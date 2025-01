ニアゼロ：ルートストックを使ってサトシが望んでいたステーブルコインを構築する

時は 1305 年、あなたは西アフリカ沿岸の素晴らしい美しい街に住んでいます。何トンもの外国人や油性廃棄物が海岸に流れ着くずっと前の話です。あなたの手には、何年も訓練してきた老師匠が、独り立ちの旅を楽にするための贈り物として、大きなタカラガイの袋を落としました。





「それらはただの空っぽの殻だ」と彼はあなたの母国語で歌うように言います。「しかし、それぞれが持つ重さを決めるのはあなたです。私たち全員です。」ああ、夢のようです。





残念ながら、今は2024年です。そして各国政府は、すべてのお金は自分たちのものだと主張しています。これは私たちの歴史上最大の過ちです。





自分の敷地内で掘っているときに金鉱を見つけたら、その金は誰の所有物になるのでしょうか? 森の中ではどうでしょうか?





ご存じのとおり、サトシは政府が要求するこの統制にうんざりしており、デジタル経済をそれに対抗する重荷とみなしていました。彼らが法定通貨を「裏付け」ているのは、主に彼らがルールを作り、施行しているからです。それは彼らの世界であり、私たちはそこにいられることを幸運だと考えるべきだと彼らは考えています。





しかし、今日ビットコインとして知られる大胆な試みにより、私たちの世界は彼らの手から逃れることができました。





世界中でシステムを騙す

サトシが予想したように、採用が拡大するにつれてボラティリティは避けられません。BTCは中央集権的な規制を超えた代替価値保存手段として作成されましたが、世界的な採用が達成されるまでは不安定なままです。





これは世界通貨に関する最初の議論ではありません。お金の運命は 1944 年のブレトンウッズ会議で永久に変わり、通貨準備金として GBP が USD に置き換えられました。(GBP は植民地の影響により、アイザック ニュートンのローカルからグローバルへと移行した金本位制をひそかに置き換えていました)





これは、米国で開催されたこの会議で 44 か国 (195 か国中) の代表者によってなされた世界的な決定でした。どのようにしてこの状況に至ったのでしょうか?





ジョン・メイナード・ケインズ(イギリスの経済学者)は長年、世界通貨の導入を訴えてきました。ヨーロッパが、旧植民地や他の国々と必需品や武器を国際貿易で取引することの難しさに気づいた第二次世界大戦のとき、ケインズの意見はようやく現実味を帯びてきました。





アメリカは戦争に重要な役割を果たし、世界的な影響力を増していたため、ハリー・デクスター・ホワイト(アメリカ政府経済学者)はケインズとともにドル本位制を推進した。そして出席者は、ドルが金本位制のままであると信じてこれに同意した。





我々をこの地点に導いた一連の出来事を辿ることはこの記事の目的ではないが、これが我々の絡み合いの最後の糸だった。そして1971年、リチャード・ニクソン米大統領は、金に対する米ドルの固定相場制を1オンス35ドルで廃止し、ブレトンウッズ体制を崩壊させた。





「ニクソンショック」は全世界を震撼させました。聞き覚えがありますか?





世界は新たなステーブルコインを必要としているのか?

サトシの設計では、一時的なボラティリティは長期的な安定性と信頼性とのトレードオフでした。





Web3 は、ブロックチェーンと暗号通貨という 2 つのテクノロジーを積み重ねて構築されており、それぞれが相互に機能することで、今日まで開発者が目指してきたセキュリティと分散化が実現されています。





サトシは、これら 2 つの仕組みを説明することで、それらをオープンソース化し、他の人々がその積み重ねの上に立って、当初の設計よりもさらに技術を発展させることを期待しました。





ビットコインへの参入障壁として最も大きいのは、必ずしも認知度や技術ではない。暗号通貨として保存する価値がシュレーディンガーの猫ではないという自信だ。この意味では法定通貨はボラティリティが低いが、マイナスの影響なしにゼロに近づく通貨はない。





法定通貨に連動する「ステーブル」コインもあるが、それも法定通貨とともに下落する。昔のお金は抽象的な概念や政府への薄弱な信頼に基づいていなかった。明日太陽が輝くかどうか確信が持てなければ、私たちは生きられない。





慎重に実行すれば、安定した、分散化された、法定通貨にペッグされていない暗号通貨が可能になります。





そして、その主な機能がほぼゼロのボラティリティであるならば、それをビットコイン ブロックチェーン上に構築したら世界に何が起こるでしょうか?





