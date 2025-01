Near-Zero: Stablecoin Satoshi Wanted निर्माण गर्न रुटस्टक प्रयोग गर्दै

यो 1305 हो, र तपाईं पश्चिम अफ्रिकाको तटमा एक उल्लेखनीय र सुन्दर शहरमा जीवित हुनुहुन्छ; धेरै पहिले टन विदेशी र तेल फोहोर किनारमा बग्न थाल्यो। तपाईको हातमा फ्याँकिएको गाईको ठूलो झोला तपाईको पुरानो मालिकको हो जसलाई तपाईले वर्षौंदेखि तालिम दिनुभएको छ - एक उपहार - तपाईको एक्लै खडा हुने यात्रालाई सहज बनाउन।





"तिनीहरू खाली गोलाहरू मात्र हुन्", उसले तपाइँलाई तपाइँको गित-गीत मातृभाषामा भन्यो। "तर तपाईले प्रत्येकले बोक्ने वजनको निर्णय गर्नुहुन्छ, हामी सबै गर्छौं।" आह, काल्पनिक।





दुर्भाग्यवश, यो 2024 हो। र प्रत्येक सरकारले सबै पैसा आफ्नो हो भन्छ - हाम्रो इतिहासको सबैभन्दा ठूलो गल्ती।





आफ्नो कम्पाउन्डमा खन्ने क्रममा सुन प्रहार भयो भने यसको स्वामित्व कसको हो? जंगलमा के हुन्छ ?





तपाईंले देख्नुभयो, सरकारहरूले माग गरेको यो नियन्त्रणबाट सातोशी दिक्क भइसकेका थिए र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई यसलाई काउन्टरब्यान्स गर्ने वजनको रूपमा हेरे। तिनीहरूले आफ्नो फिएट मुद्राहरू "ब्याक" गर्छन् किनभने तिनीहरूले नियमहरू बनाउँछन् र लागू गर्छन्। यो तिनीहरूको संसार हो, र हामीले यसमा हुन पाउँदा आफूलाई भाग्यमानी ठान्नुपर्छ, तिनीहरू सोच्छन्।





तर आज Bitcoin को रूपमा चिनिने साहसी प्रयास मार्फत, हाम्रो संसार तिनीहरूको पकडबाट चिप्लन्छ।





प्रणालीलाई धोखा, विश्वव्यापी रूपमा

Satoshi ले अपेक्षा गरे अनुसार, ग्रहण बढ्दै जाँदा अस्थिरता अपरिहार्य छ। BTC केन्द्रीकृत नियमन बाहिर मूल्य को एक वैकल्पिक भण्डार को रूप मा सेवा गर्न को लागी बनाईएको थियो, तर यो विश्वव्यापी अपनाउन नपुगे सम्म अस्थिर रहनेछ।





विश्वव्यापी मुद्राको बारेमा यो पहिलो कुराकानी होइन। 1944 को ब्रेटन वुड्स सम्मेलनमा पैसाको भाग्य सदाको लागि परिवर्तन भयो, जसले GBP लाई USD ले हाम्रो मौद्रिक रिजर्भको रूपमा बदल्यो। (GBP ले चुपचाप आफ्नो औपनिवेशिक प्रभाव मार्फत आइज्याक न्यूटनको स्थानीय-परिवर्तन-विश्वव्यापी सुनको मानक प्रतिस्थापन गरेको थियो)





यो संयुक्त राज्य अमेरिकामा भएको सम्मेलनमा 44 (195 मध्ये) देशका प्रतिनिधिहरूले गरेको विश्वव्यापी निर्णय थियो। हामी यहाँ कसरी आइपुग्यौं?





जोन मेनार्ड केन्स (अंग्रेजी अकादमिक अर्थशास्त्री) वर्षौंदेखि विश्वव्यापी मुद्राको लागि जोड दिइरहेका थिए। उनको आवाज अन्ततः WWII को समयमा सान्दर्भिक थियो जब युरोपले आफ्नो [पूर्व] उपनिवेशहरू र अन्य देशहरूसँग आवश्यक वस्तु र हतियारहरूको लागि विश्वव्यापी व्यापारको कठिनाइहरू महसुस गर्यो।





युद्धमा अमेरिकाको भूमिका रहेको र विश्वव्यापी प्रभाव बढेकोले, ह्यारी डेक्सटर ह्वाइट (अमेरिकी सरकार अर्थशास्त्री)ले केन्ससँग डलर मानकको लागि जोड दिए। र कोठा सहमत भयो, विश्वास डलर सुनमा पेग रहनेछ।





हामीलाई यस बिन्दुमा पुर्‍याउने घटनाहरूको अनुक्रम ट्रेस गर्नु यस टुक्राको उद्देश्य होइन, तर यो हाम्रो अलमलको अन्तिम थ्रेड थियो। र 1971 मा, अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनले USD पेग सुन प्रति औंस $ 35 मा रद्द गरेर ब्रेटन वुड्स प्रणालीलाई कुचल्यो।





"निक्सन झटका" ले सारा संसारलाई तान्यो। परिचित सुनिन्छ?





के संसारलाई अर्को स्टेबलकोइन चाहिन्छ?

सातोशीको डिजाइनमा, अस्थायी अस्थिरता दीर्घकालीन स्थिरता र विश्वासको लागि ट्रेडअफ थियो।





Web3 दुई टेक्नोलोजीहरू स्ट्याक गरेर निर्माण गरिएको थियो: ब्लकचेन र क्रिप्टोकरेन्सी, प्रत्येकले अर्कोलाई सुरक्षा प्रदान गर्न र विकेन्द्रीकरण निर्माणकर्ताहरू आजको दिनको लागि प्रयासरत छन्।





तिनीहरू दुवैले कसरी काम गर्छन् भनेर व्याख्या गरेर, सातोशीले उनीहरूलाई खुला स्रोत बनायो, अरूले प्रारम्भिक डिजाइनभन्दा प्रारम्भिक डिजाइन भन्दा अगाडि यसको स्ट्याक्ड काँधमा उभिएर टेक्नोलोजी बोक्ने अपेक्षा गर्दै।





