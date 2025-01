វាគឺ 1305 ហើយអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតនៅក្នុងទីក្រុងដ៏អស្ចារ្យ និងស្រស់ស្អាតមួយនៅលើឆ្នេរសមុទ្រនៃអាហ្វ្រិកខាងលិច។ យូរមុនពេលជនបរទេសរាប់តោន និងកាកសំណល់ប្រេងចាប់ផ្តើមរសាត់ទៅឆ្នេរសមុទ្រ។ ទម្លាក់នៅក្នុងដៃរបស់អ្នកគឺជាថង់ធំនៃ cowries ដោយមេចាស់របស់អ្នកដែលអ្នកបានបណ្តុះបណ្តាលនៅក្រោមអស់ជាច្រើនឆ្នាំ - អំណោយមួយ - ដើម្បីសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើរដើម្បីឈរដោយខ្លួនឯង។





"ពួកវាគ្រាន់តែជាសំបកទទេ" គាត់និយាយទៅកាន់អ្នកជាភាសាកំណើតរបស់អ្នក។ “ប៉ុន្តែ​អ្នក​សម្រេច​ចិត្ត​ទម្ងន់​ដែល​អ្នក​រាល់​គ្នា​ដឹក យើង​ទាំង​អស់​គ្នា​ធ្វើ​បាន”។ អា សុបិន។





ជាអកុសលវាជាឆ្នាំ 2024។ ហើយរដ្ឋាភិបាលនីមួយៗនិយាយថាលុយទាំងអស់គឺជារបស់ពួកគេ ដែលជាកំហុសដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើង។





បើ​អ្នក​យក​មាស​ទៅ​ជីក​ក្នុង​បរិវេណ​ផ្ទះ តើ​អ្នក​ណា​ជា​ម្ចាស់? ចុះក្នុងព្រៃវិញ?





អ្នកឃើញទេ Satoshi ធុញទ្រាន់នឹងការគ្រប់គ្រងនេះដែលរដ្ឋាភិបាលទាមទារ ហើយបានឃើញសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលជាទម្ងន់ដើម្បីទប់ទល់នឹងវា។ ពួកគេ "ត្រឡប់មកវិញ" រូបិយប័ណ្ណ fiat របស់ពួកគេជាចម្បងដោយសារតែពួកគេបង្កើត & អនុវត្តច្បាប់។ វាជាពិភពលោករបស់ពួកគេ ហើយយើងគួរតែចាត់ទុកខ្លួនយើងថាសំណាងដែលមាននៅក្នុងវា ពួកគេគិត។





ប៉ុន្តែតាមរយៈការប៉ុនប៉ងដ៏ក្លាហានដែលគេស្គាល់ថាជា Bitcoin សព្វថ្ងៃនេះ ពិភពលោករបស់យើងបានធ្លាក់ចុះតាមរយៈការចាប់របស់ពួកគេ។





ការបន្លំប្រព័ន្ធ, ជាសកល

ដូចដែល Satoshi បានរំពឹងទុក ភាពប្រែប្រួលគឺជៀសមិនរួច នៅពេលដែលការសុំកូនចិញ្ចឹមកើនឡើង។ BTC ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ដើម្បី​បម្រើ​ជា​ហាង​ជំនួស​នៃ​តម្លៃ​លើស​ពី​បទ​ប្បញ្ញត្តិ​កណ្តាល ប៉ុន្តែ​វា​នឹង​នៅ​តែ​មិន​ស្ថិត​ស្ថេរ​រហូត​ដល់​ការ​អនុម័ត​ជា​សាកល​ត្រូវ​បាន​ឈាន​ដល់។





នេះមិនមែនជាការសន្ទនាលើកដំបូងអំពីរូបិយប័ណ្ណសកលទេ។ ជោគវាសនានៃប្រាក់ត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរជារៀងរហូតនៅក្នុងសន្និសិទ Bretton Woods ឆ្នាំ 1944 ដែលបានជំនួស GBP ជាមួយ USD ជាទុនបម្រុងរូបិយវត្ថុរបស់យើង។ (GBP បានជំនួសដោយស្ងៀមស្ងាត់នូវស្តង់ដារមាសក្នុងស្រុករបស់ Isaac Newton តាមរយៈឥទ្ធិពលអាណានិគមរបស់វា)





នេះគឺជាការសម្រេចចិត្ត ជាសកល ដែលធ្វើឡើងដោយតំណាងមកពីប្រទេសចំនួន 44 (ក្នុងចំណោម 195) នៅក្នុងសន្និសីទនេះដែលធ្វើឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិក។ តើយើងបានមកទីនេះដោយរបៀបណា?





លោក John Maynard Keynes (អ្នកសេដ្ឋកិច្ចសិក្សាភាសាអង់គ្លេស) បានជំរុញឱ្យមានរូបិយប័ណ្ណសកលជាច្រើនឆ្នាំ។ សំឡេងរបស់គាត់នៅទីបំផុតពាក់ព័ន្ធក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមលោកលើកទី 2 នៅពេលដែលអឺរ៉ុបបានដឹងពីការលំបាកនៃពាណិជ្ជកម្មសកលជាមួយ [អតីត] អាណានិគមរបស់ពួកគេ និងប្រទេសផ្សេងទៀតសម្រាប់សម្ភារៈ និងអាវុធសំខាន់ៗ។





ចាប់តាំងពីអាមេរិកបានដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងសង្គ្រាម និងបានរីកចម្រើននៅក្នុងឥទ្ធិពលសកលលោក Harry Dexter White (សេដ្ឋវិទូរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក) បានជំរុញឱ្យមានស្តង់ដារប្រាក់ដុល្លារជាមួយ Keynes ។ ហើយ​បន្ទប់​បាន​យល់​ព្រម​ដោយ​ជឿ​ថា​ប្រាក់​ដុល្លារ​នឹង​នៅ​ជាប់​នឹង​មាស។





ការតាមដានតាមលំដាប់នៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលនាំយើងទៅដល់ចំណុចនេះមិនមែនជាគោលបំណងនៃបំណែកនេះទេ ប៉ុន្តែនេះគឺជាខ្សែចុងក្រោយនៃការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់យើង។ ហើយនៅឆ្នាំ 1971 ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Richard Nixon បានកំទេចប្រព័ន្ធ Bretton Woods ដោយលុបចោល USD peg ទៅមាសនៅ $35 ក្នុងមួយអោន។





កម្រាលព្រំ "Nixon shock" បានទាញពិភពលោកទាំងមូល។ ស្តាប់ទៅធ្លាប់ស្គាល់?





តើពិភពលោកត្រូវការ Stablecoin ផ្សេងទៀត ទេ?

