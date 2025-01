Casi cero: uso de Rootstock para crear la stablecoin que Satoshi quería

Corre el año 1305 y estás vivo en una ciudad extraordinaria y hermosa en la costa de África occidental; mucho antes de que toneladas de extranjeros y desechos oleosos comenzaran a llegar a la costa. Tu antiguo amo, con quien te has entrenado durante años, te ha dejado en las manos una gran bolsa de cauris, un regalo para facilitarte el viaje y poder valerte por ti mismo.





“Son solo cascarones vacíos”, te dice en tu lengua materna, que suena como un canto. “Pero tú decides el peso que lleva cada uno, lo decidimos todos”. Ah, qué sueño.





Lamentablemente, estamos en 2024 y cada gobierno dice que todo el dinero es suyo: el mayor error de nuestra historia.





Si encuentra oro mientras excava en su propiedad, ¿a quién pertenece? ¿Y en el bosque?





Verás, Satoshi estaba harto de este control que exigen los gobiernos y vio la economía digital como el peso que lo contrarrestaría. “Respaldan” sus monedas fiduciarias principalmente porque crean y hacen cumplir las reglas. Es su mundo y deberíamos considerarnos afortunados de estar en él, piensan.





Pero a través del audaz intento conocido hoy como Bitcoin , nuestro mundo se les escapa de las manos.





Engañando al sistema, a nivel mundial

Como Satoshi esperaba, la volatilidad es/era inevitable a medida que crece la adopción. BTC fue creado para servir como una reserva alternativa de valor más allá de la regulación centralizada, pero seguirá siendo inestable hasta que se alcance la adopción global.





No es la primera vez que se habla de una moneda global. El destino del dinero cambió para siempre en la Conferencia de Bretton Woods de 1944, que sustituyó la libra esterlina por el dólar estadounidense como nuestra reserva monetaria (la libra esterlina había sustituido silenciosamente al patrón oro de Isaac Newton, que se había convertido en global a través de su influencia colonial).





Se trata de una decisión global que tomaron representantes de 44 (de 195) países en esta conferencia celebrada en Estados Unidos. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?





John Maynard Keynes (economista académico inglés) había estado presionando por una moneda global durante años. Su voz finalmente fue relevante durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Europa se dio cuenta de las dificultades del comercio global con sus [antiguas] colonias y otros países para obtener productos básicos y armas.





Como Estados Unidos había desempeñado un papel decisivo en la guerra y había adquirido una influencia cada vez mayor en el mundo, Harry Dexter White (economista del gobierno estadounidense) presionó junto con Keynes a favor del patrón dólar, y la sala estuvo de acuerdo, creyendo que el dólar permanecería vinculado al oro.





El objetivo de este artículo no es rastrear la secuencia de acontecimientos que nos llevaron a este punto, pero este fue el último hilo de nuestro enredo. Y en 1971, el presidente estadounidense Richard Nixon aplastó el sistema de Bretton Woods al anular la paridad del dólar con el oro a 35 dólares la onza.





El “shock de Nixon” sacudió al mundo entero. ¿Le suena familiar?





¿Necesita el mundo otra stablecoin?

En el diseño de Satoshi, la volatilidad temporal era el equilibrio entre la estabilidad y la confianza a largo plazo.





Web3 se construyó combinando dos tecnologías: la cadena de bloques y la criptomoneda, cada una al servicio de la otra para brindar la seguridad y la descentralización que los desarrolladores buscan hasta el día de hoy.





Al explicar cómo funcionan ambos, Satoshi los hizo de código abierto, esperando que otros llevaran la tecnología más allá del diseño inicial, apoyándose en sus hombros.





La mayor barrera de entrada para Bitcoin no es necesariamente la conciencia o la tecnología. Es la confianza en que el valor que almaceno como criptomoneda no es el gato de Schrödinger. El dinero fiduciario ha proporcionado menos volatilidad en este sentido, pero ninguna cercana a cero sin consecuencias negativas.





