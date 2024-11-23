ໂອກາດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ: ການໃຫ້ກູ້ຢືມແກ່ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຄົນເຂົ້າເມືອງ

ຊຸມຊົນຄົນເຂົ້າເມືອງແມ່ນຫົວໃຈຂອງຜູ້ປະກອບການອາເມລິກາ. ພວກເຂົາກໍາລັງເປີດຕົວ startups, ຂະຫຍາຍການປະດິດສ້າງ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ, ແລະຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ. ອີງຕາມ ບໍລິສັດຈ່າຍເງິນເດືອນ Gusto , ຄົນເຂົ້າເມືອງໄດ້ສ້າງຕັ້ງປະມານ 20% ຂອງທຸລະກິດໃຫມ່, ມີອັດຕາຫຼາຍກວ່າ 40% ໃນບາງລັດ. ການສຶກສາຫຼ້າສຸດທີ່ MIT ເປີດເຜີຍ, ບົນພື້ນຖານຕໍ່ຫົວຄົນ, ຜູ້ໃຫມ່ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດຂອງຕົນເອງ 80% ຫຼາຍກ່ວາພົນລະເມືອງທີ່ເກີດຈາກສະຫະລັດ. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ຫຼາຍຊື່ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນເຕັກໂນໂລຢີ - Google, SpaceX, ແລະ Zoom - ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍຄົນເຂົ້າເມືອງ, ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມຈິງທີ່ວ່າເກືອບ 55% ຂອງການເລີ່ມຕົ້ນຂອງອາເມລິກາຫຼາຍຕື້ໂດລາມີຕົ້ນກໍາເນີດມາຈາກຄົນເຂົ້າເມືອງ .
ແຕ່ເຖິງວ່າຈະມີການເຄື່ອນໄຫວຂອງຜູ້ປະກອບການ ແລະ ມີການຕິດຕາມຢ່າງແຂງແຮງ, ແຕ່ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດຄົນເຂົ້າເມືອງກໍປະສົບກັບສິ່ງກີດຂວາງຢ່າງສູງຕໍ່ການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນທີ່ສາມາດໃຫ້ໄດ້. ຂໍ້ມູນແມ່ນຈະແຈ້ງ: ຜູ້ປະກອບການຄົນເຂົ້າເມືອງແລະຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍຖືກ ປະຕິເສດເງິນກູ້ຈາກທະນາຄານເລື້ອຍໆຫຼາຍ ກ່ວາຜູ້ສະຫມັກໂດຍສະເລ່ຍ ໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງຄະແນນສິນເຊື່ອຂອງພວກເຂົາ - ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາຖືກພົບເຫັນວ່າມີການຊັກຊ້າຕ່ໍາ. ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງເຫຼົ່ານີ້ປະເຊີນກັບການກວດກາທີ່ສູງຂຶ້ນກ່ຽວກັບການຢັ້ງຢືນລາຍຮັບແລະເອກະສານຊັບສິນ, ສ້າງອຸປະສັກເກືອບ impenetrable ກັບທຶນ.
ຕະຫຼາດ underserved ນີ້ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນ. ປະມານ 5 ລ້ານທຸລະກິດໃຫມ່ (ຕົ້ນຕໍແມ່ນຂະຫນາດນ້ອຍຫຼືຈຸນລະພາກ) ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນແຕ່ລະປີ, ມີປະມານ 20% ເປັນເຈົ້າຂອງໂດຍຄົນເຂົ້າເມືອງ. ສົມມຸດວ່າເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງທຸລະກິດທີ່ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກຄົນເຂົ້າເມືອງເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ລອດ 5 ປີທໍາອິດ ຂອງພວກເຂົາແລະປະມານ 40% ຂອງພວກເຂົາຊອກຫາເງິນກູ້, ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າປະມານ 300 ພັນລູກຄ້າສິນເຊື່ອໃຫມ່ທີ່ມີທ່າແຮງໃນຕະຫຼາດປະຈໍາປີ. ໃນນັ້ນ, 70% ສາມາດໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໃຫ້ກູ້ຢືມໂດຍສະເລ່ຍເກືອບ 500 ພັນໂດລາ ແຕ່ລະ*. ສໍາລັບຜູ້ໃຫ້ກູ້, ພວກເຂົາເຈົ້າອາດຈະໄດ້ເບິ່ງເຂົ້າໄປໃນແຕ່ສໍາຄັນບໍ່ສົນໃຈຕະຫຼາດເງິນກູ້ຫຼາຍກ່ວາ $ 70B ໂດຍປະລິມານຕົ້ນກໍາເນີດ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ການພົວພັນສິນເຊື່ອດັ່ງກ່າວອາດຈະປົດລັອກໂອກາດການຂາຍຂ້າມ, ສ້າງແຫຼ່ງລາຍຮັບພິເສດໃຫ້ກັບຜູ້ໃຫ້ກູ້.
