Yıl 1305 ve Batı Afrika kıyısındaki olağanüstü ve güzel bir şehirde yaşıyorsunuz; tonlarca yabancı ve yağlı atık kıyıya sürüklenmeye başlamadan çok önce. Ellerinize, yıllarca eğitim aldığınız eski efendinizin size verdiği büyük bir torba deniz salyangozu bırakılmış - bir hediye - kendi başınıza ayakta durma yolculuğunuzu kolaylaştırmak için.





"Onlar sadece boş kabuklar," diyor sana, senin şarkılı anadilinde. "Ama her birinin taşıdığı ağırlığa sen karar veriyorsun, hepimiz karar veriyoruz." Ah, hayalperest.





Ne yazık ki 2024 yılındayız. Ve her hükümet bütün paranın kendisinin olduğunu söylüyor. Bu, tarihimizin en büyük hatası.





Eğer arazinizde kazı yaparken altın bulursanız, bu altın kime ait olur? Peki ya ormandaki?





Görüyorsunuz, Satoshi hükümetlerin talep ettiği bu kontrolden bıkmıştı ve dijital ekonomiyi buna karşı dengeleyici bir ağırlık olarak görüyordu. Onlar, esas olarak kuralları koydukları ve uyguladıkları için itibari para birimlerini "destekliyorlar". Bu onların dünyası ve içinde olduğumuz için kendimizi şanslı saymalıyız, diye düşünüyorlar.





Ancak bugün Bitcoin olarak bilinen cesur girişimle dünyamız onların elinden kayıp gidiyor.





Sistemi Aldatmak, Küresel Olarak

Satoshi'nin beklediği gibi, benimsenme arttıkça oynaklık kaçınılmazdır/kaçınılmazdır. BTC, merkezi düzenlemenin ötesinde alternatif bir değer deposu olarak hizmet etmek için yaratıldı, ancak küresel benimsenmeye ulaşılana kadar istikrarsız kalacaktır.





Bu, küresel bir para birimi hakkında ilk konuşma değil. Paranın kaderi, GBP'yi USD ile değiştiren ve parasal rezervimiz haline getiren 1944 Bretton Woods Konferansı'nda sonsuza dek değişti. (GBP, sömürgeci etkisiyle Isaac Newton'un yerelden küresele dönüşen altın standardının yerini sessizce almıştı)





Bu, ABD'de düzenlenen bu konferansta 44 (195 ülkeden) temsilcinin aldığı küresel bir karardı. Buraya nasıl geldik?





John Maynard Keynes (İngiliz Akademik Ekonomist) yıllardır küresel bir para birimi için çabalıyordu. Avrupa, [eski] kolonileri ve diğer ülkelerle temel ihtiyaçlar ve silahlar için küresel ticaretin zorluklarını fark ettiğinde, sesi nihayet II. Dünya Savaşı sırasında önemli hale geldi.





Amerika savaşta etkili olduğu ve küresel nüfuzunu artırdığı için, Harry Dexter White (Amerikan Hükümet Ekonomisti) Keynes ile dolar standardını savundu. Ve oda, doların altına bağlı kalacağına inanarak kabul etti.





Bizi bu noktaya getiren olaylar dizisini izlemek bu yazının amacı değil, ancak bu, iç içe geçmişliğimizin son halkasıydı. Ve 1971'de, ABD Başkanı Richard Nixon, ons başına 35 dolardan altına USD sabitlemesini iptal ederek Bretton Woods sistemini yerle bir etti.





"Nixon şoku" tüm dünyayı etkisi altına aldı. Kulağa tanıdık geliyor mu?





Dünyanın Başka Bir Stabilcoine İhtiyacı Var mı?

Satoshi'nin tasarımında, geçici oynaklık uzun vadeli istikrar ve güvenin karşılığıydı.





Web3, iki teknolojinin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur: Blockchain ve kripto para. Her biri, geliştiricilerin bugüne kadar ulaşmaya çalıştığı güvenlik ve merkeziyetsizliği sağlamak için birbirine hizmet etmektedir.





Satoshi, her ikisinin de nasıl çalıştığını açıklayarak onları açık kaynaklı hale getirdi ve başkalarının, bu teknolojiyi ilk tasarımdan daha ileriye taşıyarak, onun omuzlarında yükseleceğini umdu.





Bitcoin için en büyük giriş engeli ille de farkındalık veya teknoloji değildir. Kripto olarak sakladığım değerin Schrödinger'in kedisi olmadığına dair güvendir. Fiat bu anlamda daha az oynaklık sağladı, ancak hiçbiri olumsuz sonuçlar olmadan sıfıra yakın değil.