Y aunque existen monedas “estables” vinculadas a las monedas fiduciarias, también se desploman con ellas. El dinero antiguo no se basaba en abstracciones ni en una confianza endeble en el gobierno. Si no estuviéramos seguros de que mañana brillaría el sol, no podríamos vivir.





Con una ejecución cuidadosa, es posible una criptomoneda estable, descentralizada y no vinculada al dinero fiduciario.





Y si su función principal es la volatilidad cercana a cero, ¿qué pasaría con el mundo si lo construyéramos sobre la cadena de bloques de Bitcoin, aquí mismo?





Cinturón de seguridad, estamos cambiando de marcha.

Requisitos de construcción

Definiendo nuestra stablecoin Seleccionando nuestra Blockchain Ingeniería de nuestro contrato inteligente Diseño para el equilibrio Implementación y pruebas





Definiendo nuestra Stablecoin

Métrica

Clavija: ¿A qué está fijado?

¿A qué está fijado? Calidad de los activos: ¿Cuáles son nuestros activos de reserva?

¿Cuáles son nuestros activos de reserva? Liquidez de los activos: ¿Qué tan líquidas son estas reservas?

¿Qué tan líquidas son estas reservas? Condiciones del sistema: ¿Qué condiciones hacen que esto funcione?

¿Qué condiciones hacen que esto funcione? Confianza del mercado: ¿Por qué la gente debería confiar en él?





Vinculación: Materia prima

Los recursos son lo más valioso de este planeta. El dinero existe para comerciar con recursos: un país rico en recursos puede crear infinitas posibilidades con sus dones naturales.





Y cuando los recursos son escasos, el dinero no vale nada. Son cáscaras vacías, tal como prometió tu amo. El dinero es simplemente una representación del valor inherente y temporal de los recursos. Vincular el dinero solo al dinero es la cosa más estúpida que he oído nunca, pero volveremos a hablar de esto.





Los países se infiltran en otros países para apoderarse de sus recursos o estafarles: mano de obra, oro, petróleo, diamantes, placer... lo que sea. Nada de valor está fuera del alcance de la gente ebria de poder; sólo los fuertes pueden proteger sus tesoros.





Como está claro que el valor real está en los recursos, no nos atrevemos a vincular nuestra moneda estable de volatilidad casi nula al dólar.





Esta moneda debe estar respaldada por materias primas.





Calidad de los activos: fácil de verificar

El patrón oro fue introducido por Isaac Newton como director de la Casa de la Moneda. Su trabajo era mantener las monedas en circulación con el peso y la calidad especificados.





Al estandarizar las monedas de oro (la mercancía soberana de Gran Bretaña), Newton introdujo un sistema modular en la economía británica debido a la naturaleza del oro: está en todas partes, es divisible y aceptable incluso si no se acuña.





La moneda de oro estándar de Gran Bretaña era la guinea: cada una contenía (en unidades actuales) 8,3 gramos de oro de 22 quilates, equivalentes a 1,05 libras esterlinas.





Esta libra esterlina era abstracta, simplemente representaba y cuantificaba todas las diferentes calidades de oro que comercializaban. Piénselo como una unidad. Las unidades nos ayudan a convertir propiedades al resaltar sus relaciones.





De modo que, si se introducía oro nuevo en circulación, el equipo de Newton lo estandarizaba. Hicieron lo mismo con las monedas de oro extranjeras y antiguas que estaban en circulación, de modo que los británicos pudieran confiar en el dinero, sin tener que confiar entre ellos ni en el gobierno.





La GBP estandarizó las transacciones en tiempo real, mientras que Newton trabajó para estandarizar las monedas en circulación para facilitar el comercio. Las monedas en circulación pasaron a tener el mismo peso, pureza y diseño, lo que redujo la necesidad de verificación.





La más alta calidad de activos de cualquier estándar monetario basado en materias primas es aquella que se puede verificar fácilmente.





El valor de nuestra mercancía debe ser fácilmente verificable y tener un claro potencial de intercambio futuro. Riesgo bajo.