シートベルト、ギアを変えます。

建物の要件

ステーブルコインの定義 ブロックチェーンの選択 スマートコントラクトのエンジニアリング 均衡のための設計 展開とテスト





ステーブルコインの定義

メトリクス

ペグ: 何にペグされているのですか?

何にペグされているのですか? 資産の質: 当社の準備資産は何ですか?

当社の準備資産は何ですか? 資産の流動性: これらの準備金はどの程度流動性があるのでしょうか?

これらの準備金はどの程度流動性があるのでしょうか? システム条件: これが機能するにはどのような条件が必要ですか?

これが機能するにはどのような条件が必要ですか? 市場の信頼:人々はなぜそれを信頼すべきなのか?





ペグ: 商品

資源は地球上で最も価値のあるものです。お金は資源を取引するために存在します。資源が豊富な国は、その自然の恵みで無限の可能性を生み出すことができます。





そして、資源が不足すると、お金は無価値になります。主人が約束した通り、空っぽの殻になります。お金は、資源の固有の、期限付きの価値を単に表したものにすぎません。お金をお金だけで固定するのは、私が今まで聞いた中で最も愚かなことですが、これについては後でまた取り上げます。





国は他の国に侵入し、労働力、金、石油、ダイヤモンド、快楽など、ありとあらゆる資源を奪ったり、騙し取ったりします。権力に酔った人々にとって、価値のあるものは何一つ手に負えないものではなく、強い者だけがその宝物を守れるのです。





本当の価値はリソースにあることは明らかなので、私たちはボラティリティがほぼゼロのステーブルコインを米ドルに固定することは敢えてしません。





このコインは商品に裏付けられていなければなりません。





資産品質: 簡単に検証可能

金本位制は、造幣局長であったアイザック・ニュートンによって始まりました。彼の仕事は、流通する硬貨を規定の重量と品質に保つことでした。





ニュートンは、英国の主権商品である金貨を標準化することで、金の性質を利用して英国経済にモジュール方式をもたらした。金はどこにでもあり、分割可能で、鋳造されていなくても受け入れられる。





英国の標準金貨はギニーで、1 ギニーには (現在の単位で) 22 カラットの金が 8.3 グラム含まれており、これは 1.05 ポンド スターリングに相当します。





この英国ポンドは抽象的なもので、単に取引される金のさまざまな品質をすべて表し、数値化したものにすぎません。単位のようなものだと考えてください。単位は、それらの関係を強調することで、プロパティを変換するのに役立ちます。





そこで、新しい金貨を流通させると、ニュートンのチームはそれを標準化しました。彼らは流通している外国の金貨や古い金貨にも同様のことをしました。イギリス国民がお互いや政府を信頼することなく、お金を信頼できるようにするためです。





GBP はリアルタイムで取引を標準化しましたが、ニュートンは取引を容易にするために流通しているコインを標準化することに取り組みました。流通しているコインは重量、純度、デザインが同じになり、検証の必要性が減りました。





あらゆる商品ベースの通貨基準の中で最も資産として質の高いものは、簡単に検証できるものです。





当社の商品の価値は簡単に検証でき、将来の交換の可能性が明確である必要があります。リスクは低いです。





資産の流動性: 軽くて必須

ステーブルコインを構成する 2 つの重要な要素は、流動性と担保です。存在するすべてのものが運動エネルギーである場合、次のようになります。





流動性は運動エネルギーであり、即時取引に利用できる価値の尺度です。

担保は潜在的なエネルギーです。つまり、将来の取引に利用できる価値の尺度です。





先ほど担保についてお話ししました。しかし、誰かにお金を支払いとして渡すと、あなたはリソース、つまり実際の価値を手に入れ、相手はお金だけを保有することになります。これはリスクです。なぜなら、お金を保有することで価値が失われる可能性が常にあるからです。





たとえば、1 ドルを 25 年間保有していたとしても、以前と同じものを手に入れることはおそらくできなくなるでしょう。





お金を貯めることで価値が失われるリスクがあるため、通貨は有形の担保(リソース)によって裏付けられ、シュレーディンガーが仕掛けたものではないという安心感をユーザーに与えています。*ニクソンが咳払い*