Ve itibari paralara sabitlenmiş "istikrarlı" paralar olsa da, onlar da onlarla birlikte batar. Eski para, soyutlamalara veya hükümete karşı zayıf bir güvene dayanmıyordu. Yarın güneşin parlayacağından emin olmasaydık, yaşayamazdık.





Dikkatli bir uygulama ile istikrarlı, merkezi olmayan, itibari paraya sabitlenmemiş bir kripto para birimi mümkündür.





Ve eğer birincil işlevi sıfıra yakın oynaklıksa, onu tam burada, Bitcoin blok zinciri üzerine inşa edersek dünyaya ne olur?





Emniyet kemerinizi takın, vites değiştiriyoruz.

Bina Gereksinimleri

Stabilcoin'imizi tanımlıyoruz Blockchain'imizi Seçmek Akıllı Sözleşmemizin Mühendisliği Denge İçin Tasarım Dağıtım ve Test





Stablecoin'imizi tanımlıyoruz

Metrikler

Peg: Neye bağlı?

Neye bağlı? Varlık Kalitesi: Rezerv varlıklarımız nelerdir?

Rezerv varlıklarımız nelerdir? Varlık Likiditesi: Bu rezervler ne kadar likit?

Bu rezervler ne kadar likit? Sistem Koşulları: Bu çalışmayı sağlayan koşullar nelerdir?

Bu çalışmayı sağlayan koşullar nelerdir? Piyasa Güveni: İnsanlar buna neden güvenmeli?





Sabit: Emtia

Kaynaklar bu gezegendeki en değerli şeylerdir. Para, kaynakları takas etmek için vardır; kaynak açısından zengin bir ülke, doğal armağanlarıyla sonsuz olasılıklar yaratabilir.





Ve kaynaklar kıt olduğunda, paranız değersizdir. Boş kabuklar, tıpkı efendinizin söz verdiği gibi. Para, kaynakların içsel ve zamana bağlı değerinin yalnızca bir temsilidir. Parayı yalnızca paraya bağlamak duyduğum en aptalca şeydir, ancak buna geri döneceğiz.





Ülkeler kaynaklarını ele geçirmek veya dolandırmak için diğer ülkelere sızarlar: emek, altın, petrol, elmas, zevk - aklınıza ne gelirse. Güç sarhoşu insanlar için değerli hiçbir şey yasak değildir, yalnızca güçlüler hazinelerini koruyabilir.





Gerçek değerin kaynaklarda olduğu aşikar olduğundan, sıfıra yakın volatiliteye sahip stablecoin'imizi ABD dolarına bağlamaya cesaret edemiyoruz.





Bu paranın emtia destekli olması gerekiyor.





Varlık Kalitesi: Kolayca Doğrulanabilir

Altın standardı, Darphane Müdürü olarak Isaac Newton tarafından başlatıldı. Onun görevi, paraları belirtilen ağırlık ve kalitede dolaşımda tutmaktı.





Altın paraları standartlaştırarak -Britanya'nın egemen emtiasını- Newton, altının doğası gereği Britanya ekonomisine modüler bir sistem getirdi. Her yerdedir, bölünebilir ve basılmamış olsa bile kabul edilebilir.





Britanya'nın standart altın sikkesi gine idi: her biri (bugünün ölçü birimleriyle) 22 ayar 8,3 gram altın içeriyordu ve bu da 1,05 sterline denk geliyordu.





Bu İngiliz sterlini soyuttu, sadece ticaretini yaptıkları tüm farklı altın kalitelerini temsil ediyor ve nicelleştiriyordu. Bunu bir birim gibi düşünün. Birimler, ilişkilerini vurgulayarak özellikleri dönüştürmemize yardımcı olur.





Yani dolaşıma yeni altın soktuğunuzda, Newton'un ekibi bunu standartlaştırdı. Aynısını dolaşımdaki yabancı ve eski altın paralara da yaptılar, böylece İngiliz halkı paraya güvenebilirdi—birbirlerine veya hükümete güvenmek zorunda kalmadan.





GBP işlemleri gerçek zamanlı olarak standartlaştırırken, Newton ticareti kolaylaştırmak için dolaşımdaki paraları standartlaştırmak için çalıştı. Dolaşımdaki paralar aynı ağırlık, saflık ve tasarıma sahip oldu ve bu da doğrulama ihtiyacını azalttı.





Herhangi bir emtia bazlı para standardının en yüksek varlık kalitesi, kolayca doğrulanabilendir.





Emtiamızın değeri kolayca doğrulanabilir olmalı, gelecekte değişim için açık bir potansiyele sahip olmalı. Düşük riskli.





