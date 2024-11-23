የተሳሳተ ዋጋ መስጠት፡ ለስደተኛ መስራቾች ብድር መስጠት

የስደተኞች ማህበረሰቦች የአሜሪካ ስራ ፈጣሪነት የልብ ትርታ ናቸው። ጅምሮች እየጀመሩ፣ አዳዲስ ፈጠራዎችን እያሳደጉ፣ የስራ እድል በመፍጠር እና የኢኮኖሚ እድገትን እያሳደጉ ነው። የደመወዝ ኩባንያ ጉስቶ እንደሚለው፣ ስደተኞች ወደ 20% ገደማ የሚሆኑ አዳዲስ የንግድ ሥራዎችን ፈጥረዋል፣ ይህም በአንዳንድ ግዛቶች ከ 40% በላይ ነው። በ MIT በቅርቡ የተደረገ ጥናት እንደሚያሳየው በነፍስ ወከፍ፣ ከአሜሪካ ከተወለዱት ዜጎች ይልቅ አዲስ መጤዎች በ80% የራሳቸውን ንግድ የመጀመር እድላቸው ሰፊ ነው። በእውነቱ፣ በቴክ ውስጥ ብዙዎቹ ትልልቅ ስሞች ጎግል፣ ስፔስኤክስ እና አጉላ—የተመሰረቱት በስደተኞች ነው፣ይህም 55% የሚጠጋው የአሜሪካ ቢሊየን ዶላር ጅምር መጤ መገኛ መሆኑን አጉልቶ ያሳያል።
ነገር ግን የእነርሱ የስራ ፈጠራ ተነሳሽነት እና ጠንካራ ዘገባዎች ቢኖሩም፣ የስደተኛ ንግድ ባለቤቶች ተመጣጣኝ የገንዘብ ምንጮችን ለማግኘት ከባድ እንቅፋቶች ያጋጥሟቸዋል። መረጃው ግልፅ ነው፡ ስደተኛ እና አናሳ ስራ ፈጣሪዎች የብድር ውጤታቸው ምንም ይሁን ምን ከአማካይ አመልካቾች በበለጠ በተደጋጋሚ የባንክ ብድር ይከለከላሉ - ምንም እንኳን ዝቅተኛ ጥፋቶች ቢገኙም። እነዚህ መስራቾች በገቢ ማረጋገጫ እና በንብረት ሰነዶች ላይ ከፍተኛ ምርመራ ያጋጥማቸዋል፣ ይህም ለካፒታል የማይቀር እንቅፋት ይፈጥራል።
ይህ ያልተሟላ ገበያ ጠቃሚ ነው. ወደ 5 ሚሊዮን የሚጠጉ አዳዲስ ንግዶች (በዋነኛነት ትናንሽ ወይም ጥቃቅን) በየአመቱ ይመሰረታሉ፣ 20% ገደማ የሚሆኑት በስደተኞች የተያዙ ናቸው። ከእነዚህ በስደተኛ ከሚደገፉ ንግዶች ውስጥ ግማሹ በመጀመሪያዎቹ 5 ዓመታት በሕይወት እንደሚተርፉ እና 40% የሚሆኑት ብድር እንደሚፈልጉ በመገመት ይህ ወደ 300 ሺህ የሚጠጉ አዳዲስ የብድር ደንበኞች በገበያ ውስጥ በየዓመቱ ይተረጎማል። ከእነዚህ ውስጥ 70% የሚሆኑት እያንዳንዳቸው ወደ 500 ሺህ ዶላር የሚጠጋ ብድር ሊፈቀዱ ይችላሉ። ለአበዳሪዎች፣ ምናልባት ተመልክተው ሊሆን ይችላል ነገር ግን በመነሻ መጠን ከ $70B በላይ የሆነ የአበዳሪ ገበያን ችላ ብለውታል። በተጨማሪም፣ እንደዚህ አይነት የብድር ግንኙነቶች የመሸጥ እድሎችን ከፍተው ለአበዳሪዎች ተጨማሪ የገቢ ምንጮችን ሊፈጥሩ ይችላሉ።