この取引所は、担保の価値を通貨の価値に固定します。しかし、「即時取引に利用できる価値の尺度」、つまり流動性が低下すると、コインの価値も低下します。





しかし、流動性が高いままであれば、リスクが常に存在するにもかかわらず、人々はリソースの交換に忙しくなり、リスクを心配する余裕がなくなります。





流動性とは、必要なときにシステムから資金を引き出すのがどれだけ簡単かということです。





私たちの抽象的なお金を裏付けるのに十分なリソースがあると仮定すると(通常はそうではありませんが)、この容易さは、市場がそれらのリソースをあなたと交換する意思があるかどうかによって決まります。





基本的に、あなたが持っているすべての通貨単位は物理的なリソースを表します。





私たちのステーブルコインは軽量かつ不可欠なものでなければなりません。つまり、人々にとってなくてはならない商品に基づいて構築され、管理が容易でなければなりません。





システム条件

さまざまな暗号通貨の数回の下落と価値下落を経て、Web3 の次の段階はかなり明確になりました。





私たちは、私たちのコインがこの空白をうまく埋めることを望んでいます。安定した、分散化された、法定通貨に連動しない暗号通貨にするために、私たちは過去の金融の失敗と成功を検討しました。





必要不可欠で、軽量で、検証しやすい商品にこだわる必要があることはわかっています。何かアイデアはありますか?





この記事のために、よりよく理解してもらえるように奇妙な例を挙げます。核弾頭は私たちの商品になるでしょう。ハハ、聞いてください。





今年初めの記録では、存在する核弾頭数は約 12,121 個です。実際の数は明かされていません。私たちのスマート コントラクトは、配備された核弾頭数が常に 0 であるという条件に基づいています。





二度とどこでも使用されないようにします。必須です。





これは「世界平和」を維持するためのブロックチェーン技術の実証の機会ではあるが、すべての政府がリアルタイムデータを共有することに同意する可能性は低い。彼らが求めているのは驚きの利点であり、軽さではない。





私たちのコードについては、軽量で、そのデータがブロックチェーン上に公開されていると想定すればよいのでしょうか?





これは私たちに直接影響を与える現実世界のシナリオなので、スマート コントラクトにオラクルを組み込みます。





市場の信頼

政府の関与は考えにくいため、このコインに対する市場の信頼は低く、ブロックチェーンをテストすることはできません。また、データが利用可能になったとしても、それがあなたのところへ向かっているかどうかを本当に知りたいと思いますか?





それでもう一度試してみましょう。





今回は、差し迫った破滅ではなく、核発射の試みがあったときにスマート コントラクトをトリガーすることに焦点を当てます。





衛星画像と、核兵器を追跡してデータを公開している組織の活動を組み合わせることで、包括的なデータを作成できます。このデータを 1 つまたは 2 つのシンプルで便利な指標に変換してブロックチェーンに取り込み、セキュリティを損なうことなく一般公開できるようにします。





まず、さらに一歩進んで、衛星データとオープンソースデータと AI を使用した現実世界の出来事を組み合わせて、最初の指標である恐怖指数を作成します。





これはスマート コントラクトの一部ではあるが、核発射の試みという主要条件を計算する上で重要な要素ではない。リーダーたちの脈拍チェックとして機能するが、より重要なのは、人々に何か考えさせるものを与えるということだ。





これは、パニックによってコインが不安定になるのを防ぐために重要です。落ち着くように言う代わりに、私たちは恐怖を定量化します。





恐怖は伝染するので、私たちはそれを隔離します。しかし、この指標だけでは十分ではありません。





その横には、衛星画像と現場データのみに基づいた指標である Calm Index があります。これは、最良の情報源を使用しても、いかなる試みも記録されていないことを示しています。理想的には、この Calm Index は、アクティブ化または起動する試みがない場合には停滞したままになり、戦争中に法定通貨にさらに悪い事態が起こったときにコインを安定させます。





私たちのコインの価値は、発射された弾頭の数に対する残りの弾頭の数に固定されます。試行数ではありません。





つまり、コインを不安定にするには、それらすべてを発射する必要があるということです。





それでは、ブロックチェーンを見てみましょう。





ブロックチェーンの選択

私がこれに取り組み始めたとき、信頼できるペグがあると仮定して、BTC ブロックチェーン上にステーブルコインを構築できるかどうかを、Web3 オタクの友人全員に尋ねました。コンセンサスは?