Liquidez de activos: ligera y esencial

Los dos factores cruciales que definen una moneda estable son la liquidez y la garantía. Si todo lo que existe es energía en movimiento, entonces:





La liquidez es energía cinética : la medida del valor disponible para el comercio instantáneo.

La garantía es energía potencial : la medida del valor disponible para el comercio futuro.





Acabamos de hablar de las garantías. Pero cuando le das dinero a alguien como pago, obtienes los recursos, el valor real, y esa persona solo conserva el dinero. Esto es un riesgo porque siempre existe la posibilidad de perder valor al conservar el dinero.





Si usted mantuvo $1 durante 25 años, lo más probable es que no le brinde las mismas cosas que antes, por ejemplo.





Debido a este riesgo de perder valor al ahorrar dinero, las monedas están respaldadas por garantías tangibles (recursos) para dar a los usuarios la confianza de que Schrödinger no las ha creado. *Nixon tose*





Este intercambio vincula el valor de la garantía al valor A de la moneda. Pero si la “medida de valor disponible para el comercio instantáneo”, es decir, la liquidez, disminuye, también lo hará el valor de la moneda.





Pero si la liquidez se mantiene alta, la gente estará demasiado ocupada intercambiando recursos como para preocuparse por el riesgo, aunque siempre esté presente.





La liquidez es la facilidad con la que puedes sacar tu dinero de un sistema cuando lo necesitas.





Suponiendo que haya suficientes recursos para respaldar nuestro dinero abstracto (generalmente no los hay), esta facilidad depende de qué tan dispuesto esté el mercado a intercambiar con usted por esos recursos.





Básicamente, cada unidad monetaria que tienes representa recursos físicos.





Nuestra moneda estable debe ser liviana y esencial: construida sobre productos básicos de los que la gente no pueda prescindir y debe ser fácil de administrar.





Condiciones del sistema

Después de varios retiros y devaluaciones de varias criptomonedas, la siguiente etapa de la web3 está bastante clara.





Queremos que nuestra moneda llene este vacío con éxito. Para que sea una criptomoneda estable, descentralizada y no vinculada al dinero fiduciario, hemos analizado nuestros fracasos y éxitos monetarios pasados.





Sabemos que tiene que estar vinculado a un producto básico, ligero y fácil de verificar. ¿Se te ocurre alguna idea?





Para el bien de este artículo, voy a poner un ejemplo extraño para que se me quede mejor. Las ojivas nucleares serán nuestro producto básico . Jaja, quédense conmigo.





El récord de principios de este año es de unas 12.121 unidades en existencia. Nunca nos dicen el número real. Nuestro contrato inteligente se basará en la condición de que el número de ojivas desplegadas sea siempre = 0.





No queremos que vuelvan a utilizarse en ningún sitio. Imprescindible .





Si bien es una oportunidad para demostrar que la tecnología blockchain es una herramienta para mantener la “paz mundial”, la probabilidad de que todos los gobiernos acuerden compartir los datos en tiempo real es escasa. Quieren la ventaja de la sorpresa, no de la luz .





Para nuestro código, ¿deberíamos asumir que era liviano y que teníamos esos datos publicados en una cadena de bloques?





Luego incluiríamos un oráculo en nuestro contrato inteligente porque es un escenario del mundo real que nos afecta directamente.





Confianza del mercado

La confianza del mercado en esta moneda sería baja porque la participación del gobierno es poco probable, por lo que no podemos probar la cadena de bloques. Y si los datos estuvieran disponibles, ¿ realmente querría saber si se dirige hacia usted?





Así que intentémoslo de nuevo.





Esta vez, nos centraremos en activar nuestro contrato inteligente cuando haya un intento de lanzamiento nuclear en lugar de cuando se produzca un desastre inminente.





Al combinar imágenes satelitales y el trabajo de organizaciones que rastrean armas nucleares y publican sus datos, podemos crear datos completos con los que trabajar. Convertiremos estos datos en una o dos métricas simples y útiles para alimentar nuestra cadena de bloques, logrando así accesibilidad pública sin comprometer la seguridad.





