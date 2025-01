Близу нуле: Кориштење подлоге за изградњу стабилног новца Сатосхи Вантед

1305. је, а ви сте живи у изузетном и лепом граду на обали западне Африке; много пре него што су тоне странаца и зауљеног отпада почеле да плутају на обалу. У руке вам је испуштена велика торба каурија вашег старог мајстора код кога сте годинама тренирали — поклон — да бисте олакшали пут да сами стојите.





„То су само празне шкољке“, каже ти он на твом распеваном матерњем језику. "Али ви одлучујете о тежини коју свако носи, сви ми то радимо." Ах, сањиво.





Нажалост, то је 2024. И свака влада каже да је сав новац њихов — највећа грешка у нашој историји.





Ако сте пронашли злато док сте копали у свом имању, ко га поседује? А у шуми?





Видите, Сатоши се заситио ове контроле коју владе захтевају и видео је дигиталну економију као тежину за њену противтежу. Они „подржавају“ своје фиат валуте углавном зато што доносе и спроводе правила. То је њихов свет, а ми треба да сматрамо да смо срећни што смо у њему, мисле они.





Али кроз храбар покушај који је данас познат као Битцоин , наш свет им се измиче.





Варање система, глобално

Као што је Сатосхи очекивао, волатилност је/била неизбежна како усвајање расте. БТЦ је створен да служи као алтернативно складиште вредности изван централизоване регулативе, али ће остати нестабилан док се не постигне глобално усвајање.





Ово није први разговор о глобалној валути. Судбина новца је заувек промењена на конференцији у Бретон Вудсу 1944, која је заменила ГБП са УСД као нашу монетарну резерву. (ГБП је нечујно заменио златни стандард Исака Њутна који је постао локални глобални златни стандард кроз свој колонијални утицај)





Ово је глобална одлука коју су донели представници 44 (од 195) земаља на овој конференцији одржаној у САД. Како смо доспели овде?





Џон Мејнард Кејнс (енглески академски економиста) годинама се залагао за глобалну валуту. Његов глас је коначно био релевантан током Другог светског рата када је Европа схватила потешкоће глобалне трговине са својим [бившим] колонијама и другим земљама за основне ствари и оружје.





Пошто је Америка била кључна у рату и порасла у глобалном утицају, Хари Декстер Вајт (економиста америчке владе) се залагао за стандард долара са Кејнсом. И соба се сложила, верујући да ће долар остати везан за злато.





Праћење редоследа догађаја који су нас довели до ове тачке није сврха овог дела, али ово је била последња нит у нашој запетљаности. А 1971. године, амерички председник Ричард Никсон срушио је Бретонвудски систем поништивши везу долара за злато на 35 долара по унци.





Тепих „Никонов шок“ повукао је цео свет. Звучи познато?





Да ли свету треба још један Стаблецоин?

У Сатошијевом дизајну, привремена волатилност је била компромис за дугорочну стабилност и поверење.





Веб3 је направљен слагањем две технологије: блок ланца и криптовалуте, од којих свака служи другој како би се обезбедила безбедност и децентрализација којој до данас теже градитељи.





Објашњавајући како обоје функционишу, Сатосхи их је учинио отвореним кодом, очекујући да ће други пренети технологију даље од првобитног дизајна стојећи на њеним наслаганим раменима.





Највећа препрека уласку за Битцоин није нужно свест или технологија. То је уверење да вредност коју чувам као крипто није Шредингерова мачка. Фијат је обезбедио мању волатилност у овом смислу, али ниједну близу нуле без негативних последица.





И док постоје „стабилни“ новчићи везани за фиат валуте, они такође нестају са њима. Стари новац није био заснован на апстракцијама или слабом поверењу у владу. Да нисмо сигурни да ће сунце засијати сутра, не бисмо могли да живимо.





Уз пажљиво извршење, могућа је стабилна, децентрализована криптовалута која није везана за фиат.





А ако је његова примарна функција волатилност скоро нула, шта би се десило са светом ако бисмо га изградили на Битцоин блок ланцу, управо овде?





Сигурносни појас, мењамо брзине.

Грађевински захтеви

Дефинисање нашег стабилног новца Одабир нашег Блоцкцхаина Инжењеринг нашег паметног уговора Дизајнирање за равнотежу Примена и тестирање





Дефинисање нашег Стаблецоин-а

метрике

Пег: За шта је везано?

