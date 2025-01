Pedyo-Zero: Kushandisa Rootstock Kuvaka Iyo Stablecoin Satoshi Inodiwa

Igore ra1305, uye uri mupenyu muguta rinoshamisa uye rakanaka pamhenderekedzo yegungwa yeWest Africa; nguva refu matani evatorwa nemarara ane mafuta asati atanga kukukurwa kumahombekombe. Yakadonhedzwa mumaoko ako bhegi hombe remombe natenzi wako wekare uyo wawakadzidziswa pasi pawo kwemakore — chipo — kurerutsa rwendo kuti umire wega.





“Angori matemba asina chinhu”, anodaro kwauri, mururimi rwaamai. "Asi iwe unosarudza huremu hweumwe neumwe, isu tese tinoita." Ah, kurota.





Nehurombo, ndi2024. Uye hurumende yega yega inoti mari yese ndeyayo — kukanganisa kukuru munhoroondo yedu.





Kana wakarova goridhe uchichera mukomboni yako, ndeyaani? Zvakadini musango?





Iwe unoona, Satoshi akadyiswa nekutonga uku kunodiwa nehurumende uye, akaona hupfumi hwedhijitari sehuremu hwekupikisa. Ivo "kumashure" mari yavo yefiat kunyanya nekuti ivo vanogadzira & kutevedzera mitemo. Inyika yavo, uye isu tinofanira kuzviona isu tine rombo rakanaka kuva mairi, vanofunga.





Asi kuburikidza nekuedza kwakashinga kunozivikanwa nhasi seBitcoin , nyika yedu inotsvedza kuburikidza nekubata kwavo.





Kubiridzira System, Pasi rose

Sezvaitarisirwa naSatoshi, kusagadzikana kuri / kwaive kusingadzivisiki sezvo kurerwa kunowedzera. BTC yakagadzirwa kuti ishande seimwe chitoro chekukosha kupfuura mutemo wepakati, asi icharamba isina kugadzikana kusvika kugamuchirwa kwepasirese kwasvika.





Iyi haisi hurukuro yekutanga pamusoro pemari yepasi rose. Mamiriro emari akachinjwa zvachose paBretton Woods Conference ye1944, iyo yakatsiva GBP neUSD semari yedu yekuchengetedza. (GBP yakanga yatsiva chinyararire yaIsaac Newton's local-turned-global gold standard through its colonial influence)





Ichi chaive chisarudzo chepasi rose chakaitwa nevamiriri venyika makumi mana neina (kunze kwe195) pamusangano uyu wakaitirwa muUSA. Takasvika sei pano?





John Maynard Keynes (English Academic Economist) anga achitsvaga mari yepasi rose kwemakore. Izwi rake rakazove rakakosha panguva yeWWII apo Europe yakaziva kuoma kwekutengeserana kwepasirese nemakoroni avo [aimbova] nedzimwe nyika kune zvakakosha & zvombo.





Sezvo America yakanga yabatsira muhondo uye yakanga yakura musimba repasi rose, Harry Dexter White (American Government Economist) akasundira chiyero chedhora neKeynes. Uye kamuri yakabvumirana, vachitenda kuti dhora raizogara rakasungirirwa kugoridhe.





Kutsvaga kutevedzana kwezviitiko zvakatisvitsa pano handicho chinangwa chechidimbu ichi, asi iyi yaive shinda yekupedzisira mukupinzwa kwedu. Uye muna 1971, Mutungamiriri weAmerica, Richard Nixon, akapwanya hurongwa hweBretton Woods nekukanzura hoko yeUSD kugoridhe pamadhora makumi matatu nemashanu paawandi imwe.





Iyo "Nixon shock" yakakwevera pasi rose. Zvinonzwika kujairika?





Nyika Inoda Imwe Stablecoin?

Mukugadzira kwaSatoshi, kushanduka kwechinguvana kwaive kutengeserana kwekugadzikana uye kuvimba kwenguva refu.





Web3 yakavakwa nekurongedza matekinoroji maviri: iyo blockchain uye cryptocurrency, imwe neimwe ichishandira imwe kuti ipe chengetedzo & decentralization vavaki vanovavarira kusvika nhasi.





Nekutsanangura mashandiro avo ese ari maviri, Satoshi akaita kuti vavhure-sosi, vachitarisira kuti vamwe vatakure tekinoroji kupfuura dhizaini yekutanga nekumira pamapfudzi ayo akaturikidzana.





Chipingamupinyi chikuru chekupinda kweBitcoin hakusi kuziva kana tekinoroji. Icho chivimbo chekuti kukosha kwandinochengeta se crypto haisi katsi yaSchrödinger. Fiat yakapa kuderera kushoma mupfungwa iyi, asi hapana pedyo ne zero pasina mhedzisiro yakaipa.