Bitcoin को लागि प्रवेश को लागी सबै भन्दा ठूलो बाधा जरूरी जागरूकता वा टेक्नोलोजी होइन। यो विश्वास हो कि मैले क्रिप्टोको रूपमा भण्डार गरेको मान श्रोडिङगरको बिरालो होइन। Fiat ले यस अर्थमा कम अस्थिरता प्रदान गरेको छ, तर नकारात्मक नतिजा बिना शून्यको नजिक कुनै पनि छैन।





र जब त्यहाँ "स्थिर" - फिएट मुद्राहरूमा पेग गरिएका सिक्काहरू छन्, तिनीहरू पनि तिनीहरूसँग तल जान्छन्। पुरानो पैसा अमूर्तता वा सरकारमा कमजोर विश्वासमा आधारित थिएन। भोलिको घाम उदाउला भनेर ढुक्क नभएको भए हामी बाँच्न सक्दैनौं।





सावधानीपूर्वक कार्यान्वयनको साथ, एक स्थिर, विकेन्द्रीकृत, गैर-फिएट-पेग्ड क्रिप्टोकरेन्सी सम्भव छ।





र यदि यसको प्राथमिक कार्य लगभग शून्य अस्थिरता हो भने, यदि हामीले यसलाई Bitcoin ब्लकचेनमा निर्माण गर्यौं भने संसारलाई के हुनेछ, यहाँ?





सिट बेल्ट, हामी गियरहरू परिवर्तन गर्दैछौं।

भवन आवश्यकताहरू

हाम्रो stablecoin परिभाषित गर्दै हाम्रो ब्लकचेन चयन गर्दै हाम्रो स्मार्ट अनुबंध ईन्जिनियरिङ् सन्तुलनको लागि डिजाइन गर्दै परिनियोजन र परीक्षण





हाम्रो Stablecoin परिभाषित गर्दै

मेट्रिक्स

Peg: यो के को लागि pegged छ?

यो के को लागि pegged छ? सम्पत्ति गुणस्तर: हाम्रो आरक्षित सम्पत्तिहरू के हुन्?

हाम्रो आरक्षित सम्पत्तिहरू के हुन्? सम्पत्ति तरलता: यी भण्डारहरू कति तरल छन्?

यी भण्डारहरू कति तरल छन्? प्रणाली सर्तहरू: कुन अवस्थाहरूले यो काम गर्छ?

कुन अवस्थाहरूले यो काम गर्छ? बजार विश्वास: मानिसहरूले यसलाई किन विश्वास गर्नुपर्छ?





पेग: कमोडिटी

स्रोतहरू यस ग्रहमा सबैभन्दा मूल्यवान चीजहरू हुन्। स्रोतसाधनको व्यापार गर्नको लागि पैसा अवस्थित छ—स्रोत सम्पन्न देशले आफ्नो प्राकृतिक उपहारद्वारा असीम सम्भावनाहरू सिर्जना गर्न सक्छ।





र जब स्रोतहरू दुर्लभ हुन्छन्, तपाईंको पैसा बेकार हुन्छ। खाली गोलाहरू, तपाईंको मालिकले प्रतिज्ञा गरे जस्तै। पैसा भनेको स्रोतको अन्तर्निहित र समयबद्ध मूल्यको प्रतिनिधित्व मात्र हो। पैसामा पैसा एक्लै पेग गर्नु मैले सुनेको सबैभन्दा मूर्ख कुरा हो, तर हामी यसमा फर्कनेछौं।





देशहरू अन्य देशहरूमा घुसपैठ गरेर तिनीहरूको स्रोतहरू कब्जा गर्न वा ठगी गर्छन्: श्रम, सुन, तेल, हीरा, सुख-यसको नाम दिनुहोस्। शक्तिको नशामा रहेका मानिसहरूको लागि कुनै पनि मूल्यको सीमा छैन, केवल बलियोहरूले आफ्नो खजानाको रक्षा गर्न सक्छन्।





यो स्पष्ट छ कि वास्तविक मूल्य स्रोतहरूमा छ, हामी हाम्रो लगभग शून्य अस्थिरता स्टेबलकोइनलाई USD मा पेग गर्ने हिम्मत गर्दैनौं।





यो सिक्का वस्तु-समर्थित हुनुपर्छ।





सम्पत्ति गुणस्तर: सजिलै प्रमाणित

सुनको मानक आइज्याक न्यूटनले मास्टर अफ द मिन्टको रूपमा ट्रिगर गरेका थिए। उनको काम तोकिएको तौल र गुणस्तरमा चलनमा सिक्का राख्नु थियो।





सुनको सिक्कालाई मानकीकरण गरेर - बेलायतको सार्वभौम वस्तु, न्यूटनले सुनको प्रकृतिको कारण ब्रिटिश अर्थतन्त्रमा मोड्युलर प्रणाली ल्याए। यो जताततै छ, विभाज्य र टकसाल नभए पनि स्वीकार्य छ।





बेलायतको मानक सुनको सिक्का गिनी थियो: प्रत्येकमा (आजको एकाइहरूमा) 8.3 ग्राम 22-क्यारेट सुन, 1.05 पाउन्ड स्टर्लिंग बराबर।





यो ब्रिटिश पाउन्ड अमूर्त थियो, केवल तिनीहरूले व्यापार गर्ने सुनका सबै विभिन्न गुणहरूलाई प्रतिनिधित्व र मात्रा निर्धारण गर्दै। यसलाई एक एकाइ जस्तै सोच्नुहोस्। एकाइहरूले हामीलाई तिनीहरूको सम्बन्ध हाइलाइट गरेर गुणहरू रूपान्तरण गर्न मद्दत गर्छन्।





त्यसोभए यदि तपाईंले नयाँ सुन सर्कुलेशनमा ल्याउनुभयो भने, न्यूटनको टोलीले यसलाई मानकीकृत गर्यो। तिनीहरूले चलनमा रहेका विदेशी र पुराना सुनका सिक्काहरूमा पनि त्यस्तै गरे, ताकि ब्रिटिश जनताले एकअर्का वा सरकारलाई विश्वास नगरी पैसालाई विश्वास गर्न सकून्।