Varlık Likiditesi: Hafif ve Temel

Bir stablecoin'i oluşturan iki önemli faktör Likidite ve Teminat'tır. Var olan her şey hareket halindeki enerjiyse, o zaman:





Likidite kinetik enerjidir : Anında alım satıma açık değer ölçüsüdür.

Teminat potansiyel enerjidir : Gelecekteki ticaret için kullanılabilecek değer ölçüsüdür.





Az önce teminattan bahsettik. Ancak birine ödeme olarak para verdiğinizde, kaynakları alırsınız - gerçek değeri ve onlar sadece parayı tutarlar. Bu bir risktir çünkü parayı tutarak her zaman değer kaybetme potansiyeli vardır.





Örneğin, 1 doları 25 yıl boyunca elinizde tutarsanız, büyük olasılıkla daha önce elde ettiğiniz şeyleri elde edemeyeceksiniz.





Para biriktirerek değer kaybetme riski nedeniyle, para birimleri, kullanıcıların Schrödinger'in onları kurmadığına dair güven duymasını sağlamak için somut teminatlarla (kaynaklarla) desteklenir. *Nixon'a öksürük*





Bu borsa teminatın değerini para biriminin A değerine sabitler. Ancak "anında ticaret için mevcut değer ölçüsü" yani Likidite düşerse, coinin değeri de düşecektir.





Ancak likidite yüksek kalırsa, insanlar risk konusunda endişelenmek yerine kaynak alışverişiyle çok meşgul olacaklardır; oysa risk her zaman vardır.





Likidite, ihtiyacınız olduğunda paranızı bir sistemden çekmenin ne kadar kolay olduğudur.





Soyut paramızı destekleyecek yeterli kaynak olduğunu varsayarsak (genellikle yoktur), bu kolaylık piyasanın sizinle bu kaynakları takas etmeye ne kadar istekli olduğuna bağlıdır.





Temelde sahip olduğunuz her para birimi fiziksel kaynakları temsil eder.





Stablecoin'imiz hafif ve temel olmalı: insanların vazgeçemeyeceği emtialar üzerine kurulu ve yönetimi kolay olmalı.





Sistem Koşulları

Çeşitli kripto paraların defalarca geri çekilmesi ve değer kaybetmesinin ardından web3'ün bir sonraki aşaması oldukça açık.





Coin'imizin bu boşluğu başarıyla doldurmasını istiyoruz. İstikrarlı, merkezi olmayan, itibari paraya sabitlenmemiş bir kripto para birimi olması için geçmişteki parasal başarısızlıklarımıza ve başarılarımıza baktık.





Bunun temel, hafif ve doğrulanması kolay bir emtiaya bağlanması gerektiğini biliyoruz. Aklınıza herhangi bir fikir geliyor mu?





Bu parçanın hatırına, daha iyi akılda kalması için tuhaf bir örnek vereceğim. Nükleer savaş başlıkları bizim Metamız olacak. Haha, benimle kalın.





Bu yılın başlarındaki rekor yaklaşık 12.121 adettir. Bize gerçek sayıyı asla söylemezler. Akıllı sözleşmemiz, konuşlandırılan savaş başlığı sayısının her zaman = 0 olması koşuluna dayanacaktır.





Bunların bir daha hiçbir yerde kullanılmasını istemiyoruz. Önemli .





Blockchain teknolojisinin "dünya barışını" korumak için bir gösteri fırsatı olsa da, tüm hükümetlerin gerçek zamanlı verileri paylaşmayı kabul etme olasılığı zayıftır. Sürpriz avantajını istiyorlar. Light değil.





Kodumuz için, bunun basit olduğunu ve bu verilerin bir blok zincirinde yayınlandığını mı varsaymalıyız?





Daha sonra akıllı sözleşmemize bir oracle eklerdik çünkü bu bizi doğrudan etkileyen gerçek bir dünya senaryosuydu.





Piyasa Güveni

Piyasanın bu coin'e olan güveni düşük olurdu çünkü hükümet katılımı pek olası değil, bu yüzden blockchain'i test edemeyiz. Ve eğer veriler mevcut olsaydı, gerçekten sizin yolunuza gelip gelmediğini bilmek ister miydiniz?





O halde tekrar deneyelim.





Bu sefer, yaklaşan felaket yerine, nükleer bir fırlatma girişimi olduğunda akıllı sözleşmemizi tetiklemeye odaklanacağız.





Uydu görüntülemesini ve nükleer silahları takip eden ve verilerini yayınlayan kuruluşların çalışmalarını birleştirerek, üzerinde çalışmak için kapsamlı veriler yaratabiliriz. Bu verileri, blok zincirimizi beslemek için bir veya iki basit, kullanışlı metriğe dönüştüreceğiz ve güvenliği tehlikeye atmadan kamuya açık erişilebilirlik elde edeceğiz.