可能ですが難しいです。





Rootstock はまだ、本来あるべきほどの人気を博していないようです。Web3 技術は Satoshi のビジョンを超えて進化していますが、責任は依然としてビットでできたコイン、つまり Bitcoin に留まっています。





web3 の新しいフェーズごとに、私たちは設計図に戻ります。そのブロックチェーンは未開発のリソースであり、Rootstock はその根幹です。なぜ他のチェーン上にステーブルコインを構築するのでしょうか?





この記事を簡潔にするために、私は Perplexity AI に私たちのステーブルコイン プロジェクトについて説明しました。次に、高品質のブロックチェーンの指標とプロジェクトに必要な指標を尋ねました。





以下の項目のそれぞれで高得点を獲得しており、これを AI に組み込んで自分で検証することができます。





セキュリティ: 安心感を与えてくれますか?

安心感を与えてくれますか? スケーラビリティ: 大量のトランザクションを簡単かつ迅速に処理できますか?

大量のトランザクションを簡単かつ迅速に処理できますか? 費用対効果: ガソリン代は節約できますか?

ガソリン代は節約できますか? 相互運用性:他のブロックチェーン、dApp、DeFi アプリ + サービスと互換性がありますか?





次に、Rootstock でその仕事ができるかどうか尋ねました。簡単に答えると、できるということです。これは、インフラストラクチャを設計する際に DeFi アプリからの流動性オプションの可能性を含め、非常に便利な Bitcoin サイドチェーンです。









スマートコントラクトのエンジニアリング

鋳造条件

ペグ機構

初期供給

ガス料金









コイン名:コイノニア

ティッカー: KONKONB-LO

ブロックチェーン: Rootstock/ビットコイン

発行条件:過去 365 日間の毎日の核弾頭発射試行回数 / 毎日の発射された弾頭数 > 0 の場合、無制限。

ペグメカニズム:条件値; 毎日発射される核弾頭の数 = 0。

初期供給:弾頭数 x 10^(第1次核兵器協定の期間) = 12,121 x 10^25

ガス料金:コードを構築しましょう。





私はこれを Solidity で書きました。これには仮想オラクル用のものも含まれています。次に、Hardhat を使用してバイトコードにコンパイルします。





私たちのプログラムは次のとおりです:





// SPDX-License-Identifier: GPL-3.0 pragma solidity >=0.8.0 <0.9.0; interface IOracle { function getAttemptedFires() external view returns (uint256); function getActualFires() external view returns (uint256); } contract KOINONIA { string public name = "KOINONIA"; string public symbol = "KONKONB-LO"; uint8 public decimals = 25; // Set to 25 decimals uint256 public totalSupply; address public owner; uint256 public yearlyCap; // Maximum tokens that can be minted in a year uint256 public mintedThisYear; // Tokens minted in the current year uint256 public currentYear; // Current year as a timestamp IOracle public oracle; // Reference to the oracle contract mapping(address => uint256) public balances; event Minted(address indexed to, uint256 amount); constructor(uint256 _yearlyCap, address _oracleAddress) { owner = msg.sender; yearlyCap = _yearlyCap * 10 ** uint256(decimals); // Set yearly cap currentYear = block.timestamp / 365 days; // Initialize current year oracle = IOracle(_oracleAddress); // Set the oracle address totalSupply = 12_121 * (10 ** 25); // Initial supply based on nuclear warheads balances[owner] = totalSupply; // Assign initial supply to owner } // Function to mint new tokens function mint(uint256 amount) external { // Check if we need to reset for a new year uint256 newYear = block.timestamp / 365 days; if (newYear > currentYear) { currentYear = newYear; // Update to new year mintedThisYear = 0; // Reset minted count for the new year } // Get data from oracle uint256 attemptedFires = oracle.getAttemptedFires(); uint256 actualFires = oracle.getActualFires(); require(attemptedFires > actualFires, "Condition not met: More actual fires than attempts"); // Calculate allowed minting based on attempted vs actual fires uint256 allowedMinting = (attemptedFires - actualFires) * 10 ** uint256(decimals); // Example calculation require(mintedThisYear + amount <= allowedMinting, "Yearly cap exceeded"); totalSupply += amount * 10 ** uint256(decimals); // Increment total supply balances[owner] += amount * 10 ** uint256(decimals); // Increment owner's balance mintedThisYear += amount * 10 ** uint256(decimals); // Increment the minted count emit Minted(owner, amount * 10 ** uint256(decimals)); // Emit event for minting } // Function to check balance of an address function balanceOf(address account) external view returns (uint256) { return balances[account]; } }