នៅក្នុងការរចនារបស់ Satoshi ភាពប្រែប្រួលបណ្តោះអាសន្នគឺជាការផ្លាស់ប្តូរសម្រាប់ស្ថេរភាព និងទំនុកចិត្តរយៈពេលវែង។





Web3 ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយការដាក់បញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យាពីរ៖ blockchain និង cryptocurrency ដែលនីមួយៗបម្រើគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីផ្តល់សុវត្ថិភាព និងវិមជ្ឈការអ្នកសាងសង់ដែលខិតខំរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ។





តាមរយៈការពន្យល់ពីរបៀបដែលពួកគេទាំងពីរធ្វើការ Satoshi បានធ្វើឱ្យពួកគេក្លាយជាប្រភពបើកចំហ ដោយរំពឹងថាអ្នកផ្សេងទៀតនឹងអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាលើសពីការរចនាដំបូងដោយឈរនៅលើស្មាជង់របស់វា។





ឧបសគ្គដ៏ធំបំផុតក្នុងការចូលសម្រាប់ Bitcoin គឺមិនចាំបាច់មានការយល់ដឹង ឬបច្ចេកវិទ្យានោះទេ។ វាជាការជឿជាក់ថាតម្លៃដែលខ្ញុំរក្សាទុកជាគ្រីបតូមិនមែនជាឆ្មារបស់ Schrödinger ទេ។ ក្រុមហ៊ុន Fiat បានផ្តល់ភាពប្រែប្រួលតិចជាងក្នុងន័យនេះ ប៉ុន្តែមិនមានអ្វីនៅជិតសូន្យដោយគ្មានផលវិបាកអវិជ្ជមានឡើយ។





ហើយខណៈពេលដែលមានកាក់ "ស្ថិរភាព" ដែលត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងរូបិយប័ណ្ណ fiat ពួកគេក៏ធ្លាក់ចុះជាមួយពួកគេផងដែរ។ លុយចាស់មិនផ្អែកលើការអរូបី ឬការជឿទុកចិត្តលើរដ្ឋាភិបាលនោះទេ។ បើ​យើង​មិន​ប្រាកដ​ថា​ថ្ងៃ​ស្អែក​នឹង​រះ​ទេ យើង​មិន​អាច​រស់​បាន​ទេ។





ជាមួយនឹងការប្រតិបត្តិយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ន រូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូដែលមានស្ថេរភាព វិមជ្ឈការ និងគ្មានការប្រាក់អាចធ្វើទៅបាន។





ហើយប្រសិនបើមុខងារចម្បងរបស់វាគឺភាពប្រែប្រួលជិតសូន្យ តើនឹងមានអ្វីកើតឡើងចំពោះពិភពលោក ប្រសិនបើយើងបង្កើតវានៅលើ Bitcoin blockchain នៅទីនេះ?





ខ្សែក្រវ៉ាត់​កៅអី យើង​កំពុង​ផ្លាស់ប្តូរ​ឧបករណ៍។

តម្រូវការអគារ

កំណត់កាក់ស្ថិរភាពរបស់យើង។ ការជ្រើសរើស Blockchain របស់យើង។ វិស្វកម្មកិច្ចសន្យាឆ្លាតវៃរបស់យើង។ ការរចនាសម្រាប់លំនឹង ការដាក់ពង្រាយ និងការធ្វើតេស្ត





កំណត់ Stablecoin របស់យើង។

ម៉ែត្រ

ប៉េក៖ តើ​វា​ជាប់​ដើម្បី​អ្វី?

តើ​វា​ជាប់​ដើម្បី​អ្វី? គុណភាពទ្រព្យសកម្ម៖ តើទ្រព្យសម្បត្តិបម្រុងរបស់យើងជាអ្វី?

តើទ្រព្យសម្បត្តិបម្រុងរបស់យើងជាអ្វី? ទ្រព្យសកម្ម៖ តើទុនបំរុងទាំងនេះមានបរិមាណប៉ុន្មាន?

តើទុនបំរុងទាំងនេះមានបរិមាណប៉ុន្មាន? លក្ខខណ្ឌប្រព័ន្ធ៖ តើលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះដែលធ្វើឱ្យការងារនេះ?

តើលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះដែលធ្វើឱ្យការងារនេះ? ទំនុកចិត្តទីផ្សារ៖ ហេតុអ្វីមនុស្សគួរជឿជាក់លើវា?





Peg: ទំនិញ

ធនធានគឺជាវត្ថុមានតម្លៃបំផុតនៅលើភពផែនដីនេះ។ លុយមានសម្រាប់ធនធានពាណិជ្ជកម្ម—ប្រទេសដែលសម្បូរធនធានអាចបង្កើតលទ្ធភាពគ្មានដែនកំណត់ជាមួយនឹងអំណោយធម្មជាតិរបស់វា។





ហើយនៅពេលដែលធនធានខ្វះខាត លុយរបស់អ្នកក៏គ្មានតម្លៃដែរ។ សំបកទទេ ដូចម្ចាស់របស់អ្នកបានសន្យា។ លុយគ្រាន់តែជាតំណាងនៃតម្លៃនៃធនធានដែលមាន និងពេលវេលា។ ការ​លួច​លុយ​តែ​ឯង​ជា​រឿង​ល្ងង់​បំផុត​ដែល​ខ្ញុំ​ធ្លាប់​ឮ ប៉ុន្តែ​យើង​នឹង​ត្រឡប់​ទៅ​វា​វិញ។





បណ្តាប្រទេសជ្រៀតចូលប្រទេសដទៃ ដើម្បីដណ្តើមយក ឬបោកប្រាស់ធនធានរបស់ពួកគេ៖ ពលកម្ម មាស ប្រេង ពេជ្រ ភាពរីករាយ—ដាក់ឈ្មោះវា។ គ្មាន​អ្វី​ដែល​មាន​តម្លៃ​សម្រាប់​មនុស្ស​ស្រវឹង​អំណាច​ឡើយ មាន​តែ​អ្នក​ខ្លាំង​ប៉ុណ្ណោះ​ដែល​អាច​ការពារ​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​របស់​ខ្លួន។





ដោយសារវាច្បាស់ណាស់ថាតម្លៃពិតគឺស្ថិតនៅក្នុងធនធាន យើងមិនហ៊ានដាក់កាក់ស្ថិរភាពដែលជិតសូន្យរបស់យើងទៅជា USD ទេ។





កាក់នេះត្រូវតែត្រូវបានគាំទ្រដោយទំនិញ។





គុណភាពទ្រព្យសកម្ម៖ ងាយស្រួលផ្ទៀងផ្ទាត់

ស្តង់ដារមាសត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយ Isaac Newton ជា Master of the Mint ។ ការងាររបស់គាត់គឺរក្សាកាក់ឱ្យចរាចរតាមទម្ងន់ និងគុណភាពដែលបានបញ្ជាក់។





តាមរយៈការកំណត់ស្តង់ដារកាក់មាស ដែលជាទំនិញអធិបតេយ្យភាពរបស់ចក្រភពអង់គ្លេស ញូតុនបាននាំយកប្រព័ន្ធម៉ូឌុលមួយមកឱ្យសេដ្ឋកិច្ចអង់គ្លេស ដោយសារតែធម្មជាតិនៃមាស។ វាមាននៅគ្រប់ទីកន្លែង អាចបែងចែកបាន និងអាចទទួលយកបាន បើទោះបីជាមិនមាន minted ក៏ដោយ។





កាក់មាសស្តង់ដាររបស់ចក្រភពអង់គ្លេសគឺហ្គីណេ៖ កាក់នីមួយៗមាន (ក្នុងគ្រឿងសព្វថ្ងៃ) 8.3 ក្រាមនៃមាស 22 ការ៉ាត់ ស្មើនឹង 1.05 ផោន sterling ។