Öncelikle bir adım daha ileri giderek uydu ve açık kaynaklı verileri yapay zekayı kullanarak gerçek dünya olaylarıyla birleştirerek ilk metriğimiz olan Korku Endeksini oluşturacağız.





Akıllı sözleşmenin bir parçası olurdu ancak ana koşulun hesaplanmasında önemli bir faktör olmazdı - bir nükleer fırlatma girişimi. Liderler için bir nabız kontrolü görevi görürdü ancak daha da önemlisi, insanlara kemirecekleri bir şey verirdi.





Bu, paranın panik nedeniyle oynak hale gelmesini önlemek için önemlidir. Bize sakin olmamızı söylemek yerine, korkularımızı niceliksel olarak ifade edeceğiz.





Korku bulaşıcıdır, karantinaya alalım. Ama bu endeks tek başına yeterli değil.





Bunun yanında, uydu görüntüleme ve saha verilerine dayalı bir ölçüt olan Calm Endeksi olacak, en iyi kaynaklarımızı kullanarak herhangi bir girişim kaydetmediğimizi söylemek için. İdeal olarak, bu Calm Endeksi, birini etkinleştirme veya başlatma girişimleri olmazsa durağan kalacak ve savaşlar sırasında itibari paraya çok daha kötü şeyler olduğunda parayı sabit tutacak.





Madeni paramızın değeri, atılan savaş başlığı sayısına göre değil, kalan savaş başlığı sayısına göre sabit kalacaktır. Denemelere göre değil.





Bu, parayı oynak hale getirmek için hepsini ateşlememiz gerektiği anlamına gelir.





Şimdi blockchain'imize bakalım.





Blockchain'imizi Seçmek

Bunun üzerinde çalışmaya başladığımda, tüm web3 nerd arkadaşlarıma, güvenilir bir sabit değere sahip olduklarını varsayarak BTC blok zincirinde bir stablecoin inşa edip edemeyeceklerini sordum. Konsensüs?





Mümkün ama zor.





Rootstock'un henüz olması gerektiği kadar popüler olmadığı anlaşılıyor. Web3 teknolojisi Satoshi'nin vizyonunun ötesine geçse de, asıl mesele bitlerden oluşan madeni para, yani Bitcoin'de bitiyor.





Web3'ün her yeni aşaması bizi çizim tahtasına geri götürüyor. Blockchain'i henüz keşfedilmemiş bir kaynak ve Rootstock ise ana kök. Neden başka bir zincirde bir stablecoin inşa edelim ki?





Bu makaleyi kısa tutmak için, Perplexity AI'ya stablecoin projemizi anlattım. Sonra yüksek kaliteli bir blockchain için metrikleri ve projenin ihtiyaç duyduğu metrikleri sordum.





Bunların her biri için yüksek puan aldı ve bunları yapay zekanıza takarak kendiniz de doğrulayabilirsiniz:





Güvenlik: Bize gönül rahatlığı veriyor mu?

Bize gönül rahatlığı veriyor mu? Ölçeklenebilirlik: Yüksek hacimli işlemleri kolayca ve hızlı bir şekilde yönetebiliyor mu?

Yüksek hacimli işlemleri kolayca ve hızlı bir şekilde yönetebiliyor mu? Maliyet Etkinliği: Benzin masraflarından tasarruf etmemizi sağlıyor mu?

Benzin masraflarından tasarruf etmemizi sağlıyor mu? Çalışabilirlik: Diğer blok zincirleri, dApp'ler ve DeFi uygulamaları + hizmetleriyle uyumlu mu?





Sonra Rootstock'un işi yapıp yapamayacağını bana söylemesini istedim. Kısa cevap evet. Altyapımızı tasarlarken DeFi uygulamalarından likidite seçenekleri olasılığı da dahil olmak üzere çok kullanışlı bir Bitcoin yan zinciridir.









Akıllı Sözleşmemizin Mühendisliği

Darphane Koşulları

Mandal Mekanizması

İlk Tedarik

Gaz Ücretleri









Madeni Para Adı : KOINONIA

Ticker: KONKONB-LO

Blockchain: Anaç/Bitcoin

Basım Koşulları: Sınırsız, son 365 gün içinde günlük nükleer başlık ateşleme DENEMELERİ sayısı / günlük ATEŞLENEN savaş başlığı sayısı > 0 ise.

Peg Mekanizması: Koşullu değer; günlük ATEŞLENEN nükleer savaş başlığı sayısı = 0.