Uye nepo kune "yakagadzikana" - mari yakasungirirwa kune fiat currencies, ivo vanoburuka navo zvakare. Mari yekare yakanga isingabvi pazvishoma kana kuti kuvimba nehurumende. Kudai takanga tisina chokwadi chokuti zuva raizopenya mangwana, taisagona kurarama.





Nekunyatso kuuraya, yakagadzikana, yakasarudzika, isina-fiat-pegged cryptocurrency inogoneka.





Uye kana basa rayo rekutanga riri padhuze-zero kusagadzikana, chii chingaitika kupasi kana tikaivaka paBitcoin blockchain, ipo pano?





Seat belt, tiri kuchinja magiya.

Zvinodiwa Pakuvaka

Kutsanangura stablecoin yedu Kusarudza Blockchain yedu Injiniya yedu Smart Contract Kugadzira Equilibrium Deployment & Testing





Kutsanangura yedu Stablecoin

Metrics

Peg: Chii chakabatanidzwa?

Chii chakabatanidzwa? Hunhu hweAsset: Ndezvipi zvinhu zvedu zvakachengetwa?

Ndezvipi zvinhu zvedu zvakachengetwa? Asset Liquidity: Matura aya ndeapi mvura?

Matura aya ndeapi mvura? System Mamiriro: Ndeapi mamiriro anoita kuti izvi zvishande?

Ndeapi mamiriro anoita kuti izvi zvishande? Market Confidence: Sei vanhu vachifanira kuvimba nayo?





Peg: Commodity

Zviwanikwa ndizvo zvinhu zvakakosha zvikuru pasi rino. Mari iripo yekutengeserana zviwanikwa-nyika ine zviwanikwa inogona kugadzira zvisingaperi zvingave nezvipo zvayo zvepanyama.





Uye kana zviwanikwa zviri zvishoma, mari yako haina maturo. Empty shells, sezvakavimbiswa natenzi wako. Mari inongomiririra kukosha kwechisikigo uye nguva-yakasungwa yezviwanikwa. Kusungirira mari kumari chete ndicho chinhu chakapusa chandati ndambonzwa, asi isu tichadzokera kune izvi.





Nyika dzinopinda mudzimwe nyika kuti dzitore kana kubira pfuma yadzo: basa, ndarama, oiri, madhaimani, mafaro—zvipe zita. Hapana chinhu chakakosha chinorambidzwa kune vanhu vane simba-vakadhakwa, vakasimba chete ndivo vanogona kuchengetedza pfuma yavo.





Sezvo zviripachena kuti kukosha chaiko kuri muzviwanikwa, hatidi kurovera padhuze-zero volatility stablecoin kuUSD.





Mari iyi inofanirwa kunge ichitsigirwa nezvinhu.





Asset Hunhu: Zviri Nyore Verified

Chiyero chegoridhe chakakonzerwa naIsaac Newton saTenzi weMint. Basa rake raive rekuchengetedza mari mukutenderera pahuremu hwakataurwa & mhando.





Nokuita kuti mari yegoridhe ienzane—chinhu chikuru cheBritain, Newton akaunza hurongwa hwemodular kuupfumi hweBritain nokuda kwechimiro chegoridhe. Iri kwese kwese, inoparadzaniswa uye inogamuchirwa kunyangwe isina kunyorwa.





Mari yegoridhe yeBritain yakanga iri guinea: imwe neimwe iine (mumayuniti anhasi) magiramu 8,3 egoridhe 22-carat, yakaenzana ne1.05 pounds sterling.





Iyi pondo yeBritish yaive isinganzwisisike, yaingomiririra & kuenzanisa hunhu hwese hwakasiyana hwegoridhe hwavaitengesa. Funga nezvazvo seyuniti. Mauniti anotibatsira kushandura zvivakwa nekuratidzira hukama hwavo.





Saka kana ukaunza goridhe idzva mukutenderera, timu yaNewton yakaimisa. Vakaita zvimwe chetezvo kumari yegoridhe yokune dzimwe nyika neyekare yaitendererawo, kuti vanhu vokuBritain vavimbe nemari yacho—pasina kuvimbana mumwe nomumwe kana kuti hurumende.





Iyo GBP yakamisikidza kutengeserana munguva-chaiyo, nepo Newton akashanda kuenzanisa mari dzesimbi dziri kutenderera kurerutsa kutengeserana. Mari yekutenderera yakava huremu hwakafanana, kuchena & dhizaini, zvichideredza kudiwa kwekuongororwa.