ຄົນຂັບລົດຂອງ mispricing
ສິ່ງທ້າທາຍສໍາລັບຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຄົນເຂົ້າເມືອງມັກຈະເປັນລະບົບ. ອຸປະສັກທາງພາສາ, ອຸປະສັກທາງວັດທະນະທໍາ, ແລະມາດຕະຖານເອກະສານທີ່ເຄັ່ງຄັດເຮັດໃຫ້ພູມສັນຖານທີ່ສັບສົນ. ໂດຍບໍ່ມີເອກະສານແບບດັ້ງເດີມ, ປະຫວັດການປ່ອຍສິນເຊື່ອຂອງສະຫະລັດ, ຫຼືລາຍໄດ້ W2, ຫຼາຍໆຄົນພຽງແຕ່ບໍ່ເຫມາະສົມກັບແມ່ພິມທີ່ກໍານົດໂດຍມາດຕະຖານ underwriting ແບບດັ້ງເດີມ. ຊ່ອງຫວ່າງນີ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ປະກອບການຈໍານວນຫຼາຍຕ້ອງອາໄສທຶນຮອນທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼືທຶນບໍ່ເປັນທາງການຈາກແຫຼ່ງສ່ວນບຸກຄົນຫຼືຄອບຄົວ. ແຕ່ຄວາມຫວັງຢູ່ໃນຂອບເຂດ. ຂະແຫນງການ fintech ກໍາລັງກ້າວເຂົ້າສູ່, ສະເຫນີວິທີແກ້ໄຂເຕັກໂນໂລຢີທີ່ມີນະວັດກໍາ, ອອກແບບມາເພື່ອຮັບໃຊ້ພາກສ່ວນຕະຫຼາດທີ່ຖືກມອງຂ້າມນີ້.
ດ້ວຍຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານປັນຍາປະດິດ (AI) ແລະການປະຕິຮູບລະບຽບການທະນາຄານແບບເປີດ (ເຊັ່ນ: ການສ້າງກົດລະບຽບ 1033 ), ພວກເຮົາເຫັນການປ່ຽນແປງທີ່ແທ້ຈິງໃນວິທີທີ່ຜູ້ໃຫ້ກູ້ປະເມີນມູນຄ່າສິນເຊື່ອ. ຮູບແບບການຮັບປະກັນທີ່ອີງໃສ່ກະແສເງິນສົດເບິ່ງເກີນຄະແນນສິນເຊື່ອ, ແທນທີ່ຈະສຸມໃສ່ການເຄື່ອນໄຫວທາງທຸລະກິດເຊັ່ນ: ທຸລະກໍາທະນາຄານ, ການພົວພັນລູກຄ້າ ແລະລາຍຮັບລາຍໄດ້. ເອົາສະຖານະການນີ້: ທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍສະຫນອງວັດສະດຸໃຫ້ກັບຜູ້ຜະລິດຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ມີຊື່ສຽງ. ຄວາມສໍາພັນຂອງລູກຄ້າທີ່ຫມັ້ນຄົງນັ້ນສາມາດເປັນປັດໃຈສໍາຄັນໃນການກໍານົດການມີສິດໄດ້ຮັບເງິນກູ້.
APIs ແລະແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທາງເລືອກທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍຜ່ານເຕັກໂນໂລຊີການຮຽນຮູ້ຂອງ AI/ເຄື່ອງຈັກນອກຈາກນັ້ນຍັງສາມາດລວມເອົາ 20-500 ຈຸດຂໍ້ມູນ, ເຮັດໃຫ້ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງທີ່ສົມບູນແບບຫຼາຍ. ກ່ຽວກັບຜູ້ປະກອບການສ່ວນບຸກຄົນໂດຍສະເພາະ, ການໃຫ້ຄະແນນສ່ວນບຸກຄົນທາງເລືອກຂອງເຂົາເຈົ້າອາດຈະຖືກຕ້ອງຄືກັບວິທີການແບບດັ້ງເດີມ. ສົມທົບກັບຄະແນນທໍາມະດາ, ຜົນໄດ້ຮັບການປະເມີນທັງຫມົດສາມາດສະຫນອງການຍົກສູງເກືອບ 5% ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດການຄາດເດົາຂອງຕົວແບບສໍາລັບຄວາມແຕກຕ່າງຄວາມສ່ຽງ.
ເມື່ອຕົ້ນກຳເນີດ ແລະ ການຮັບເໝົາພັດທະນາ, ແຫຼ່ງ ແລະວິທີການແຈກຢາຍເງິນກູ້ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍທີ່ມີຕົ້ນກຳເນີດຕາມລະບົບຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າສິນເຊື່ອ. ນີ້ແມ່ນລາຍລະອຽດ:
ແຫຼ່ງທຶນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ : ທ່າທີລະມັດລະວັງຂອງທະນາຄານແບບດັ້ງເດີມໄດ້ເປີດທາງໃຫ້ຜູ້ລະດົມທຶນເອກະຊົນກ້າວຂຶ້ນ. ເປີເຊັນແລະ YieldStreet ໄດ້ຮັບປະຊາທິປະໄຕໃນການເຂົ້າເຖິງການໃຫ້ກູ້ຢືມທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ, ອະນຸຍາດໃຫ້ນັກລົງທຶນທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມກວ້າງຂວາງຫຼາຍຂື້ນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ບໍລິສັດເຊັ່ນ Bluevine ນໍາໃຊ້ ຜູ້ຈັດການຊັບສິນຂະຫນາດໃຫຍ່ / ກອງທຶນສິນເຊື່ອເອກະຊົນ ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍໃນລະດັບ.