İlk Tedarik: Savaş başlığı sayısı x 10^(1. nükleer silah anlaşmasının süresi (yıl) = 12.121 x 10^25

Gaz Ücretleri: Kodu oluşturalım.





Bunu Solidity'de yazdım, varsayımsal kahinimiz için bir tane de dahil. Sonra, bunu Hardhat kullanarak bayt koduna derleyeceğiz.





İşte programlarımız:





// SPDX-License-Identifier: GPL-3.0 pragma solidity >=0.8.0 <0.9.0; interface IOracle { function getAttemptedFires() external view returns (uint256); function getActualFires() external view returns (uint256); } contract KOINONIA { string public name = "KOINONIA"; string public symbol = "KONKONB-LO"; uint8 public decimals = 25; // Set to 25 decimals uint256 public totalSupply; address public owner; uint256 public yearlyCap; // Maximum tokens that can be minted in a year uint256 public mintedThisYear; // Tokens minted in the current year uint256 public currentYear; // Current year as a timestamp IOracle public oracle; // Reference to the oracle contract mapping(address => uint256) public balances; event Minted(address indexed to, uint256 amount); constructor(uint256 _yearlyCap, address _oracleAddress) { owner = msg.sender; yearlyCap = _yearlyCap * 10 ** uint256(decimals); // Set yearly cap currentYear = block.timestamp / 365 days; // Initialize current year oracle = IOracle(_oracleAddress); // Set the oracle address totalSupply = 12_121 * (10 ** 25); // Initial supply based on nuclear warheads balances[owner] = totalSupply; // Assign initial supply to owner } // Function to mint new tokens function mint(uint256 amount) external { // Check if we need to reset for a new year uint256 newYear = block.timestamp / 365 days; if (newYear > currentYear) { currentYear = newYear; // Update to new year mintedThisYear = 0; // Reset minted count for the new year } // Get data from oracle uint256 attemptedFires = oracle.getAttemptedFires(); uint256 actualFires = oracle.getActualFires(); require(attemptedFires > actualFires, "Condition not met: More actual fires than attempts"); // Calculate allowed minting based on attempted vs actual fires uint256 allowedMinting = (attemptedFires - actualFires) * 10 ** uint256(decimals); // Example calculation require(mintedThisYear + amount <= allowedMinting, "Yearly cap exceeded"); totalSupply += amount * 10 ** uint256(decimals); // Increment total supply balances[owner] += amount * 10 ** uint256(decimals); // Increment owner's balance mintedThisYear += amount * 10 ** uint256(decimals); // Increment the minted count emit Minted(owner, amount * 10 ** uint256(decimals)); // Emit event for minting } // Function to check balance of an address function balanceOf(address account) external view returns (uint256) { return balances[account]; } }





Ve Oracle için, Korku ve Sakinlik Endekslerimizle aynı kaynaklardan veri elde edeceğiz.





// SPDX-License-Identifier: GPL-3.0 pragma solidity >=0.8.0 <0.9.0; contract Oracle { uint256 private attemptedFires; uint256 private actualFires; function updateFires(uint256 _attemptedFires, uint256 _actualFires) external { // Only allow authorized users to update these values (implement access control) attemptedFires = _attemptedFires; actualFires = _actualFires; } function getAttemptedFires() external view returns (uint256) { return attemptedFires; } function getActualFires() external view returns (uint256) { return actualFires; } }





Gaz Ücretleri Tahmini

Dağıtım Maliyeti : Yaklaşık 200.000 - 300.000 adet gaz ünitesi olduğu tahmin ediliyor.

Benzin fiyatının 30 gwei olduğunu varsayarsak, bunun maliyeti yaklaşık olarak şu şekilde olacaktır:

250.000 gaz × 30 gwei ≈ 15 ABD Doları

Mint Fonksiyon Çağrı Maliyeti : Her çağrının maliyeti yaklaşık 50.000 - 100.000 gaz ünitesi olabilir ve bu da yaklaşık olarak şu maliyete yol açabilir:

75.000 gaz × 30 gwei ≈$ 4,50 ABD Doları





Kod yazmayı pek beceremiyorum ama AI ile bu mümkün oldu. Perplexity'ye bu verileri akış halinde verdim ve maliyet optimizasyonu ve tahmini istedim.









Denge İçin Tasarım

Gelecek Güncellemeler

Emtia Değeri

Piyasa Duyguları, Manipülasyon ve Düzenlemeler

Kaynaklar her şeyden önemli: ABD'nin gündemde kalması için baskı var.