Hunhu hwepamusoro-soro hwemhando ipi neipi yezvigadzirwa-yakavakirwa pamari ndiyo inosimbiswa zviri nyore.





Kukosha kwechigadzirwa chedu kunofanirwa kusimbiswa zviri nyore, paine mukana wakajeka wekuchinjana mune ramangwana. Ngozi shoma.





Asset Liquidity: Chiedza & Chinokosha

Izvo zviviri zvakakosha zvinhu zvinogadzira stablecoin iLiquidity & Collateral. Kana zvese zviripo zviri simba mukufamba, zvino:





Liquidity is kinetic energy : Chiyero chekukosha chiripo chekutengesa ipapo.

Collateral is potential energy : Chiyero chekukosha chiripo chekutengeserana mune ramangwana.





Takangokurukura hedu chibatiso. Asi kana ukapa mumwe munhu mari semuripo, unowana zviwanikwa—ukoshi chaihwo, uye vanobata mari chete. Iyi injodzi nekuti pane nguva dzose mukana wekurasikirwa nekukosha nekubata mari.





Kana iwe wakabata $ 1 kwemakore makumi maviri nemashanu, zvingangove zvisingazokuwanire zvinhu zvakafanana zvazvaimboita, semuenzaniso.





Nekuda kwenjodzi iyi yekurasikirwa nekukosha nekuchengetedza mari, mari inotsigirwa nechibatiso chinobatika (zviwanikwa) kupa vashandisi chivimbo chekuti Schrödinger haana kuvamisa. *kukosora muNixon*





Kutsinhana uku kunobata kukosha kwechibatiso ku A value yemari. Asi kana "chiyero chekukosha chiripo chekutengesa pakarepo" aka Liquidity inodonha, ndizvo zvichaita kukosha kwemari.





Asi kana mvura ikaramba yakakwira, vanhu vachange vakabatikana vachitsinhanisa zviwanikwa kuti vazvinetse nezvenjodzi, kunyangwe iripo nguva dzose.





Liquidity ndiko kuti zviri nyore sei kubvisa mari yako muhurongwa paunenge uchiida.





Tichifunga kuti pane zviwanikwa zvakakwana kutsigira mari yedu isinganzwisisike (kazhinji hapana), kureruka uku kunoenderana nekuti musika unoda sei kuchinjana newe kune izvo zviwanikwa.





Chaizvoizvo, chikamu chese chemari chaunacho chinomiririra zviwanikwa zvenyama.





stablecoin yedu inofanirwa kuve yakareruka & yakakosha: yakavakirwa pazvinhu zvisingagone kuitwa nevanhu, uye kuve nyore kubata.





System Conditions

Mushure me akati wandei rug-kudhonza uye devaluation yeakasiyana cryptocurrencies, inotevera nhanho yewebhu3 yakajeka.





Tinoda kuti mari yedu izadze iyi vacuum zvinobudirira. Kuti ive yakagadzikana, yakasarudzika, isiri-fiat-pegged cryptocurrency, takatarisa kukundikana kwedu kwemari kwakapfuura uye kubudirira.





Tinoziva kuti inofanirwa kusungirirwa kune chinhu chakakosha, chakareruka, uye chiri nyore kuona. Unogona kufunga chero mazano here?





Nekuda kwechidimbu ichi, ini ndichaunza isinganzwisisike muenzaniso kuti irambe yakamira zvirinani. Nyukireya warheads ichava Commodity yedu. Haha, gara neni.





Rekodhi kubva kutanga kwegore rino ingangoita 12,121 mayunitsi aripo. Havana kumbotiudza nhamba chaiyo. Kondirakiti yedu yakangwara ichave yakavakirwa pamamiriro ekuti nhamba yewarheads yakaiswa inogara iri = 0.





Hatidi kuti dzishandiswe kupi zvako. Essential .





Kunyange uri mukana wekuratidzira kwe blockchain tekinoroji kuchengetedza "runyararo rwepasirese", mukana wehurumende dzese kubvuma kugovera iyo chaiyo-nguva data ishoma. Vanoda mukana wekushamisika. Kwete Chiedza .





Kune yedu kodhi, isu tinofanira kungofungidzira kuti yaive yakareruka uye isu taive neiyo data yakadhindwa pane blockchain?





Isu tobva taisa chirevo muchibvumirano chedu chakangwara nekuti chiitiko chepasirese chinobata isu zvakananga.





Market Confidence

Kuvimba kwemusika mumari iyi kwaizove kwakaderera nekuti kubatanidzwa kwehurumende hakugoneke, saka isu hatigone kuyedza blockchain. Uye kana iyo data yaivepo, waizonyatsoda kuziva kana yakananga nzira yako?