GBP ले वास्तविक समयमा लेनदेनलाई मानकीकृत गर्‍यो, जबकि न्यूटनले व्यापारलाई सहज बनाउन सिक्काहरूलाई परिसंचरणमा मानकीकृत गर्न काम गर्यो। सर्कुलेशनमा सिक्का समान वजन, शुद्धता र डिजाइन भयो, प्रमाणीकरणको आवश्यकता घटाउँदै।





कुनै पनि वस्तुमा आधारित मौद्रिक मापदण्डको उच्चतम सम्पत्ति गुणस्तर सजिलै प्रमाणित गर्न सकिने एक हो।





भविष्यको विनिमयको लागि स्पष्ट सम्भावनाको साथ, हाम्रो वस्तुको मूल्य सजिलै प्रमाणित हुनुपर्छ। कम जोखिम।





सम्पत्ति तरलता: हल्का र आवश्यक

स्टेबलकोइन बनाउने दुई महत्वपूर्ण कारकहरू तरलता र संपार्श्विक हुन्। यदि अस्तित्वमा रहेको सबै कुरा गतिमा उर्जा हो भने:





तरलता गतिज ऊर्जा हो: तत्काल व्यापारको लागि उपलब्ध मूल्यको मापन।

संपार्श्विक सम्भावित ऊर्जा हो: भविष्यको व्यापारको लागि उपलब्ध मूल्यको मापन।





हामीले भर्खरै धितोमा छलफल गर्यौं। तर जब तपाइँ कसैलाई भुक्तानीको रूपमा पैसा दिनुहुन्छ, तपाइँ स्रोतहरू प्राप्त गर्नुहुन्छ - वास्तविक मूल्य, र तिनीहरूले मात्र पैसा राख्छन्। यो एक जोखिम हो किनभने त्यहाँ सधैं पैसा होल्ड गरेर मूल्य गुमाउने सम्भावना छ।





यदि तपाइँले 25 वर्षको लागि $ 1 होल्ड गर्नुभयो भने, यसले तपाइँलाई पहिले जस्तै चीजहरू प्राप्त गर्ने छैन, उदाहरणका लागि।





पैसा बचत गरेर मूल्य गुमाउने यस जोखिमको कारण, मुद्राहरूलाई मूर्त संपार्श्विक (संसाधनहरू) द्वारा ब्याकअप गरिन्छ ताकि प्रयोगकर्ताहरूलाई श्रोडिङरले तिनीहरूलाई सेट अप नगरेको विश्वास दिलाउन। * निक्सन मा खोकी *





यो विनिमयले मुद्राको A मूल्यमा संपार्श्विकको मूल्य पेग गर्दछ। तर यदि "तत्काल व्यापारको लागि उपलब्ध मूल्यको मापन" उर्फ तरलता घट्यो भने, सिक्काको मूल्य पनि घट्छ।





तर यदि तरलता उच्च रह्यो भने, मानिसहरू जोखिमको बारेमा चिन्ता गर्न स्रोतहरू आदानप्रदान गर्न धेरै व्यस्त हुनेछन्, यद्यपि यो सधैं त्यहाँ छ।





तरलता भनेको तपाइँलाई आवश्यक पर्दा तपाइँको पैसा प्रणालीबाट बाहिर निकाल्न कति सजिलो छ।





हाम्रो अमूर्त पैसा ब्याकअप गर्न पर्याप्त स्रोतहरू छन् भनी मान्दै (त्यहाँ सामान्यतया हुँदैन), यो सहजताले ती स्रोतहरूको लागि बजार तपाईंसँग स्वैप गर्न कत्तिको इच्छुक छ भन्ने कुरामा निर्भर गर्दछ।





मौलिक रूपमा, तपाईंसँग भएको मुद्राको प्रत्येक एकाइले भौतिक स्रोतहरू प्रतिनिधित्व गर्दछ।





हाम्रो stablecoin हल्का र अत्यावश्यक हुनुपर्छ: मानिसहरूले बिना गर्न नसक्ने वस्तुहरूमा निर्मित, र व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुनुपर्दछ।





प्रणाली सर्तहरू

विभिन्न क्रिप्टोकरन्सीहरूको धेरै रग-पुल्स र अवमूल्यन पछि, web3 को अर्को चरण एकदम स्पष्ट छ।





हामी हाम्रो सिक्काले यो शून्यता सफलतापूर्वक भर्न चाहन्छौं। यसलाई स्थिर, विकेन्द्रीकृत, गैर-फिएट-पेग्ड क्रिप्टोकरेन्सी हुनको लागि, हामीले हाम्रा विगतका मौद्रिक असफलताहरू र सफलताहरूलाई हेरेका छौं।





हामीलाई थाहा छ कि यो आवश्यक, हल्का, र प्रमाणित गर्न सजिलो भएको वस्तुमा पेग गर्नुपर्छ। तपाईं कुनै विचार सोच्न सक्नुहुन्छ?





यस टुक्राको खातिर, म एउटा विचित्र उदाहरण ल्याउनेछु ताकि यो अझ राम्रो रहन्छ। आणविक वारहेडहरू हाम्रो कमोडिटी हुनेछन्। हाहा, मसँगै बस्नुहोस्।





यस वर्षको शुरुदेखिको रेकर्ड लगभग 12,121 एकाइ अस्तित्वमा छ। तिनीहरूले हामीलाई वास्तविक संख्या कहिल्यै बताउँदैनन्। हाम्रो स्मार्ट सम्झौता सर्तमा आधारित हुनेछ कि तैनाथ गरिएको वारहेडहरूको संख्या सधैं = ० हुनेछ।





हामी तिनीहरूलाई फेरि कतै प्रयोग गर्न चाहँदैनौं। अत्यावश्यक ।





यद्यपि यो "विश्व शान्ति" कायम राख्न ब्लकचेन प्रविधिको प्रदर्शनको लागि अवसर हो, सबै सरकारहरूले वास्तविक-समय डाटा साझेदारी गर्न सहमत हुने सम्भावना कम छ। तिनीहरू आश्चर्यको फाइदा चाहन्छन्। उज्यालो होइन।





हाम्रो कोडको लागि, के हामीले यो हल्का मान्नुपर्दछ र हामीसँग त्यो डाटा ब्लकचेनमा प्रकाशित छ?





