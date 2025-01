Špatná cena: Půjčka zakladatelům přistěhovalců

Příležitosti nesprávného stanovení ceny: Nedostatečně obsluhované segmenty malých podniků

Přistěhovalecké komunity jsou srdcem amerického podnikání. Zakládají startupy, rozšiřují inovace, vytvářejí pracovní místa a podporují ekonomický růst. Podle mzdové společnosti Gusto tvoří imigranti asi 20 % nových podniků, přičemž v některých státech je míra vyšší než 40 % . Novější studie na MIT odhaluje, že v přepočtu na hlavu mají nově příchozí o 80 % vyšší pravděpodobnost, že založí vlastní podnikání, než občané narození v USA. Ve skutečnosti mnoho z největších jmen v oblasti technologií – Google, SpaceX a Zoom – bylo založeno přistěhovalci, což zdůrazňuje skutečnost, že téměř 55 % amerických startupů za miliardy dolarů má původ přistěhovalců .





Navzdory své podnikatelské dráze a solidním záznamům však majitelé podniků z řad přistěhovalců čelí strmým překážkám v přístupu k dostupným zdrojům financování. Údaje jsou jasné: podnikatelům z řad přistěhovalců a menšin jsou odmítány bankovní půjčky častěji než průměrným žadatelům bez ohledu na jejich kreditní skóre – i když se zjistí, že mají nižší delikvenci. Tito zakladatelé čelí vyšší kontrole ohledně ověřování příjmů a dokumentace majetku, což vytváří téměř neproniknutelnou bariéru pro kapitál.





Tento nedostatečně obsluhovaný trh je významný. Každý rok vzniká asi 5 milionů nových podniků (především malých nebo mikropodniků), z nichž přibližně 20 % vlastní imigranti. Za předpokladu, že polovina těchto podniků podporovaných imigranty přežije prvních 5 let a zhruba 40 % z nich hledá půjčku, znamená to přibližně 300 tisíc potenciálních nových úvěrových zákazníků na trhu ročně. Z toho 70 % by mohlo získat schválení půjčky v průměru téměř 500 tisíc dolarů na každou*. U věřitelů se možná podívali, ale v podstatě ignorovali více než 70 miliard dolarů na trhu půjček podle objemu původu. Kromě toho by takové úvěrové vztahy mohly otevřít příležitosti křížového prodeje a vytvořit další zdroje příjmů pro věřitele.





Ovladače chybného stanovení cen

Výzvy pro zakladatele přistěhovalců jsou často systémové. Jazykové bariéry, kulturní překážky a rigidní standardy dokumentace vytvářejí komplexní krajinu. Bez konvenční dokumentace, amerických úvěrových historií nebo příjmů W2 mnozí jednoduše nezapadají do formy stanovené tradičními standardy upisování. Tato mezera nechává mnoho podnikatelů spoléhat na nákladné kapitálové financování nebo neformální financování z osobních nebo rodinných zdrojů. Přesto naděje na obzoru. Sektor fintech vstupuje do toho a nabízí inovativní, technologicky řízená řešení navržená tak, aby obsluhovala tento přehlížený segment trhu.





Technologie odemykající vznik a upisování

S pokrokem v oblasti umělé inteligence (AI) a regulačních reforem otevřeného bankovnictví (jako je tvorba pravidel 1033 ) jsme svědky skutečné změny v tom, jak věřitelé hodnotí bonitu. Model upisování založený na peněžních tocích se dívá za hranice kreditního skóre a místo toho se zaměřuje na obchodní dynamiku, jako jsou bankovní transakce, vztahy se zákazníky a toky příjmů. Vezměte si tento scénář: malá firma dodává materiály renomovanému velkému výrobci. Tento stabilní vztah s klientem by mohl být klíčovým faktorem při určování způsobilosti k poskytování úvěrů.





Rozhraní API a alternativní zdroje dat generované prostřednictvím technologií AI/strojového učení by mohly navíc zahrnovat 20–500 datových bodů, díky čemuž bude hodnocení rizik komplexnější. Konkrétně u jednotlivých podnikatelů by jejich alternativní osobní bodování mohlo být stejně přesné jako tradiční metodologie. V kombinaci s konvenčním skóre by celkové výsledky hodnocení mohly nabídnout téměř 5% nárůst prediktivní výkonnosti modelu pro diferenciaci rizik.





Inovativní kanály financování a distribuce

Jak se vyvíjí vznik a upisování, tak se vyvíjejí i zdroje a metody distribuce původních půjček pro malé podniky v rámci úvěrového hodnotového řetězce. Zde je rozpis:





Různé zdroje financování : Opatrný postoj tradičních bank vydláždil cestu soukromým poskytovatelům finančních prostředků k posílení. Percent a YieldStreet demokratizují přístup k půjčkám pro malé podniky, což umožňuje zapojení širšího okruhu jednotlivých akreditovaných investorů. Společnosti jako Bluevine navíc využívají rozsáhlé správce aktiv/soukromé úvěrové fondy k podpoře malých podniků ve velkém měřítku.

Digitalizované distribuční platformy : Platformy jako iCapital, CAIS a Moonfare činí institucionální soukromé úvěry dostupnějšími a efektivnějšími. Tyto platformy umožňují investičním poradcům ( např. RIA a nezávislým makléřům-dealerům ) propojit soukromé úvěrové fondy s akreditovanými investory a rodinnými kancelářemi, čímž se minimalizuje provozní zátěž. Investorům tento přístup nabízí vystavení příležitostem půjčování, které jsou diverzifikované a profesionálně spravované, podobně jako zkušenosti s podílovými fondy.

Inovace sekundárního trhu : Sekundární trhy pro finanční aktiva malých podniků založená na výnosech vytvářejí nový vzrušující prostor. Objevil se rostoucí počet sekundárních tržišť a umožnil investorům obchodovat s akciemi malých podniků, jako jsou akcie. Využitím inovací, jako je blockchain, by tyto trhy mohly odemknout nové kanály financování pro podnikatele, i když zatím zůstávají mezerou. Micro Connect Financial Assets Exchange (MCEX) je například licencovaná finanční burza založená na výnosech z Číny. Umožňuje malým podnikům získávat kapitál prostřednictvím financování založeného na příjmech, které lze obchodovat jako akcie nebo ETF. MCEX dal inspirativní příklad pro americké věřitele a investory a ukázal transparentní, flexibilní a škálovatelný způsob financování pro majitele malých podniků v Americe, který kombinuje likviditu se stabilním rozdělováním hotovosti.





Podniky ve vlastnictví přistěhovalců a menšin jsou pro americký hospodářský růst nepostradatelné. Tradiční financování však nedrželo krok, takže mnoho půjček pro malé podniky bylo špatně oceněno. Vzhledem k tomu, že technologie přetváří půjčování a distribuci, je trh financování malých podniků nastaven na transformační vývoj, který přináší inkluzivitu, úspory nákladů a zvýšenou likviditu do popředí.









Poznámky:

Triangulováno pomocí průměrné velikosti úvěru SBA (7) a také údajů z rozhovoru s autorem

Pouze informace. V tomto článku nejsou uvedeny žádné investiční rady

Financování založené na výnosech lze zabalit do půjček a dalších úvěrových nástrojů; se v tomto článku zaměřuje pouze na půjčky





Hlavní obrázek *: Spoluzakladatel společnosti Google Sergey Brin (vlevo) přišel do USA ve věku 6 let*