Saka ngatiedze zvakare.





Panguva ino, isu tichatarisa kukonzeresa kontrakiti yedu yakangwara kana paine kuyedza kuburitsa nyukireya panzvimbo yekuparadzwa kwedu kwava pedyo.





Kubatanidza satellite imaging nebasa remasangano anoteedzera zvombo zvenyukireya & kuburitsa data ravo, tinogona kugadzira data rakazara rekushanda naro. Isu tinoshandura iyi data kuita imwechete kana maviri akareruka, anobatsira metrics kudyisa blockchain yedu, kuwana kuwanikwa kweveruzhinji pasina kukanganisa chengetedzo.





Kutanga, isu tichaenda nhanho mberi uye tobatanidza iyo satellite & yakavhurika-sosi data nechaiyo-nyika zviitiko tichishandisa AI kugadzira yedu yekutanga metric: iyo Kutya Index.





Chingave chikamu chechibvumirano chakangwara asi chisiri chinhu chinokonzeresa mukuverenga mamiriro makuru - kuedza kuburitsa nyukireya. Yaizoshanda sekutarisa kurova kwevatungamiriri, asi zvakanyanya kukosha, yaizopa vanhu chimwe chinhu chekugarira.





Izvi zvakakosha pakudzivirira mari yesimbi kuti isaite manyemwe nekuda kwekuvhunduka. Panzvimbo yekuti utiudze kuti tidzikame, isu tinoyera kutya kwedu.





Kutya kunotapukira, saka tichazvigadzika. Asi indekisi iyi haina kukwana pachayo.





Padivi payo, pachava neCalm Index, metric yakavakirwa pasatellite imaging & data yemunda chete kutaura, isu hatina kunyora chero kuedza tichishandisa edu akanakisa masosi. Sezvineiwo, iyi Calm Index icharamba yakamira kana pasina kuyedza kumisikidza kana kuvhura imwe, kuchengetedza mari yakatsiga kana zvakanyanya kuipa kuitika kune fiat panguva yehondo.





Kukosha kwemari yedu kucharamba kwakamira kunhamba yehondo dzasara vs nhamba yehondo dzakadzingwa. Kwete kuedza.





Izvi zvinoreva kuti tinofanira kudzipisa dzese kuti coin riite kushanduka.





Zvino, ngatione yedu blockchain.





Kusarudza Blockchain yedu

Pandakatanga kushanda pane izvi, ndakabvunza shamwari dzangu dzose dzewebhu3 nerd kana vaigona kuvaka stablecoin paBTC blockchain vachifunga kuti vane mbambo yakavimbika. Kubvumirana?





Zvinogoneka asi zvakaoma.





Zvinoita sekuti Rootstock haisati yave yakakurumbira sezvainofanirwa kunge iri. Kunyangwe tekinoroji yewebhu3 ichishanduka kupfuura chiono chaSatoshi, buck ichiri kumira pamari yakagadzirwa nemabits, iyo Bitcoin.





Chimwe nechimwe chikamu chitsva chewebhu3 chinotidzosera kubhodhi rekudhirowa. Yayo blockchain inzvimbo isina kushandiswa uye Rootstock ndiyo taproot. Sei uchigadzira stablecoin pane chero imwe ketani?





Kuchengeta chinyorwa ichi chipfupi, ndakatsanangura yedu stablecoin chirongwa kuPerplexity AI. Ipapo ndakakumbira ma metrics emhando yepamusoro blockchain uye metrics iyo purojekiti inoda.





Iyo yakakwira yakakwira kune imwe neimwe yeiyi, iyo iwe yaunogona kubaya muAI yako kuti uzviratidze iwe pachako:





Chengetedzo: Zvinotipa rugare rwepfungwa here?

Zvinotipa rugare rwepfungwa here? Scalability: Inoita nyore & nekukurumidza kubata mavhoriyamu akakwira ekutengeserana?

Inoita nyore & nekukurumidza kubata mavhoriyamu akakwira ekutengeserana? Mutengo-Kushanda: Inotichengetedza mari yegesi here?

Inotichengetedza mari yegesi here? Kudyidzana: Inoenderana here nemamwe blockchains, dApps & DeFi apps + masevhisi?





Ndakabva ndachikumbira kuti chindiudze kana Rootstock aigona kuita basa racho. Mhinduro pfupi ndihongu. Iyo inobatsira kwazvo Bitcoin sidechain, kusanganisira mukana wesarudzo dzemari kubva kuDeFi apps kana tichigadzira zvivakwa zvedu.









