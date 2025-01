Near-Zero: Rootstock erabiliz Stablecoin Satoshi Wanted eraikitzeko

1305. urtea da, eta bizirik zaude Mendebaldeko Afrikako kostaldeko hiri aipagarri eta eder batean; tona atzerritar eta olio-hondakin lehorrera noraezean hasi baino askoz lehenago. Zure eskuetan jausitako kauri poltsa handi bat da, urtetan zehar entrenatu duzun maisu zaharrak —opari bat— zeure kabuz zutik egiteko bidaia arintzeko.





“Oskol hutsak besterik ez dira”, esaten dizu, kantu-kanta ama hizkuntzan. "Baina zuk erabakitzen duzu bakoitzak duen pisua, denok egiten dugu". Ah, ameslaria.





Zoritxarrez, 2024 da. Eta gobernu bakoitzak dio diru guztia berea dela, gure historiako akatsik handiena.





Zure multzoan zulatzean urrea jo baduzu, norena da? Zer moduz basoan?





Ikusten duzu, Satoshi nazkatuta zegoen gobernuek eskatzen duten kontrol horrekin eta, ekonomia digitala kontrapisu gisa ikusten zuen. Euren fiat moneta "atzera" egiten dute, batez ere, arauak egiten eta betetzen dituztelako. Haien mundua da, eta zortetzat hartu beharko genuke gure burua bertan egoteagatik, uste dute.





Baina gaur Bitcoin izenez ezagutzen den saiakera ausartaren bidez, gure mundua haien eskuetatik ihes egiten da.





Sistemari iruzurra, mundu osoan

Satoshik espero zuen bezala, hegazkortasuna saihestezina da/zen adopzioa hazten den heinean. BTC erregulazio zentralizatutik haratago balio-biltegi alternatibo gisa balio izateko sortu zen, baina ezegonkorra izango da mundu mailako adopzioa lortu arte.





Hau ez da moneta global bati buruzko lehen elkarrizketa. Diruaren patua betiko aldatu zen 1944ko Bretton Woods Konferentzian, GBP-a USD-rekin ordezkatu zuen gure diru-erreserba gisa. (GBP-k isilean ordezkatu zuen Isaac Newton-en tokiko urre estandarra global bihurtuta, bere eragin kolonialaren bidez)





AEBetan egindako biltzar honetan 44 (195etik) herrialdetako ordezkariek hartutako erabaki globala izan zen. Nola iritsi ginen hona?





John Maynard Keynesek (Ekonomista akademiko ingelesa) urteak zeramatzan moneta global baten alde bultzatzen. Azkenean, bere ahotsa garrantzitsua izan zen Bigarren Mundu Gerran, Europak bere [lehengo] koloniekin eta beste herrialde batzuekin funtsezko eta armak lortzeko mundu mailako merkataritzaren zailtasunez konturatu zenean.





Amerika gerran funtsezkoa izan zenez eta mundu mailan eragin handia izan zuenez, Harry Dexter Whitek (Amerikako Gobernuko Ekonomialariak) dolarraren estandarra bultzatu zuen Keynesekin. Eta aretoak baiezkoa eman zuen, dolarra urreari lotuta geratuko zelakoan.





Honaino eraman gintuen gertaeren segidaren jarraipena ez da pieza honen helburua, baina hori izan zen gure korapilazioaren azken haria. Eta 1971n, Richard Nixon AEBetako presidenteak Bretton Woods sistema zapaldu zuen USD-a urrerako 35 dolarreko ontza baliogabetuz.





"Nixon shock" alfonbrak mundu osoa hartu zuen. Ezaguna al zaizu?





Munduak beste Stablecoin bat behar al du?

Satoshiren diseinuan, aldi baterako hegazkortasuna epe luzerako egonkortasunaren eta konfiantzaren trukea zen.





Web3 bi teknologia pilatuz eraiki zen: bloke-katea eta kriptografia-moneta, batak besteari balio diezaioten segurtasuna eta deszentralizazio-eraikitzaileek gaur egunera arte ahalegintzen diren.





Biek nola funtzionatzen duten azalduz, Satoshik kode irekiko bihurtu zituen, eta besteek teknologia hasierako diseinutik urrunago eramango zutela espero zuen, pilatutako sorbalda gainean jarrita.





Bitcoin-en sartzeko oztoporik handiena ez da zertan kontzientzia edo teknologia izan. Kripto gisa gordetzen dudan balioa Schrödingerren katua ez dela ziurtatzen da. Fiat-ek hegazkortasun gutxiago eman du zentzu honetan, baina ez dago zerotik gertu ondorio negatiborik gabe.