そして、オラクルについては、当社の恐怖指数と平静指数と同じソースからデータを取得します。





// SPDX-License-Identifier: GPL-3.0 pragma solidity >=0.8.0 <0.9.0; contract Oracle { uint256 private attemptedFires; uint256 private actualFires; function updateFires(uint256 _attemptedFires, uint256 _actualFires) external { // Only allow authorized users to update these values (implement access control) attemptedFires = _attemptedFires; actualFires = _actualFires; } function getAttemptedFires() external view returns (uint256) { return attemptedFires; } function getActualFires() external view returns (uint256) { return actualFires; } }





ガス料金の見積もり

導入コスト: ガスユニット数は約20万~30万個 と推定されます。

ガス価格を30 gweiと仮定すると、コストはおよそ次のようになります。

250,000 ガス × 30 グウェイ ≈ $15 USD

Mint関数呼び出しコスト: 1 回の通話につき約50,000 ~ 100,000 ガス単位の費用がかかり、コストは約次のようになります。

75,000 ガス × 30 グウェイ ≈$ 4.50 USD





私はコードをほとんど書けませんが、AI を使えばそれが可能でした。Perplexity にこのデータを flux で入力し、コストの最適化と見積もりを依頼しました。









均衡のための設計

今後のアップデート

商品価値

市場心理、操作、規制

何よりも資源が重要: 米国が存在感を維持するよう圧力がかかっている。

条件の裏付け: 商品価格、ウォレットあたりの上限保険(投資額に応じて増額)、X% のロックダウン、安定性保有期間保証(無制限の鋳造)





将来のアップデートを可能にするために、次のようなプロキシ コントラクトを追加します。





// SPDX-License-Identifier: GPL-3.0 pragma solidity >=0.8.0 <0.9.0; contract Proxy { address public implementation; address public owner; constructor(address _implementation) { implementation = _implementation; owner = msg.sender; // Set the deployer as the owner } function upgrade(address newImplementation) external { require(msg.sender == owner, "Not authorized"); implementation = newImplementation; } fallback() external payable { (bool success, ) = implementation.delegatecall(msg.data); require(success, "Delegatecall failed"); } }





契約がプロキシで機能することを確認するために、少し変更を加えます。





// SPDX-License-Identifier: GPL-3.0 pragma solidity >=0.8.0 <0.9.0; interface IOracle { function getAttemptedFires() external view returns (uint256); function getActualFires() external view returns (uint256); } contract KOINONIA { string public name = "KOINONIA"; string public symbol = "KONKONB-LO"; uint8 public decimals = 25; // Set to 25 decimals uint256 public totalSupply; address public owner; uint256 public yearlyCap; // Maximum tokens that can be minted in a year uint256 public mintedThisYear; // Tokens minted in the current year uint256 public currentYear; // Current year as a timestamp IOracle public oracle; // Reference to the oracle contract mapping(address => uint256) public balances; event Minted(address indexed to, uint256 amount); constructor(uint256 _yearlyCap, address _oracleAddress) { owner = msg.sender; yearlyCap = _yearlyCap * 10 ** uint256(decimals); // Set yearly cap currentYear = block.timestamp / 365 days; // Initialize current year oracle = IOracle(_oracleAddress); // Set the oracle address totalSupply = 12_121 * (10 ** 25); // Initial supply based on nuclear warheads balances[owner] = totalSupply; // Assign initial supply to owner } // Function to mint new tokens function mint(uint256 amount) external { // Check if we need to reset for a new year uint256 newYear = block.timestamp / 365 days; if (newYear > currentYear) { currentYear = newYear; // Update to new year mintedThisYear = 0; // Reset minted count for the new year } // Get data from oracle uint256 attemptedFires = oracle.getAttemptedFires(); uint256 actualFires = oracle.getActualFires(); require(attemptedFires > actualFires, "Condition not met: More actual fires than attempts"); // Calculate allowed minting based on attempted vs actual fires uint256 allowedMinting = (attemptedFires - actualFires) * 10 ** uint256(decimals); // Example calculation require(mintedThisYear + amount <= allowedMinting, "Yearly cap exceeded"); totalSupply += amount * 10 ** uint256(decimals); // Increment total supply balances[owner] += amount * 10 ** uint256(decimals); // Increment owner's balance mintedThisYear += amount * 10 ** uint256(decimals); // Increment the minted count emit Minted(owner, amount * 10 ** uint256(decimals)); // Emit event for minting } // Function to check balance of an address function balanceOf(address account) external view returns (uint256) { return balances[account]; } }