የተሳሳተ ዋጋ ነጂዎች
የስደተኞች መስራቾች ፈተናዎች ብዙውን ጊዜ ሥርዓታዊ ናቸው። የቋንቋ መሰናክሎች፣ የባህል እንቅፋቶች እና ጥብቅ የሰነድ ደረጃዎች ውስብስብ መልክዓ ምድርን ይፈጥራሉ። ያለ መደበኛ ሰነዶች፣ የዩኤስ የክሬዲት ታሪኮች ወይም W2 ገቢዎች ብዙዎች በቀላሉ በባህላዊ የሥርዓተ ጽሑፍ ደረጃዎች ከተቀመጠው ሻጋታ ጋር አይጣጣሙም። ይህ ክፍተት ብዙ ሥራ ፈጣሪዎች ውድ በሆነ የፍትሃዊነት ፋይናንስ ወይም ከግል ወይም ከቤተሰብ ምንጮች መደበኛ ባልሆነ የገንዘብ ድጋፍ ላይ እንዲተማመኑ ያደርጋል። ገና ከአድማስ ላይ ተስፋ አድርግ። ይህንን ችላ የተባለውን የገበያ ክፍል ለማገልገል የተነደፉ ፈጠራዊ እና በቴክ-ተኮር መፍትሄዎችን በመስጠት የፊንቴክ ዘርፍ እየገባ ነው።
በአርቴፊሻል ኢንተለጀንስ (AI) እና በክፍት የባንክ ቁጥጥር ማሻሻያዎች (እንደ 1033 ደንብ ማውጣት )፣ አበዳሪዎች የብድር ብቃትን በሚገመግሙበት ሁኔታ ላይ እውነተኛ ለውጥ እያየን ነው። በጥሬ ገንዘብ ፍሰት ላይ የተመሰረተ የአጻጻፍ ሞዴል ከክሬዲት ውጤቶች ባሻገር ይመለከታል፣ በምትኩ እንደ የባንክ ግብይቶች፣ የደንበኛ ግንኙነቶች እና የገቢ ምንጮች ባሉ የንግድ እንቅስቃሴዎች ላይ ያተኩራል። ይህንን ሁኔታ ውሰዱ፡ አንድ አነስተኛ የንግድ ድርጅት ቁሳቁሶችን ለታዋቂ፣ ትልቅ ደረጃ አምራች ያቀርባል። ያ የተረጋጋ የደንበኛ ግንኙነት የብድር ብቁነትን ለመወሰን ቁልፍ ነገር ሊሆን ይችላል።
በ AI/ማሽን መማሪያ ቴክኖሎጂዎች የሚመነጩ ኤፒአይዎች እና አማራጭ የመረጃ ምንጮች ከ20-500 የመረጃ ነጥቦችን ሊያካትቱ ይችላሉ፣ ይህም የአደጋ ግምገማን የበለጠ ሰፊ ያደርገዋል። በግለሰብ ሥራ ፈጣሪዎች ላይ፣ ተለዋጭ ግላዊ ነጥባቸው ልክ እንደ ባህላዊ ዘዴ ትክክለኛ ሊሆን ይችላል። ከተለምዷዊ ውጤቶች ጋር ተዳምሮ፣ አጠቃላይ የግምገማ ውጤቶች ለአደጋ ልዩነት ወደ 5% የሚጠጋ የሞዴል ትንበያ አፈፃፀም ሊሰጡ ይችላሉ።
አመጣጥ እና የጽሑፍ አጻጻፍ እየተሻሻለ ሲመጣ፣ አነስተኛ የንግድ ሥራ ብድር በክሬዲት እሴት ሰንሰለት ውስጥ ያሉ የስርጭት ምንጮች እና ዘዴዎች እንዲሁ እየጨመሩ ይሄዳሉ። መከፋፈል እነሆ፡-
የተለያዩ የገንዘብ ምንጮች ፡ የባህላዊ ባንኮች ጥንቃቄ የተሞላበት አቋም ለግል ፈንድ ሰጪዎች መንገዱን ከፍቷል። ፐርሰንት እና YieldStreet ሰፋ ያለ የግለሰብ እውቅና ያላቸው ባለሀብቶች እንዲሳተፉ በማድረግ የአነስተኛ ንግድ ብድር አቅርቦትን ዲሞክራሲያዊ እያደረጉ ነው። በተጨማሪም፣ እንደ ብሉቪን ያሉ ኩባንያዎች ትናንሽ ንግዶችን በመጠኑ ለመደገፍ ትልቅ መጠን ያላቸውን የንብረት አስተዳዳሪዎች/የግል ክሬዲት ፈንድ ይጠቀማሉ።