ប្រាក់ផោនអង់គ្លេសនេះមានលក្ខណៈអរូបី ដែលគ្រាន់តែតំណាងឱ្យ និងបរិមាណនៃគុណភាពមាសដែលពួកគេបានជួញដូរ។ គិតថាវាដូចជាឯកតា។ ឯកតាជួយយើងបំប្លែងលក្ខណៈសម្បត្តិដោយបន្លិចទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេ។





ដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកនាំយកមាសថ្មីមកចរាចរ នោះក្រុមរបស់ញូវតុនបានធ្វើស្តង់ដារវា។ ពួកគេបានធ្វើដូចគ្នាចំពោះកាក់មាសបរទេស និងចាស់ដែលកំពុងចរាចរផងដែរ ដូច្នេះប្រជាជនអង់គ្លេសអាចជឿទុកចិត្តលើប្រាក់នេះ ដោយមិនចាំបាច់ទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមក ឬរដ្ឋាភិបាល។





ប្រតិបត្តិការស្ដង់ដារ GBP ក្នុងពេលវេលាជាក់ស្តែង ខណៈពេលដែលញូវតុនបានធ្វើការដើម្បីកំណត់ស្តង់ដារកាក់ដែលកំពុងចរាចរដើម្បីសម្រួលដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម។ កាក់នៅក្នុងចរាចរបានក្លាយជាទម្ងន់ដូចគ្នា ភាពបរិសុទ្ធ និងការរចនា កាត់បន្ថយតម្រូវការសម្រាប់ការផ្ទៀងផ្ទាត់។





គុណភាពទ្រព្យសកម្មខ្ពស់បំផុតនៃស្ដង់ដាររូបិយវត្ថុដែលផ្អែកលើទំនិញណាមួយ គឺជាការផ្ទៀងផ្ទាត់យ៉ាងងាយស្រួល។





តម្លៃទំនិញរបស់យើងត្រូវតែត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់យ៉ាងងាយស្រួល ជាមួយនឹងសក្តានុពលច្បាស់លាស់សម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរនាពេលអនាគត។ ហានិភ័យទាប។





សណ្ឋានទ្រព្យសកម្ម៖ ស្រាល & សំខាន់

កត្តាសំខាន់ពីរដែលធ្វើឱ្យកាក់មានស្ថិរភាពគឺ Liquidity & Collateral។ ប្រសិនបើអ្វីៗទាំងអស់ដែលមានស្រាប់គឺជាថាមពលក្នុងចលនា នោះ៖





សន្ទនីយភាពគឺជា ថាមពល kinetic : រង្វាស់នៃតម្លៃដែលអាចរកបានសម្រាប់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មភ្លាមៗ។

វត្ថុបញ្ចាំគឺជា ថាមពលសក្តានុពល ៖ រង្វាស់នៃតម្លៃដែលមានសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មនាពេលអនាគត។





យើងទើបតែពិភាក្សាអំពីវត្ថុបញ្ចាំ។ ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកផ្តល់លុយឱ្យនរណាម្នាក់ជាការទូទាត់ នោះអ្នកទទួលបានធនធាន ដែលជាតម្លៃពិត ហើយពួកគេកាន់តែលុយប៉ុណ្ណោះ។ នេះ​ជា​ហានិភ័យ​ព្រោះ​វា​តែងតែ​មាន​សក្តានុពល​ក្នុង​ការ​បាត់បង់​តម្លៃ​ដោយ​ការ​កាន់​លុយ។





ប្រសិនបើអ្នកកាន់ 1 ដុល្លារសម្រាប់រយៈពេល 25 ឆ្នាំ វាទំនងជានឹងមិនធ្វើឱ្យអ្នកទទួលបានអ្វីដូចគ្នាពីមុនទេ ឧទាហរណ៍។





ដោយសារតែហានិភ័យនៃការបាត់បង់តម្លៃដោយការសន្សំប្រាក់ រូបិយប័ណ្ណត្រូវបានបម្រុងទុកដោយវត្ថុបញ្ចាំជាក់ស្តែង (ធនធាន) ដើម្បីផ្តល់ឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់នូវទំនុកចិត្តថា Schrödinger មិនបានកំណត់ពួកវា។ * ក្អកនៅ Nixon *





ការផ្លាស់ប្តូរនេះកំណត់តម្លៃវត្ថុបញ្ចាំទៅជាតម្លៃ A នៃរូបិយប័ណ្ណ។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើ "រង្វាស់នៃតម្លៃដែលអាចរកបានសម្រាប់ការជួញដូរភ្លាមៗ" aka Liquidity ធ្លាក់ចុះ តម្លៃនៃកាក់នឹងដូចគ្នា។





ប៉ុន្តែប្រសិនបើសាច់ប្រាក់ងាយស្រួលនៅខ្ពស់ មនុស្សនឹងរវល់ខ្លាំងក្នុងការផ្លាស់ប្តូរធនធាន ដើម្បីព្រួយបារម្ភអំពីហានិភ័យ ទោះបីជាវាតែងតែនៅទីនោះក៏ដោយ។





Liquidity គឺជារបៀបដែលវាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការយកលុយរបស់អ្នកចេញពីប្រព័ន្ធនៅពេលដែលអ្នកត្រូវការវា។





ដោយសន្មតថាមានធនធានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបម្រុងទុកប្រាក់អរូបីរបស់យើង (ជាធម្មតាមិនមានទេ) ភាពងាយស្រួលនេះអាស្រ័យលើរបៀបដែលទីផ្សារមានបំណងផ្លាស់ប្តូរជាមួយអ្នកសម្រាប់ធនធានទាំងនោះ។





ជាមូលដ្ឋាន រាល់ឯកតានៃរូបិយប័ណ្ណដែលអ្នកមានតំណាងឱ្យធនធានរូបវន្ត។





Stablecoin របស់យើងត្រូវតែស្រាល និងសំខាន់៖ បង្កើតឡើងនៅលើទំនិញដែលមនុស្សមិនអាចធ្វើដោយគ្មាន ហើយងាយស្រួលគ្រប់គ្រង។





លក្ខខណ្ឌប្រព័ន្ធ

បន្ទាប់ពីការអូសទាញ និងការវាយតម្លៃជាច្រើននៃរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូផ្សេងៗ ដំណាក់កាលបន្ទាប់នៃ web3 គឺច្បាស់ណាស់។





យើងចង់ឱ្យកាក់របស់យើងបំពេញកន្លែងទំនេរនេះដោយជោគជ័យ។ ដើម្បីអោយវាក្លាយជារូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូដែលមានស្ថេរភាព វិមជ្ឈការ និងមិនប្រើប្រាស យើងបានពិនិត្យមើលការបរាជ័យ និងភាពជោគជ័យនៃរូបិយវត្ថុកន្លងមករបស់យើង។





យើងដឹងថាវាត្រូវតែបញ្ចូលទៅក្នុងទំនិញដែលចាំបាច់ ស្រាល និងងាយស្រួលក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់។ តើអ្នកអាចគិតពីគំនិតណាមួយបានទេ?