Koşul Desteği: Emtia fiyatı, Daha fazla yatırım için daha fazla cüzdan başına sınırlı sigorta, %X kilitlenmeleri, İstikrar vadesi garantisi (sınırsız basım)





Gelecek Güncellemeler

Gelecekteki güncellemelere olanak sağlamak için aşağıdaki gibi bir proxy sözleşmesi eklerdik:





// SPDX-License-Identifier: GPL-3.0 pragma solidity >=0.8.0 <0.9.0; contract Proxy { address public implementation; address public owner; constructor(address _implementation) { implementation = _implementation; owner = msg.sender; // Set the deployer as the owner } function upgrade(address newImplementation) external { require(msg.sender == owner, "Not authorized"); implementation = newImplementation; } fallback() external payable { (bool success, ) = implementation.delegatecall(msg.data); require(success, "Delegatecall failed"); } }





Sözleşmenin proxy ile çalışmasını sağlamak için ufak bir değişiklik yapacağız:





// SPDX-License-Identifier: GPL-3.0 pragma solidity >=0.8.0 <0.9.0; interface IOracle { function getAttemptedFires() external view returns (uint256); function getActualFires() external view returns (uint256); } contract KOINONIA { string public name = "KOINONIA"; string public symbol = "KONKONB-LO"; uint8 public decimals = 25; // Set to 25 decimals uint256 public totalSupply; address public owner; uint256 public yearlyCap; // Maximum tokens that can be minted in a year uint256 public mintedThisYear; // Tokens minted in the current year uint256 public currentYear; // Current year as a timestamp IOracle public oracle; // Reference to the oracle contract mapping(address => uint256) public balances; event Minted(address indexed to, uint256 amount); constructor(uint256 _yearlyCap, address _oracleAddress) { owner = msg.sender; yearlyCap = _yearlyCap * 10 ** uint256(decimals); // Set yearly cap currentYear = block.timestamp / 365 days; // Initialize current year oracle = IOracle(_oracleAddress); // Set the oracle address totalSupply = 12_121 * (10 ** 25); // Initial supply based on nuclear warheads balances[owner] = totalSupply; // Assign initial supply to owner } // Function to mint new tokens function mint(uint256 amount) external { // Check if we need to reset for a new year uint256 newYear = block.timestamp / 365 days; if (newYear > currentYear) { currentYear = newYear; // Update to new year mintedThisYear = 0; // Reset minted count for the new year } // Get data from oracle uint256 attemptedFires = oracle.getAttemptedFires(); uint256 actualFires = oracle.getActualFires(); require(attemptedFires > actualFires, "Condition not met: More actual fires than attempts"); // Calculate allowed minting based on attempted vs actual fires uint256 allowedMinting = (attemptedFires - actualFires) * 10 ** uint256(decimals); // Example calculation require(mintedThisYear + amount <= allowedMinting, "Yearly cap exceeded"); totalSupply += amount * 10 ** uint256(decimals); // Increment total supply balances[owner] += amount * 10 ** uint256(decimals); // Increment owner's balance mintedThisYear += amount * 10 ** uint256(decimals); // Increment the minted count emit Minted(owner, amount * 10 ** uint256(decimals)); // Emit event for minting } // Function to check balance of an address function balanceOf(address account) external view returns (uint256) { return balances[account]; } }





Bu vekalet sözleşmesi sayesinde, şeyleri güncelleyebiliriz. Nükleer savaş başlıklarının sayısının zamanla artma olasılığı daha yüksektir. Bunlara yeni birimler ekleyebilir ve sistemlerimizi bozmadan veya rahatsızlık yaratmadan diğer gerekli değişiklikleri yapabiliriz.





Emtia Değeri

Varlık Kalitemizin koşulu, doğrulanmasının kolay olmasıydı. Varlık Likiditesi için, insanların vazgeçemeyeceği emtialar üzerine inşa edilmesi ve yönetilmesinin kolay olmasıydı.





Bu tür faaliyetler genellikle gizli tutulduğundan, öncelikle ailemizin hayatta kalmasına biraz daha fazla dahil olarak fayda sağlarız. Evlat edinilirsek, tüm kaderlerimizi bir araya getirerek su üstünde kalan bir sal ve hatta fiat'ın bile yaslanabileceği üçüncü bir bacak yaratırız.





Nükleer silahlar çok pahalıdır. Ve eğer savaşta kullanılmazlarsa, nükleer santrallere ve projelere hizmet etmek için geri dönüştürülebilirler. Teminatın değer kaybetme riski oldukça düşüktür. Bunlar sadece acıyı temsil etmek yerine, insan doğamız gibi her zaman ihtiyaç duyacağımız değerli dünya mineralleridir.