За шта је везано? Квалитет имовине: Која су наша резервна средства?

Која су наша резервна средства? Ликвидност средстава: Колико су ликвидне ове резерве?

Колико су ликвидне ове резерве? Системски услови: Који услови чине да ово функционише?

Који услови чине да ово функционише? Тржишно поверење: Зашто би му људи веровали?





Пег: роба

Ресурси су највредније ствари на овој планети. Новац постоји да би трговао ресурсима — земља богата ресурсима може створити бесконачне могућности својим природним даровима.





А када су ресурси оскудни, ваш новац је безвредан. Празне шкољке, баш као што је ваш господар обећао. Новац је само приказ инхерентне и временски ограничене вредности ресурса. Везивање новца само за новац је најглупља ствар коју сам икада чуо, али вратићемо се на ово.





Земље се инфилтрирају у друге земље да би заплениле или превариле њихове ресурсе: радну снагу, злато, нафту, дијаманте, задовољство - назовите то. Људима пијаним властима ништа од вредности није забрањено, само јаки могу заштитити своје благо.





Пошто је јасно да је стварна вредност у ресурсима, не усуђујемо се да вежемо нашу стабилну цоин скоро нулту волатилност за УСД.





Овај новчић мора бити покривен робом.





Квалитет имовине: Лако се проверава

Златни стандард покренуо је Исак Њутн као господар ковнице новца. Његов посао је био да држи кованице у оптицају у одређеној тежини и квалитету.





Стандардизацијом златника — британске суверене робе, Њутн је донео модуларни систем у британску економију због природе злата. Свуда је, дељиво и прихватљиво чак и ако није исковано.





Британски стандардни златник била је гвинеја: свака је садржавала (у данашњим јединицама) 8,3 грама 22-каратног злата, што је еквивалентно 1,05 фунти стерлинга.





Ова британска фунта је била апстрактна, само је представљала и квантификовала све различите квалитете злата којима су трговали. Замислите то као јединицу. Јединице нам помажу да претворимо својства тако што истичу њихове односе.





Дакле, ако сте довели ново злато у оптицај, Њутнов тим га је стандардизовао. Исто су урадили и са страним и старим златницима у оптицају, тако да су Британци могли да верују новцу - без да верују једни другима или влади.





ГБП је стандардизовао трансакције у реалном времену, док је Њутн радио на стандардизацији кованица у оптицају како би олакшао трговину. Кованице у оптицају постале су исте тежине, чистоће и дизајна, смањујући потребу за верификацијом.





Највиши квалитет средстава од било ког монетарног стандарда заснованог на роби је онај који се лако проверава.





Вредност наше робе мора се лако проверити, са јасним потенцијалом за будућу размену. Низак ризик.





Ликвидност средстава: лака и неопходна

Два кључна фактора која чине стабилни коин су ликвидност и колатерал. Ако је све што постоји енергија у кретању, онда:





Ликвидност је кинетичка енергија : мера вредности доступна за тренутну трговину.

Колатерал је потенцијална енергија : мера расположиве вредности за будућу трговину.





Управо смо разговарали о колатералу. Али када некоме дате новац као плаћање, добијате ресурсе—праву вредност, а они држе само новац. Ово је ризик јер увек постоји потенцијал да се изгуби вредност задржавањем новца.





Ако сте држали 1 долар 25 година, највероватније вам неће донети исте ствари које сте могли раније, на пример.





Због овог ризика од губитка вредности уштедом новца, валуте су подржане опипљивим колатералом (ресурсима) како би се корисницима дало поверење да их Шредингер није поставио. *кашље у Никсону*





Ова размена везује вредност колатерала за А вредност валуте. Али ако „мера вредности доступна за тренутну трговину“ ака Ликвидност опадне, падне и вредност новчића.





Али ако ликвидност остане висока, људи ће бити превише заузети разменом ресурса да би бринули о ризику, иако је он увек ту.





Ликвидност је колико је лако извући новац из система када вам је потребан.





Под претпоставком да има довољно ресурса за резервну копију нашег апстрактног новца (обично их нема), ова лакоћа зависи од тога колико је тржиште спремно да се замени са вама за те ресурсе.