Injiniya yedu Smart Contract

Minting Conditions

Peg Mechanism

Chekutanga Supply

Mari yeGasi









Zita remari : KOINONIA

Ticker: KONKONB-LO

Blockchain: Rootstock/Bitcoin

Minting Conditions: Zvisina muganho, kana kwemazuva 365 apfuura, huwandu hwenyukireya warhead fire ATEMPTS zuva nezuva / nhamba yehondo FIRED zuva nezuva> 0.

Peg Mechanism: Conditional value; nhamba yezvombo zvenyukireya ZVINOPIrwa zuva nezuva = 0.

Kutanga Kupihwa: Nhamba yehondo x 10 ^ (Nguva ye1st chibvumirano chezvombo zvenyukireya mumakore) = 12,121 x 10^25

Mari yeGasi: Ngativake kodhi.





Ndakainyora muSolidity, kusanganisira imwe yeshoko redu rekufungidzira. Tevere, tinoiunganidza mubytecode tichishandisa Hardhat.





Heano mapurogiramu edu:





// SPDX-License-Identifier: GPL-3.0 pragma solidity >=0.8.0 <0.9.0; interface IOracle { function getAttemptedFires() external view returns (uint256); function getActualFires() external view returns (uint256); } contract KOINONIA { string public name = "KOINONIA"; string public symbol = "KONKONB-LO"; uint8 public decimals = 25; // Set to 25 decimals uint256 public totalSupply; address public owner; uint256 public yearlyCap; // Maximum tokens that can be minted in a year uint256 public mintedThisYear; // Tokens minted in the current year uint256 public currentYear; // Current year as a timestamp IOracle public oracle; // Reference to the oracle contract mapping(address => uint256) public balances; event Minted(address indexed to, uint256 amount); constructor(uint256 _yearlyCap, address _oracleAddress) { owner = msg.sender; yearlyCap = _yearlyCap * 10 ** uint256(decimals); // Set yearly cap currentYear = block.timestamp / 365 days; // Initialize current year oracle = IOracle(_oracleAddress); // Set the oracle address totalSupply = 12_121 * (10 ** 25); // Initial supply based on nuclear warheads balances[owner] = totalSupply; // Assign initial supply to owner } // Function to mint new tokens function mint(uint256 amount) external { // Check if we need to reset for a new year uint256 newYear = block.timestamp / 365 days; if (newYear > currentYear) { currentYear = newYear; // Update to new year mintedThisYear = 0; // Reset minted count for the new year } // Get data from oracle uint256 attemptedFires = oracle.getAttemptedFires(); uint256 actualFires = oracle.getActualFires(); require(attemptedFires > actualFires, "Condition not met: More actual fires than attempts"); // Calculate allowed minting based on attempted vs actual fires uint256 allowedMinting = (attemptedFires - actualFires) * 10 ** uint256(decimals); // Example calculation require(mintedThisYear + amount <= allowedMinting, "Yearly cap exceeded"); totalSupply += amount * 10 ** uint256(decimals); // Increment total supply balances[owner] += amount * 10 ** uint256(decimals); // Increment owner's balance mintedThisYear += amount * 10 ** uint256(decimals); // Increment the minted count emit Minted(owner, amount * 10 ** uint256(decimals)); // Emit event for minting } // Function to check balance of an address function balanceOf(address account) external view returns (uint256) { return balances[account]; } }





Uye yeOracle, iyo ichawana data kubva kune mamwe masosi seyedu Kutya & Kudzikama Indexes.





// SPDX-License-Identifier: GPL-3.0 pragma solidity >=0.8.0 <0.9.0; contract Oracle { uint256 private attemptedFires; uint256 private actualFires; function updateFires(uint256 _attemptedFires, uint256 _actualFires) external { // Only allow authorized users to update these values (implement access control) attemptedFires = _attemptedFires; actualFires = _actualFires; } function getAttemptedFires() external view returns (uint256) { return attemptedFires; } function getActualFires() external view returns (uint256) { return actualFires; } }





Gasi Fees Estimation

Deployment Cost : Inofungidzirwa kusvika ku200,000 - 300,000 magasi units .

Tichifunga mutengo wegasi we30 gwei , izvi zvingaita mari inosvika:

250,000 gasi × 30 gwei ≈ $15 USD

Mint Function Call Cost : Kufona kwega kwega kunogona kuita 50,000 - 100,000 magasi units , zvichitungamira kumutengo we:

75,000 gasi × 30 gwei ≈$ 4.50 USD





Ini handikwanise kunyora kodhi asi neAI izvi zvaigoneka. Ndakadyisa Perplexity iyi data mukuyerera uye ndikakumbira kukwidziridzwa kwemutengo & fungidziro.









Kugadzira Equilibrium

Future Updates

Commodity Value

Market Sentiment, Manipulation & Regulations

Zviwanikwa pamusoro pezvese: Dzvinyiriro paUSA kuti igare yakakodzera.