Nükleer silahlara potansiyel hallerinde kripto para teminatına dönüştürülerek ne kadar olumlu ilgi gösterilirse, onları konuşlandırmak o kadar zorlaşacaktır. Değerleri de yıkıcı potansiyellerinin ötesinde artacaktır.





İşte web3'ün en iyi parladığı nokta tam da burasıdır; bize bilincimizdeki fiziksel dünyanın enerji durumlarını değiştirebilmemiz için gerekli araçları sağlar.





Belki de bu tür değişiklikler barışı korumak için kullandığımız nükleer çıkmaza olan ihtiyacı azaltacaktır. Bunu başarmaya yönelik zorluklar büyüktür, ancak bilge bir adam bir keresinde şöyle demişti:





"İstek büyükse zorluk büyük olamaz"





Unutmayın ki bu konu, bu stabil kripto parayı başarmak için gerekenleri ve bunun yaratacağı dalga etkilerini anlamanıza yardımcı olmak için sadece bir örnektir.





Değeri koşula bağlı olduğundan, değeri hükümete olan güvenden gelen ABD dolarına bağlı olmayacaktır.





Bir balonun içinde faaliyet gösteremez, ancak her bir para birimiyle doğal olarak etkileşime girerek kendi boyutunda varlığını sürdürebilir.





Yani 1 Koinonia = 1 nükleer potansiyel,

[Radyoaktif Malzeme] kaynağından çıkan [Miktar] enerji çıktısının [Miktar] yük koşullarına bağlanabileceği.





Enerjinin yerel fiyatı daha sonra döviz bürosu olarak kullanılabilir, paranızın bir kısmını KONKONB-LO şeklinde enerji olarak saklayabilirsiniz. Değer mi, değil mi?





Piyasa Duyguları, Manipülasyon ve Düzenlemeler

Örneklediğimiz bu "sıfıra yakın" stablecoin'in varlığı, başlangıçta herhangi bir anarşist, siber suçlu veya hükümet için varoluşsal bir tehdit olarak şok edici olabilir, ancak onları sakinleştirmek için enerji tartışmasını başlatıyoruz.





Bazıları para birimini dalgalanmak için savaş başlıklarını yerleştirmeye cesaret edebilir. Sonuçta, hiç kimsenin yaşamadığı bir yeri hedefleyebilirler, diye düşünebilirler.





Ancak teknolojimizle kaynağı hızla belirleyebilir ve sorumlulara karşı ekonomik yaptırımlar uygulamaya başlayabiliriz. Değeri bugün olanlara dayandığı için, eğer sallanırsa, coin'imiz ertesi gün kadar kısa bir sürede istikrara kavuşabilir.





Ayrıca insanların biraz para çekebilmelerini sağlamak için güvenlik önlemleri de olacak, ancak hepsini değil. Madeni paramızı oynak tutmanın tek yolu günlük olarak nükleer silah ateşlemeye devam etmektir ve bu makineli tüfek değildir.





Bu varsayımsal paranın başarılı olabilmesi için onun hakkında konuşmaya, delikler açmaya, onu büyütmeye ve ona olan güvenimizi inşa etmeye devam etmemiz gerekecek.





Başlangıçta bazı olumsuz duyguların olacağını tahmin edip, iyi işler yaparak insanların bakış açılarını değiştirmemiz gerekiyor.









Ancak uluslararası destek olmadan tam potansiyeline ulaşamaz. Bunu bitireceğim—ama önce; kodumuzu kontrollü bir ortamda nasıl test ederiz?









Anaç Üzerinde Dağıtım ve Test

Testlere başlamak için sözleşmemizi hazırlıyoruz.





Bu, onu Solidity kaynak kodunu (.sol dosyası) ve bayt kodunuzun (ikili versiyonu) derlenmiş kod JSON dosyalarını, ABI'yi (Uygulama İkili Arayüzü) ve diğer meta verileri içeren bir klasör olarak dışa aktarmak anlamına gelir.





Sonra, Rootstock CLI, Hardhat, JavaScript kütüphaneleri (Web3.js gibi) veya MetaMask gibi cüzdanlar gibi dağıtım araçlarını kullanarak dağıtım yapıyoruz. Aracı klasöre bağladığımızda, işlemimizi blockchain'de oluşturabilir ve yayınlayabiliriz.





Gaz ücretleri için tahminlerimiz var ve kullanılan her araç (yukarıda) işlemi başlatmak için talimatlarla birlikte gelir. Bu tamamlandığında, Rootstock TestNET Explorer'da canlı olarak sözleşme adresimizi alacağız.





