Lähes nolla: Perusrungon käyttäminen Satoshin haluaman vakaan kolikon rakentamiseen

On vuosi 1305, ja sinä olet elossa merkittävässä ja kauniissa kaupungissa Länsi-Afrikan rannikolla; kauan ennen kuin tonnia ulkomaalaisia ja öljyistä jätettä alkoi ajautua maihin. Käsiisi on pudonnut iso pussi karjaa vanhalta mestariltasi, jonka johdolla olet harjoitellut vuosia – lahja – helpottaaksesi matkaa seisomaan omillasi.





"Ne ovat vain tyhjiä kuoria", hän sanoo sinulle laulun äidinkielelläsi. "Mutta sinä päätät jokaisen kantaman painon, me kaikki teemme sen." Ah, unenomaista.





Valitettavasti on 2024. Ja jokainen hallitus sanoo, että kaikki rahat ovat heidän – historiamme suurin virhe.





Jos löit kultaa kaivaessasi rakennuksessasi, kuka sen omistaa? Entä metsässä?





Katsos, Satoshi oli kyllästynyt tähän hallitusten vaatimaan hallintaan ja näki digitaalitalouden sen vastapainona. He "takaisivat" fiat-valuuttojaan pääasiassa siksi, että he tekevät ja valvovat sääntöjä. Se on heidän maailmansa, ja meidän pitäisi pitää itseämme onnellisina ollessamme siinä, he ajattelevat.





Mutta nykyään Bitcoinina tunnetun rohkean yrityksen kautta maailmamme lipsahtaa heidän otteensa läpi.





Järjestelmän huijaaminen maailmanlaajuisesti

Kuten Satoshi odotti, volatiliteetti on/oli väistämätöntä adoption kasvaessa. BTC luotiin toimimaan vaihtoehtoisena arvon säilyttäjänä keskitetyn sääntelyn lisäksi, mutta se pysyy epävakaana, kunnes globaali käyttöönotto saavutetaan.





Tämä ei ole ensimmäinen keskustelu globaalista valuutasta. Rahan kohtalo muuttui pysyvästi Bretton Woodsin konferenssissa vuonna 1944, joka korvasi GBP:n dollarilla rahareservimme. (GBP oli hiljaa korvannut Isaac Newtonin paikalliseksi muuttuneen maailmanlaajuisen kultastandardin sen siirtomaavallan kautta)





Tämä oli maailmanlaajuinen päätös, jonka tekivät edustajat 44 maasta (195:stä) tässä Yhdysvalloissa pidetyssä konferenssissa. Kuinka pääsimme tänne?





John Maynard Keynes (englannin akateeminen ekonomisti) oli ajanut maailmanlaajuista valuuttaa vuosia. Hänen äänensä oli vihdoin merkityksellinen toisen maailmansodan aikana, kun Eurooppa tajusi globaalin kaupan vaikeudet [entisten] siirtomaidensa ja muiden maiden kanssa välttämättömien tavaroiden ja aseiden suhteen.





Koska Amerikka oli ollut avainasemassa sodassa ja sen globaali vaikutusvalta oli kasvanut, Harry Dexter White (yhdysvaltalainen ekonomisti) vaati dollaristandardia Keynesin kanssa. Ja huone suostui uskoen dollarin pysyvän sidottuina kultaan.





Tämän teoksen tarkoitus ei ole jäljittää tapahtumasarja, joka johti meidät tähän pisteeseen, mutta tämä oli viimeinen lanka sotkeutumisessamme. Ja vuonna 1971 Yhdysvaltain presidentti Richard Nixon murskasi Bretton Woodsin järjestelmän mitätöimällä dollarin kultakiinnityksen 35 dollarilla unssilta.





"Nixon-shokki" -matto veti koko maailman. Kuulostaako tutulta?





Tarvitseeko maailma toisen vakaan kolikon?

Satoshin suunnittelussa väliaikainen volatiliteetti oli kompromissi pitkän aikavälin vakaudelle ja luottamukselle.





Web3 rakennettiin pinoamalla kaksi teknologiaa: lohkoketju ja kryptovaluutta, joista kumpikin palvelee toisiaan tarjotakseen turvallisuuden ja hajautuksen rakentajat pyrkivät tähän päivään asti.





Selittämällä, kuinka ne molemmat toimivat, Satoshi teki niistä avoimen lähdekoodin, ja odotti muiden kuljettavan tekniikkaa alkuperäistä suunnittelua pidemmälle seisomalla sen pinotuilla harteilla.





