错误定价的机会：向移民创始人提供贷款

错误定价机会：服务不足的小型企业细分市场

移民社区是美国创业的心脏。他们创办初创企业、扩大创新、创造就业机会并推动经济增长。根据薪资公司 Gusto 的数据，移民创办了约20%的新企业，在某些州的比例超过40% 。 麻省理工学院最近的一项研究显示，按人均计算，新移民创办自己企业的可能性比美国出生的公民高出80% 。事实上，许多科技界的知名企业——谷歌、SpaceX 和 Zoom——都是由移民创立的，这突显出美国价值 10 亿美元的初创企业中近55% 都来自移民。





然而，尽管移民企业家具有创业精神和良好的业绩记录，但他们在获得可负担的融资来源方面仍面临巨大障碍。数据表明：无论信用评分如何，移民和少数族裔企业家被银行拒绝贷款的频率都高于普通申请人——即使他们的拖欠率较低。这些创始人在收入核实和资产文件方面面临更严格的审查，这为获得资金设置了几乎无法逾越的障碍。





这个服务不足的市场意义重大。每年大约有 500 万家新企业（主要是小型或微型企业）成立，其中约20%由移民所有。假设这些移民支持的企业中有一半能撑过头五年，其中约40%寻求贷款，这就意味着每年市场上大约有30万名潜在的新信贷客户。其中70% 的人平均每人可以获得近50 万美元的贷款批准*。对于贷方来说，他们可能已经研究过但实际上忽略了按贷款发放量计算超过 700 亿美元的贷款市场。此外，这种信贷关系可能会释放交叉销售机会，为贷方创造额外的收入来源。





错误定价的驱动因素

移民创业者面临的挑战往往是系统性的。语言障碍、文化障碍和严格的文件标准使情况变得复杂。由于没有常规文件、美国信用记录或 W2 收入，许多人根本无法满足传统承保标准设定的模式。这种差距导致许多企业家依赖昂贵的股权融资或来自个人或家庭来源的非正式资金。然而，希望就在眼前。金融科技行业正在介入，提供创新的、技术驱动的解决方案，旨在服务于这个被忽视的细分市场。





解锁发起和承保的技术

随着人工智能 (AI) 和开放银行监管改革（如1033 规则制定）的进步，我们看到贷方评估信用度的方式发生了真正的变化。基于现金流的承保模式超越了信用评分，而是专注于银行交易、客户关系和收入流等业务动态。以这种情况为例：一家小企业向一家信誉良好的大型制造商供应材料。稳定的客户关系可能是决定贷款资格的关键因素。





通过人工智能/机器学习技术生成的 API 和替代数据源还可以包含20-500 个数据点，使风险评估更加全面。具体到个人企业家，他们的替代个人评分可以与传统方法一样准确。结合传统评分，总体评估结果可以使模型预测风险区分性能提高近5% 。





创新融资和分销渠道

随着贷款发放和承保的演变，信贷价值链中发放小企业贷款的来源和分配方法也在不断变化。具体情况如下：





多样化的资金来源：传统银行的谨慎态度为私人投资者的加入铺平了道路。Percent 和 YieldStreet 一直在推动小企业贷款的民主化，让更广泛的个人合格投资者参与其中。此外，Bluevine 等公司利用更大规模的资产管理公司/私人信贷基金来大规模支持小企业。

数字化分销平台：iCapital、CAIS 和 Moonfare 等平台正在使机构私人信贷更加容易获得和简化。这些平台使财富顾问（例如 RIA 和独立经纪交易商）能够将私人信贷基金与合格投资者和家族理财室联系起来，从而最大限度地减轻运营负担。对于投资者来说，这种方法提供了多样化和专业管理的贷款机会，类似于共同基金的体验。

二级市场创新：小企业收入型金融资产的二级市场正在创造一个令人兴奋的新领域。越来越多的二级市场应运而生，允许投资者像股票一样交易小企业贷款股份。通过利用区块链等创新，这些市场可以为企业家开辟新的融资渠道，即使它们目前仍是小众市场。例如，微联金融资产交易所 (MCEX)是一家在中国获得许可的收入型融资交易所。它使小企业能够通过可以像股票或 ETF 一样交易的收入型融资来筹集资金。MCEX 为美国贷方和投资者树立了一个鼓舞人心的榜样，为美国小企业主展示了一条透明、灵活、可扩展的融资途径，将流动性与稳定的现金分配相结合。





移民和少数族裔企业对美国经济增长不可或缺。但传统融资方式未能跟上步伐，导致许多小企业贷款定价错误。随着技术重塑贷款和分销，小企业融资市场将迎来变革性发展，将包容性、成本节约和流动性提高放在首位。









笔记：

使用SBA（7）平均贷款规模以及作者的访谈数据进行三角测量

仅供参考，本文不提供任何投资建议

基于收入的融资可以打包成贷款和其他信贷工具；本文仅关注贷款





特色图片*：谷歌联合创始人谢尔盖·布林（左）6 岁时来到美国*