kurucu ortağı Sergey Brin (solda) 6 yaşında ABD'ye geldi*