Suurin este Bitcoinille pääsylle ei välttämättä ole tietoisuus tai teknologia. Se on luottamus siihen, että arvo, jonka tallennan kryptona, ei ole Schrödingerin kissa. Fiat on tarjonnut vähemmän volatiliteettia tässä mielessä, mutta ei yhtään lähellä nollaa ilman negatiivisia seurauksia.





Ja vaikka on olemassa "vakaita" kolikoita, jotka on sidottu fiat-valuuttoihin, nekin laskevat niiden kanssa. Vanha raha ei perustunut abstraktioihin tai heikkoon luottamukseen hallitusta kohtaan. Jos emme olisi varmoja, että aurinko paistaa huomenna, emme voisi elää.





Huolellisella toteutuksella vakaa, hajautettu, ei-fiat-sidottu kryptovaluutta on mahdollinen.





Ja jos sen ensisijainen tehtävä on lähes nollavolatiliteetti, mitä tapahtuisi maailmalle, jos rakentaisimme sen Bitcoinin lohkoketjulle, juuri täällä?





Turvavyö, vaihdamme vaihteita.

Rakennusvaatimukset

Stabiilikolikkomme määrittely Lohkoketjumme valitseminen Suunnittelemme älykästä sopimustamme Suunnittelu tasapainoon Käyttöönotto ja testaus





Stablecoinimme määritteleminen

Mittarit

Peg: Mihin se on sidottu?

Mihin se on sidottu? Omaisuuden laatu: Mitkä ovat varantovaramme?

Mitkä ovat varantovaramme? Omaisuuden likviditeetti: Kuinka likvidejä nämä rahastot ovat?

Kuinka likvidejä nämä rahastot ovat? Järjestelmäolosuhteet: Mitkä olosuhteet tekevät tämän toimivan?

Mitkä olosuhteet tekevät tämän toimivan? Markkinoiden luottamus: miksi ihmisten pitäisi luottaa siihen?





Peg: Hyödyke

Resurssit ovat arvokkaimpia asioita tällä planeetalla. Rahaa on olemassa resurssien kauppaa varten – resurssirikas maa voi luoda luonnonlahjoillaan loputtomia mahdollisuuksia.





Ja kun resurssit ovat niukat, rahasi ovat arvottomia. Tyhjät kuoret, aivan kuten herrasi lupasi. Raha on vain esitys resurssien luontaisesta ja aikasidonnaisesta arvosta. Rahan sitominen pelkästään rahaan on typerintä mitä olen koskaan kuullut, mutta palataan tähän.





Maat soluttautuvat muihin maihin takavarikoidakseen tai huijatakseen niiden resursseja: työvoimaa, kultaa, öljyä, timantteja, nautintoa – nimeä se. Mikään arvokas ei ole kielletty voimahumalassa, vain vahvat voivat suojella aarteitaan.





Koska on selvää, että todellinen arvo on resursseissa, emme uskalla sitoa lähes nollan volatiliteetin vakaata kolikkoa USD:iin.





Tämän kolikon on oltava hyödyketaustainen.





Omaisuuden laatu: Helposti tarkistettava

Kultastandardin laukaisi Isaac Newton rahapajan päällikkönä. Hänen tehtävänsä oli pitää kolikot liikkeessä määritetyssä painossa ja laadussa.





Standardoimalla kultakolikot – Ison-Britannian suvereeni hyödyke – Newton toi Britannian talouteen modulaarisen järjestelmän kullan luonteen vuoksi. Se on kaikkialla, jaettavissa ja hyväksyttävä, vaikka sitä ei olisi lyöty.





Ison-Britannian tavallinen kultakolikko oli guinea: jokainen sisälsi (nykyisinä yksikköinä) 8,3 grammaa 22 karaatin kultaa, mikä vastaa 1,05 puntaa.





Tämä Ison-Britannian punta oli abstrakti, ja se vain edusti ja mittasi kaikkia kullan eri laatuja, joilla he kävivät kauppaa. Ajattele sitä yksikkönä. Yksiköt auttavat meitä muuttamaan ominaisuuksia korostamalla niiden suhteita.





Joten jos toit uutta kultaa liikkeelle, Newtonin tiimi standardoi sen. He tekivät saman myös liikkeessä oleville ulkomaisille ja vanhoille kultakolikoille, jotta britit saattoivat luottaa rahaan - ilman, että heidän piti luottaa toisiinsa tai hallitukseen.





GBP standardoi transaktiot reaaliajassa, kun taas Newton pyrki standardoimaan liikkeessä olevat kolikot kaupan helpottamiseksi. Liikkeessä olevista kolikoista tuli sama paino, puhtaus ja muotoilu, mikä vähensi todentamisen tarvetta.





Hyödykepohjaisten rahastandardien korkein omaisuuden laatu on sellainen, joka on helposti todennettavissa.