Eta moneta fidagarriei lotuta dauden txanpon "egonkorrak" badaude ere, haiekin ere jaisten dira. Diru zaharra ez zen abstrakzioetan edo gobernuarekiko konfiantza ahul batean oinarritzen. Bihar eguzkia argituko lukeela ziur ez bagenu, ezin izango ginateke bizi.





Exekuzio kontu handiz, kripto-moneta egonkorra, deszentralizatua eta ez-fiat-pegged bat posible da.





Eta bere funtzio nagusia ia zero hegazkortasuna bada, zer gertatuko litzateke munduarekin Bitcoin blockchain-ean eraikiko bagenu, hemen bertan?





Segurtasun-uhala, martxa aldatzen ari gara.

Eraikuntza-baldintzak

Gure stablecoin definitzen Gure Blockchain hautatzea Gure Smart Contract ingeniaritza Orekarako diseinua Hedapena eta probak





Gure Stablecoin definitzen

Metrikak

Peg: Zeri lotuta dago?

Zeri lotuta dago? Aktiboen kalitatea: zein dira gure erreserba-aktiboak?

zein dira gure erreserba-aktiboak? Aktiboen likidezia: zenbat likidoak dira erreserba horiek?

zenbat likidoak dira erreserba horiek? Sistemaren baldintzak: Zein baldintzak funtzionatzen dute?

Zein baldintzak funtzionatzen dute? Merkatuaren konfiantza: zergatik fidatu behar da jendeak?





Peg: Merkantzia

Baliabideak planeta honetako gauzarik baliotsuenak dira. Dirua badago baliabideak trukatzeko: baliabide aberatsak dituen herrialde batek aukera infinituak sor ditzake bere dohain naturalekin.





Eta baliabideak urriak direnean, zure diruak ez du ezertarako balio. Maskor hutsak, zure nagusiak agindu bezala. Dirua baliabideen berezko eta denborarako balioaren irudikapena besterik ez da. Dirua diruarekin soilik lotzea inoiz entzun dudan gauza ergelena da, baina honi buelta emango diogu.





Herrialdeak beste herrialde batzuetan infiltratzen dira beren baliabideak bahitzeko edo iruzur egiteko: lana, urrea, petrolioa, diamanteak, plazerra, esan. Ezer balio duen ezer ez dago botere-mozkorrentzako mugarik gabe, indartsuek bakarrik babes ditzakete beren altxorrak.





Benetako balioa baliabideetan dagoela argi dagoenez, ez gara ausartzen gure ia zero hegazkortasuneko txanpon egonkorra USDrekin lotzen.





Txanpon honek salgaien babesa izan behar du.





Aktiboen kalitatea: Erraz egiaztatzea

Urrezko estandarra Isaac Newtonek sortu zuen Mentako Maisu gisa. Bere lana txanponak zirkulazioan zehazten diren pisuan eta kalitatean mantentzea zen.





Urrezko txanponak estandarizatuz —Britainia Handiko ondasun subiranoa—, Newtonek sistema modular bat ekarri zuen Britainia Handiko ekonomiara, urrearen izaeragatik. Nonahi dago, zatigarria eta onargarria nahiz eta asmatu ez izan.





Britainia Handiko urrezko txanpon estandarra ginea zen: bakoitzak (gaur egungo unitateetan) 8,3 gramo 22 kilateko urre zituen, 1,05 libra esterlinaren baliokidea.





Britainiar libra hau abstraktua zen, negoziatzen zuten urrearen kalitate ezberdin guztiak ordezkatzen eta kuantifikatzen zituen. Pentsa ezazu unitate bat bezala. Unitateek propietateak bihurtzen laguntzen digute haien erlazioak nabarmenduz.





Beraz, urre berria zirkulatzera eraman bazenuen, Newton-en taldeak estandarizatu zuen. Gauza bera egin zuten zirkulazioan zeuden atzerriko eta zaharreko urrezko txanponekin ere, britainiarrek diruarekin fidatu ahal izateko, elkarrengan edo gobernuan fidatu behar izan gabe.





GBP-k transakzioak estandarizatu zituen denbora errealean, eta Newtonek zirkulazioan zeuden txanponak estandarizatzen lan egin zuen merkataritza arintzeko. Zirkulazioan dauden txanponak pisu, garbitasun eta diseinu berdintsu bihurtu ziren, egiaztapen beharra murriztuz.