សម្រាប់ជាប្រយោជន៍នៃដុំនេះ ខ្ញុំនឹងលើកឧទាហរណ៍ដ៏ចម្លែកមួយ ដូច្នេះវានឹងកាន់តែល្អិតល្អន់។ ក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរនឹងក្លាយជា ទំនិញ របស់យើង។ ហាហា នៅជាមួយខ្ញុំ។





កំណត់ត្រាចាប់ពីដើមឆ្នាំនេះ គឺប្រហែល 12,121 យូនីតដែលមានស្រាប់។ ពួកគេមិនដែលប្រាប់យើងពីចំនួនពិតទេ។ កិច្ចសន្យាឆ្លាតវៃរបស់យើងនឹងផ្អែកលើលក្ខខណ្ឌដែលចំនួនក្បាលគ្រាប់ដែលត្រូវបានពង្រាយនឹងតែងតែ = 0 ។





យើង​មិន​ចង់​ឱ្យ​គេ​ប្រើ​កន្លែង​ណា​ទៀត​ទេ។ សំខាន់ ។





ខណៈពេលដែលវាជាឱកាសមួយសម្រាប់ការបង្ហាញអំពីបច្ចេកវិទ្យា blockchain ដើម្បីរក្សា "សន្តិភាពពិភពលោក" លទ្ធភាពនៃរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ដែលយល់ព្រមក្នុងការចែករំលែកទិន្នន័យតាមពេលវេលាជាក់ស្តែងគឺតិចតួច។ ពួកគេចង់បានអត្ថប្រយោជន៍នៃការភ្ញាក់ផ្អើល។ មិនមែន ពន្លឺ ។





សម្រាប់លេខកូដរបស់យើង តើយើងគួរសន្មត់ថា វា ស្រាល ហើយយើងមានទិន្នន័យនោះដែលបានបោះពុម្ពនៅលើ blockchain ដែរឬទេ?





បន្ទាប់មក យើងនឹងបញ្ចូល oracle នៅក្នុងកិច្ចសន្យាដ៏ឆ្លាតវៃរបស់យើង ព្រោះវាជាសេណារីយ៉ូក្នុងពិភពពិតដែលប៉ះពាល់ដល់យើងដោយផ្ទាល់។





ទំនុកចិត្តទីផ្សារ

ទំនុកចិត្តទីផ្សារនៅក្នុងកាក់នេះនឹងមានកម្រិតទាប ដោយសារការចូលរួមរបស់រដ្ឋាភិបាលទំនងជាមិនអាចទៅរួច ដូច្នេះយើងមិនអាចសាកល្បង blockchain បានទេ។ ហើយប្រសិនបើទិន្នន័យមាន តើអ្នក ពិតជា ចង់ដឹងថាតើវាត្រូវបានដឹកនាំផ្លូវរបស់អ្នកដែរឬទេ?





ដូច្នេះសូមព្យាយាមម្តងទៀត។





លើកនេះ យើងនឹងផ្តោតលើការបង្កើតកិច្ចសន្យាឆ្លាតវៃរបស់យើង នៅពេលដែលមាន ការប៉ុនប៉ង បាញ់បង្ហោះនុយក្លេអ៊ែរ ជំនួសឱ្យការវិនាសដែលជិតមកដល់របស់យើង។





ការរួមបញ្ចូលរូបភាពពីផ្កាយរណប និងការងាររបស់អង្គការដែលតាមដានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ និងផ្សព្វផ្សាយទិន្នន័យរបស់ពួកគេ យើងអាចបង្កើតទិន្នន័យដ៏ទូលំទូលាយដើម្បីធ្វើការជាមួយ។ យើងនឹងប្រែក្លាយទិន្នន័យនេះទៅជាម៉ែត្រដ៏សាមញ្ញមួយ ឬពីរដែលមានប្រយោជន៍ ដើម្បីចិញ្ចឹម blockchain របស់យើង ដោយសម្រេចបាននូវភាពងាយស្រួលជាសាធារណៈដោយមិនប៉ះពាល់ដល់សុវត្ថិភាព។





ដំបូង យើង​នឹង​ឈាន​ទៅ​មួយ​ជំហាន​ទៀត ហើយ​បញ្ចូល​ទិន្នន័យ​ផ្កាយរណប និង​ប្រភព​បើកចំហ​ជាមួយ​នឹង​ព្រឹត្តិការណ៍​ក្នុង​ពិភព​ពិត​ដោយ​ប្រើ AI ដើម្បីបង្កើត​ម៉ែត្រ​ទីមួយ​របស់យើង៖ សន្ទស្សន៍​ការភ័យខ្លាច។





វានឹងជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចសន្យាឆ្លាតវៃ ប៉ុន្តែមិនមែនជាកត្តាផលវិបាកក្នុងការគណនាលក្ខខណ្ឌចម្បងនោះទេ ពោលគឺការប៉ុនប៉ងបាញ់នុយក្លេអ៊ែរ។ វានឹងបម្រើជាការត្រួតពិនិត្យជីពចរសម្រាប់អ្នកដឹកនាំ ប៉ុន្តែសំខាន់ជាងនេះទៅទៀត វានឹងផ្តល់ឱ្យមនុស្សនូវអ្វីមួយដើម្បីស៊ី។





នេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការពារកាក់មិនឱ្យប្រែប្រួលដោយសារតែការភ័យស្លន់ស្លោ។ ជំនួសឱ្យការប្រាប់យើងឱ្យស្ងប់ យើងនឹងគណនាការភ័យខ្លាចរបស់យើង។





ការភ័យខ្លាចគឺឆ្លង ដូច្នេះយើងនឹងដាក់ឱ្យនៅដាច់ពីគេ។ ប៉ុន្តែសន្ទស្សន៍នេះមិនគ្រប់គ្រាន់ដោយខ្លួនឯងទេ។





ក្រៅពីវា សន្ទស្សន៍ Calm Index ដែលជាសូចនាករផ្អែកលើរូបភាពផ្កាយរណប និងទិន្នន័យវាលតែម្នាក់ឯង យើងមិនបានកត់ត្រាការប៉ុនប៉ងណាមួយដោយប្រើប្រភពដ៏ល្អបំផុតរបស់យើងទេ។ តាមឧត្ដមគតិ សន្ទស្សន៍ស្ងប់ស្ងាត់នេះនឹងនៅទ្រឹង ប្រសិនបើមិនមានការប៉ុនប៉ងដើម្បីធ្វើឱ្យសកម្ម ឬបើកដំណើរការទេ ដោយរក្សាកាក់ឱ្យស្ថិតស្ថេរ នៅពេលដែលកាន់តែអាក្រក់កើតឡើងចំពោះ fiat ក្នុងអំឡុងពេលសង្រ្គាម។





តម្លៃកាក់របស់យើងនឹងនៅតែថេរទៅនឹងចំនួនក្បាលគ្រាប់ដែលនៅសល់ ធៀបនឹងចំនួនក្បាលគ្រាប់ដែលត្រូវបានបាញ់។ មិនមែនជាការព្យាយាមទេ។





នេះមានន័យថា យើងត្រូវតែបាញ់វាទាំងអស់ ដើម្បីធ្វើឲ្យកាក់ប្រែប្រួល។





ឥឡូវនេះសូមមើល blockchain របស់យើង។





ការជ្រើសរើស Blockchain របស់យើង។

នៅពេលខ្ញុំចាប់ផ្តើមធ្វើការលើរឿងនេះ ខ្ញុំបានសួរមិត្តភ័ក្តិ web3 របស់ខ្ញុំទាំងអស់ថាតើពួកគេអាចបង្កើត Stablecoin នៅលើ BTC blockchain ដោយសន្មត់ថាពួកគេមាន peg ដែលអាចទុកចិត្តបានដែរឬទេ។ មូលមតិ?