Hyödykkeemme arvon on oltava helposti todennettavissa, ja sillä on oltava selkeä mahdollisuus tulevaan vaihtoon. Matala riski.





Omaisuuserien likviditeetti: kevyt ja välttämätön

Kaksi ratkaisevaa tekijää, jotka tekevät vakaan kolikon, ovat likviditeetti ja vakuudet. Jos kaikki olemassa oleva on liikkeessä olevaa energiaa, niin:





Likviditeetti on kineettistä energiaa : välittömässä kaupassa käytettävissä oleva arvon mitta.

Vakuus on potentiaalinen energia : tulevaa kauppaa varten käytettävissä olevan arvon mitta.





Keskustelimme juuri vakuuksista. Mutta kun annat jollekulle rahaa maksuna, saat resurssit – todellisen arvon, ja heillä on vain raha. Tämä on riski, koska on aina mahdollisuus menettää arvoa pitämällä rahaa hallussaan.





Jos sinulla oli 1 dollari 25 vuotta, se ei todennäköisesti saa sinulle samoja asioita, joita se sai esimerkiksi ennen.





Koska tämä riski menettää arvoa säästämällä rahaa, valuuttoja tuetaan aineellisilla vakuuksilla (resurssilla), jotta käyttäjät voivat luottaa siihen, että Schrödinger ei ole asettanut niitä. *yskii Nixonissa*





Tämä vaihto sitoo vakuuden arvon valuutan A-arvoon. Mutta jos "välittömässä kaupassa käytettävissä olevan arvon mitta" eli Likviditeetti putoaa, niin myös kolikon arvo laskee.





Mutta jos likviditeetti pysyy korkeana, ihmiset ovat liian kiireisiä resurssien vaihtamiseen murehtiakseen riskejä, vaikka niitä on aina olemassa.





Likviditeetti tarkoittaa sitä, kuinka helppoa on saada rahasi ulos järjestelmästä, kun sitä tarvitset.





Olettaen, että abstraktien rahojemme varmuuskopioimiseen on tarpeeksi resursseja (yleensä ei), tämä helppous riippuu siitä, kuinka halukkaat markkinat ovat vaihtamassa kanssasi näitä resursseja.





Pohjimmiltaan jokainen käytössäsi oleva valuuttayksikkö edustaa fyysisiä resursseja.





Stablecoinimme on oltava kevyt ja välttämätön: rakennettu hyödykkeille, joita ihmiset eivät voi tulla ilman, ja niitä on oltava helppo hallita.





Järjestelmän ehdot

Useiden eri kryptovaluuttojen mattovedon ja devalvaatioiden jälkeen web3:n seuraava vaihe on melko selvä.





Haluamme, että kolikkomme täyttää tämän tyhjiön onnistuneesti. Jotta se olisi vakaa, hajautettu, ei-fiat-sidottu kryptovaluutta, olemme tarkastelleet aiempia rahapoliittisia epäonnistumisiamme ja onnistumisiamme.





Tiedämme, että sen on oltava sidottu hyödykkeeseen, joka on välttämätön, kevyt ja helppo tarkistaa. Tuleeko mieleen mitään ideoita?





Tämän kappaleen vuoksi tuon oudon esimerkin, jotta se pysyy paremmin. Ydinkärjet ovat hyödykkeemme . Haha, pysy kanssani.





Tämän vuoden alun ennätys on noin 12 121 yksikköä. He eivät koskaan kerro meille todellista numeroa. Älykäs sopimuksemme perustuu siihen ehtoon, että käytettyjen taistelukärkien määrä on aina 0.





Emme halua käyttää niitä enää missään. Olennaista .





Vaikka se on mahdollisuus demonstroida lohkoketjuteknologiaa "maailmanrauhan" ylläpitämiseksi, todennäköisyys, että kaikki hallitukset suostuvat jakamaan reaaliaikaisia tietoja, on pieni. He haluavat yllätyksen edun. Ei Valoa .





Pitäisikö meidän koodimme osalta olettaa, että se oli kevyt ja että tiedot on julkaistu lohkoketjussa?





Sitten sisällytämme oraakkelin älykkääseen sopimukseemme, koska se on tosielämän skenaario, joka vaikuttaa meihin suoraan.





Markkinoiden luottamus

Markkinoiden luottamus tähän kolikkoon olisi alhainen, koska hallituksen osallistuminen on epätodennäköistä, joten emme voi testata lohkoketjua. Ja jos tiedot olisivat saatavilla, haluaisitko todella tietää, oliko se matkallasi?





Joten yritetään uudelleen.