У основи, свака јединица валуте коју имате представља физичке ресурсе.





Наш стабилцоин мора бити лаган и неопходан: изграђен на робама без којих људи не могу, и њиме се лако управљати.





Системски услови

Након неколико повлачења тепиха и девалвације разних криптовалута, следећа фаза веб3 је прилично јасна.





Желимо да наш новчић успешно попуни овај вакуум. Да би то била стабилна, децентрализована криптовалута која није везана за фиат, погледали смо наше прошле монетарне неуспехе и успехе.





Знамо да мора да буде везан за робу која је неопходна, лагана и лако се провери. Можете ли се сетити неке идеје?





За добробит овог дела, навешћу бизаран пример да би се боље задржао. Нуклеарне бојеве главе ће бити наша роба . Хаха, остани са мном.





Рекорд са почетка ове године је око 12.121 постојећа јединица. Никада нам не кажу прави број. Наш паметни уговор ће се заснивати на услову да је број распоређених бојевих глава увек = 0.





Не желимо да се поново нигде користе. Ессентиал .





Иако је то прилика за демонстрацију блоцкцхаин технологије за одржавање „светског мира“, вероватноћа да ће све владе пристати да деле податке у реалном времену је мала. Желе предност изненађења. Нот Лигхт .





За наш код, треба ли само претпоставити да је био лаган и да смо те податке објавили на блокчејну?





Затим бисмо укључили пророчиште у наш паметни уговор јер је то сценарио из стварног света који директно утиче на нас.





Тржишно поверење

Тржишно поверење у овај новчић би било ниско јер је учешће владе мало вероватно, тако да не можемо да тестирамо блоцкцхаин. А да су подаци доступни, да ли бисте заиста желели да знате да ли су вам кренули?





Па хајде да покушамо поново.





Овог пута ћемо се фокусирати на покретање нашег паметног уговора када дође до покушаја нуклеарног лансирања уместо наше непосредне пропасти.





Комбинујући сателитске снимке и рад организација које прате нуклеарно оружје и објављују своје податке, можемо створити свеобухватне податке за рад. Претворићемо ове податке у једну или две једноставне, корисне метрике за храњење нашег блоцкцхаина, постижући јавну доступност без угрожавања безбедности.





Прво, идемо корак даље и комбинујемо сателитске и податке отвореног кода са догађајима у стварном свету користећи вештачку интелигенцију да бисмо креирали нашу прву метрику: Индекс страха.





То би био део паметног уговора, али не и последични фактор у израчунавању главног услова — покушај нуклеарног лансирања. То би служило као провера пулса за вође, али што је још важније, дало би људима нешто да гризу.





Ово је важно за спречавање да новчић постане несталан због панике. Уместо да нам кажемо да се смиримо, ми ћемо квантификовати наше страхове.





Страх је заразан, па ћемо га ставити у карантин. Али овај индекс није довољан сам по себи.





Поред њега, биће Цалм Индек, метрика заснована само на сателитским снимцима и подацима са терена да кажемо да нисмо забележили ниједан покушај користећи наше најбоље изворе. У идеалном случају, овај индекс смирености ће остати стагнирајући ако не буде покушаја да се активира или покрене, одржавајући новчић стабилним када се током ратова догоди много горе.





Вредност нашег новчића ће остати фиксна у односу на број преосталих бојевих глава у односу на број испаљених бојевих глава. Не покушаји.





То значи да бисмо морали све да их отпустимо да би новчић био несталан.





Сада, да видимо наш блоцкцхаин.





Одабир нашег Блоцкцхаина

Када сам почео да радим на овоме, питао сам све своје пријатеље веб3 штребере да ли могу да направе стабилцоин на БТЦ блок ланцу под претпоставком да имају поуздану везу. Консензус?





Могуће је али тешко.





Чини се да Роотстоцк још није постао толико популаран колико би требао бити. Иако веб3 технологија еволуира изван Сатошијеве визије, новац се и даље зауставља на новчићу направљеном од битова, биткоину.





Свака нова фаза веб3 враћа нас на таблу за цртање. Његов блоцкцхаин је неискоришћен ресурс, а Роотстоцк је главни корен. Зашто правити стабилцоин на било ком другом ланцу?