Bu adrese gönderilen her işlem, talimatlarımızı Rootstock yan zincirine taşıyan bir veri paketi taşır. Bununla birlikte, Bitcoin blok zincirinin tüm avantajlarından + bunun gibi gelişmiş akıllı sözleşmelerden yararlanırız.





Bu bizim oyun alanımız ve zamanla ana ağa geçmeden önce planımızın işe yarayıp yaramadığını görüyoruz.





Rootstock yardım amacıyla Docs kütüphanesini ve Geliştirici kurslarını sağladı.





Fena değil, değil mi? Quency-Quences'ten bahsedelim.









Sıfıra Yakın Volatiliteye Sahip Bir Sabit Kripto Paranın Sonuçları

Kolay Bir Özyönetim

Bu tür güçlü sabit paralar, Bitcoin'de Satoshi'nin tasarladığı matematiksel bir çözüm yerine, ilgili topluluklar için pratik çözümler finanse etmek üzere yeterli sayıda proje geliştirilirse, hükümetlerin yerini tamamen alabilir. Ama durun, biz Matematiği severiz.





Paramız, Satoshi'nin karmaşıklıklarının ağı + çözdüğü sorunun küresel topluluk için önemi tarafından korunmaktadır.





Bu tür bir güç, yerel ve diğer hükümetlerden önemli bir özerkliğe mal olsa da, faydalarını görebilecek kadar akıllılarsa, emirlerini saklı tutmak istikrarla karşılığını verir. Teknolojiyi benimseyen toplumlar daha iyi yönetir.





Bu, GBP'nin "Dünya" Savaşı'nda birikimlerini tükettikten sonra küresel mali rezerv olarak hizmet etme görevini Britanya'ya devretmesine oldukça benziyor. Bana sorarsanız daha çok Kuzey Savaşı'na benziyor. Kimse bizim fikrimizi sormadı, bunun yerine emeğimizi VE ekonomimizi askere aldı .





Uzun savaşlardan sonra Roma, Afrika ile ticaret yapmayı öğrendi.





Daha Dinamik Denge

Nixon'ın neden sabit faiz uygulamasını kaldırdığını hiç merak ettiniz mi?





ABD etkisini genişletmek istiyordu. Bu dürtü sayesinde dünyanın bugün nerede olduğunu biliyor musunuz?





Artık o başkanlık koltuğunda kim varsa, dünyanın ekonomik kaderinin tek sorumlusu odur.





Nixon, "Bize güvenin" dedi.

Ve Amerika, bu konumu sayesinde diğer hükümetlerin kaynaklarını güvence altına almak için yorulmadan çalıştı.





Bir anlamda vatanseverliktir. Bir başka anlamda savaş vatanseverliktir;

Başkalarının mirasını (kaynaklarını) alarak bile olsa, kendi miraslarını (özgürlüklerini) korumak için mücadele ettiklerini söyleyecekler.





Siz onlarınkinden daha güçlü bir para birimine sahip olduğunuzda, onlar size daha çok ihtiyaç duyarlar ve bu yüzden iktidarda kalmak için yaptıklarına bahaneler üretirler.





Bu gücün bir kısmını böyle bir stablecoin'e devretmek, onların işlerini (yağmalama ve/veya çiftçilik) çok daha kolaylaştıracak, enerji zengini Afrika ülkeleri ise cesaretlerini gösterebilecekleri başka bir pazar elde edecek ve bu da nakit akışlarında benzeri görülmemiş değişimlere neden olabilecek.





Kendi pozisyonlarındaki daha zayıf para birimlerine sabitlenmiş bir stablecoin'e gönüllü olarak yatırım yaparlar mı?





Paranızı korumak için size "bizimle daha iyi anlaşmalar yapın ve sisteminiz içinde daha fazla ticaret yapın" diyecekler. Onların savaşlarının insafına kalmış bizler için, bu anlaşmalar dolandırıcılıkları ve sızmaları yoluyla bizi mahvetti.





ABD dolarına olan güvenimiz kazanmıyor. Stresli güç için ekonomik uygulamalarına değerli kaynaklarımızı kaybediyoruz. Mahallemizde, Çin bu sefer lityumumuzu paketliyor.





Petrol ve lityum tüm enerji olasılıkları içinde küçük kaynaklardır. İki kez daha güçlüyse neden bir kez düğüm atıyorsunuz?





Yaşamak isyan etmektir. Her gün ölüme karşı isyan ederek yaşarız. İsyanınızda tatmin bulun.





Şan ve şöhret uğruna canlarını riske atanlar gibi, siz de biraz risk alırsanız, aynı şekilde çok şey başarabilirsiniz.





Kendinizi böyle bir madeni para tutarken görüyor musunuz?