វាអាចទៅរួច ប៉ុន្តែពិបាក។





វាហាក់ដូចជា Rootstock មិនទាន់មានប្រជាប្រិយភាពដូចដែលវាគួរតែនៅឡើយទេ។ ទោះបីជាបច្ចេកវិទ្យា web3 វិវឌ្ឍហួសពីការមើលឃើញរបស់ Satoshi ក៏ដោយ ប្រាក់កាក់នៅតែឈប់នៅកាក់ដែលធ្វើពីប៊ីត ដែលជា Bitcoin ។





ដំណាក់កាលថ្មីនីមួយៗនៃ web3 នាំយើងត្រឡប់ទៅផ្ទាំងគំនូរវិញ។ Blockchain របស់វាគឺជាធនធានដែលមិនបានប្រើប្រាស់ ហើយ Rootstock គឺជាឫសគល់។ ហេតុអ្វីបានជាបង្កើត Stablecoin នៅលើខ្សែសង្វាក់ផ្សេងទៀត?





ដើម្បីរក្សាអត្ថបទនេះដោយសង្ខេប ខ្ញុំបានពិពណ៌នាអំពីគម្រោងស្ថិរភាពរបស់យើងចំពោះ Perplexity AI។ បន្ទាប់មកខ្ញុំបានស្នើសុំម៉ែត្រសម្រាប់ blockchain ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ និងម៉ែត្រដែលគម្រោងត្រូវការ។





វាទទួលបានពិន្ទុខ្ពស់សម្រាប់ចំនុចនីមួយៗ ដែលអ្នកអាចដោតចូលទៅក្នុង AI របស់អ្នកដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ខ្លួនអ្នក៖





សន្តិសុខ៖ តើវាផ្តល់ឱ្យយើងនូវសន្តិភាពផ្លូវចិត្តទេ?

តើវាផ្តល់ឱ្យយើងនូវសន្តិភាពផ្លូវចិត្តទេ? លទ្ធភាពធ្វើមាត្រដ្ឋាន៖ តើវាងាយស្រួល និងរហ័សគ្រប់គ្រងបរិមាណប្រតិបត្តិការខ្ពស់ទេ?

តើវាងាយស្រួល និងរហ័សគ្រប់គ្រងបរិមាណប្រតិបត្តិការខ្ពស់ទេ? ប្រសិទ្ធភាពថ្លៃដើម៖ តើវាជួយយើងថ្លៃសាំងទេ?

តើវាជួយយើងថ្លៃសាំងទេ? អន្តរប្រតិបត្តិការ៖ តើវាឆបគ្នាជាមួយកម្មវិធី blockchains, dApps & DeFi ផ្សេងទៀតទេ?





បន្ទាប់មកខ្ញុំបានសួរវាឱ្យប្រាប់ខ្ញុំថាតើ Rootstock អាចធ្វើការងារនេះបានដែរឬទេ។ ចម្លើយខ្លីគឺបាទ។ វាជា Bitcoin sidechain ដ៏មានប្រយោជន៍ រួមទាំងលទ្ធភាពនៃជម្រើសសាច់ប្រាក់ងាយស្រួលពីកម្មវិធី DeFi នៅពេលរចនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់យើង។









វិស្វកម្មកិច្ចសន្យាឆ្លាតវៃរបស់យើង។

លក្ខខណ្ឌនៃការជីកយករ៉ែ

យន្តការ Peg

ការផ្គត់ផ្គង់ដំបូង

ថ្លៃសាំង









ឈ្មោះកាក់ ៖ KOINONIA

ស្លាកសញ្ញា៖ KONKONB-LO

Blockchain៖ Rootstock/Bitcoin

លក្ខខណ្ឌ Minting: គ្មានដែនកំណត់ ប្រសិនបើក្នុងរយៈពេល 365 ថ្ងៃកន្លងមក ចំនួននៃការបាញ់ក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរ ATTEMPTS ប្រចាំថ្ងៃ / ចំនួនក្បាលគ្រាប់ដែលត្រូវបានបាញ់ជារៀងរាល់ថ្ងៃ > 0 ។

យន្តការ Peg: តម្លៃតាមលក្ខខណ្ឌ; ចំនួនក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរបាញ់ប្រចាំថ្ងៃ = 0 ។

ការផ្គត់ផ្គង់ដំបូង៖ ចំនួនក្បាលគ្រាប់ x 10^(រយៈពេលនៃកិច្ចព្រមព្រៀងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលើកទី 1 គិតជាឆ្នាំ) = 12,121 x 10^25

ថ្លៃសាំង៖ តោះបង្កើតកូដ។





ខ្ញុំបានសរសេរវានៅក្នុង Solidity រួមទាំងមួយសម្រាប់សម្មតិកម្ម oracle របស់យើង។ បន្ទាប់មក យើងនឹងចងក្រងវាទៅជា bytecode ដោយប្រើ Hardhat។





នេះគឺជាកម្មវិធីរបស់យើង៖





// SPDX-License-Identifier: GPL-3.0 pragma solidity >=0.8.0 <0.9.0; interface IOracle { function getAttemptedFires() external view returns (uint256); function getActualFires() external view returns (uint256); } contract KOINONIA { string public name = "KOINONIA"; string public symbol = "KONKONB-LO"; uint8 public decimals = 25; // Set to 25 decimals uint256 public totalSupply; address public owner; uint256 public yearlyCap; // Maximum tokens that can be minted in a year uint256 public mintedThisYear; // Tokens minted in the current year uint256 public currentYear; // Current year as a timestamp IOracle public oracle; // Reference to the oracle contract mapping(address => uint256) public balances; event Minted(address indexed to, uint256 amount); constructor(uint256 _yearlyCap, address _oracleAddress) { owner = msg.sender; yearlyCap = _yearlyCap * 10 ** uint256(decimals); // Set yearly cap currentYear = block.timestamp / 365 days; // Initialize current year oracle = IOracle(_oracleAddress); // Set the oracle address totalSupply = 12_121 * (10 ** 25); // Initial supply based on nuclear warheads balances[owner] = totalSupply; // Assign initial supply to owner } // Function to mint new tokens function mint(uint256 amount) external { // Check if we need to reset for a new year uint256 newYear = block.timestamp / 365 days; if (newYear > currentYear) { currentYear = newYear; // Update to new year mintedThisYear = 0; // Reset minted count for the new year } // Get data from oracle uint256 attemptedFires = oracle.getAttemptedFires(); uint256 actualFires = oracle.getActualFires(); require(attemptedFires > actualFires, "Condition not met: More actual fires than attempts"); // Calculate allowed minting based on attempted vs actual fires uint256 allowedMinting = (attemptedFires - actualFires) * 10 ** uint256(decimals); // Example calculation require(mintedThisYear + amount <= allowedMinting, "Yearly cap exceeded"); totalSupply += amount * 10 ** uint256(decimals); // Increment total supply balances[owner] += amount * 10 ** uint256(decimals); // Increment owner's balance mintedThisYear += amount * 10 ** uint256(decimals); // Increment the minted count emit Minted(owner, amount * 10 ** uint256(decimals)); // Emit event for minting } // Function to check balance of an address function balanceOf(address account) external view returns (uint256) { return balances[account]; } }