Salgaietan oinarritutako diru-estandar ororen aktiboen kalitaterik handiena erraz egiaztatzen dena da.





Gure salgaien balioa erraz egiaztatu behar da, etorkizuneko trukerako potentzial argiarekin. Arrisku txikia.





Aktiboen likidezia: arina eta ezinbestekoa

Stablecoin bat egiten duten bi faktore erabakigarriak likidezia eta bermeak dira. Existitzen dena mugimenduan dagoen energia bada, orduan:





Likidezia energia zinetikoa da: berehalako merkataritzarako eskuragarri dagoen balioaren neurria.

Bermea energia potentziala da: etorkizuneko merkataritzarako eskuragarri dagoen balioaren neurria.





Bermeei buruz hitz egin berri dugu. Baina norbaiti ordainketa gisa dirua ematen diozunean, baliabideak lortzen dituzu, benetako balioa, eta dirua bakarrik daukate. Arrisku bat da, beti baitago dirua edukiz balioa galtzeko aukera.





25 urtez $ 1 eduki bazenuen, ziurrenik ez dizu lehengo gauza berdinak lortuko, adibidez.





Dirua aurreztearekin balioa galtzeko arrisku hori dela eta, monetak berme ukigarriekin (baliabideak) babesten ditu erabiltzaileek Schrödingerrek ezarri ez dituelako konfiantza emateko. *eztul egiten du Nixon*





Truke honek bermearen balioa monetaren A balioarekin lotzen du. Baina "berehalako merkataritzarako eskuragarri dagoen balio-neurria" edo Likidezia jaisten bada, txanponaren balioa ere jaisten bada.





Baina likidezia handia izaten jarraitzen badu, jendea lanpetuegia egongo da baliabideak trukatzen arriskuaz kezkatzeko, beti hor egon arren.





Likidezia da zein erraza den zure dirua sistema batetik ateratzea behar duzunean.





Gure diru abstraktua babesteko baliabide nahikoa dagoela suposatuz (normalean ez dago), erraztasun hori merkatuak zurekin baliabide horiek trukatzeko prest dagoenaren araberakoa da.





Funtsean, dituzun moneta-unitate bakoitzak baliabide fisikoak adierazten ditu.





Gure moneta egonkorra arina eta ezinbestekoa izan behar da: jendeak gabe ezin dituen salgaietan eraikia eta kudeatzeko erraza izan.





Sistemaren Baldintzak

Hainbat kriptografia-monetaren alfonbra-tiratze eta debaluazioaren ondoren, web3-ren hurrengo etapa nahiko argia da.





Gure txanponak hutsune hori behar bezala betetzea nahi dugu. Kriptografia-moneta egonkorra, deszentralizatua eta ez-fiat-pegged bat izan dadin, gure iraganeko diru-porrotak eta arrakastak aztertu ditugu.





Badakigu ezinbestekoa, arina eta egiaztatzeko erraza den salgai bati lotuta egon behar dela. Ideiarik bururatzen zaizu?





Pieza honen mesedetan, adibide bitxi bat ekarriko dut hobeto atxikitzeko. Buru nuklearrak gure Salgaia izango dira. Haha, geratu nirekin.





Urte hasierako errekorra 12.121 unitate ingurukoa da. Inoiz ez digute benetako zenbakia esaten. Gure kontratu adimenduna zabaldutako buru kopurua beti = 0 izango den baldintzan oinarrituko da.





Ez ditugu berriro inon erabili nahi. Ezinbestekoa .





"Munduko bakea mantentzeko" blockchain teknologiaren erakustaldia egiteko aukera den arren, gobernu guztiek denbora errealeko datuak partekatzea adosteko probabilitatea txikia da. Sorpresaren abantaila nahi dute. Ez Argia .





Gure kodeari dagokionez, argia zela eta datu horiek blockchain batean argitaratuta genituela suposatu beharko genuke?





Orduan, orakulu bat sartuko genuke gure kontratu adimendunean, gu zuzenean eragiten digun mundu errealeko eszenatokia delako.





Merkatuaren konfiantza

Merkatuaren konfiantza txikia izango litzateke txanpon honetan, gobernuaren parte-hartzea zaila delako, beraz, ezin dugu blokeo-katea probatu. Eta datuak eskuragarri egongo balira, benetan jakin nahi al zenuke zure bidera joan den?





Beraz, saia gaitezen berriro.





Oraingoan, gure kontratu adimenduna martxan jartzean zentratuko gara jaurtiketa nuklear saiakera bat dagoenean, gure hondamenaren ordez.