हामी त्यसपछि हाम्रो स्मार्ट सम्झौतामा एक ओरेकल समावेश गर्नेछौं किनभने यो एक वास्तविक-विश्व परिदृश्य हो जसले हामीलाई प्रत्यक्ष असर गर्छ।





बजार विश्वास

यस सिक्कामा बजारको विश्वास कम हुनेछ किनभने सरकारी सहभागिता सम्भव छैन, त्यसैले हामी ब्लकचेन परीक्षण गर्न सक्दैनौं। र यदि डाटा उपलब्ध थियो भने, के तपाइँ साँच्चै जान्न चाहानुहुन्छ कि यो तपाइँको बाटोमा थियो?





त्यसैले फेरि प्रयास गरौं।





यस पटक, हामी हाम्रो आसन्न विनाशको सट्टा परमाणु प्रक्षेपण प्रयास हुँदा हाम्रो स्मार्ट सम्झौता ट्रिगर गर्नमा ध्यान केन्द्रित गर्नेछौं।





स्याटेलाइट इमेजिङ र आणविक हतियारहरू ट्र्याक गर्ने र तिनीहरूको डेटा प्रकाशित गर्ने संगठनहरूको कामलाई संयोजन गर्दै, हामी काम गर्नको लागि व्यापक डेटा सिर्जना गर्न सक्छौं। हामी यस डेटालाई हाम्रो ब्लकचेनलाई खुवाउनको लागि एक वा दुई सरल, उपयोगी मेट्रिक्समा परिणत गर्नेछौं, सुरक्षामा सम्झौता नगरी सार्वजनिक पहुँच प्राप्त गर्दै।





पहिले, हामी हाम्रो पहिलो मेट्रिक: डर सूचकांक सिर्जना गर्न AI प्रयोग गरेर वास्तविक संसारका घटनाहरूसँग उपग्रह र खुला स्रोत डेटा संयोजन गर्नेछौं।





यो स्मार्ट सम्झौताको एक हिस्सा हुनेछ तर मुख्य अवस्था गणना गर्न एक परिणामात्मक कारक होइन - एक आणविक प्रक्षेपण प्रयास। यसले नेताहरूको लागि पल्स जाँचको रूपमा काम गर्नेछ, तर अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, यसले मानिसहरूलाई चकित पार्न केही दिनेछ।





आतंकका कारण सिक्कालाई अस्थिर हुनबाट रोक्नको लागि यो महत्त्वपूर्ण छ। हामीलाई शान्त हुन भन्नुको सट्टा, हामी हाम्रो डर परिमाण गर्नेछौं।





डर संक्रामक छ, त्यसैले हामी यसलाई क्वारेन्टाइन गर्नेछौं। तर यो सूचकांक आफैमा पर्याप्त छैन।





यसको छेउमा, Calm Index हुनेछ, उपग्रह इमेजिङ र फिल्ड डाटामा आधारित मेट्रिक मात्र भन्नको लागि, हामीले हाम्रा उत्कृष्ट स्रोतहरू प्रयोग गरेर कुनै प्रयासहरू रेकर्ड गरेका छैनौं। आदर्श रूपमा, यो शान्त अनुक्रमणिका स्थिर रहनेछ यदि त्यहाँ सक्रिय वा प्रक्षेपण गर्ने प्रयासहरू छैनन् भने, सिक्का स्थिर राख्दै जब युद्धको समयमा फिएटमा धेरै खराब हुन्छ।





हाम्रो सिक्काको मूल्य वारहेडहरूको संख्याको तुलनामा बाँकी रहेको वारहेडहरूको संख्यामा स्थिर रहनेछ। प्रयासहरू होइन।





यसको मतलब हामीले सिक्का अस्थिर बनाउन ती सबैलाई फायर गर्नुपर्छ।





अब, हाम्रो blockchain हेरौं।





हाम्रो ब्लकचेन चयन गर्दै

जब मैले यसमा काम गर्न थालेँ, मैले मेरा सबै web3 बेवकूफ साथीहरूलाई सोधें यदि उनीहरूले BTC ब्लकचेनमा एक विश्वसनीय पेग छ भनी स्टेबलकोइन निर्माण गर्न सक्छन् भने। सहमति खै ?





यो सम्भव छ तर गाह्रो छ।





यस्तो देखिन्छ कि रुटस्टक अझै लोकप्रिय हुन सकेको छैन। यद्यपि Web3 प्रविधि सातोशीको दृष्टिभन्दा बाहिर विकसित भयो, पैसा अझै पनि बिटहरूबाट बनेको सिक्का, बिटकोइनमा रोकिन्छ।





Web3 को प्रत्येक नयाँ चरणले हामीलाई रेखाचित्र बोर्डमा फिर्ता लैजान्छ। यसको ब्लकचेन एक प्रयोग नगरिएको स्रोत हो र रूटस्टक ट्यापरुट हो। किन कुनै अन्य चेन मा एक stablecoin निर्माण?





यस लेखलाई संक्षिप्त राख्नको लागि, मैले हाम्रो stablecoin परियोजनालाई Perplexity AI मा वर्णन गरेको छु। त्यसपछि मैले उच्च-गुणस्तरको ब्लकचेनको मेट्रिक्स र परियोजनालाई आवश्यक पर्ने मेट्रिक्सको लागि सोधें।





यसले यी मध्ये प्रत्येकको लागि उच्च स्कोर गर्यो, जुन तपाईं आफैंलाई प्रमाणित गर्न आफ्नो AI मा प्लग गर्न सक्नुहुन्छ:





सुरक्षा: के यसले हामीलाई मानसिक शान्ति दिन्छ?

के यसले हामीलाई मानसिक शान्ति दिन्छ? स्केलेबिलिटी: के यसले सजिलै र छिटो लेनदेनको उच्च मात्रा ह्यान्डल गर्छ?

के यसले सजिलै र छिटो लेनदेनको उच्च मात्रा ह्यान्डल गर्छ? लागत-प्रभावकारिता: के यसले हामीलाई ग्याँस शुल्क बचत गर्छ?