Tällä kertaa keskitymme älykkään sopimuksen käynnistämiseen, kun kyseessä on ydinlaukaisuyritys välittömän tuhomme sijaan.





Yhdistämällä satelliittikuvan ja ydinaseita seuraavien ja niiden tietoja julkaisevien organisaatioiden työn voimme luoda kattavaa dataa käytettäväksi. Muutamme nämä tiedot yhdeksi tai kahdeksi yksinkertaiseksi, hyödylliseksi mittariksi lohkoketjumme ruokkimiseksi, jotta saavutetaan julkinen saatavuus vaarantamatta turvallisuutta.





Ensin menemme askeleen pidemmälle ja yhdistämme satelliitti- ja avoimen lähdekoodin tiedot todellisiin tapahtumiin käyttämällä tekoälyä luodaksemme ensimmäisen mittamme: pelkoindeksin.





Se olisi osa älykästä sopimusta, mutta se ei ole seuraustekijä pääedellytyksen - ydinlaukaisuyrityksen - laskemisessa. Se toimisi pulssin mittarina johtajille, mutta mikä vielä tärkeämpää, se antaisi ihmisille jotain pureskeltavaa.





Tämä on tärkeää, jotta estetään kolikon haihtuminen paniikin vuoksi. Sen sijaan, että kehottaisimme meitä rauhoittumaan, laskemme pelkomme määrällisesti.





Pelko on tarttuvaa, joten asetamme sen karanteeniin. Mutta tämä indeksi ei yksinään riitä.





Sen vieressä on Calm Index, pelkästään satelliittikuvaukseen ja kenttätietoihin perustuva mittari, jonka mukaan emme ole tallentaneet yhtään yritystä parhaiden lähteiden avulla. Ihannetapauksessa tämä rauhallinen indeksi pysyy paikallaan, jos sitä ei yritetä aktivoida tai laukaista, ja se pitää kolikon vakaana, kun fiatille tapahtuu paljon pahempaa sotien aikana.





Kolikkomme arvo pysyy kiinteänä jäljellä olevien taistelukärkien lukumäärään verrattuna ammuttujen taistelukärkien määrään. Eivät yritykset.





Tämä tarkoittaa, että meidän on ammuttava ne kaikki, jotta kolikosta tulee epävakaa.





Katsotaanpa nyt lohkoketjuamme.





Lohkoketjumme valitseminen

Kun aloin työstää tätä, kysyin kaikilta web3-nörttiystäviltäni, voisivatko he rakentaa vakaan kolikon BTC-lohkoketjuun olettaen, että heillä on luotettava kiinnitys. Konsensus?





Se on mahdollista mutta vaikeaa.





Näyttää siltä, että Rootstockista ei ole vielä tullut niin suosittua kuin sen pitäisi olla. Vaikka web3-tekniikka kehittyy Satoshin näkemyksen ulkopuolelle, vastuu pysähtyy silti bitteistä tehdyssä kolikossa, Bitcoinissa.





Jokainen web3:n uusi vaihe vie meidät takaisin piirustuspöydälle. Sen lohkoketju on hyödyntämätön resurssi, ja perusjuuri on perusjuuri. Miksi rakentaa vakaa kolikko mille tahansa muulle ketjulle?





Jotta tämä artikkeli olisi lyhyt, kuvailin stablecoin-projektiamme Perplexity AI:lle. Sitten kysyin mittareita korkealaatuiselle lohkoketjulle ja mittoja, joita projekti tarvitsee.





Se sai korkeat pisteet jokaisessa näistä, jotka voit kytkeä tekoälyyn vahvistaaksesi itsesi:





Turvallisuus: Antaako se meille mielenrauhaa?

Antaako se meille mielenrauhaa? Skaalautuvuus: Hoitaako se helposti ja nopeasti suuria tapahtumia?

Hoitaako se helposti ja nopeasti suuria tapahtumia? Kustannustehokkuus: säästääkö se meitä kaasumaksuissa?

säästääkö se meitä kaasumaksuissa? Yhteentoimivuus: Onko se yhteensopiva muiden lohkoketjujen, dApps- ja DeFi-sovellusten + -palvelujen kanssa?





Sitten pyysin sitä kertomaan minulle, voisiko Rootstock tehdä työn. Lyhyt vastaus on kyllä. Se on erittäin hyödyllinen Bitcoin-sivuketju, mukaan lukien mahdollisuus saada likviditeettivaihtoehtoja DeFi-sovelluksista infrastruktuurimme suunnittelussa.