Satelite bidezko irudiak eta arma nuklearren jarraipena egiten eta haien datuak argitaratzen dituzten erakundeen lana konbinatuz, datu integralak sor ditzakegu lan egiteko. Datu hauek neurketa sinple eta erabilgarri batean edo bi bihurtuko ditugu gure bloke-katea elikatzeko, irisgarritasun publikoa lortuz segurtasuna arriskuan jarri gabe.





Lehenik eta behin, urrats bat gehiago emango dugu eta satelite eta kode irekiko datuak konbinatuko ditugu mundu errealeko gertakariekin AI erabiliz gure lehen metrika sortzeko: Beldurraren Indizea.





Kontratu adimendunaren zati bat izango litzateke, baina ez baldintza nagusia kalkulatzeko ondoriozko faktore bat: jaurtiketa nuklear saiakera bat. Liderentzako pultsua egiaztatzeko balioko luke, baina are garrantzitsuagoa dena, jendeari zertxobait harrosteko emango lioke.





Hau garrantzitsua da izuaren ondorioz txanpona lurrunkor bihur ez dadin. Lasaitzeko esan beharrean, gure beldurrak kuantifikatuko ditugu.





Beldurra kutsakorra da, beraz, berrogeialdian jarriko dugu. Baina indize hau ez da nahikoa bere kabuz.





Ondoan, Calm Index izango da, satelite bidezko irudietan eta eremuko datuetan oinarritutako metrika bat, esateko, ez dugu saiakerarik erregistratu gure iturri onenak erabiliz. Egokiena, Calm Index hau geldirik egongo da bat aktibatzeko edo abiarazteko saiakerarik ez badago, gerretan askoz okerragoa den fiat gertatzen denean txanpona egonkor mantenduz.





Gure txanponaren balioa geratzen den buru kopuruaren arabera finkatuta egongo da jaurtitako buru kopuruaren arabera. Ez saiakerak.





Horrek esan nahi du horiek guztiak jaurti beharko genituzkeela txanpona lurrunkor bihurtzeko.





Orain, ikus dezagun gure bloke-katea.





Gure Blockchain hautatzea

Horretan lanean hasi nintzenean, nire web3 nerd lagun guztiei galdetu nien ea BTC blockchain-en txanpon egonkor bat eraiki zezakeen peg fidagarria zutela suposatuz. Adostasuna?





Posible baina zaila da.





Badirudi Rootstock ez dela izan beharko lukeen bezain ezaguna oraindik. Web3 teknologia Satoshiren ikuspegitik haratago eboluzionatzen den arren, dirua bitsez egindako txanponan gelditzen da, Bitcoin-a.





Web3-ren fase berri bakoitzak marrazteko taulara eramaten gaitu. Bere bloke-katea ustiatu gabeko baliabide bat da eta Rootstock da erroa. Zergatik eraiki txanpon egonkorra beste edozein katetan?





Artikulu hau laburra izateko, gure stablecoin proiektua deskribatu nion Perplexity AI-ri. Ondoren, kalitate handiko blockchain baten neurketak eta proiektuak behar dituen neurketak eskatu nituen.





Hauetako bakoitzean puntuazio altua lortu du, zure AIra konektatu dezakezu zure burua egiaztatzeko:





Segurtasuna: lasaitasuna ematen al digu?

lasaitasuna ematen al digu? Eskalagarritasuna: erraz eta azkar kudeatzen al ditu transakzio bolumen handiak?

erraz eta azkar kudeatzen al ditu transakzio bolumen handiak? Kostu-eraginkortasuna: aurrezten al digu gasaren tasak?

aurrezten al digu gasaren tasak? Elkarreragingarritasuna: bateragarria al da beste bloke-kateekin, dApps eta DeFi aplikazioekin + zerbitzuekin?





Orduan, Rootstock-ek lana egin zezakeen esateko eskatu nion. Erantzun laburra baiezkoa da. Bitcoin sidechain oso erabilgarria da, gure azpiegitura diseinatzerakoan DeFi aplikazioen likidezia-aukerak barne.









Gure Smart Contract ingeniaritza

Ateratze Baldintzak

Peg Mekanismoa

Hasierako hornidura

Gas Tasak









Txanponaren izena : KOINONIA

Ticker: KONKONB-LO

Blockchain: Rootstock/Bitcoin

Ateratze-baldintzak: mugagabea, azken 365 egunetan bada, egunero SAIATUAK ogi nuklearren sute-kopurua / egunero SURTUTAKO buru-kopurua > 0.