Да би овај чланак био кратак, описао сам наш стабилцоин пројекат Перплекити АИ. Затим сам затражио метрику за висококвалитетни блок ланац и метрику која је потребна пројекту.





Добио је висок резултат за свако од ових, које можете да прикључите у своју АИ да бисте се сами верификовали:





Безбедност: Да ли нам даје мир?

Да ли нам даје мир? Скалабилност: Да ли лако и брзо обрађује велике количине трансакција?

Да ли лако и брзо обрађује велике количине трансакција? Исплативост: Да ли нам то штеди накнаде за гас?

Да ли нам то штеди накнаде за гас? Интероперабилност: Да ли је компатибилан са другим блокчејновима, дАппс & ДеФи апликацијама + услугама?





Онда сам га замолио да ми каже да ли Роотстоцк може да уради посао. Кратак одговор је да. То је веома користан бочни ланац Битцоин-а, укључујући могућност опција ликвидности из ДеФи апликација приликом дизајнирања наше инфраструктуре.









Инжењеринг нашег паметног уговора

Услови ковања

Пег Мецханисм

Инитиал Суппли

Гас Феес









Назив новчића : КОИНОНИА

Тикер: КОНКОНБ-ЛО

Блоцкцхаин: Роотстоцк/Битцоин

Услови ковања: Неограничено, ако је у последњих 365 дана број ПОКУШАЈА испаљивања нуклеарне бојеве главе дневно / број ИСПАЉЕНИХ бојевих глава дневно > 0.

Механизам клинова: Условна вредност; број испаљених нуклеарних бојевих глава дневно = 0.

Почетно снабдевање: Број бојевих глава к 10^(Трајање 1. споразума о нуклеарном оружју у годинама) = 12,121 к 10^25

Накнаде за гас: Хајде да направимо код.





Написао сам то у Солидити-у, укључујући и једно за наше хипотетичко пророчиште. Затим ћемо га компајлирати у бајт код користећи Хардхат.





Ево наших програма:





// SPDX-License-Identifier: GPL-3.0 pragma solidity >=0.8.0 <0.9.0; interface IOracle { function getAttemptedFires() external view returns (uint256); function getActualFires() external view returns (uint256); } contract KOINONIA { string public name = "KOINONIA"; string public symbol = "KONKONB-LO"; uint8 public decimals = 25; // Set to 25 decimals uint256 public totalSupply; address public owner; uint256 public yearlyCap; // Maximum tokens that can be minted in a year uint256 public mintedThisYear; // Tokens minted in the current year uint256 public currentYear; // Current year as a timestamp IOracle public oracle; // Reference to the oracle contract mapping(address => uint256) public balances; event Minted(address indexed to, uint256 amount); constructor(uint256 _yearlyCap, address _oracleAddress) { owner = msg.sender; yearlyCap = _yearlyCap * 10 ** uint256(decimals); // Set yearly cap currentYear = block.timestamp / 365 days; // Initialize current year oracle = IOracle(_oracleAddress); // Set the oracle address totalSupply = 12_121 * (10 ** 25); // Initial supply based on nuclear warheads balances[owner] = totalSupply; // Assign initial supply to owner } // Function to mint new tokens function mint(uint256 amount) external { // Check if we need to reset for a new year uint256 newYear = block.timestamp / 365 days; if (newYear > currentYear) { currentYear = newYear; // Update to new year mintedThisYear = 0; // Reset minted count for the new year } // Get data from oracle uint256 attemptedFires = oracle.getAttemptedFires(); uint256 actualFires = oracle.getActualFires(); require(attemptedFires > actualFires, "Condition not met: More actual fires than attempts"); // Calculate allowed minting based on attempted vs actual fires uint256 allowedMinting = (attemptedFires - actualFires) * 10 ** uint256(decimals); // Example calculation require(mintedThisYear + amount <= allowedMinting, "Yearly cap exceeded"); totalSupply += amount * 10 ** uint256(decimals); // Increment total supply balances[owner] += amount * 10 ** uint256(decimals); // Increment owner's balance mintedThisYear += amount * 10 ** uint256(decimals); // Increment the minted count emit Minted(owner, amount * 10 ** uint256(decimals)); // Emit event for minting } // Function to check balance of an address function balanceOf(address account) external view returns (uint256) { return balances[account]; } }





И за Орацле, који ће добијати податке из истих извора као и наши индекси страха и смирености.