この代理契約を通じて、私たちは物事を更新することができます。核弾頭の数は時間の経過とともに増加する可能性があります。システムを混乱させたり不便を引き起こしたりすることなく、それらのための新しいユニットを追加したり、その他の必要な変更を行うことができます。





商品価値

資産品質の条件は、検証が容易であることです。資産流動性については、人々が必要とする商品に基づいて構築され、管理が容易であることです。





このような活動は通常秘密にされているため、まずは家族の存続にもう少し関与することで利益を得られます。採用されれば、私たちはすべての運命を結び付けて浮かぶいかだを作り、法定通貨さえも頼れる第 3 の足を作ります。





核兵器は非常に高価です。そして、戦争に使用されなければ、原子力発電所や原子力プロジェクトに再利用することができます。担保価値が下がるリスクは非常に低いです。核兵器は単なる苦痛を表すものではなく、人間の性質として常に必要とされる貴重な地球の鉱物なのです。





核兵器が暗号通貨の担保となることで、核兵器の潜在的な状態に対する肯定的な注目が高まるほど、核兵器の配備は困難になる。核兵器の価値も、その破壊力を超えて高まるだろう。





これは、Web3 が最も優れている点であり、私たちの意識の中で物理世界のエネルギー状態を変えるツールを提供します。





おそらく、このような変化は、平和を維持するために核兵器による膠着状態の必要性を減らすことになるだろう。これを達成するには大きな課題があるが、ある賢人がかつてこう言った。





「意欲が大きければ、困難も大きくなることはない」





このトピックは、このステーブルコインを実現するために何が必要か、そしてそれがもたらす波及効果について理解を深めるための単なる例であることを忘れないでください。





その価値は状態に基づいているため、政府への信頼から価値が決まる米ドルには依存しません。





バブルの中で動作することはできませんが、各通貨とネイティブにやり取りしながら、その次元で存在することができます。





つまり、1コイノニア = 1核ポテンシャル、

これは、[放射性物質]源からの[量]の負荷条件での[量]のエネルギー出力にリンクされる可能性があります。





エネルギーの現地価格は両替所として利用でき、お金の一部を KONKONB-LO の形でエネルギーとして保管できます。価値はあると思いませんか?





市場心理、操作、規制

この私たちのサンプルの「ほぼゼロ」ステーブルコインの存在は、最初はアナキスト、サイバー犯罪者、政府にとって実存的脅威として衝撃を与えるかもしれませんが、私たちは彼らを落ち着かせるためにエネルギーに関する議論を導入します。





通貨を変動させるために核弾頭を配備する勇気のある人もいるかもしれない。結局、誰も住んでいない場所を狙うこともできる、と彼らは考えるかもしれない。





しかし、私たちの技術を使えば、すぐにその原因を特定し、責任者に対して経済制裁を課すことができます。その価値は今日の出来事に基づいているため、コインが揺れても、翌日には安定状態に戻る可能性があります。





人々がいくらかのお金を引き出せるようにするためのフェイルセーフも設置されるが、全額を引き出せるわけではない。コインの不安定さを保つ唯一の方法は、毎日核兵器を発射し続けることであり、それは機関銃ではない。





この仮想コインが成功するには、私たちはそれについて語り続け、疑問を突き、成長させ、信頼を築き上げていく必要があります。





事前に否定的な感情を予想し、良い仕事をすることで人々の見方を変える必要があります。









しかし、国際的なサポートがなければ、その潜在能力を最大限に発揮することはできません。これで終わりにしますが、まず、制御された環境でコードをどのようにテストすればよいのでしょうか。









Rootstock でのデプロイとテスト

テストを開始するために契約書をコンパイルします。





これは、Solidity ソース コード (.sol ファイル) と、バイトコード (バイナリ バージョン)、ABI (アプリケーション バイナリ インターフェイス)、およびその他のメタデータのコンパイル済みコード JSON ファイルを含むフォルダーとしてエクスポートすることを意味します。