Suunnittelemme älykästä sopimustamme

Lyöntiolosuhteet

Kiinnitysmekanismi

Alkuperäinen toimitus

Kaasumaksut









Kolikon nimi : KOINONIA

Ticker: KONKONB-LO

Lohkoketju: peruskanta/Bitcoin

Lyöntiolosuhteet: Rajoittamaton, jos viimeisten 365 päivän aikana ydinkärkien tuliYRITYKSET päivittäin / päivittäin ammuttujen taistelukärkien määrä > 0.

Kiinnitysmekanismi: ehdollinen arvo; päivittäin ammuttujen ydinkärkien määrä = 0.

Alkutoimitus: taistelukärkien lukumäärä x 10^(1. ydinasesopimuksen kesto vuosina) = 12 121 x 10^25

Kaasumaksut: Rakennetaan koodi.





Kirjoitin sen Solidityssä, mukaan lukien yksi hypoteettiselle oraakkelillemme. Seuraavaksi käännämme sen tavukoodiksi Hardhatin avulla.





Tässä ovat ohjelmamme:





// SPDX-License-Identifier: GPL-3.0 pragma solidity >=0.8.0 <0.9.0; interface IOracle { function getAttemptedFires() external view returns (uint256); function getActualFires() external view returns (uint256); } contract KOINONIA { string public name = "KOINONIA"; string public symbol = "KONKONB-LO"; uint8 public decimals = 25; // Set to 25 decimals uint256 public totalSupply; address public owner; uint256 public yearlyCap; // Maximum tokens that can be minted in a year uint256 public mintedThisYear; // Tokens minted in the current year uint256 public currentYear; // Current year as a timestamp IOracle public oracle; // Reference to the oracle contract mapping(address => uint256) public balances; event Minted(address indexed to, uint256 amount); constructor(uint256 _yearlyCap, address _oracleAddress) { owner = msg.sender; yearlyCap = _yearlyCap * 10 ** uint256(decimals); // Set yearly cap currentYear = block.timestamp / 365 days; // Initialize current year oracle = IOracle(_oracleAddress); // Set the oracle address totalSupply = 12_121 * (10 ** 25); // Initial supply based on nuclear warheads balances[owner] = totalSupply; // Assign initial supply to owner } // Function to mint new tokens function mint(uint256 amount) external { // Check if we need to reset for a new year uint256 newYear = block.timestamp / 365 days; if (newYear > currentYear) { currentYear = newYear; // Update to new year mintedThisYear = 0; // Reset minted count for the new year } // Get data from oracle uint256 attemptedFires = oracle.getAttemptedFires(); uint256 actualFires = oracle.getActualFires(); require(attemptedFires > actualFires, "Condition not met: More actual fires than attempts"); // Calculate allowed minting based on attempted vs actual fires uint256 allowedMinting = (attemptedFires - actualFires) * 10 ** uint256(decimals); // Example calculation require(mintedThisYear + amount <= allowedMinting, "Yearly cap exceeded"); totalSupply += amount * 10 ** uint256(decimals); // Increment total supply balances[owner] += amount * 10 ** uint256(decimals); // Increment owner's balance mintedThisYear += amount * 10 ** uint256(decimals); // Increment the minted count emit Minted(owner, amount * 10 ** uint256(decimals)); // Emit event for minting } // Function to check balance of an address function balanceOf(address account) external view returns (uint256) { return balances[account]; } }





Ja Oraclelle, joka saa tiedot samoista lähteistä kuin Fear & Calm -indeksimme.





// SPDX-License-Identifier: GPL-3.0 pragma solidity >=0.8.0 <0.9.0; contract Oracle { uint256 private attemptedFires; uint256 private actualFires; function updateFires(uint256 _attemptedFires, uint256 _actualFires) external { // Only allow authorized users to update these values (implement access control) attemptedFires = _attemptedFires; actualFires = _actualFires; } function getAttemptedFires() external view returns (uint256) { return attemptedFires; } function getActualFires() external view returns (uint256) { return actualFires; } }





Kaasumaksujen arvio

Käyttöönottokustannukset : Arviolta noin 200 000 - 300 000 kaasuyksikköä .

Jos oletetaan, että kaasun hinta on 30 Gwei , tämä maksaisi noin:

250 000 kaasua × 30 gwei ≈ 15 dollaria USD

Minttutoiminnon puhelun hinta : Jokainen puhelu voi maksaa noin 50 000 - 100 000 kaasuyksikköä , mikä johtaa noin:

75 000 kaasua × 30 gwei ≈ 4,50 USD





En osaa kirjoittaa koodia, mutta tekoälyllä tämä oli mahdollista. Annoin Perplexitylle nämä tiedot ja pyysin kustannusten optimointia ja arviota.