// SPDX-License-Identifier: GPL-3.0 pragma solidity >=0.8.0 <0.9.0; contract Oracle { uint256 private attemptedFires; uint256 private actualFires; function updateFires(uint256 _attemptedFires, uint256 _actualFires) external { // Only allow authorized users to update these values (implement access control) attemptedFires = _attemptedFires; actualFires = _actualFires; } function getAttemptedFires() external view returns (uint256) { return attemptedFires; } function getActualFires() external view returns (uint256) { return actualFires; } }





Процена накнаде за гас

Трошкови имплементације : Процењује се на око 200.000-300.000 гасних јединица .

Под претпоставком да је цена гаса од 30 гвеја , ово би коштало отприлике:

250.000 гас × 30 гвеи ≈ $15 УСД

Цена позива функције Минт : Сваки позив би могао да кошта око 50.000 - 100.000 гасних јединица , што доводи до трошкова од око:

75.000 гас × 30 гвеи ≈$ 4,50 УСД





Једва могу да пишем код, али са АИ то је било могуће. Нахранио сам Перплекити ове податке у току и затражио оптимизацију и процену трошкова.









Дизајнирање за равнотежу

Будућа ажурирања

Цоммодити Валуе

Тржишни осећај, манипулација и прописи

Ресурси изнад свега: притисак на САД да остану релевантне.

Подршка услова: цена робе, ограничено осигурање по новчанику са више за више улагања, Кс% закључавања, гаранција стабилности (неограничено ковање)





Будућа ажурирања

Да бисмо омогућили будућа ажурирања, додали бисмо прокси уговор на следећи начин:





// SPDX-License-Identifier: GPL-3.0 pragma solidity >=0.8.0 <0.9.0; contract Proxy { address public implementation; address public owner; constructor(address _implementation) { implementation = _implementation; owner = msg.sender; // Set the deployer as the owner } function upgrade(address newImplementation) external { require(msg.sender == owner, "Not authorized"); implementation = newImplementation; } fallback() external payable { (bool success, ) = implementation.delegatecall(msg.data); require(success, "Delegatecall failed"); } }





Да бисмо осигурали да уговор функционише са проксијем, направићемо малу модификацију:





// SPDX-License-Identifier: GPL-3.0 pragma solidity >=0.8.0 <0.9.0; interface IOracle { function getAttemptedFires() external view returns (uint256); function getActualFires() external view returns (uint256); } contract KOINONIA { string public name = "KOINONIA"; string public symbol = "KONKONB-LO"; uint8 public decimals = 25; // Set to 25 decimals uint256 public totalSupply; address public owner; uint256 public yearlyCap; // Maximum tokens that can be minted in a year uint256 public mintedThisYear; // Tokens minted in the current year uint256 public currentYear; // Current year as a timestamp IOracle public oracle; // Reference to the oracle contract mapping(address => uint256) public balances; event Minted(address indexed to, uint256 amount); constructor(uint256 _yearlyCap, address _oracleAddress) { owner = msg.sender; yearlyCap = _yearlyCap * 10 ** uint256(decimals); // Set yearly cap currentYear = block.timestamp / 365 days; // Initialize current year oracle = IOracle(_oracleAddress); // Set the oracle address totalSupply = 12_121 * (10 ** 25); // Initial supply based on nuclear warheads balances[owner] = totalSupply; // Assign initial supply to owner } // Function to mint new tokens function mint(uint256 amount) external { // Check if we need to reset for a new year uint256 newYear = block.timestamp / 365 days; if (newYear > currentYear) { currentYear = newYear; // Update to new year mintedThisYear = 0; // Reset minted count for the new year } // Get data from oracle uint256 attemptedFires = oracle.getAttemptedFires(); uint256 actualFires = oracle.getActualFires(); require(attemptedFires > actualFires, "Condition not met: More actual fires than attempts"); // Calculate allowed minting based on attempted vs actual fires uint256 allowedMinting = (attemptedFires - actualFires) * 10 ** uint256(decimals); // Example calculation require(mintedThisYear + amount <= allowedMinting, "Yearly cap exceeded"); totalSupply += amount * 10 ** uint256(decimals); // Increment total supply balances[owner] += amount * 10 ** uint256(decimals); // Increment owner's balance mintedThisYear += amount * 10 ** uint256(decimals); // Increment the minted count emit Minted(owner, amount * 10 ** uint256(decimals)); // Emit event for minting } // Function to check balance of an address function balanceOf(address account) external view returns (uint256) { return balances[account]; } }