Primero, iremos un paso más allá y combinaremos los datos satelitales y de fuente abierta con eventos del mundo real usando IA para crear nuestra primera métrica: el Índice de Miedo.





Sería parte del contrato inteligente, pero no un factor importante para calcular la condición principal: un intento de lanzamiento nuclear. Serviría como un control del pulso para los líderes, pero, lo que es más importante, daría a la gente algo de qué preocuparse.





Esto es importante para evitar que la moneda se vuelva volátil debido al pánico. En lugar de decirnos que nos calmemos, cuantificaremos nuestros miedos.





El miedo es contagioso, por eso lo pondremos en cuarentena. Pero este índice por sí solo no es suficiente.





Además, estará el Índice de calma, una métrica basada únicamente en imágenes satelitales y datos de campo para indicar que no hemos registrado ningún intento utilizando nuestras mejores fuentes. Lo ideal sería que este Índice de calma se mantuviera estancado si no hay intentos de activar o lanzar uno, manteniendo la moneda estable cuando le sucedan cosas mucho peores al dinero fiduciario durante las guerras.





El valor de nuestra moneda se mantendrá fijo en función de la cantidad de ojivas restantes y de la cantidad de ojivas disparadas, no de los intentos.





Esto significa que tendríamos que dispararlos todos para que la moneda fuera volátil.





Ahora, veamos nuestra cadena de bloques.





Seleccionando nuestra Blockchain

Cuando comencé a trabajar en esto, les pregunté a todos mis amigos fanáticos de la Web3 si podían crear una moneda estable en la cadena de bloques BTC suponiendo que tuvieran una paridad confiable. ¿El consenso?





Es posible pero difícil.





Parece que Rootstock aún no se ha vuelto tan popular como debería. Aunque la tecnología web3 evoluciona más allá de la visión de Satoshi, la responsabilidad sigue recayendo en la moneda hecha de bits, el Bitcoin.





Cada nueva fase de la Web3 nos lleva de nuevo al punto de partida. Su cadena de bloques es un recurso sin explotar y Rootstock es la raíz principal. ¿Por qué crear una moneda estable en cualquier otra cadena?





Para que este artículo sea breve, le describí nuestro proyecto de moneda estable a la IA de Perplexity. Luego, le pedí las métricas para una cadena de bloques de alta calidad y las métricas que necesita el proyecto.





Obtuvo una puntuación alta en cada uno de estos, que puedes conectar a tu IA para verificar tú mismo:





Seguridad: ¿Nos da tranquilidad?

¿Nos da tranquilidad? Escalabilidad: ¿Maneja fácil y rápidamente grandes volúmenes de transacciones?

¿Maneja fácil y rápidamente grandes volúmenes de transacciones? Coste-Efectividad: ¿Nos ahorramos el gasto de gas?

¿Nos ahorramos el gasto de gas? Interoperabilidad: ¿Es compatible con otras cadenas de bloques, dApps y aplicaciones + servicios DeFi?





Luego le pregunté si Rootstock podría hacer el trabajo. La respuesta corta es sí. Es una cadena lateral de Bitcoin muy útil, que incluye la posibilidad de opciones de liquidez de aplicaciones DeFi al diseñar nuestra infraestructura.









Ingeniería de nuestro contrato inteligente

Condiciones de acuñación

Mecanismo de clavija

Suministro inicial

Tarifas de gas









Nombre de la moneda : KOINONIA

Símbolo: KONKONB-LO

Blockchain: Rootstock/Bitcoin

Condiciones de acuñación: Ilimitado, si durante los últimos 365 días, el número de INTENTOS de disparos de ojivas nucleares diarios / el número de ojivas DISPARADAS diariamente > 0.

Mecanismo de fijación: Valor condicional; el número de ojivas nucleares disparadas diariamente = 0.

Suministro inicial: Número de ojivas x 10^(Duración del primer acuerdo sobre armas nucleares en años) = 12.121 x 10^25

Tarifas de gas: construyamos el código.