Peg Mekanismoa: Baldintza-balioa; egunero SORTATU duten buru nuklear kopurua = 0.

Hasierako hornidura: buru kopurua x 10^(Arma nuklearren 1. akordioaren iraupena urtetan) = 12.121 x 10^25

Gas tasak: Eraiki dezagun kodea.





Solidity-n idatzi nuen, gure orakulu hipotetikorako bat barne. Ondoren, bytecode batean konpilatuko dugu Hardhat erabiliz.





Hona hemen gure programak:





// SPDX-License-Identifier: GPL-3.0 pragma solidity >=0.8.0 <0.9.0; interface IOracle { function getAttemptedFires() external view returns (uint256); function getActualFires() external view returns (uint256); } contract KOINONIA { string public name = "KOINONIA"; string public symbol = "KONKONB-LO"; uint8 public decimals = 25; // Set to 25 decimals uint256 public totalSupply; address public owner; uint256 public yearlyCap; // Maximum tokens that can be minted in a year uint256 public mintedThisYear; // Tokens minted in the current year uint256 public currentYear; // Current year as a timestamp IOracle public oracle; // Reference to the oracle contract mapping(address => uint256) public balances; event Minted(address indexed to, uint256 amount); constructor(uint256 _yearlyCap, address _oracleAddress) { owner = msg.sender; yearlyCap = _yearlyCap * 10 ** uint256(decimals); // Set yearly cap currentYear = block.timestamp / 365 days; // Initialize current year oracle = IOracle(_oracleAddress); // Set the oracle address totalSupply = 12_121 * (10 ** 25); // Initial supply based on nuclear warheads balances[owner] = totalSupply; // Assign initial supply to owner } // Function to mint new tokens function mint(uint256 amount) external { // Check if we need to reset for a new year uint256 newYear = block.timestamp / 365 days; if (newYear > currentYear) { currentYear = newYear; // Update to new year mintedThisYear = 0; // Reset minted count for the new year } // Get data from oracle uint256 attemptedFires = oracle.getAttemptedFires(); uint256 actualFires = oracle.getActualFires(); require(attemptedFires > actualFires, "Condition not met: More actual fires than attempts"); // Calculate allowed minting based on attempted vs actual fires uint256 allowedMinting = (attemptedFires - actualFires) * 10 ** uint256(decimals); // Example calculation require(mintedThisYear + amount <= allowedMinting, "Yearly cap exceeded"); totalSupply += amount * 10 ** uint256(decimals); // Increment total supply balances[owner] += amount * 10 ** uint256(decimals); // Increment owner's balance mintedThisYear += amount * 10 ** uint256(decimals); // Increment the minted count emit Minted(owner, amount * 10 ** uint256(decimals)); // Emit event for minting } // Function to check balance of an address function balanceOf(address account) external view returns (uint256) { return balances[account]; } }





Eta Oraclerako, gure Fear & Calm Indizeen iturri bereko datuak jasoko dituena.





// SPDX-License-Identifier: GPL-3.0 pragma solidity >=0.8.0 <0.9.0; contract Oracle { uint256 private attemptedFires; uint256 private actualFires; function updateFires(uint256 _attemptedFires, uint256 _actualFires) external { // Only allow authorized users to update these values (implement access control) attemptedFires = _attemptedFires; actualFires = _actualFires; } function getAttemptedFires() external view returns (uint256) { return attemptedFires; } function getActualFires() external view returns (uint256) { return actualFires; } }





Gasaren tasen estimazioa

Inplementazio kostua : 200.000-300.000 gas-unitate inguru estimatzen dira.

30 gwei -ko gasaren prezioa suposatuz, hau gutxi gorabehera kostatuko litzateke:

250.000 gas × 30 gwei ≈ $ 15 USD

Mint Funtzio Deiaren kostua : Dei bakoitzak 50.000 - 100.000 gas-unitate balio dezake gutxi gorabehera, eta, ondorioz, kostua gutxi gorabehera:

75.000 gas × 30 gwei ≈$ 4,50 USD





Nekez idatzi dezaket kodea baina AIarekin hau posible zen. Fluxuan Perplexity datu hauek eman nizkion eta kostuen optimizazioa eta estimazioa eskatu nion.









Orekarako diseinua

Etorkizuneko eguneraketak

Salgaien Balioa

Merkatuaren sentimendua, manipulazioa eta araudia

Baliabideak guztiaren gainetik: AEBetan garrantzitsua izaten jarraitzeko presioa.