Suunnittelu tasapainoon

Tulevat päivitykset

Tavaran arvo

Markkinatunne, manipulointi ja säännöt

Resurssit yli kaiken: Yhdysvaltoihin kohdistuva paine pysyä ajan tasalla.

Kuntotuki: hyödykehinta, rajoitettu vakuutus lompakkoa kohden ja enemmän investointeja varten, X %:n lukitukset, vakaustakuu (rajaton lyönti)





Tulevat päivitykset

Tulevien päivitysten mahdollistamiseksi lisäsimme välityspalvelimen sopimuksen seuraavasti:





// SPDX-License-Identifier: GPL-3.0 pragma solidity >=0.8.0 <0.9.0; contract Proxy { address public implementation; address public owner; constructor(address _implementation) { implementation = _implementation; owner = msg.sender; // Set the deployer as the owner } function upgrade(address newImplementation) external { require(msg.sender == owner, "Not authorized"); implementation = newImplementation; } fallback() external payable { (bool success, ) = implementation.delegatecall(msg.data); require(success, "Delegatecall failed"); } }





Varmistaaksemme, että sopimus toimii välityspalvelimen kanssa, teemme pienen muokkauksen:





// SPDX-License-Identifier: GPL-3.0 pragma solidity >=0.8.0 <0.9.0; interface IOracle { function getAttemptedFires() external view returns (uint256); function getActualFires() external view returns (uint256); } contract KOINONIA { string public name = "KOINONIA"; string public symbol = "KONKONB-LO"; uint8 public decimals = 25; // Set to 25 decimals uint256 public totalSupply; address public owner; uint256 public yearlyCap; // Maximum tokens that can be minted in a year uint256 public mintedThisYear; // Tokens minted in the current year uint256 public currentYear; // Current year as a timestamp IOracle public oracle; // Reference to the oracle contract mapping(address => uint256) public balances; event Minted(address indexed to, uint256 amount); constructor(uint256 _yearlyCap, address _oracleAddress) { owner = msg.sender; yearlyCap = _yearlyCap * 10 ** uint256(decimals); // Set yearly cap currentYear = block.timestamp / 365 days; // Initialize current year oracle = IOracle(_oracleAddress); // Set the oracle address totalSupply = 12_121 * (10 ** 25); // Initial supply based on nuclear warheads balances[owner] = totalSupply; // Assign initial supply to owner } // Function to mint new tokens function mint(uint256 amount) external { // Check if we need to reset for a new year uint256 newYear = block.timestamp / 365 days; if (newYear > currentYear) { currentYear = newYear; // Update to new year mintedThisYear = 0; // Reset minted count for the new year } // Get data from oracle uint256 attemptedFires = oracle.getAttemptedFires(); uint256 actualFires = oracle.getActualFires(); require(attemptedFires > actualFires, "Condition not met: More actual fires than attempts"); // Calculate allowed minting based on attempted vs actual fires uint256 allowedMinting = (attemptedFires - actualFires) * 10 ** uint256(decimals); // Example calculation require(mintedThisYear + amount <= allowedMinting, "Yearly cap exceeded"); totalSupply += amount * 10 ** uint256(decimals); // Increment total supply balances[owner] += amount * 10 ** uint256(decimals); // Increment owner's balance mintedThisYear += amount * 10 ** uint256(decimals); // Increment the minted count emit Minted(owner, amount * 10 ** uint256(decimals)); // Emit event for minting } // Function to check balance of an address function balanceOf(address account) external view returns (uint256) { return balances[account]; } }





Tämän välityssopimuksen kautta voimme päivittää asioita. Ydinkärkien määrä kasvaa todennäköisemmin ajan myötä. Voimme lisätä niihin uusia yksiköitä ja tehdä muita tarpeellisia muutoksia sotkematta järjestelmiämme tai aiheuttamatta haittoja.





Tavaran arvo

Omaisuuden laadun ehtona oli, että se olisi helppo tarkistaa. Asset Liquidityn kohdalla se perustuisi hyödykkeisiin, joita ihmiset eivät tule toimeen ilman, ja sitä olisi helppo hallita.





Koska tällaista toimintaa pidetään yleensä piilossa, hyödymme ensin lisäämällä osallistumistamme perheemme selviytymiseen. Jos hyväksymme, yhdistämme kaikki kohtalomme ja luomme lautan, joka pysyy pinnalla, ja kolmannen jalan, johon jopa fiat voi nojata.





Ydinaseet ovat erittäin kalliita. Ja jos niitä ei ole tottunut käymään sotaa, ne voidaan kierrättää palvelemaan ydinvoimaloita ja -projekteja. Vakuuden arvon menettämisen riski on melko pieni. Sen sijaan, että ne edustaisivat vain kipua, ne ovat arvokkaita maa-mineraaleja, joita tarvitsemme aina, kuten ihmisluontomme.