के यसले हामीलाई ग्याँस शुल्क बचत गर्छ? अन्तरक्रियात्मकता: के यो अन्य ब्लकचेन, dApps र DeFi एप्स + सेवाहरूसँग उपयुक्त छ?





त्यसपछि मैले यसलाई रुटस्टकले काम गर्न सक्छ कि भनेर मलाई भन्नुहोस्। छोटो जवाफ हो हो। यो एक धेरै उपयोगी बिटकोइन साइडचेन हो, हाम्रो पूर्वाधार डिजाइन गर्दा DeFi एपहरूबाट तरलता विकल्पहरूको सम्भावना सहित।









हाम्रो स्मार्ट अनुबंध ईन्जिनियरिङ्

मिन्टिङ सर्तहरू

पेग मेकानिज्म

प्रारम्भिक आपूर्ति

ग्यास शुल्क









सिक्का नाम : KOINONIA

टिकर: KONKONB-LO

Blockchain: Rootstock/Bitcoin

मिन्टिङ सर्तहरू: असीमित, यदि पछिल्लो 365 दिनको लागि, परमाणु वारहेड फायरको संख्या दैनिक प्रयास गर्ने / दैनिक फायर गरिएको वारहेडहरूको संख्या > 0।

पेग मेकानिज्म: सशर्त मूल्य; दैनिक फायर गरिएको आणविक वारहेडको संख्या = ०।

प्रारम्भिक आपूर्ति: वारहेडहरूको संख्या x 10^ (वर्षहरूमा पहिलो आणविक हतियार सम्झौताको अवधि) = 12,121 x 10^25

ग्यास शुल्क: कोड निर्माण गरौं।





मैले यो हाम्रो काल्पनिक ओरेकलको लागि एक सहित सोलिडिटीमा लेखेको छु। अर्को, हामी यसलाई Hardhat प्रयोग गरेर बाइटकोडमा कम्पाइल गर्नेछौं।





यहाँ हाम्रा कार्यक्रमहरू छन्:





// SPDX-License-Identifier: GPL-3.0 pragma solidity >=0.8.0 <0.9.0; interface IOracle { function getAttemptedFires() external view returns (uint256); function getActualFires() external view returns (uint256); } contract KOINONIA { string public name = "KOINONIA"; string public symbol = "KONKONB-LO"; uint8 public decimals = 25; // Set to 25 decimals uint256 public totalSupply; address public owner; uint256 public yearlyCap; // Maximum tokens that can be minted in a year uint256 public mintedThisYear; // Tokens minted in the current year uint256 public currentYear; // Current year as a timestamp IOracle public oracle; // Reference to the oracle contract mapping(address => uint256) public balances; event Minted(address indexed to, uint256 amount); constructor(uint256 _yearlyCap, address _oracleAddress) { owner = msg.sender; yearlyCap = _yearlyCap * 10 ** uint256(decimals); // Set yearly cap currentYear = block.timestamp / 365 days; // Initialize current year oracle = IOracle(_oracleAddress); // Set the oracle address totalSupply = 12_121 * (10 ** 25); // Initial supply based on nuclear warheads balances[owner] = totalSupply; // Assign initial supply to owner } // Function to mint new tokens function mint(uint256 amount) external { // Check if we need to reset for a new year uint256 newYear = block.timestamp / 365 days; if (newYear > currentYear) { currentYear = newYear; // Update to new year mintedThisYear = 0; // Reset minted count for the new year } // Get data from oracle uint256 attemptedFires = oracle.getAttemptedFires(); uint256 actualFires = oracle.getActualFires(); require(attemptedFires > actualFires, "Condition not met: More actual fires than attempts"); // Calculate allowed minting based on attempted vs actual fires uint256 allowedMinting = (attemptedFires - actualFires) * 10 ** uint256(decimals); // Example calculation require(mintedThisYear + amount <= allowedMinting, "Yearly cap exceeded"); totalSupply += amount * 10 ** uint256(decimals); // Increment total supply balances[owner] += amount * 10 ** uint256(decimals); // Increment owner's balance mintedThisYear += amount * 10 ** uint256(decimals); // Increment the minted count emit Minted(owner, amount * 10 ** uint256(decimals)); // Emit event for minting } // Function to check balance of an address function balanceOf(address account) external view returns (uint256) { return balances[account]; } }





र Oracle को लागि, जसले हाम्रो डर र शान्त अनुक्रमणिकाहरू जस्तै स्रोतहरूबाट डेटा प्राप्त गर्नेछ।





// SPDX-License-Identifier: GPL-3.0 pragma solidity >=0.8.0 <0.9.0; contract Oracle { uint256 private attemptedFires; uint256 private actualFires; function updateFires(uint256 _attemptedFires, uint256 _actualFires) external { // Only allow authorized users to update these values (implement access control) attemptedFires = _attemptedFires; actualFires = _actualFires; } function getAttemptedFires() external view returns (uint256) { return attemptedFires; } function getActualFires() external view returns (uint256) { return actualFires; } }





ग्याँस शुल्क अनुमान

परिनियोजन लागत : लगभग 200,000 - 300,000 ग्यास एकाइहरू अनुमान गरिएको छ।

30 gwei को ग्यास मूल्य मानेर, यो लगभग लागत हुनेछ:

250,000 ग्यास × 30 gwei ≈ $15 USD

मिन्ट फंक्शन कल लागत : प्रत्येक कलको लागत लगभग 50,000 - 100,000 ग्यास युनिट लाग्न सक्छ, जसको लागत लगभग:

75,000 ग्यास × 30 gwei ≈$ 4.50 USD





म सायद कोड लेख्न सक्छु तर AI संग यो सम्भव थियो। मैले यस डेटालाई फ्लक्समा पेप्रलेक्सिटी फिड गरें र लागत अनुकूलन र अनुमानको लागि सोधें।









सन्तुलनको लागि डिजाइन गर्दै

भविष्यका अपडेटहरू

वस्तु मूल्य

बजार भावना, हेरफेर र नियमहरू

सबै कुरामा स्रोतहरू: सान्दर्भिक रहन संयुक्त राज्य अमेरिकामा दबाब।

सर्त समर्थन: कमोडिटी मूल्य, अधिक लगानीको लागि प्रति वालेट क्याप गरिएको बीमा, X% लकडाउन, स्थिरता अवधि ग्यारेन्टी (असीमित मिन्टिङ)