Lo escribí en Solidity, incluido uno para nuestro oráculo hipotético. A continuación, lo compilaremos en código de bytes utilizando Hardhat.





Aquí están nuestros programas:





// SPDX-License-Identifier: GPL-3.0 pragma solidity >=0.8.0 <0.9.0; interface IOracle { function getAttemptedFires() external view returns (uint256); function getActualFires() external view returns (uint256); } contract KOINONIA { string public name = "KOINONIA"; string public symbol = "KONKONB-LO"; uint8 public decimals = 25; // Set to 25 decimals uint256 public totalSupply; address public owner; uint256 public yearlyCap; // Maximum tokens that can be minted in a year uint256 public mintedThisYear; // Tokens minted in the current year uint256 public currentYear; // Current year as a timestamp IOracle public oracle; // Reference to the oracle contract mapping(address => uint256) public balances; event Minted(address indexed to, uint256 amount); constructor(uint256 _yearlyCap, address _oracleAddress) { owner = msg.sender; yearlyCap = _yearlyCap * 10 ** uint256(decimals); // Set yearly cap currentYear = block.timestamp / 365 days; // Initialize current year oracle = IOracle(_oracleAddress); // Set the oracle address totalSupply = 12_121 * (10 ** 25); // Initial supply based on nuclear warheads balances[owner] = totalSupply; // Assign initial supply to owner } // Function to mint new tokens function mint(uint256 amount) external { // Check if we need to reset for a new year uint256 newYear = block.timestamp / 365 days; if (newYear > currentYear) { currentYear = newYear; // Update to new year mintedThisYear = 0; // Reset minted count for the new year } // Get data from oracle uint256 attemptedFires = oracle.getAttemptedFires(); uint256 actualFires = oracle.getActualFires(); require(attemptedFires > actualFires, "Condition not met: More actual fires than attempts"); // Calculate allowed minting based on attempted vs actual fires uint256 allowedMinting = (attemptedFires - actualFires) * 10 ** uint256(decimals); // Example calculation require(mintedThisYear + amount <= allowedMinting, "Yearly cap exceeded"); totalSupply += amount * 10 ** uint256(decimals); // Increment total supply balances[owner] += amount * 10 ** uint256(decimals); // Increment owner's balance mintedThisYear += amount * 10 ** uint256(decimals); // Increment the minted count emit Minted(owner, amount * 10 ** uint256(decimals)); // Emit event for minting } // Function to check balance of an address function balanceOf(address account) external view returns (uint256) { return balances[account]; } }





Y para el Oráculo, que obtendrá datos de las mismas fuentes que nuestros Índices de Miedo y Calma.





// SPDX-License-Identifier: GPL-3.0 pragma solidity >=0.8.0 <0.9.0; contract Oracle { uint256 private attemptedFires; uint256 private actualFires; function updateFires(uint256 _attemptedFires, uint256 _actualFires) external { // Only allow authorized users to update these values (implement access control) attemptedFires = _attemptedFires; actualFires = _actualFires; } function getAttemptedFires() external view returns (uint256) { return attemptedFires; } function getActualFires() external view returns (uint256) { return actualFires; } }





Estimación de tarifas de gas

Costo de implementación : Se estima que habrá alrededor de 200.000 – 300.000 unidades de gas .

Suponiendo un precio del gas de 30 gwei , esto costaría aproximadamente:

250.000 gasolina × 30 gwei ≈ $15 USD

Costo de llamada a la función Mint : Cada llamada podría costar aproximadamente entre 50.000 y 100.000 unidades de gas , lo que supone un coste de aproximadamente:

75.000 gasolina × 30 gwei ≈$ 4,50 USD





Apenas puedo escribir código, pero con la IA fue posible. Le envié estos datos a Perplexity y le pedí que optimizara y estimara los costos.









Diseño para el equilibrio

Actualizaciones futuras

Valor de la mercancía

Sentimiento del mercado, manipulación y regulaciones

Los recursos por encima de todo: presión sobre Estados Unidos para seguir siendo relevante.