ហើយសម្រាប់ Oracle ដែលនឹងទទួលបានទិន្នន័យពីប្រភពដូចគ្នានឹង Fear & Calm Indexs របស់យើង។





// SPDX-License-Identifier: GPL-3.0 pragma solidity >=0.8.0 <0.9.0; contract Oracle { uint256 private attemptedFires; uint256 private actualFires; function updateFires(uint256 _attemptedFires, uint256 _actualFires) external { // Only allow authorized users to update these values (implement access control) attemptedFires = _attemptedFires; actualFires = _actualFires; } function getAttemptedFires() external view returns (uint256) { return attemptedFires; } function getActualFires() external view returns (uint256) { return actualFires; } }





ការប៉ាន់ប្រមាណថ្លៃសាំង

តម្លៃដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ ៖ ប៉ាន់ប្រមាណថាមានប្រហែល 200,000 - 300,000 គ្រឿងឧស្ម័ន ។

សន្មតថាតម្លៃឧស្ម័ន 30 gwei វានឹងត្រូវចំណាយប្រហែល:

ឧស្ម័ន 250,000 × 30 gwei ≈ $15 USD

Mint Function Call តម្លៃ ៖ ការហៅទូរស័ព្ទនីមួយៗអាចចំណាយអស់ប្រហែល 50,000 - 100,000 ឯកតាហ្គាស ដែលនាំឱ្យមានការចំណាយប្រហែល:

75,000 ហ្គាស × 30 gwei ≈$ 4.50 USD





ខ្ញុំពិបាកសរសេរកូដ ប៉ុន្តែជាមួយ AI វាអាចទៅរួច។ ខ្ញុំផ្តល់ចំណីឱ្យ Perplexity ទិន្នន័យនេះនៅក្នុងលំហូរ ហើយបានស្នើសុំការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពតម្លៃ និងការប៉ាន់ប្រមាណ។









ការរចនាសម្រាប់លំនឹង

បច្ចុប្បន្នភាពនាពេលអនាគត

តម្លៃទំនិញ

អារម្មណ៍ទីផ្សារ ឧបាយកល និងបទប្បញ្ញត្តិ

ធនធានលើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាង៖ សម្ពាធលើសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីរក្សាភាពពាក់ព័ន្ធ។

ការ​គាំទ្រ​លក្ខខណ្ឌ៖ តម្លៃទំនិញ ការ​ធានា​រ៉ាប់រង​ក្នុង​មួយ​កាបូប​ដែល​មាន​បន្ថែម​ទៀត​សម្រាប់​ការ​វិនិយោគ​បន្ថែម ការ​ចាក់សោរ X% ការ​ធានា​ស្ថិរភាព​ការ​កាន់កាប់ (ការ​ជីក​យក​រ៉ែ​គ្មាន​ដែន​កំណត់)





បច្ចុប្បន្នភាពនាពេលអនាគត

ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យមានការអាប់ដេតនាពេលអនាគត យើងនឹងបន្ថែមកិច្ចសន្យាប្រូកស៊ីដូចនេះ៖





// SPDX-License-Identifier: GPL-3.0 pragma solidity >=0.8.0 <0.9.0; contract Proxy { address public implementation; address public owner; constructor(address _implementation) { implementation = _implementation; owner = msg.sender; // Set the deployer as the owner } function upgrade(address newImplementation) external { require(msg.sender == owner, "Not authorized"); implementation = newImplementation; } fallback() external payable { (bool success, ) = implementation.delegatecall(msg.data); require(success, "Delegatecall failed"); } }





ដើម្បីធានាថាកិច្ចសន្យាដំណើរការជាមួយប្រូកស៊ី យើងនឹងធ្វើការកែប្រែបន្តិចបន្តួច៖





// SPDX-License-Identifier: GPL-3.0 pragma solidity >=0.8.0 <0.9.0; interface IOracle { function getAttemptedFires() external view returns (uint256); function getActualFires() external view returns (uint256); } contract KOINONIA { string public name = "KOINONIA"; string public symbol = "KONKONB-LO"; uint8 public decimals = 25; // Set to 25 decimals uint256 public totalSupply; address public owner; uint256 public yearlyCap; // Maximum tokens that can be minted in a year uint256 public mintedThisYear; // Tokens minted in the current year uint256 public currentYear; // Current year as a timestamp IOracle public oracle; // Reference to the oracle contract mapping(address => uint256) public balances; event Minted(address indexed to, uint256 amount); constructor(uint256 _yearlyCap, address _oracleAddress) { owner = msg.sender; yearlyCap = _yearlyCap * 10 ** uint256(decimals); // Set yearly cap currentYear = block.timestamp / 365 days; // Initialize current year oracle = IOracle(_oracleAddress); // Set the oracle address totalSupply = 12_121 * (10 ** 25); // Initial supply based on nuclear warheads balances[owner] = totalSupply; // Assign initial supply to owner } // Function to mint new tokens function mint(uint256 amount) external { // Check if we need to reset for a new year uint256 newYear = block.timestamp / 365 days; if (newYear > currentYear) { currentYear = newYear; // Update to new year mintedThisYear = 0; // Reset minted count for the new year } // Get data from oracle uint256 attemptedFires = oracle.getAttemptedFires(); uint256 actualFires = oracle.getActualFires(); require(attemptedFires > actualFires, "Condition not met: More actual fires than attempts"); // Calculate allowed minting based on attempted vs actual fires uint256 allowedMinting = (attemptedFires - actualFires) * 10 ** uint256(decimals); // Example calculation require(mintedThisYear + amount <= allowedMinting, "Yearly cap exceeded"); totalSupply += amount * 10 ** uint256(decimals); // Increment total supply balances[owner] += amount * 10 ** uint256(decimals); // Increment owner's balance mintedThisYear += amount * 10 ** uint256(decimals); // Increment the minted count emit Minted(owner, amount * 10 ** uint256(decimals)); // Emit event for minting } // Function to check balance of an address function balanceOf(address account) external view returns (uint256) { return balances[account]; } }





តាមរយៈកិច្ចសន្យាប្រូកស៊ីនេះ យើងអាចធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអ្វីៗបាន។ ចំនួនក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរទំនងជាកើនឡើងតាមពេលវេលា។ យើងអាចបន្ថែមឯកតាថ្មីសម្រាប់ពួកវា និងធ្វើការកែប្រែចាំបាច់ផ្សេងទៀតដោយមិនធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធរបស់យើងរញ៉េរញ៉ៃ ឬបង្កឱ្យមានការរអាក់រអួលឡើយ។