Condition Backing: Commodity mutengo, Capped inishuwarenzi pawallet ine zvimwe zvekuwedzera mari, X% kukiya, Kugadzikana tenure garandi (isina muganho minting)





Future Updates

Kuti tibvumire zvigadziriso zvenguva yemberi, isu taizowedzera kontrakiti yemumiriri sezvizvi:





// SPDX-License-Identifier: GPL-3.0 pragma solidity >=0.8.0 <0.9.0; contract Proxy { address public implementation; address public owner; constructor(address _implementation) { implementation = _implementation; owner = msg.sender; // Set the deployer as the owner } function upgrade(address newImplementation) external { require(msg.sender == owner, "Not authorized"); implementation = newImplementation; } fallback() external payable { (bool success, ) = implementation.delegatecall(msg.data); require(success, "Delegatecall failed"); } }





Kuti ive nechokwadi chekuti kontrakiti inoshanda nemumiriri, tichaita zvishoma mod:





// SPDX-License-Identifier: GPL-3.0 pragma solidity >=0.8.0 <0.9.0; interface IOracle { function getAttemptedFires() external view returns (uint256); function getActualFires() external view returns (uint256); } contract KOINONIA { string public name = "KOINONIA"; string public symbol = "KONKONB-LO"; uint8 public decimals = 25; // Set to 25 decimals uint256 public totalSupply; address public owner; uint256 public yearlyCap; // Maximum tokens that can be minted in a year uint256 public mintedThisYear; // Tokens minted in the current year uint256 public currentYear; // Current year as a timestamp IOracle public oracle; // Reference to the oracle contract mapping(address => uint256) public balances; event Minted(address indexed to, uint256 amount); constructor(uint256 _yearlyCap, address _oracleAddress) { owner = msg.sender; yearlyCap = _yearlyCap * 10 ** uint256(decimals); // Set yearly cap currentYear = block.timestamp / 365 days; // Initialize current year oracle = IOracle(_oracleAddress); // Set the oracle address totalSupply = 12_121 * (10 ** 25); // Initial supply based on nuclear warheads balances[owner] = totalSupply; // Assign initial supply to owner } // Function to mint new tokens function mint(uint256 amount) external { // Check if we need to reset for a new year uint256 newYear = block.timestamp / 365 days; if (newYear > currentYear) { currentYear = newYear; // Update to new year mintedThisYear = 0; // Reset minted count for the new year } // Get data from oracle uint256 attemptedFires = oracle.getAttemptedFires(); uint256 actualFires = oracle.getActualFires(); require(attemptedFires > actualFires, "Condition not met: More actual fires than attempts"); // Calculate allowed minting based on attempted vs actual fires uint256 allowedMinting = (attemptedFires - actualFires) * 10 ** uint256(decimals); // Example calculation require(mintedThisYear + amount <= allowedMinting, "Yearly cap exceeded"); totalSupply += amount * 10 ** uint256(decimals); // Increment total supply balances[owner] += amount * 10 ** uint256(decimals); // Increment owner's balance mintedThisYear += amount * 10 ** uint256(decimals); // Increment the minted count emit Minted(owner, amount * 10 ** uint256(decimals)); // Emit event for minting } // Function to check balance of an address function balanceOf(address account) external view returns (uint256) { return balances[account]; } }





Kuburikidza neiyi chibvumirano cheproxy, tinogona kugadzirisa zvinhu. Nhamba yezvombo zvenyukireya ingangowedzera nekufamba kwenguva. Tinogona kuvawedzera mayunitsi matsva, uye kuita mamwe magadzirirwo anodiwa pasina kukanganisa masisitimu edu kana kukonzera kusagadzikana.





Commodity Value

Mamiriro eHunhu hwedu hweAsset yaive yekuti zvaizova nyore kuongorora. Kune Asset Liquidity, yaive yekuti yaizovakirwa pazvinhu zvisingagone kuitwa nevanhu, uye kuve nyore kubata.





Sezvo basa rakadaro richiwanzovharirwa, tinotanga kubatsirwa nokuwedzera kubatanidzwa kwedu zvishoma mukupona kwemhuri yedu. Kana tikagamuchirwa, tinosunga zvese zvedu pamwe chete kuti tigadzire raft inoramba yakanyungudika, uye gumbo rechitatu iro kunyange fiat inogona kutsamira pairi.





Zvombo zvenyukireya zvinodhura zvikuru. Uye kana dzikasashandiswa kurwa, dzinogona kushandiswazve kuti dzishandire zvidyarwa nemapurojekiti enyukireya. Ngozi yekurasikirwa kwechibatiso yakaderera. Panzvimbo pekumiririra marwadzo chete, aya maminerari epasi anokosha atichagara tichida, sezvakaita hunhu hwedu.