Condición de respaldo: precio de la materia prima, seguro limitado por billetera con más por más inversión, bloqueos del X%, garantía de tenencia de estabilidad (acuñación ilimitada)





Actualizaciones futuras

Para permitir futuras actualizaciones, agregaríamos un contrato de proxy como este:





// SPDX-License-Identifier: GPL-3.0 pragma solidity >=0.8.0 <0.9.0; contract Proxy { address public implementation; address public owner; constructor(address _implementation) { implementation = _implementation; owner = msg.sender; // Set the deployer as the owner } function upgrade(address newImplementation) external { require(msg.sender == owner, "Not authorized"); implementation = newImplementation; } fallback() external payable { (bool success, ) = implementation.delegatecall(msg.data); require(success, "Delegatecall failed"); } }





Para garantizar que el contrato funcione con el proxy, haremos una pequeña modificación:





// SPDX-License-Identifier: GPL-3.0 pragma solidity >=0.8.0 <0.9.0; interface IOracle { function getAttemptedFires() external view returns (uint256); function getActualFires() external view returns (uint256); } contract KOINONIA { string public name = "KOINONIA"; string public symbol = "KONKONB-LO"; uint8 public decimals = 25; // Set to 25 decimals uint256 public totalSupply; address public owner; uint256 public yearlyCap; // Maximum tokens that can be minted in a year uint256 public mintedThisYear; // Tokens minted in the current year uint256 public currentYear; // Current year as a timestamp IOracle public oracle; // Reference to the oracle contract mapping(address => uint256) public balances; event Minted(address indexed to, uint256 amount); constructor(uint256 _yearlyCap, address _oracleAddress) { owner = msg.sender; yearlyCap = _yearlyCap * 10 ** uint256(decimals); // Set yearly cap currentYear = block.timestamp / 365 days; // Initialize current year oracle = IOracle(_oracleAddress); // Set the oracle address totalSupply = 12_121 * (10 ** 25); // Initial supply based on nuclear warheads balances[owner] = totalSupply; // Assign initial supply to owner } // Function to mint new tokens function mint(uint256 amount) external { // Check if we need to reset for a new year uint256 newYear = block.timestamp / 365 days; if (newYear > currentYear) { currentYear = newYear; // Update to new year mintedThisYear = 0; // Reset minted count for the new year } // Get data from oracle uint256 attemptedFires = oracle.getAttemptedFires(); uint256 actualFires = oracle.getActualFires(); require(attemptedFires > actualFires, "Condition not met: More actual fires than attempts"); // Calculate allowed minting based on attempted vs actual fires uint256 allowedMinting = (attemptedFires - actualFires) * 10 ** uint256(decimals); // Example calculation require(mintedThisYear + amount <= allowedMinting, "Yearly cap exceeded"); totalSupply += amount * 10 ** uint256(decimals); // Increment total supply balances[owner] += amount * 10 ** uint256(decimals); // Increment owner's balance mintedThisYear += amount * 10 ** uint256(decimals); // Increment the minted count emit Minted(owner, amount * 10 ** uint256(decimals)); // Emit event for minting } // Function to check balance of an address function balanceOf(address account) external view returns (uint256) { return balances[account]; } }





A través de este contrato de representación, podemos actualizar las cosas. Es más probable que la cantidad de ojivas nucleares aumente con el tiempo. Podemos agregarles nuevas unidades y realizar otras modificaciones necesarias sin estropear nuestros sistemas ni causar inconvenientes.





Valor de la mercancía

La condición para la calidad de nuestros activos era que fuera fácil de verificar. En cuanto a la liquidez de los activos, era que se basara en materias primas de las que la gente no pudiera prescindir y que fuera fácil de gestionar.





Como esta actividad suele mantenerse en secreto, primero nos beneficiamos al aumentar nuestra participación un poco más en la supervivencia de nuestra familia. Si se adopta, unimos todos nuestros destinos para crear una balsa que se mantiene a flote y una tercera pata en la que incluso el suelo puede apoyarse.