Baldintza babesa: Salgaien prezioa, zorro bakoitzeko asegurua gehiago inbertsio gehiago lortzeko, % X blokeoak, Egonkortasunaren iraupen bermea (ateratze mugagabea)





Etorkizuneko eguneraketak

Etorkizuneko eguneraketak ahalbidetzeko, proxy-kontratu bat gehituko genuke honelako:





// SPDX-License-Identifier: GPL-3.0 pragma solidity >=0.8.0 <0.9.0; contract Proxy { address public implementation; address public owner; constructor(address _implementation) { implementation = _implementation; owner = msg.sender; // Set the deployer as the owner } function upgrade(address newImplementation) external { require(msg.sender == owner, "Not authorized"); implementation = newImplementation; } fallback() external payable { (bool success, ) = implementation.delegatecall(msg.data); require(success, "Delegatecall failed"); } }





Kontratuak proxyarekin funtzionatzen duela ziurtatzeko, mod apur bat egingo dugu:





// SPDX-License-Identifier: GPL-3.0 pragma solidity >=0.8.0 <0.9.0; interface IOracle { function getAttemptedFires() external view returns (uint256); function getActualFires() external view returns (uint256); } contract KOINONIA { string public name = "KOINONIA"; string public symbol = "KONKONB-LO"; uint8 public decimals = 25; // Set to 25 decimals uint256 public totalSupply; address public owner; uint256 public yearlyCap; // Maximum tokens that can be minted in a year uint256 public mintedThisYear; // Tokens minted in the current year uint256 public currentYear; // Current year as a timestamp IOracle public oracle; // Reference to the oracle contract mapping(address => uint256) public balances; event Minted(address indexed to, uint256 amount); constructor(uint256 _yearlyCap, address _oracleAddress) { owner = msg.sender; yearlyCap = _yearlyCap * 10 ** uint256(decimals); // Set yearly cap currentYear = block.timestamp / 365 days; // Initialize current year oracle = IOracle(_oracleAddress); // Set the oracle address totalSupply = 12_121 * (10 ** 25); // Initial supply based on nuclear warheads balances[owner] = totalSupply; // Assign initial supply to owner } // Function to mint new tokens function mint(uint256 amount) external { // Check if we need to reset for a new year uint256 newYear = block.timestamp / 365 days; if (newYear > currentYear) { currentYear = newYear; // Update to new year mintedThisYear = 0; // Reset minted count for the new year } // Get data from oracle uint256 attemptedFires = oracle.getAttemptedFires(); uint256 actualFires = oracle.getActualFires(); require(attemptedFires > actualFires, "Condition not met: More actual fires than attempts"); // Calculate allowed minting based on attempted vs actual fires uint256 allowedMinting = (attemptedFires - actualFires) * 10 ** uint256(decimals); // Example calculation require(mintedThisYear + amount <= allowedMinting, "Yearly cap exceeded"); totalSupply += amount * 10 ** uint256(decimals); // Increment total supply balances[owner] += amount * 10 ** uint256(decimals); // Increment owner's balance mintedThisYear += amount * 10 ** uint256(decimals); // Increment the minted count emit Minted(owner, amount * 10 ** uint256(decimals)); // Emit event for minting } // Function to check balance of an address function balanceOf(address account) external view returns (uint256) { return balances[account]; } }





Proxy-kontratu honen bidez, gauzak egunera ditzakegu. Buru nuklearren kopurua denboraren poderioz gero eta handiagoa da. Unitate berriak gehitu diezazkiekegu, eta beharrezko beste aldaketa batzuk egin ditzakegu gure sistemak nahastu edo eragozpenik sortu gabe.





Salgaien Balioa

Gure Aktiboen Kalitaterako baldintza egiaztatzea erraza izango zen. Asset Liquidity-rako, jendeak gabe egin ezin dituen salgaietan eraikiko litzateke eta kudeatzeko erraza izango litzateke.





Horrelako jarduerak normalean ezkutuan gordetzen direnez, lehenik eta behin, gure familiaren biziraupenean gure inplikazioa pixka bat gehiago areagotuz onura ematen dugu. Adoptatuz gero, gure patu guztiak lotzen ditugu, ur gainean mantentzen den baltsa bat sortzeko eta fiat-ek ere eusteko moduko hirugarren hanka bat sortzeko.