ዲጂታይዝድ የስርጭት መድረኮች ፡ እንደ iCapital፣ CAIS እና Moonfare ያሉ መድረኮች ተቋማዊ የግል ብድርን ይበልጥ ተደራሽ እና የተሳለጠ እያደረጉ ነው። እነዚህ መድረኮች የሀብት አማካሪዎች ( ለምሳሌ RIAs እና ገለልተኛ ደላላ-ነጋዴዎች ) የግል ክሬዲት ፈንድ እውቅና ካላቸው ባለሀብቶች እና የቤተሰብ ቢሮዎች ጋር እንዲያገናኙ ያስችላሉ፣ ይህም የስራ ጫናዎችን ይቀንሳል። ለባለሀብቶች፣ ይህ አካሄድ ከጋራ ፈንድ ልምድ ጋር በሚመሳሰል መልኩ የተለያዩ እና በሙያዊ የሚተዳደሩ የብድር እድሎችን ያቀርባል።
የሁለተኛ ደረጃ ገበያ ፈጠራዎች ፡- ለአነስተኛ ንግድ ገቢ-ተኮር የፋይናንስ ንብረቶች ሁለተኛ ደረጃ ገበያዎች አስደሳች አዲስ ቦታ እየፈጠሩ ነው። ቁጥራቸው እየጨመረ የመጣ የሁለተኛ ደረጃ የገበያ ቦታዎች ብቅ አሉ እና ባለሀብቶች እንደ አክሲዮኖች ያሉ አነስተኛ የንግድ ብድር አክሲዮኖችን እንዲነግዱ ፈቅደዋል። እንደ blockchain ያሉ ፈጠራዎችን በመጠቀም፣ እነዚህ ገበያዎች ለስራ ፈጣሪዎች አዲስ የገንዘብ ድጋፍ መንገዶችን ሊከፍቱ ይችላሉ፣ ምንም እንኳን ለአሁኑ ምቹ ሆነው ቢቆዩም። የማይክሮ ኮኔክት ፋይናንሺያል ንብረቶች ልውውጥ (MCEX) ለምሳሌ ከቻይና ውጭ ፈቃድ ያለው በገቢ ላይ የተመሰረተ የገንዘብ ልውውጥ ነው። እንደ አክሲዮን አክሲዮን ወይም ኢኤፍኤዎች ሊገበያዩ በሚችሉ በገቢ ላይ የተመሰረተ የገንዘብ ድጋፍ ትናንሽ ንግዶች ካፒታል እንዲያሳድጉ ያስችላቸዋል። MCEX ለአሜሪካ አበዳሪዎች እና ባለሀብቶች አበረታች ምሳሌን አስቀምጧል፣ ይህም በአሜሪካ ውስጥ ላሉ አነስተኛ የንግድ ሥራ ባለቤቶች የገንዘብ ድጋፍ ግልጽ፣ ተለዋዋጭ እና ሊሰፋ የሚችል መንገድ በማሳየት ፈሳሽነትን ከቋሚ የገንዘብ ማከፋፈያዎች ጋር በማጣመር።
የስደተኛ እና የአናሳ ንግዶች ለአሜሪካ ኢኮኖሚ እድገት አስፈላጊ ናቸው። ነገር ግን ባህላዊ የገንዘብ ድጋፍ ፍጥነቱን አልጠበቀም, ይህም ብዙ አነስተኛ የንግድ ብድሮች እንዲሳሳቱ አድርጓል. ቴክኖሎጂ ብድርን እና ስርጭትን በሚቀይስበት ጊዜ፣ የአነስተኛ ንግድ ፋይናንሺንግ ገበያ ለለውጥ ዝግመተ ለውጥ ተዘጋጅቷል፣ አካታችነትን፣ ወጪ ቆጣቢነትን እና የፈሳሽ መጠንን ወደ ፊት ያመጣል።
ማስታወሻዎች፡-
የባህሪ ምስል *፡ የጉግል መስራች ሰርጌ ብሪን (በስተግራ) ወደ አሜሪካ የመጣው በ6 ዓመቱ*