Las armas nucleares son muy caras y, si no se utilizan para hacer guerras, se pueden reciclar para abastecer a plantas y proyectos nucleares. El riesgo de que las armas colaterales pierdan valor es bastante bajo. En lugar de representar únicamente dolor, son minerales valiosos de la tierra que siempre necesitaremos, como lo es nuestra naturaleza humana.





Cuanto más atención positiva se preste a las armas nucleares en su estado potencial al convertirlas en garantías de criptomonedas, más difícil será desplegarlas. Su valor también aumentará más allá de su potencial destructivo.





Aquí es donde web3 brilla mejor, brindándonos las herramientas para cambiar los estados de energía del mundo físico en nuestra conciencia.





Tal vez esos cambios reduzcan la necesidad de un estancamiento nuclear como el que utilizamos para mantener la paz. Los desafíos para lograrlo son grandes, pero un hombre sabio dijo una vez:





“Donde la voluntad es grande, la dificultad no puede ser grande”





Recuerde que este tema es solo un ejemplo para guiar su comprensión de lo que se necesita para lograr esta moneda estable y sus efectos dominó.





Como su valor está basado en la condición, no dependería del dólar estadounidense, cuyo valor proviene de la confianza en el gobierno.





No podría operar en una burbuja, sino existir en su dimensión mientras interactuaba con cada moneda de forma nativa.





Entonces 1 Koinonia = 1 potencial nuclear,

que podría estar vinculado a la [Cantidad de] salida de energía de la fuente de [Material radiactivo] para [Cantidad de] condiciones de carga.





El precio local de la energía podría entonces utilizarse como oficina de cambio , donde se guarda parte de su dinero en forma de energía en forma de KONKONB-LO. ¿Vale la pena, no?





Sentimiento del mercado, manipulación y regulaciones

La existencia de esta stablecoin de muestra “casi cero” podría impactar inicialmente como una amenaza existencial para cualquier anarquista, cibercriminal o gobierno, pero introducimos la discusión sobre la energía para calmarlos.





Algunos se atreverían a utilizar las ojivas para hacer fluctuar la moneda. Después de todo, podrían pensar que podrían apuntar a un lugar donde no vive nadie.





Pero podemos identificar rápidamente la fuente con nuestra tecnología y comenzar a tomar sanciones económicas contra los responsables. Debido a que su valor se basa en lo que sucede hoy, nuestra moneda podría volver a la estabilidad tan pronto como al día siguiente, si se tambalea.





También habrá mecanismos de seguridad para garantizar que la gente pueda sacar algo de dinero, pero no todo. La única forma de mantener la volatilidad de nuestra moneda es seguir disparando armas nucleares a diario, y eso no es una ametralladora.





Para que esta moneda hipotética tenga éxito, tendremos que seguir hablando de ella, haciéndole agujeros, haciéndola crecer y generando confianza en ella.





Tendríamos que esperar algún sentimiento negativo desde el principio y cambiar la perspectiva de las personas haciendo un buen trabajo.









Pero sin apoyo internacional, no puede alcanzar su máximo potencial. Terminaré con esto, pero primero, ¿cómo probamos nuestro código en un entorno controlado?









Implementación y prueba en portainjerto

Compilamos nuestro contrato para comenzar las pruebas.





Esto significa exportarlo como una carpeta que contiene el código fuente de Solidity (archivo .sol) y los archivos JSON del código compilado de su bytecode (la versión binaria), ABI (Interfaz binaria de aplicación) y otros metadatos.





A continuación, implementamos utilizando herramientas de implementación como Rootstock CLI, Hardhat, bibliotecas de JavaScript (como Web3.js) o billeteras como MetaMask. Una vez que vinculamos la herramienta a la carpeta, podemos crear y transmitir nuestra transacción en la cadena de bloques.





Contamos con las estimaciones de las tarifas de gas y cada herramienta utilizada (arriba) viene con instrucciones para iniciar la transacción. Una vez que se complete, recibiremos nuestra dirección de contrato en vivo en Rootstock TestNET Explorer.