Mitä positiivisempaa huomiota kohdistetaan ydinaseisiin niiden mahdollisessa tilassa muuttamalla ne kryptovaluuttavakuudeksi, sitä vaikeampaa on niiden käyttöönotto. Niiden arvo nousee myös tuhovoimansa yli.





Täällä web3 loistaa parhaiten ja antaa meille työkalut muuttaa fyysisen maailman energiatiloja tietoisuudessamme.





Ehkä tällaiset muutokset vähentävät tarvetta ydinpatsaan, jota käytämme rauhan säilyttämiseksi. Haasteet tämän saavuttamiseksi ovat suuria, mutta viisas mies sanoi kerran:





"Missä halu on suuri, vaikeus ei voi olla suuri"





Muista, että tämä aihe on vain esimerkki, joka ohjaa ymmärrystäsi siitä, mitä tarvitaan, jotta voimme saavuttaa tämän vakaan kolikon ja sen heijastusvaikutukset.





Koska sen arvo on ehdollinen, se ei riippuisi Yhdysvaltain dollarista, jonka arvo tulee luottamuksesta hallitukseen.





Se ei voinut toimia kuplassa, mutta se on olemassa ulottuvuudessaan samalla kun se on vuorovaikutuksessa kunkin valuutan kanssa natiivisti.





Joten 1 Koinonia = 1 ydinpotentiaali,

joka voidaan liittää [Radioaktiivisen materiaalin] lähteen [määrä]-energiaan [määrä] kuormitusolosuhteissa.





Paikallista energian hintaa voitaisiin sitten käyttää valuutanvaihtopisteenä , jossa varastoit osan rahoistasi energiaksi KONKONB-LO:n muodossa. Kannattaako, vai?





Markkinatunne, manipulointi ja säännöt

Tämän mallimme "lähes nolla" vakaan kolikon olemassaolo saattaa aluksi järkyttää eksistentiaalisena uhkana mille tahansa anarkistille, kyberrikolliselle tai hallitukselle, mutta esittelemme energiakeskustelun niiden rauhoittamiseksi.





Jotkut saattavat uskaltaa käyttää taistelukärkiä heilahtelemaan valuuttaa. Loppujen lopuksi he voisivat tavoitella paikkaa, jossa kukaan ei asu, he saattavat ajatella.





Mutta voimme nopeasti tunnistaa lähteen tekniikallamme ja alkaa ryhtyä taloudellisiin sanktioihin vastuullisia vastaan. Koska sen arvo perustuu siihen, mitä tänään tapahtuu, kolikkomme voi palautua vakaaksi heti seuraavana päivänä, jos se tärisee.





Käytössä on myös vikasuojat, joilla varmistetaan, että ihmiset saavat rahaa ulos, mutta eivät kaikkea. Ainoa tapa pitää kolikkomme haihtuvana on ampua ydinaseita päivittäin, eikä se ole konekivääri.





Jotta tämä hypoteettinen kolikko onnistuisi, meidän on jatkuvasti puhuttava siitä, tönäistävä siihen reikiä, kasvatettava sitä ja rakennettava luottamustamme siihen.





Meidän pitäisi odottaa negatiivista tunnelmaa etukäteen ja muuttaa ihmisten näkemyksiä tekemällä hyvää työtä.









Mutta ilman kansainvälistä tukea se ei voi saavuttaa täyttä potentiaaliaan. Lopetan tämän – mutta ensin; kuinka testaamme koodiamme valvotussa ympäristössä?









Käyttöönotto ja testaus perusrungossa

Teemme sopimuksemme testauksen aloittamiseksi.





Tämä tarkoittaa, että se viedään kansiona, joka sisältää Solidityn lähdekoodin (.sol-tiedosto) ja tavukoodisi (binaariversiosi), ABI:n (Application Binary Interface) ja muut metatiedot käännetyt JSON-kooditiedostot.





Seuraavaksi käyttöönotto käyttämällä käyttöönottotyökaluja, kuten Rootstock CLI, Hardhat, JavaScript-kirjastoja (kuten Web3.js) tai lompakoita, kuten MetaMask. Kun linkitämme työkalun kansioon, voimme luoda ja lähettää tapahtumamme lohkoketjussa.





Meillä on arviot kaasumaksuista, ja jokaisen käytetyn työkalun (yllä) mukana tulee ohjeet kaupan aloittamiseen. Kun tämä on valmis, saamme sopimusosoitteemme Rootstock TestNET Explorerissa.