Arma nuklearrak oso garestiak dira. Eta gerra egitera ohituta ez badaude, birzikla daitezke zentral eta proiektu nuklearren zerbitzura. Bermeak balioa galtzeko arriskua nahiko txikia da. Mina soilik irudikatu beharrean, beti behar izango ditugun lurreko mineral baliotsuak dira, gure giza izaera den bezala.





Zenbat eta arreta positiboagoa jarri arma nuklearrei beren balizko egoeran, kriptografia-moneta berme bihurtuz, orduan eta zailagoa izango da horiek zabaltzea. Haien balioa ere handituko da beren potentzial suntsitzailetik haratago.





Hemen web3-k distirarik onena egiten du, gure kontzientzian mundu fisikoaren energia-egoerak aldatzeko tresnak emanez.





Beharbada, horrelako aldaketek bakea mantentzeko erabiltzen dugun geldialdi nuklearraren beharra murriztuko dute. Hau lortzeko erronkak handiak dira, baina jakintsu batek esan zuen behin:





"Boronda handia den tokian, zailtasuna ezin da handia izan"





Gogoratu gai hau stablecoin hau lortzeko behar duguna eta haren uhin-efektuak ulertzeko adibide bat besterik ez dela.





Bere balioa baldintzen araberakoa denez, ez litzateke AEBetako dolarraren menpe egongo, zeinaren balioa gobernuaren konfiantzatik baitator.





Ezin zuen burbuila batean funtzionatu, baina bere dimentsioan existitzen da moneta bakoitzarekin modu naturalean elkarreraginean dagoen bitartean.





Beraz, 1 Koinonia = 1 potentzial nuklear,

[Material erradioaktiboa] iturriko [Material erradioaktiboa] energia-irteerarekin lotu litekeena [Kopuruaren] karga baldintzetarako.





Tokiko energiaren prezioa aldaketa bulego gisa erabil liteke, non zure diruaren zati bat energia gisa gordetzen duzun KONKONB-LO moduan. Merezi du, bai?





Merkatuaren sentimendua, manipulazioa eta araudia

Gure laginaren "zero" txanpon egonkor honen existentzia , hasiera batean, edozein anarkista, ziberkriminal edo gobernurentzako mehatxu existentzial gisa harritu dezake, baina energia eztabaida sartzen dugu horiek baretzeko.





Batzuk ausartuko litezke buru-buruak zabaltzera moneta aldatzeko. Azken finean, inor bizi ez den leku bat izan dezakete helburu, pentsa dezakete.





Baina azkar identifikatu dezakegu iturria gure teknologiarekin eta erantzuleen aurkako zigor ekonomikoak hartzen has gaitezke. Bere balioa gaur gertatzen denaren araberakoa denez, gure txanpona egonkortasunera itzul liteke hurrengo egunean, astinduz gero.





Kutxa seguruak ere egongo dira jendeak dirua atera dezakeela ziurtatzeko, baina ez dena. Gure txanpona lurrunkor mantentzeko modu bakarra arma nuklearrak egunero tiro egiten jarraitzea da, eta hori ez da metrailadorea.





Txanpon hipotetiko honek arrakasta izan dezan, horri buruz hitz egiten jarraitu beharko dugu, zuloak egiten, hazten eta konfiantza sortzen.





Sentimendu negatibo batzuk espero beharko genituzke aldez aurretik eta jendearen ikuspuntuak aldatu lan ona eginez.









Baina nazioarteko laguntzarik gabe, ezin du bere ahalmen osoa lortu. Hau bukatuko dut-baina lehenik; nola probatzen dugu gure kodea ingurune kontrolatu batean?









Rootstock-en hedatzea eta probatzea

Gure kontratua osatzen dugu probak hasteko.





Horrek esan nahi du Solidity iturburu kodea (.sol fitxategia) eta zure bytecode (bertsio bitarra), ABI (Application Binary Interface) eta beste metadatuen kode konpilatu JSON fitxategiak dituen karpeta gisa esportatzea.





Ondoren, Rootstock CLI, Hardhat, JavaScript liburutegiak (Web3.js bezalakoak) edo MetaMask bezalako zorroak erabiliz inplementatzea. Tresna karpetara lotzen dugunean, gure transakzioa sortu eta igorri dezakegu blockchain-en.





Gas-kuoten estimazioak ditugu, eta erabilitako tresna bakoitza (goian) transakzioa hasteko argibideekin dator. Hori amaitutakoan, gure kontratuaren helbidea jasoko dugu, zuzenean Rootstock TestNET Explorer-en.