भविष्यका अपडेटहरू

भविष्यका अद्यावधिकहरूको लागि अनुमति दिन, हामी यस प्रकारको प्रोक्सी सम्झौता थप्नेछौं:





// SPDX-License-Identifier: GPL-3.0 pragma solidity >=0.8.0 <0.9.0; contract Proxy { address public implementation; address public owner; constructor(address _implementation) { implementation = _implementation; owner = msg.sender; // Set the deployer as the owner } function upgrade(address newImplementation) external { require(msg.sender == owner, "Not authorized"); implementation = newImplementation; } fallback() external payable { (bool success, ) = implementation.delegatecall(msg.data); require(success, "Delegatecall failed"); } }





सम्झौताले प्रोक्सीसँग काम गर्छ भनी सुनिश्चित गर्न, हामी थोरै मोड बनाउने छौँ:





// SPDX-License-Identifier: GPL-3.0 pragma solidity >=0.8.0 <0.9.0; interface IOracle { function getAttemptedFires() external view returns (uint256); function getActualFires() external view returns (uint256); } contract KOINONIA { string public name = "KOINONIA"; string public symbol = "KONKONB-LO"; uint8 public decimals = 25; // Set to 25 decimals uint256 public totalSupply; address public owner; uint256 public yearlyCap; // Maximum tokens that can be minted in a year uint256 public mintedThisYear; // Tokens minted in the current year uint256 public currentYear; // Current year as a timestamp IOracle public oracle; // Reference to the oracle contract mapping(address => uint256) public balances; event Minted(address indexed to, uint256 amount); constructor(uint256 _yearlyCap, address _oracleAddress) { owner = msg.sender; yearlyCap = _yearlyCap * 10 ** uint256(decimals); // Set yearly cap currentYear = block.timestamp / 365 days; // Initialize current year oracle = IOracle(_oracleAddress); // Set the oracle address totalSupply = 12_121 * (10 ** 25); // Initial supply based on nuclear warheads balances[owner] = totalSupply; // Assign initial supply to owner } // Function to mint new tokens function mint(uint256 amount) external { // Check if we need to reset for a new year uint256 newYear = block.timestamp / 365 days; if (newYear > currentYear) { currentYear = newYear; // Update to new year mintedThisYear = 0; // Reset minted count for the new year } // Get data from oracle uint256 attemptedFires = oracle.getAttemptedFires(); uint256 actualFires = oracle.getActualFires(); require(attemptedFires > actualFires, "Condition not met: More actual fires than attempts"); // Calculate allowed minting based on attempted vs actual fires uint256 allowedMinting = (attemptedFires - actualFires) * 10 ** uint256(decimals); // Example calculation require(mintedThisYear + amount <= allowedMinting, "Yearly cap exceeded"); totalSupply += amount * 10 ** uint256(decimals); // Increment total supply balances[owner] += amount * 10 ** uint256(decimals); // Increment owner's balance mintedThisYear += amount * 10 ** uint256(decimals); // Increment the minted count emit Minted(owner, amount * 10 ** uint256(decimals)); // Emit event for minting } // Function to check balance of an address function balanceOf(address account) external view returns (uint256) { return balances[account]; } }





यो प्रोक्सी सम्झौता मार्फत, हामी चीजहरू अद्यावधिक गर्न सक्छौं। आणविक हतियारको संख्या समयसँगै बढ्ने सम्भावना छ। हामी तिनीहरूका लागि नयाँ एकाइहरू थप्न सक्छौं, र हाम्रो प्रणालीहरू गडबड नगरी वा असुविधाहरू नदिई अन्य आवश्यक परिमार्जनहरू गर्न सक्छौं।





वस्तु मूल्य

हाम्रो सम्पत्ति गुणस्तरको लागि शर्त यो प्रमाणित गर्न सजिलो हुनेछ। सम्पत्ति तरलताको लागि, यो मानिसहरूले बिना गर्न नसक्ने वस्तुहरूमा बनाइनेछ, र व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुनेछ।





त्यस्ता गतिविधिलाई सामान्यतया लुकाएर राखिएको हुनाले, हामीले पहिले हाम्रो परिवारको बाँच्नको लागि हाम्रो संलग्नता अलि बढाएर लाभ उठाउँछौं। यदि अपनाइयो भने, हामी आफ्नो सबै भाग्यलाई एकै ठाउँमा बाँध्ने एउटा र्याफ्ट सिर्जना गर्नका लागि बनाउँछौं जुन तैरिरहन्छ, र तेस्रो खुट्टा जसमा फियाट पनि झुकाउन सक्छ।





आणविक हतियार धेरै महँगो छ। र यदि तिनीहरू युद्ध लड्न प्रयोग गरिएन भने, तिनीहरू आणविक संयन्त्र र परियोजनाहरूको सेवा गर्न पुन: प्रयोग गर्न सकिन्छ। संपार्श्विक मूल्य गुमाउने जोखिम एकदम कम छ। केवल पीडाको प्रतिनिधित्व गर्नुको सट्टा, यी बहुमूल्य पृथ्वी खनिजहरू हुन् जुन हामीलाई सधैं चाहिन्छ, जस्तै हाम्रो मानव स्वभाव हो।





आणविक हतियारहरूलाई क्रिप्टोकरेन्सी संपार्श्विकमा परिणत गरेर तिनीहरूको सम्भावित अवस्थामा जति सकारात्मक ध्यान दिइन्छ, तिनीहरूलाई परिचालन गर्न त्यति नै गाह्रो हुनेछ। तिनीहरूको मूल्य तिनीहरूको विनाशकारी क्षमताभन्दा पनि बढ्नेछ।





हाम्रो चेतनामा भौतिक संसारको ऊर्जा अवस्थाहरू परिवर्तन गर्नका लागि हामीलाई उपकरणहरू प्रदान गर्दै, वेब३ उत्कृष्ट रूपमा चम्किन्छ।