Kunyanya kutarisisa kwakanangidzirwa kuzvombo zvenyukireya munzvimbo yazvinogona nekuzvishandura kuita cryptocurrency collateral, zvinonyanya kuoma kuzvitumira. Kukosha kwavo kuchawedzerawo kupfuura simba ravo rinoparadza.





Apa ndipo panopenya web3 zvakanyanya, ichitipa maturusi ekushandura masimba epasirese renyika mukuziva kwedu.





Zvichida kuchinja kwakadaro kuchaderedza kudiwa kwekumira kwenyukireya kwatinoshandisa kuchengetedza runyararo. Matambudziko ekuzadzisa izvi akakura, asi murume akachenjera akamboti,





“Pane chido chikuru, kuoma hakugoni kuva kukuru”





Rangarira kuti nyaya iyi ingori muenzaniso wekutungamira kunzwisisa kwako kwezvinotora kwatiri kuti tiwane stablecoin iyi, nemhedzisiro yayo.





Nekuti kukosha kwayo kwakavakirwa pamamiriro ezvinhu, hazvaizoenderana nedhora reUS, iro kukosha kwaro kunobva mukuvimba nehurumende.





Haikwanise kushanda mububble asi iripo muchiyero chayo ichidyidzana nemari yega yega.





Saka 1 Koinonia = 1 simba renyukireya,

iyo inogona kubatanidzwa ne[Huwandu] simba rinobuda kubva ku[Radioactive Material] sosi ye[Huwandu] hwemamiriro ekutakura.





Mutengo wemunharaunda wesimba unogona kushandiswa se Bureau de change , kwaunochengeta imwe yemari yako sesimba nenzira yeKONKONB-LO. Zvakakodzera, hongu?





Market Sentiment, Manipulation & Regulations

Kuvapo kwemuenzaniso wedu we "near-zero" stablecoin kunogona kuvhundutsa pakutanga sekutyisidzira kuripo kune chero anarchist, cybercriminal kana hurumende, asi isu tinosuma hurukuro yesimba kuti vadzikame.





Vamwe vangashinga kuendesa mawarheads kuchinja mari. Pashure pezvose, vanogona kuvavarira nzvimbo isingagari munhu, vangafunga kudaro.





Asi isu tinogona kukurumidza kuona kwainobva ne tech yedu uye kutanga kutora zvirango zvehupfumi kune avo vane mhosva. Nekuti kukosha kwayo kunobva pane zviri kuitika nhasi, mari yedu inogona kudzoka pakugadzikana nekukurumidza sezuva rinotevera, kana ikazununguka.





Pachave zvakare nemasafefa ekutadza kuona kuti vanhu vanogona kuwana imwe mari kunze, asi kwete yese. Nzira chete yekuita kuti mari yedu irambe ichidzikama ndeyekuramba tichipfura zvombo zvenyukireya mazuva ese, uye haisi pfuti.





Kuti mari yekufungidzira iyi ibudirire, tinofanira kuramba tichitaura nezvayo, tichibaya maburi mairi, tichiikura uye tichivaka chivimbo chedu mairi.





Tinoda kutarisira mamwe manzwiro asina kunaka pamberi uye nekushandura maonero evanhu nekuita basa rakanaka.









Asi pasina tsigiro yepasi rose, haikwanise kusvika pakukwanisa kwayo kuzere. Ndichapedza izvi—asi kutanga; isu tinoedza sei kodhi yedu munzvimbo inodzorwa?









Kutumira & Kuedza paRootstock

Isu tinogadzira kontrakiti yedu kuti titange kuyedzwa.





Izvi zvinoreva kuitumira kunze sefolda ine Solidity source code (.sol faira) uye yakaunganidzwa kodhi JSON mafaera ebytecode yako (iyo binary vhezheni), ABI (Application Binary Interface) & imwe metadata.





Tevere, kuendesa uchishandisa maturusi ekuisa seRootstock CLI, Hardhat, JavaScript maraibhurari (seWeb3.js), kana wallets seMetaMask. Kana tikangobatanidza chishandiso kune folda, tinogona kugadzira & kutepfenyura kutengeserana kwedu pa blockchain.





Tine fungidziro yemubhadharo wegesi, uye chishandiso chega chega chinoshandiswa (pamusoro) chinouya nemirairo yekutanga kutengeserana. Kana zvangopera, tichagamuchira kero yedu yekondirakiti, rarama paRootstock TestNET Explorer.