Helbide horretara bidalitako transakzio bakoitzak gure argibideak Rootstock sidechainera eramaten dituen datu-pakete bat darama. Harekin, Bitcoin blockchain + horrelako kontratu adimendun aurreratuen onura guztiak lortzen ditugu.





Hau da gure jolastokia, eta denborarekin gure planak funtzionatzen duen ikusten dugu sare nagusira pasa aurretik.





Rootstock-ek bere Docs liburutegia eta garatzaileentzako ikastaroak eskaini zituen laguntza eske.





Ez da hain gaizki, eh? Hitz egin dezagun Quency-Quences-i buruz.









Ia Zero Hegazkortasun Stablecoin baten ondorioak

Autogobernu Erraza

Stablecoin indartsu mota honek gobernuak guztiz ordezkatzen ere amaitu lezake inplikatutako komunitateentzat irtenbide praktikoak finantzatzeko nahikoa proiektu garatzen badira, esan beharrean, Satoshi-k Bitcoin-en diseinatutako irtenbide matematiko bat. Baina eutsi, Matematika gustatzen zaigu.





Gure txanpona Satoshiren konplexutasunen sareak babestuta dago + konpontzen duen arazoaren garrantzia komunitate globalarentzat.





Mota honetako botereak tokiko eta bestelako gobernuei autonomia handia kostatzen dien arren, egonkortasunarekin ordaintzen da euren fiat erreserbatzeak, onurak ikusteko nahikoa jakintsua bada. Teknologia hartzen duten gizarteek hobeto gobernatzen dute.





Nahiko antzekoa da Britainia Handiko erreserba fiskal global gisa zerbitzatzeko bulegoa lagatzea "Munduko" Gerran aurrezkiak agortu ondoren. Iparraldeko Gerra bezalakoa gehiago galdetzen badidazu. Inork ez zuen gure iritzia galdetu, gure lana ETA ekonomia kontratatu beharrean.





Gerra askoren ostean, Erromak Afrikarekin merkataritza egiten jarraitzen ikasi zuen.





Oreka dinamikoagoa

Inoiz galdetu al zaizu zergatik hilko zuen Nixonek pikua?





AEBek bere eragina zabaldu nahi zuten. Ba al dakizu non dagoen mundua gaur egun disko honengatik?





Orain presidentetza horretan dagoenak munduaren patu ekonomikoaren erantzukizun bakarra du.





"Apustu gurekin", esan zuen Nixonek.

Eta haien posizioaren bidez, Amerikak etengabe lan egin zuen beste gobernu batzuen baliabideak ziurtatzeko.





Zentzu batean, abertzalea da. Beste batean, gerra abertzalea da;

beren ondarea (askatasuna) zaintzeko borrokan ari direla esango dute, nahiz eta besteen ondarea (baliabideak) hartuz.





Haiena baino moneta indartsuagoa izateak, gehiago behar zaituzte esan nahi du, beraz, beren ekintzei botereari eusteko aitzakiak jartzen dituzte.





Ahalmen horren zati bat txanpon egonkor bati uko egiteak euren lana (arpilatzea eta/edo nekazaritza) askoz erraztuko lituzke, energia aberatsak diren Afrikako herrialdeek beren indarra erakusteko beste merkatu bat lortzen duten bitartean, beren kutxa-fluxuan aurrekaririk gabeko aldaketak eragin ditzaketelarik.





Borondatez inbertituko al lukete beren posizioan dauden moneta ahulagoei lotuta dagoen stablecoin batean?





Zure moneta gordetzeko, "egin tratu hobeak gurekin eta merkataritza gehiago zure sisteman" esango dizute. Haien gerren errukian guretzat, akordio hauek beren iruzur eta infiltrazio bidez hondatu gaituzte.





AEBetako dolarrarengan dugun konfiantza ez da irabazten. Baliabide preziatuak galtzen ditugu haien praktika ekonomikoengatik estresaren botereagatik. Gure auzoan, Txina gure litioa ontziratzen ari da oraingoan.





Petrolioa eta litioa baliabide txikiak dira energiaren aukera guztietan. Zergatik lotu korapilo bat behin bi aldiz indartsuagoa bada?





Bizitzea matxinatu da. Egunero, heriotzaren aurkako matxinadan bizi gara. Aurkitu gogobetetasuna zure matxinadan.





Pozik beren bizitza loria lortzeko arriskuan jartzen dutenek bezala, asko duzu berdin-berdin arriskuren bat onartzen baduzu.





Ikusten al duzu zeure burua halako txanpon bat eskuetan?