តម្លៃទំនិញ

លក្ខខណ្ឌសម្រាប់គុណភាពទ្រព្យសកម្មរបស់យើងគឺថា វានឹងងាយស្រួលក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់។ សម្រាប់ Asset Liquidity វាគឺថាវានឹងត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅលើទំនិញដែលមនុស្សមិនអាចធ្វើបានដោយគ្មាន ហើយងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រង។





ដោយសារសកម្មភាពបែបនេះជាធម្មតាត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្រោមការរុំព័ទ្ធ ដូច្នេះដំបូងយើងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ដោយការបង្កើនការចូលរួមរបស់យើងបន្ថែមទៀតក្នុងការរស់រានមានជីវិតរបស់គ្រួសារយើង។ ប្រសិនបើត្រូវបានទទួលយក យើងភ្ជាប់ជោគវាសនារបស់យើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីបង្កើតក្បូនដែលនៅអណ្តែត ហើយជើងទីបីដែលសូម្បីតែ fiat អាចពឹងផ្អែកលើ។





អាវុធនុយក្លេអ៊ែរមានតម្លៃថ្លៃណាស់។ ហើយ​ប្រសិនបើ​ពួកគេ​មិន​ធ្លាប់​ធ្វើ​សង្គ្រាម​ទេ ពួកវា​អាច​ត្រូវបាន​កែច្នៃ​ឡើងវិញ​ដើម្បី​បម្រើ​ដល់​រោងចក្រ​នុយក្លេអ៊ែរ និង​គម្រោង​នានា។ ហានិភ័យនៃការបាត់បង់វត្ថុបញ្ចាំគឺទាបណាស់។ ជំនួសឱ្យការតំណាងឱ្យការឈឺចាប់ ទាំងនេះគឺជាសារធាតុរ៉ែដ៏មានតម្លៃដែលយើងនឹងត្រូវការជានិច្ច ដូចធម្មជាតិរបស់មនុស្សយើងដែរ។





ការយកចិត្តទុកដាក់ជាវិជ្ជមានកាន់តែច្រើនគឺសំដៅទៅលើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងស្ថានភាពសក្តានុពលរបស់ពួកគេ ដោយបង្វែរពួកវាទៅជាវត្ថុបញ្ចាំរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ នោះវានឹងកាន់តែពិបាកក្នុងការដាក់ពង្រាយពួកគេ។ តម្លៃរបស់ពួកគេក៏នឹងកើនឡើងលើសពីសក្តានុពលបំផ្លិចបំផ្លាញរបស់ពួកគេ។





នេះគឺជាកន្លែងដែល web3 ភ្លឺច្បាស់បំផុត ដែលផ្តល់ឱ្យយើងនូវឧបករណ៍ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពថាមពលនៃពិភពរូបវន្តនៅក្នុងស្មារតីរបស់យើង។





ប្រហែលជាការផ្លាស់ប្តូរបែបនេះនឹងកាត់បន្ថយតម្រូវការសម្រាប់ការជាប់គាំងនុយក្លេអ៊ែរដែលយើងប្រើដើម្បីរក្សាសន្តិភាព។ ការ​ប្រឈម​មុខ​នឹង​ការ​សម្រេច​បាន​នេះ​គឺ​ធំ​ណាស់ ប៉ុន្តែ​អ្នក​ប្រាជ្ញ​ធ្លាប់​និយាយ​ថា





“កន្លែងណាដែលឆន្ទៈខ្លាំង ការលំបាកមិនអាចធំបានទេ”





សូមចងចាំថាប្រធានបទនេះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍មួយដើម្បីណែនាំការយល់ដឹងរបស់អ្នកអំពីអ្វីដែលវាត្រូវការសម្រាប់យើងដើម្បីសម្រេចបាននូវកាក់ថេរនេះ និងឥទ្ធិពលនៃរលករបស់វា។





ដោយសារតែតម្លៃរបស់វាផ្អែកលើលក្ខខណ្ឌ វានឹងមិនអាស្រ័យលើប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ដែលតម្លៃរបស់វាបានមកពីការជឿទុកចិត្តលើរដ្ឋាភិបាលនោះទេ។





វាមិនអាចដំណើរការជាពពុះបានទេ ប៉ុន្តែមាននៅក្នុងវិមាត្ររបស់វា ខណៈពេលដែលមានអន្តរកម្មជាមួយរូបិយប័ណ្ណនីមួយៗ។





ដូច្នេះ 1 Koinonia = 1 សក្តានុពលនុយក្លេអ៊ែរ,

ដែលអាចត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹង [បរិមាណនៃ] ទិន្នផលថាមពលពីប្រភព [សម្ភារៈវិទ្យុសកម្ម] សម្រាប់ [បរិមាណនៃ] លក្ខខណ្ឌផ្ទុក។





បន្ទាប់មកតម្លៃថាមពលក្នុងស្រុកអាចត្រូវបានប្រើជា ការិយាល័យផ្លាស់ប្តូរ ដែលជាកន្លែងដែលអ្នករក្សាទុកប្រាក់មួយចំនួនរបស់អ្នកជាថាមពលក្នុងទម្រង់ KONKONB-LO ។ សមនឹងវាមែនទេ?





អារម្មណ៍ទីផ្សារ ឧបាយកល និងបទប្បញ្ញត្តិ

អត្ថិភាពនៃគំរូរបស់យើង "ជិតសូន្យ" កាក់ស្ថិរភាពអាចនឹងតក់ស្លុត ដំបូង ជាការគំរាមកំហែងអត្ថិភាពចំពោះជនអនាធិបតេយ្យ ឧក្រិដ្ឋជនតាមអ៊ីនធឺណិត ឬរដ្ឋាភិបាល ប៉ុន្តែយើងណែនាំការពិភាក្សាអំពីថាមពលដើម្បីធ្វើឲ្យពួកគេស្ងប់។





អ្នក​ខ្លះ​អាច​នឹង​ហ៊ាន​ដាក់​ពង្រាយ​ក្បាល​គ្រាប់​ដើម្បី​ឲ្យ​រូបិយប័ណ្ណ​ប្រែប្រួល។ យ៉ាងណាមិញ ពួកគេអាចមានគោលដៅសម្រាប់កន្លែងដែលគ្មាននរណាម្នាក់រស់នៅ ពួកគេប្រហែលជាគិត។





ប៉ុន្តែយើងអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណប្រភពបានយ៉ាងឆាប់រហ័សជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យារបស់យើង ហើយចាប់ផ្តើមដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងនឹងអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវ។ ដោយសារតែតម្លៃរបស់វាផ្អែកលើអ្វីដែលកើតឡើងនៅថ្ងៃនេះ កាក់របស់យើងអាចត្រលប់ទៅស្ថិរភាពវិញភ្លាមៗនៅថ្ងៃបន្ទាប់ ប្រសិនបើវារង្គោះរង្គើ។





វាក៏នឹងមានសុវត្ថិភាពបរាជ័យផងដែរ ដើម្បីធានាថាមនុស្សអាចទទួលបានប្រាក់មួយចំនួន ប៉ុន្តែមិនមែនទាំងអស់នោះទេ។ មធ្យោបាយតែមួយគត់ដើម្បីរក្សាកាក់របស់យើងមិនប្រែប្រួលគឺត្រូវបន្តបាញ់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរជារៀងរាល់ថ្ងៃ ហើយនោះមិនមែនជាកាំភ្លើងយន្តទេ។