Jokainen tähän osoitteeseen lähetetty tapahtuma kuljettaa tietopaketin, joka kuljettaa ohjeemme Rootstock-sivuketjuun. Sen avulla saamme kaikki Bitcoin-lohkoketjun edut + tämän kaltaiset edistyneet älykkäät sopimukset.





Tämä on leikkipaikkamme, ja ajan mittaan näemme, toimiiko suunnitelmamme ennen kuin siirrymme verkkoon.





Rootstock tarjosi avuksi Docs-kirjaston ja kehittäjien kursseja.





Ei niin paha, hei? Puhutaanpa Quency-Quencesista.









Lähes nollavolatiliteetin vakaan kolikon seuraukset

Helppo itsehallinto

Tämän tyyppiset tehokkaat stabiilit kolikot voivat jopa korvata hallitukset kokonaan, jos kehitetään tarpeeksi hankkeita käytännön ratkaisujen rahoittamiseksi osallistuville yhteisöille sen sijaan, että se olisi esimerkiksi matemaattinen ratkaisu, kuten Satoshi, joka on suunnitellut Bitcoinissa. Mutta odota, me pidämme matematiikasta.





Kolikkoamme suojaa Satoshin monimutkaisuuden verkko + sen ratkaiseman ongelman merkitys globaalille yhteisölle.





Vaikka tällainen valta maksaa huomattavaa autonomiaa paikallisilta ja muutoin hallituksilta, se maksaa takaisin vakauden varaamalla oman fiatin - jos he ovat tarpeeksi viisaita näkemään hyödyt. Yhteiskunnat, jotka omaksuvat teknologian, hallitsevat paremmin.





Se on melko samanlainen kuin GBP, joka luovuttaa maailmanlaajuisen veroreservin toimipaikan Britannialle sen jälkeen, kun se oli käyttänyt säästönsä "maailmansodassa". Enemmän kuin Pohjoissota, jos minulta kysytään. Kukaan ei kysynyt mielipidettämme siitä, vaan asevoi työmme JA taloutemme.





Monen warcraftin jälkeen Rooma oppi jatkamaan kauppaa Afrikan kanssa kaikesta huolimatta.





Lisää dynaamista tasapainoa

Oletko koskaan miettinyt, miksi Nixon tappaisi tapin?





USA halusi laajentaa vaikutusvaltaansa. Tiedätkö, missä maailma on tänään tämän ajon ansiosta?





Nyt kuka tahansa tuossa puheenjohtajakaudella on yksin vastuussa maailman taloudellisesta kohtalosta.





"Lyö vetoa meistä", Nixon sanoi.

Ja heidän asemansa kautta Amerikka työskenteli väsymättä turvatakseen muiden hallitusten resurssit.





Tietyssä mielessä se on isänmaallista. Toisessa sota on isänmaallista;

he sanovat taistelevansa suojellakseen omaisuuttaan (vapautta), jopa ottamalla toisten omaisuuden (resurssit).





Jos sinulla on vahvempi valuutta kuin heillä, he tarvitsevat sinua enemmän, joten he etsivät tekosyitä toimiakseen pitääkseen vallan.





Osan tästä vallasta luopuminen tällaiselle vakaalle kolikolle helpottaisi heidän työtään (ryöstelyä ja/tai maanviljelyä) paljon, kun taas energiarikkaat Afrikan maat saisivat toiset markkinat näyttämään vahvuuttaan, mikä saattaa aiheuttaa ennennäkemättömiä muutoksia niiden kassavirrassa.





Sijoittaisivatko he mielellään vakaaseen kolikkoon, joka on sidottu heidän asemassaan heikompiin valuuttoihin?





Valuuttasi säästämiseksi he käskevät sinua: "Tee parempia tarjouksia kanssamme ja käy kauppaa enemmän järjestelmässäsi". Meille heidän sotiensa armoilla nämä kaupat ovat tuhonneet meidät niiden huijausten ja soluttautumisen kautta.





Luottamuksemme Yhdysvaltain dollariin ei ansaitse. Menetämme arvokkaita resursseja heidän taloudellisille käytännöilleen stressaavan vallan vuoksi. Naapurustossamme Kiina pakkaa litiumiamme tällä kertaa.





Öljy ja litium ovat pieniä resursseja kaikissa energiamahdollisuuksissa. Miksi solmitaan kerran, jos se on kahdesti vahvempi?





Eläminen on kapinoimista. Joka päivä elämme kapinassa kuolemaa vastaan. Löydä tyydytystä kapinastasi.





Kuten ne, jotka mielellään vaarantavat henkensä kunnian vuoksi, sinäkin pystyt paljon, jos otat riskin .





Näetkö itsesi pitelemässä tällaista kolikkoa?