Преко овог уговора о проксију, можемо ажурирати ствари. Већа је вероватноћа да ће се број нуклеарних бојевих глава током времена повећати. Можемо да додамо нове јединице за њих и да направимо друге неопходне модификације без кварења наших система или изазивања непријатности.





Цоммодити Валуе

Услов за наш квалитет имовине био је да га је лако проверити. За ликвидност имовине, било је то да ће бити изграђена на робама без којих људи не могу и да ће бити лака за управљање.





Пошто се таква активност обично држи у тајности, прво имамо користи од тога што мало више учествујемо у опстанку наше породице. Ако се усвоји, повезујемо све наше судбине да бисмо створили сплав који остаје на површини, и трећу ногу на коју се чак и фиат може ослонити.





Нуклеарно оружје је веома скупо. А ако нису навикли да воде рат, могу се рециклирати да би служили нуклеарним постројењима и пројектима. Ризик да колатерал изгуби вредност је прилично низак. Уместо да представљају само бол, ово су вредни земљани минерали који ће нам увек бити потребни, као и наша људска природа.





Што је позитивнија пажња усмерена на нуклеарно оружје у њиховом потенцијалном стању претварањем у колатерал у криптовалутама, то ће га бити теже применити. Њихова вредност ће такође порасти изнад њиховог деструктивног потенцијала.





Овде веб3 најбоље сија, дајући нам алате за промену енергетских стања физичког света у нашој свести.





Можда ће такве промене смањити потребу за нуклеарним застојем који користимо да очувамо мир. Изазови за постизање овога су велики, али један мудар човек је једном рекао,





„Тамо где је воља велика, тешкоћа не може бити велика“





Запамтите да је ова тема само пример који ће вам помоћи да разумете шта је потребно да бисмо постигли овај стабилцоин и његове ефекте таласања.





Пошто је његова вредност условљена, не би зависила од америчког долара, чија вредност потиче од поверења у владу.





Не може да функционише у балону, али постоји у својој димензији док је у интеракцији са сваком валутом.





Дакле, 1 Коинониа = 1 нуклеарни потенцијал,

који би могао бити повезан са [Количина] излазне енергије из извора [Радиоактивног материјала] за [Количина] услова оптерећења.





Локална цена енергије би се тада могла користити као мењачница , где складиштите део свог новца као енергију у облику КОНКОНБ-ЛО. Вреди, да?





Тржишни осећај, манипулација и прописи

Постојање овог нашег узорка „скоро нулте“ стабилне цоин-е могло би у почетку шокирати као егзистенцијална претња било ком анархисти, сајбер криминалцу или влади, али уводимо енергетску расправу да бисмо их смирили.





Неки би се могли усудити да распореде бојеве главе како би флуктуирали валуту. На крају крајева, могли би да циљају на место где нико не живи, могли би помислити.





Али можемо брзо да идентификујемо извор са нашом технологијом и почнемо да предузимамо економске санкције против одговорних. Пошто је његова вредност заснована на ономе што се дешава данас, наш новчић би могао да се врати у стабилност већ следећег дана, ако се потресе.





Такође ће постојати сефови који ће осигурати да људи могу да извуку нешто новца, али не сав. Једини начин да наш новчић остане несталан је да наставимо да испаљујемо нуклеарно оружје свакодневно, а то није митраљез.





Да би овај хипотетички новчић успео, мораћемо да наставимо да причамо о њему, правимо рупе у њему, гајимо га и градимо поверење у њега.





Требало би да очекујемо нека негативна осећања унапред и да променимо перспективе људи радећи добар посао.









Али без међународне подршке, не може достићи свој пуни потенцијал. Завршићу ово—али прво; како тестирамо наш код у контролисаном окружењу?









Примена и тестирање на Роотстоцк-у

Састављамо наш уговор да започнемо тестирање.