次に、Rootstock CLI、Hardhat、JavaScript ライブラリ (Web3.js など)、MetaMask などのウォレットなどのデプロイメント ツールを使用してデプロイします。ツールをフォルダーにリンクすると、ブロックチェーン上でトランザクションを作成してブロードキャストできます。





ガス料金の見積もりがあり、使用される各ツール (上記) にはトランザクションを開始するための手順が付属しています。それが完了すると、Rootstock TestNET Explorer でライブの契約アドレスを受け取ります。





このアドレスに送信される各トランザクションには、Rootstock サイドチェーンへの指示を運ぶデータ パケットが含まれます。これにより、Bitcoin ブロックチェーンのすべての利点と、このような高度なスマート コントラクトを活用できます。





ここは私たちの遊び場であり、メインネットに移行する前に、時間をかけて私たちの計画がうまくいくかどうかを確認します。





Rootstock は、サポートのためにドキュメント ライブラリと開発者コースを提供しました。





悪くないでしょ?Quency-Quencesについて話しましょう。









ボラティリティがほぼゼロのステーブルコインの影響

容易な自治

この種の強力なステーブルコインは、ビットコインで設計されたサトシのような数学的ソリューションではなく、関係するコミュニティに実用的なソリューションを提供するのに十分なプロジェクトが開発されれば、政府に完全に取って代わる可能性もあります。しかし、待ってください。私たちは数学が好きなのです。





私たちのコインは、その複雑さと、それが解決する問題のグローバルコミュニティへの関連性をまとめたサトシのウェブによって保護されています。





こうした種類の権力は、地方政府やその他の政府からのかなりの自治権を犠牲にするが、その利益を理解できるほど賢明であれば、その安定性によって彼らの法定通貨を留保できる。テクノロジーを受け入れる社会は、より良く統治する。





これは、GBP が「世界」戦争で貯蓄を使い果たした後、世界財政準備金としての役割を英国に引き渡したのと非常に似ています。私に言わせれば、北方戦争のほうが似ています。誰もそれについて私たちの意見を聞かず、代わりに私たちの労働力と経済を徴用しました。





多くの戦争を経て、ローマはアフリカとの貿易を続けることを学んだ。





より動的な平衡

ニクソンがなぜペグを廃止したのか疑問に思ったことはありませんか?





アメリカは影響力を拡大したかった。この動きのせいで世界が今どうなっているかご存じですか?





今や誰が大統領になろうとも、世界の経済の運命に対する全責任を負うことになる。





「私たちに賭けてください」とニクソンは言った。

そしてアメリカは自らの立場を通じて、他国の政府の資源を確保するために精力的に働いてきた。





ある意味では、それは愛国心です。別の意味では、戦争は愛国心です。

彼らは、他人の財産(資源)を奪ってでも、自分たちの財産(自由)を守るために戦っていると主張するでしょう。





あなたが彼らよりも強い通貨を持っているということは、彼らがあなたをより必要としているということなので、彼らは権力を維持するために自らの行動に言い訳をするのです。





こうしたステーブルコインに権力の一部を委譲すれば、彼らの仕事(略奪や農業)ははるかに楽になり、一方でエネルギー資源の豊富なアフリカ諸国は、その気概を示す新たな市場を得ることになり、キャッシュフローに前例のない変化をもたらす可能性がある。





彼らは、自分たちの立場で弱い通貨に連動するステーブルコインに喜んで投資するだろうか?





彼らはあなたの通貨を守るために、「私たちとより良い取引をし、あなたのシステム内でもっと取引をしてください」と言うでしょう。彼らの戦争に翻弄される私たちにとって、これらの取引は詐欺と侵入を通じて私たちを破滅させました。





米ドルに対する我々の信頼は、利益を生んでいない。我々は、ストレスの多い電力供給のために、彼らの経済活動によって貴重な資源を失っている。我々の近隣では、今度は中国が我々のリチウムを売りさばいている。





石油とリチウムは、あらゆるエネルギーの可能性の中では小さな資源です。二度結んだ方が強くなるなら、なぜ一度結ぶのでしょうか?





生きることは反抗することです。私たちは毎日、死に反抗しながら生きています。反抗の中に満足感を見つけてください。





栄光のために喜んで命を危険にさらす人たちと同じように、ある程度のリスクを受け入れれば、あなたにも同じようにできることがたくさんあります。





あなたは自分がそのようなコインを持っている姿を想像できますか?