Cada transacción enviada a esta dirección lleva un paquete de datos que lleva nuestras instrucciones a la cadena lateral Rootstock. Con él, obtenemos todos los beneficios de la cadena de bloques de Bitcoin + contratos inteligentes avanzados como este.





Este es nuestro patio de juegos y con el tiempo veremos si nuestro plan funciona antes de pasar a la red principal.





Rootstock proporcionó su biblioteca de documentos y cursos para desarrolladores para obtener ayuda.





No está tan mal, ¿no? Hablemos de Quency-Quences.









Consecuencias de una stablecoin con volatilidad casi nula

Un autogobierno fácil

Este tipo de poderosa moneda estable podría incluso terminar reemplazando a los gobiernos por completo si se desarrollan suficientes proyectos para financiar soluciones prácticas para las comunidades involucradas en lugar de, por ejemplo, una solución matemática como la que diseñó Satoshi en Bitcoin. Pero esperen, nos gustan las matemáticas.





Nuestra moneda está protegida por la red de Satoshi de sus complejidades + la relevancia del problema que resuelve para la comunidad global.





Si bien este tipo de poder exige una autonomía significativa respecto de los gobiernos locales y de otros gobiernos, se compensa con estabilidad el hecho de reservar su autoridad, si son lo suficientemente inteligentes como para ver los beneficios. Las sociedades que adoptan la tecnología gobiernan mejor.





Es bastante similar a cuando la libra esterlina entregó a Gran Bretaña la función de reserva fiscal global después de que agotó sus ahorros en la Guerra Mundial. Si me preguntan, se parece más a la Guerra del Norte. Nadie nos pidió nuestra opinión al respecto, en lugar de eso reclutaron a nuestra mano de obra Y a nuestra economía.





Después de muchas guerras, Roma aprendió a seguir comerciando con África a pesar de todo.





Equilibrio más dinámico

¿Alguna vez te preguntaste por qué Nixon eliminaría el sistema de fijación de precios?





Estados Unidos quería expandir su influencia. ¿Sabes dónde se encuentra el mundo hoy en día gracias a este impulso?





Ahora, quienquiera que esté en esa presidencia tiene la única responsabilidad por el destino económico del mundo.





“Apuesten por nosotros”, dijo Nixon.

Y a través de su posición, Estados Unidos trabajó incansablemente para asegurar los recursos de otros gobiernos.





En cierto sentido, es patriótico. En otro sentido, la guerra es patriótica;

Dirán que luchan por preservar su patrimonio (libertad), incluso tomando el patrimonio (recursos) de otros.





El hecho de que usted tenga una moneda más fuerte que la de ellos significa que lo necesitan más, por lo que ponen excusas para sus acciones para aferrarse al poder.





Ceder parte de este poder a una moneda estable haría que sus trabajos (saqueo y/o agricultura) fueran mucho más fáciles, mientras que los países africanos ricos en energía obtendrían otro mercado para mostrar su valía, lo que podría causar cambios sin precedentes en su flujo de caja.





¿Invertirían voluntariamente en una moneda estable vinculada a monedas más débiles en su posición?





Para salvar su moneda, le dirán que “haga mejores tratos con nosotros y comercie más dentro de su sistema”. Para nosotros, que estamos a merced de sus guerras, estos tratos nos han arruinado a través de sus estafas e infiltraciones.





Nuestra confianza en el dólar estadounidense no está dando frutos. Perdemos recursos preciosos a causa de sus prácticas económicas a cambio de energía estresante. En nuestro vecindario, esta vez, China se está apoderando de nuestro litio.





El petróleo y el litio son recursos pequeños en todas las posibilidades energéticas. ¿Para qué hacer un nudo una vez si es más fuerte dos veces?





Vivir es rebelarse. Cada día vivimos en rebelión contra la muerte. Encuentra satisfacción en tu rebelión.





Al igual que aquellos que arriesgan alegremente sus vidas por la gloria, hay muchas cosas de las que tú también eres capaz si aceptas algún riesgo.





¿Te ves sosteniendo una moneda así?