ເວທີການແຈກຢາຍດິຈິຕອນ : ເວທີເຊັ່ນ iCapital, CAIS, ແລະ Moonfare ກໍາລັງເຮັດໃຫ້ສິນເຊື່ອເອກະຊົນຂອງສະຖາບັນສາມາດເຂົ້າເຖິງ ແລະປັບປຸງໄດ້ດີຂຶ້ນ. ເວທີເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາຄວາມຮັ່ງມີ ( ເຊັ່ນ: RIAs ແລະນາຍຫນ້າຊື້ຂາຍເອກະລາດ ) ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ກອງທຶນສິນເຊື່ອເອກະຊົນກັບນັກລົງທຶນທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງແລະຫ້ອງການຄອບຄົວ, ຫຼຸດຜ່ອນພາລະໃນການດໍາເນີນງານ. ສໍາລັບນັກລົງທຶນ, ວິທີການນີ້ສະຫນອງການເປີດໂອກາດໃຫ້ກູ້ຢືມທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍແລະການຄຸ້ມຄອງແບບມືອາຊີບ, ຄ້າຍຄືກັບປະສົບການຂອງກອງທຶນເຊິ່ງກັນແລະກັນ.
ນະວັດຕະກໍາຕະຫຼາດທີສອງ : ຕະຫຼາດຮອງສໍາລັບຊັບສິນທາງດ້ານການເງິນທີ່ອີງໃສ່ລາຍຮັບທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍແມ່ນການສ້າງພື້ນທີ່ໃຫມ່ທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນ. ຈໍານວນຕະຫຼາດຮອງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໄດ້ປະກົດຕົວແລະອະນຸຍາດໃຫ້ນັກລົງທຶນຊື້ຂາຍຮຸ້ນເງິນກູ້ທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍເຊັ່ນ: ຫຼັກຊັບ. ໂດຍການໃຊ້ນະວັດຕະກໍາຕ່າງໆເຊັ່ນ blockchain, ຕະຫຼາດເຫຼົ່ານີ້ສາມາດປົດລັອກຊ່ອງທາງການສະຫນອງທຶນໃຫມ່ສໍາລັບຜູ້ປະກອບການ, ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາຍັງຄົງຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ Micro Connect Financial Assets Exchange (MCEX) ແມ່ນການແລກປ່ຽນເງິນຕາທີ່ອີງໃສ່ລາຍໄດ້ຈາກປະເທດຈີນ. ມັນຊ່ວຍໃຫ້ທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍສາມາດລະດົມທຶນໄດ້ໂດຍຜ່ານການເງິນທີ່ອີງໃສ່ລາຍຮັບທີ່ສາມາດຊື້ຂາຍໄດ້ເຊັ່ນ: ຮຸ້ນຫຼັກຊັບຫຼື ETFs. MCEX ໄດ້ວາງຕົວຢ່າງທີ່ເປັນແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຫ້ກູ້ ແລະນັກລົງທຶນສະຫະລັດ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນເສັ້ນທາງທີ່ໂປ່ງໃສ, ປ່ຽນແປງໄດ້, ແລະສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້ສໍາລັບການສະຫນອງທຶນສໍາລັບເຈົ້າຂອງທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍໃນອາເມລິກາ, ສົມທົບສະພາບຄ່ອງກັບການແຈກຢາຍເງິນສົດຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.
ຄົນເຂົ້າເມືອງ ແລະທຸລະກິດທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍແມ່ນຂາດບໍ່ໄດ້ຕໍ່ກັບການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດອາເມຣິກາ. ແຕ່ການສະຫນອງທຶນແບບດັ້ງເດີມບໍ່ໄດ້ຮັກສາຈັງຫວະ, ເຮັດໃຫ້ເງິນກູ້ທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍຈໍານວນຫຼາຍຕົກຢູ່ໃນລາຄາທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ໃນຂະນະທີ່ເຕັກໂນໂລຢີປ່ຽນແປງການໃຫ້ກູ້ຢືມແລະການແຈກຢາຍ, ຕະຫຼາດການເງິນຂອງທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍໄດ້ຖືກກໍານົດໃຫ້ມີການຫັນປ່ຽນ, ນໍາເອົາການລວມ, ການປະຫຍັດຕົ້ນທຶນ, ແລະສະພາບຄ່ອງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໄປສູ່ແຖວຫນ້າ.
ໝາຍເຫດ:
ຮູບພາບຄຸນນະສົມບັດ *: ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ Google Sergey Brin (ຊ້າຍ) ມາສະຫະລັດເມື່ອອາຍຸໄດ້ 6 ປີ*