То значи да га извозите као фасциклу која садржи изворни код Солидити (.сол фајл) и компајлиране ЈСОН датотеке кода вашег бајткода (бинарна верзија), АБИ (бинарни интерфејс апликације) и друге метаподатке.





Затим, примена помоћу алата за примену као што су Роотстоцк ЦЛИ, Хардхат, ЈаваСцрипт библиотеке (као што је Веб3.јс) или новчанике као што је МетаМаск. Када повежемо алатку са фасциклом, можемо да креирамо и емитујемо нашу трансакцију на блоцкцхаин-у.





Имамо процене накнада за гас, а сваки алат који се користи (горе) долази са упутствима за покретање трансакције. Када се то заврши, добићемо нашу уговорну адресу, уживо на Роотстоцк ТестНЕТ Екплорер-у.





Свака трансакција послата на ову адресу носи пакет података који носе наша упутства у бочни ланац Роотстоцк. Уз то, добијамо све предности Битцоин блоцкцхаина + напредне паметне уговоре попут овог.





Ово је наше игралиште и временом видимо да ли наш план функционише пре него што пређемо на главну мрежу.





Роотстоцк је обезбедио своју библиотеку докумената и курсеве за програмере за помоћ.





Није тако лоше, хеј? Хајде да причамо о Куенци-Куенцесу.









Последице скоро нулте волатилности Стаблецоин

Лака самоуправа

Ова врста моћног стабилцоина би чак могла у потпуности да замени владе ако се развије довољно пројеката за финансирање практичних решења за укључене заједнице уместо, рецимо, математичког решења попут Сатошија дизајнираног у Битцоин-у. Али сачекај, ми волимо математику.





Наш новчић је заштићен Сатошијевом мрежом његове сложености + релевантности проблема који решава за глобалну заједницу.





Иако ова врста моћи кошта значајну аутономију од локалних и других влада, исплати се стабилношћу да резервишу свој фиат—ако су довољно мудри да виде користи. Друштва која прихватају технологију владају боље.





То је прилично слично као да је ГБП предао канцеларију служења глобалне фискалне резерве Британији након што је исцрпела своју уштеђевину у „Светском“ рату. Више као Северни рат ако мене питате. Нико нас није питао за мишљење о томе, већ је регрутовао наш рад И привреду.





После много ратовања, Рим је научио да настави да тргује са Африком без обзира на то.





Више динамичке равнотеже

Да ли сте се икада запитали зашто би Никсон убио клин?





САД су желеле да прошире свој утицај. Да ли знате где је свет данас због ове вожње?





Сада ко год да је у том председништву сноси искључиву одговорност за економску судбину света.





„Кладите се на нас“, рекао је Никсон.

И кроз њихов положај, Америка је неуморно радила на обезбеђивању ресурса других влада.





У извесном смислу, то је патриотски. У другом, рат је патриотски;

они ће рећи да се боре да очувају своју баштину (слободу), чак и одузимањем баштине (ресурса) других.





Ако имате јачу валуту од њихове, значи да сте им потребнији, тако да они траже изговоре за своје поступке да би се задржали на власти.





Препуштање неке од ове моћи таквом стабилном новцу учинило би њихов посао (пљачкање и/или пољопривреду) много лакшим, док енергетски богате афричке земље добијају још једно тржиште да покажу своју храброст, што би потенцијално изазвало невиђене промене у њиховом новчаном току.





Да ли би вољно уложили у стабилне цоине везане за слабије валуте у њиховој позицији?





Да бисте сачували своју валуту, они ће вам рећи да „са нама склапате боље послове и више тргујте у оквиру вашег система“. За нас на милост и немилост њихових ратова, ови договори су нас уништили својим преварама и инфилтрацијом.





Наше поверење у амерички долар не зарађује. Губимо драгоцене ресурсе због њихове економске праксе због стресне моћи. У нашем суседству, Кина овог пута пакује наш литијум.





Нафта и литијум су мали ресурси у свим могућностима енергије. Зашто везати чвор једном ако је два пута јачи?





Живети значи бунити се. Сваки дан живимо у побуни против смрти. Нађите задовољство у својој побуни.





Попут оних који радо ризикују своје животе за славу, постоји много тога за шта сте подједнако способни ако прихватите неки ризик.





Да ли видите себе да држите такав новчић?