Chese chekutengeserana chinotumirwa kukero iyi chinotakura pakiti yedata inotakura mirairo yedu kuRootstock sidechain. Nayo, tinowana zvese zvakanaka zveBitcoin blockchain + advanced smart zvibvumirano seizvi.





Iyi ndiyo nzvimbo yedu yekutamba, uye nekufamba kwenguva tinoona kana chirongwa chedu chichishanda tisati taenda kune mainnet.





Rootstock yakapa maDocs raibhurari & Developer makosi kuti abatsirwe.





Hazvina kushata, hee? Ngatitaure nezve Quency-Quences.









Mhedzisiro yeA Near-Zero Volatility Stablecoin

Kuzvitonga Kuri Nyore

Iyi mhando yestablecoin ine simba inogona kupedzisira yatsiva hurumende zvachose kana mapurojekiti akakwana akagadzirwa kuti awane mari yemhinduro dzenharaunda dzinobatanidzwa pane kutaura, mhinduro yemasvomhu seSatoshi yakagadzirwa muBitcoin. Asi batai, tinoda Math.





Mari yedu inodzivirirwa newebhu yaSatoshi yekuoma kwayo + kukosha kwedambudziko rainogadzirisa kunharaunda yepasirese.





Nepo rudzi urwu rwesimba runodhura kuzvimiririra kubva kuhurumende dzemuno uye neimwe nzira, inobhadhara nekugadzikana kuchengetedza fiat yavo-kana vakachenjera zvakakwana kuti vaone mabhenefiti. Masangano anotambira tekinoroji anotonga zviri nani.





Zvakangofanana neGBP yekupa hofisi yekushanda senzvimbo yepasi rose yemari kuBritain mushure mekunge yapedza mari yayo muHondo ye "Nyika". Zvakawanda seHondo yeKumaodzanyemba mukandibvunza. Hapana akabvunza maonero edu pazviri, panzvimbo pezvo akanyora basa redu NEhupfumi.





Mushure memauto ehondo akawanda, Roma yakadzidza kuramba ichitengeserana neAfrica zvisinei.





More Dynamic Equilibrium

Wakambozvibvunza here kuti nei Nixon aizouraya mbambo?





US yaida kuwedzera simba rayo. Unoziva here kuti nyika iripi nhasi nekuda kwekutyaira uku?





Iye zvino ani nani ari muhutungamiri uhwu ndiye ane mutoro wega wemamiriro ehupfumi hwenyika.





"Bet on us", Nixon akadaro.

Uye kuburikidza nechinzvimbo chavo, America yakashanda nesimba kuchengetedza zviwanikwa zvedzimwe hurumende.





Neimwe nzira, kuda nyika. Mune imwewo, hondo ndeyokuda nyika;

vachati vari kurwira kuchengetedza nyika yavo (rusununguko), kunyangwe nekutora pfuma yevamwe.





Iwe kuva nemari yakasimba kudarika yavo zvinoreva kuti vanokuda zvakanyanya, saka vanopa zvikonzero zvezviito zvavo kuti varambe vakasimba.





Kurega rimwe resimba iri kune stablecoin yakadaro kwaizoita kuti mabasa avo (kupamba uye / kana kurima) ave nyore, nepo nyika dzeAfrica dzine simba dzakapfuma dzichiwana imwe misika yekuratidza simba radzo, zvichiita kuti zvigadzirise kusati kwamboitika mukufamba kwemari yavo.





Vaizoda kuisa mari mu stablecoin yakasungirirwa kune isina kusimba mari munzvimbo yavo?





Kuti uchengetedze mari yako, ivo vanokuudza kuti, "ita zvibvumirano zviri nani nesu uye tengeserana zvakanyanya mukati mehurongwa hwako." Kwatiri netsitsi dzehondo dzavo, zvibvumirano izvi zvakatikanganisa kuburikidza nekunyengera kwavo uye kupinda mukati.





Kuvimba kwedu nedhora rekuAmerica hakusi kuwana. Tinorasikirwa nezvinhu zvinokosha kune maitiro avo ehupfumi kune simba rinoshungurudza. Munharaunda yedu, China iri kurongedza lithium yedu panguva ino.





Oiri & lithium zviwanikwa zvidiki mune zvese zvingangoita zvesimba. Unosungirei pfundo kamwe chete kana rakasimba kaviri?





Kurarama kupanduka. Zuva nezuva, tinorarama mukupandukira rufu. Wana gutsikano mukumukira kwako.





Kufanana neavo vanoisa hupenyu hwavo pangozi nekuda kwekukudzwa, pane zvakawanda zvaunokwanisa kuita kana ukabvuma imwe njodzi.





Unozviona wakabata mari yakadai?