सायद त्यस्ता परिवर्तनहरूले हामीले शान्ति कायम राख्न प्रयोग गर्ने आणविक गतिरोधको आवश्यकतालाई कम गर्नेछ। यसलाई प्राप्त गर्नका लागि चुनौतीहरू ठूलो छन्, तर एक बुद्धिमान व्यक्तिले एक पटक भने,





"जहाँ इच्छाशक्ति ठूलो छ, कठिनाइ ठूलो हुन सक्दैन"





याद गर्नुहोस् कि यो विषय तपाईको बुझाइलाई मार्गदर्शन गर्नको लागि एउटा उदाहरण मात्र हो जसले हामीलाई यो stablecoin प्राप्त गर्न के लिन्छ, र यसको लहर प्रभावहरू।





किनभने यसको मूल्य सर्तमा आधारित छ, यो अमेरिकी डलरमा निर्भर हुँदैन, जसको मूल्य सरकारको विश्वासबाट आउँछ।





यसले बबलमा काम गर्न सक्दैन तर प्रत्येक मुद्रासँग नेटिभ रूपमा अन्तरक्रिया गर्दा यसको आयाममा अवस्थित छ।





त्यसैले 1 कोइनोनिया = 1 परमाणु क्षमता,

जसलाई लोड अवस्थाको लागि [रेडियोएक्टिभ मटेरियल] स्रोतबाट ऊर्जा उत्पादनको [मात्रा]सँग जोड्न सकिन्छ।





त्यसपछि ऊर्जाको स्थानीय मूल्यलाई ब्यूरो डे परिवर्तनको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, जहाँ तपाईंले KONKONB-LO को रूपमा आफ्नो केही पैसा ऊर्जाको रूपमा भण्डार गर्नुहुन्छ। यो लायक छ, हो?





बजार भावना, हेरफेर र नियमहरू

यो हाम्रो नमूना "नजिक-शून्य" stablecoin को अस्तित्वले कुनै पनि अराजकतावादी, साइबर अपराधी वा सरकारको लागि अस्तित्वको खतराको रूपमा सुरुमा स्तब्ध पार्न सक्छ, तर हामी तिनीहरूलाई शान्त पार्न ऊर्जा छलफलको परिचय दिन्छौं।





कतिपयले मुद्रालाई उतार चढाव गर्न वारहेडहरू तैनाथ गर्ने हिम्मत गर्न सक्छन्। आखिर, तिनीहरूले यस्तो ठाउँको लागि लक्ष्य गर्न सक्थे जहाँ कोही पनि बस्दैनन्, तिनीहरू सोच्न सक्छन्।





तर हामी चाँडै हाम्रो प्रविधिको साथ स्रोत पहिचान गर्न सक्छौं र जिम्मेवारहरू विरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्धहरू लिन सुरु गर्न सक्छौं। किनभने यसको मूल्य आज के हुन्छ भन्नेमा आधारित छ, यदि यो हल्लियो भने हाम्रो सिक्का अर्को दिनको रूपमा स्थिरतामा फर्कन सक्छ।





त्यहाँ मानिसहरूले केही पैसा निकाल्न सक्छन् भनेर सुनिश्चित गर्न असफल सुरक्षितहरू पनि हुनेछ, तर यो सबै होइन। हाम्रो सिक्का अस्थिर राख्ने एकमात्र तरिका भनेको दैनिक परमाणु हतियारहरू चलाउनु हो, र त्यो कुनै मेसिन गन होइन।





यो काल्पनिक सिक्का सफल हुनको लागि, हामीले यसको बारेमा कुरा गरिरहनु पर्छ, यसमा प्वालहरू पोख्दै, यसलाई बढाउँदै र यसमा हाम्रो विश्वास निर्माण गर्न आवश्यक छ।





हामीले केही नकारात्मक भावनालाई अगाडि बढाउने र राम्रो काम गरेर मानिसहरूको दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न आवश्यक छ।









तर अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन बिना, यो आफ्नो पूर्ण क्षमतामा पुग्न सक्दैन। म यो समाप्त गर्नेछु - तर पहिले; हामी कसरी नियन्त्रित वातावरणमा हाम्रो कोड परीक्षण गर्छौं?









Rootstock मा तैनाती र परीक्षण

हामी परीक्षण सुरु गर्न हाम्रो सम्झौता कम्पाइल गर्छौं।





यसको अर्थ यसलाई सोलिडिटी स्रोत कोड (.sol फाइल) र कम्पाइल गरिएको कोड JSON फाइलहरू तपाईंको बाइटकोड (बाइनरी संस्करण), ABI (एप्लिकेशन बाइनरी इन्टरफेस) र अन्य मेटाडेटा समावेश भएको फोल्डरको रूपमा निर्यात गर्नु हो।





अर्को, Rootstock CLI, Hardhat, JavaScript पुस्तकालयहरू (जस्तै Web3.js), वा MetaMask जस्तै वालेटहरू प्रयोग गरेर डिप्लोयमेन्ट उपकरणहरू प्रयोग गर्दै। एकपटक हामीले फोल्डरमा उपकरण लिङ्क गरेपछि, हामी ब्लकचेनमा हाम्रो लेनदेन सिर्जना र प्रसारण गर्न सक्छौं।





हामीसँग ग्यास शुल्कको अनुमान छ, र प्रयोग गरिएको प्रत्येक उपकरण (माथि) लेनदेन प्रारम्भ गर्न निर्देशनहरूको साथ आउँछ। त्यो पूरा भएपछि, हामी हाम्रो अनुबंध ठेगाना प्राप्त गर्नेछौं, रूटस्टक टेस्टनेट एक्सप्लोररमा लाइभ हुनेछौं।





यस ठेगानामा पठाइएको प्रत्येक लेनदेनले रूटस्टक साइडचेनमा हाम्रा निर्देशनहरू बोक्ने डाटाको प्याकेट बोक्छ। यसको साथमा, हामीले Bitcoin blockchain + उन्नत स्मार्ट अनुबंधहरू यस प्रकारका सबै फाइदाहरू पाउँछौं।





यो हाम्रो खेल मैदान हो, र समय बित्दै जाँदा हामी मेननेटमा जानु अघि हाम्रो योजनाले काम गर्छ कि गर्दैन भनेर देख्छौं।





Rootstock ले मद्दतको लागि आफ्नो कागजात पुस्तकालय र विकासकर्ता पाठ्यक्रमहरू उपलब्ध गराएको छ।





नराम्रो छैन, हे? Quency-Quences को बारेमा कुरा गरौं।









लगभग शून्य अस्थिरता Stablecoin को परिणाम

एक सहज स्वशासन

Bitcoin मा डिजाइन गरिएको Satoshi जस्तै गणितीय समाधान भन्नको सट्टा संलग्न समुदायहरूका लागि व्यावहारिक समाधानहरूको लागि पर्याप्त परियोजनाहरू विकास गरेमा यस प्रकारको शक्तिशाली स्टेबलकोइनले सरकारहरूलाई पूर्ण रूपमा प्रतिस्थापन गर्न सक्छ। तर होल्ड गर्नुहोस्, हामीलाई गणित मन पर्छ।





हाम्रो सिक्का Satoshi को यसको जटिलताहरूको वेबद्वारा सुरक्षित गरिएको छ + यसले विश्वव्यापी समुदायमा समाधान गर्ने समस्याको सान्दर्भिकता।





जबकि यस प्रकारको शक्तिले स्थानीय र अन्यथा सरकारहरूबाट महत्त्वपूर्ण स्वायत्तता खर्च गर्दछ, यसले तिनीहरूको फिएट आरक्षित गर्न स्थिरताको साथ फिर्ता गर्छ - यदि तिनीहरू फाइदाहरू हेर्न पर्याप्त बुद्धिमानी छन् भने। प्रविधिलाई अँगाल्ने समाजले राम्रो शासन गर्दछ।





यो GBP ले "विश्व" युद्धमा आफ्नो बचत समाप्त गरिसकेपछि बेलायतलाई ग्लोबल फिस्कल रिजर्भको रूपमा सेवा गर्ने कार्यालय हस्तान्तरण गरेको जस्तै छ। यदि तपाईले मलाई सोध्नुभयो भने उत्तरी युद्ध जस्तै। कसैले यसमा हाम्रो राय सोधेन, बरु हाम्रो श्रम र अर्थतन्त्रलाई भर्ती गर्यो ।





धेरै युद्धकर्म पछि, रोमले अफ्रिकासँग व्यापार जारी राख्न सिके।





थप गतिशील सन्तुलन

के तपाईंले कहिल्यै सोच्नुभएको छ कि निक्सनले किन पेग मार्नुहुनेछ?





अमेरिका आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न चाहन्छ। के तपाईंलाई थाहा छ यो ड्राइभको कारण आज संसार कहाँ छ?





अब त्यो राष्ट्रपतिमा जो कोही छन् विश्वको आर्थिक भाग्यको लागि एकमात्र जिम्मेवारी वहन गर्दछ।





"हामीमा शर्त लगाउनुहोस्", निक्सनले भने।

र तिनीहरूको स्थिति मार्फत, अमेरिकाले अन्य सरकारहरूको स्रोतहरू सुरक्षित गर्न अथक प्रयास गर्यो।





एक अर्थमा यो देशभक्ति हो । अर्को मा, युद्ध देशभक्ति हो;

तिनीहरूले अरूको पितृत्व (स्रोतहरू) लिएर पनि तिनीहरू आफ्नो पितृत्व (स्वतन्त्रता) को रक्षा गर्न लडिरहेका छन् भन्नेछन्।





तपाईंसँग उनीहरूको भन्दा बलियो मुद्रा हुनुको अर्थ उनीहरूलाई तपाईंको बढी आवश्यकता छ, त्यसैले उनीहरूले आफ्नो कार्यलाई सत्तामा राख्नको लागि बहाना बनाउँछन्।





यस्तो स्टेबलकोइनमा केही शक्ति त्याग्दा तिनीहरूको कामहरू (लुट्ने र/वा खेती) धेरै सजिलो हुनेछ, जबकि ऊर्जा-सम्पन्न अफ्रिकी देशहरूले आफ्नो क्षमता देखाउन अर्को बजार पाउँछन्, सम्भावित रूपमा उनीहरूको नगद प्रवाहमा अभूतपूर्व परिवर्तनहरू निम्त्याउँछ।





के तिनीहरू स्वेच्छाले तिनीहरूको स्थितिमा कमजोर मुद्राहरूमा पेग गरिएको स्टेबलकोइनमा लगानी गर्नेछन्?





तपाईंको मुद्रा बचत गर्न, तिनीहरूले तपाईंलाई "हामीसँग राम्रो सम्झौताहरू गर्नुहोस् र तपाईंको प्रणाली भित्र थप व्यापार गर्नुहोस्" भन्नेछन्। हाम्रो लागि तिनीहरूको युद्धको दयामा, यी सम्झौताहरूले हामीलाई तिनीहरूको ठगी र घुसपैठको माध्यमबाट बर्बाद पारेको छ।





अमेरिकी डलरमा हाम्रो विश्वास कमाउन सकिरहेको छैन। हामीले तनावपूर्ण शक्तिको लागि तिनीहरूको आर्थिक अभ्यासहरूमा बहुमूल्य स्रोतहरू गुमाउँछौं। हाम्रो छिमेकमा, चीनले यस पटक हाम्रो लिथियम प्याक गरिरहेको छ।





तेल र लिथियम ऊर्जाको सबै सम्भावनाहरूमा सानो स्रोत हो। दुई पटक बलियो भए एक पटक गाँठो किन बाँध्ने ?





बाँच्नु भनेको विद्रोह गर्नु हो। हरेक दिन, हामी मृत्यु विरुद्ध विद्रोहमा बाँचिरहेका छौं। आफ्नो विद्रोहमा सन्तुष्टि खोज्नुहोस्।





महिमाको लागि आफ्नो ज्यानलाई खुसीसाथ जोखिममा पार्नेहरू जस्तै, यदि तपाईंले केही जोखिमहरू स्वीकार गर्नुभयो भने तपाईं पनि समान रूपमा सक्षम हुनुहुन्छ।





के तपाई आफैले यस्तो सिक्का बोकेको देख्नुहुन्छ?