ដើម្បីឱ្យកាក់សម្មតិកម្មនេះទទួលបានជោគជ័យ យើងត្រូវបន្តនិយាយអំពីវា ជីករន្ធនៅក្នុងវា ពង្រីកវា និងកសាងទំនុកចិត្តរបស់យើងលើវា។





យើង​ត្រូវ​រំពឹង​ទុក​នូវ​អារម្មណ៍​អវិជ្ជមាន​មួយ​ចំនួន​ជាមុន ហើយ​ផ្លាស់ប្តូរ​ទស្សនៈ​របស់​មនុស្ស​ដោយ​ការ​ធ្វើ​ការងារ​ល្អ។









ប៉ុន្តែ​បើ​គ្មាន​ការ​គាំទ្រ​ពី​អន្តរជាតិ វា​មិន​អាច​សម្រេច​បាន​នូវ​សក្ដានុពល​ពេញលេញ​របស់​ខ្លួន​ឡើយ។ ខ្ញុំនឹងបញ្ចប់រឿងនេះ - ប៉ុន្តែជាដំបូង; តើ​យើង​ធ្វើ​តេស្ត​កូដ​របស់​យើង​ដោយ​របៀប​ណា​ក្នុង​បរិយាកាស​ដែល​បាន​គ្រប់គ្រង?









ការដាក់ពង្រាយ និងសាកល្បងលើ Rootstock

យើងចងក្រងកិច្ចសន្យារបស់យើង ដើម្បីចាប់ផ្តើមសាកល្បង។





នេះមានន័យថាការនាំចេញវាជាថតដែលមានកូដប្រភព Solidity (ឯកសារ .sol) និងកូដដែលបានចងក្រងឯកសារ JSON នៃ bytecode របស់អ្នក (កំណែគោលពីរ) ABI (Application Binary Interface) និងទិន្នន័យមេតាផ្សេងទៀត។





បន្ទាប់មក ការដាក់ពង្រាយដោយប្រើឧបករណ៍ដាក់ពង្រាយដូចជា Rootstock CLI, Hardhat, JavaScript libraries (ដូចជា Web3.js) ឬកាបូបដូចជា MetaMask។ នៅពេលដែលយើងភ្ជាប់ឧបករណ៍ទៅថតនោះ យើងអាចបង្កើត និងផ្សព្វផ្សាយប្រតិបត្តិការរបស់យើងនៅលើ blockchain ។





យើងមានការប៉ាន់ស្មានសម្រាប់ថ្លៃសាំង ហើយឧបករណ៍នីមួយៗដែលប្រើ (ខាងលើ) ភ្ជាប់មកជាមួយការណែនាំដើម្បីចាប់ផ្តើមប្រតិបត្តិការ។ នៅពេលដែលវាបានបញ្ចប់ យើងនឹងទទួលបានអាសយដ្ឋានកិច្ចសន្យារបស់យើង រស់នៅលើ Rootstock TestNET Explorer ។





ប្រតិបត្តិការនីមួយៗដែលបានផ្ញើទៅកាន់អាសយដ្ឋាននេះផ្ទុកនូវកញ្ចប់ទិន្នន័យដែលនាំការណែនាំរបស់យើងទៅកាន់ Rootstock sidechain ។ ជាមួយវា យើងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ទាំងអស់នៃ Bitcoin blockchain + កិច្ចសន្យាឆ្លាតវៃកម្រិតខ្ពស់ដូចនេះ។





នេះគឺជាកន្លែងលេងរបស់យើង ហើយយូរ ៗ ទៅយើងមើលថាតើផែនការរបស់យើងដំណើរការមុនពេលយើងបន្តទៅបណ្តាញមេ។





Rootstock បានផ្តល់បណ្ណាល័យឯកសារ និងវគ្គសិក្សាអ្នកអភិវឌ្ឍន៍របស់ខ្លួនសម្រាប់ជំនួយ។





មិនអន់ទេ ហេ? ចូរនិយាយអំពី Quency-Quences ។









ផលវិបាកនៃភាពប្រែប្រួលជិតសូន្យ Stablecoin

រដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងងាយស្រួល

ប្រភេទនៃកាក់ស្ថិរភាពដ៏មានឥទ្ធិពលនេះអាចបញ្ចប់ការជំនួសរដ្ឋាភិបាលទាំងស្រុងប្រសិនបើគម្រោងគ្រប់គ្រាន់អភិវឌ្ឍដើម្បីផ្តល់មូលនិធិដល់ដំណោះស្រាយជាក់ស្តែងសម្រាប់សហគមន៍ដែលពាក់ព័ន្ធជំនួសឱ្យការនិយាយ ដំណោះស្រាយគណិតវិទ្យាដូចជា Satoshi បានរចនានៅក្នុង Bitcoin ។ ប៉ុន្តែចាំមើល យើងចូលចិត្តគណិតវិទ្យា។





កាក់របស់យើងត្រូវបានការពារដោយគេហទំព័រ Satoshi នៃភាពស្មុគស្មាញរបស់វា + ភាពពាក់ព័ន្ធនៃបញ្ហាដែលវាដោះស្រាយចំពោះសហគមន៍ពិភពលោក។





ខណៈពេលដែលថាមពលប្រភេទនេះចំណាយលើស្វ័យភាពយ៉ាងសំខាន់ពីរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក និងបើមិនដូច្នេះទេ វាតបស្នងមកវិញជាមួយនឹងស្ថិរភាពដើម្បីរក្សាលំនឹងរបស់ពួកគេ ប្រសិនបើពួកគេមានប្រាជ្ញាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីមើលឃើញអត្ថប្រយោជន៍។ សង្គមដែលទទួលយកបច្ចេកវិទ្យាគ្រប់គ្រងកាន់តែប្រសើរ។





វាស្រដៀងទៅនឹង GBP ដែលប្រគល់ការិយាល័យបម្រើជាទុនបម្រុងសារពើពន្ធសកលទៅឱ្យចក្រភពអង់គ្លេស បន្ទាប់ពីវាបានអស់ប្រាក់សន្សំរបស់ខ្លួននៅក្នុងសង្គ្រាម "ពិភពលោក"។ កាន់តែដូចសង្រ្គាមខាងជើង ប្រសិនបើអ្នកសួរខ្ញុំ។ គ្មាន​នរណា​ម្នាក់​បាន​សួរ​យោបល់​របស់​យើង​លើ​វា​ទេ ជំនួស ​មក​វិញ​នូវ ​កម្លាំង​ពលកម្ម និង​សេដ្ឋកិច្ច​របស់​យើង។





បន្ទាប់ពីការធ្វើសង្គ្រាមជាច្រើន ទីក្រុងរ៉ូមបានរៀនបន្តធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយទ្វីបអាហ្រ្វិកដោយមិនគិត។





លំនឹងថាមវន្តបន្ថែមទៀត

តើ​អ្នក​ធ្លាប់​ឆ្ងល់​ទេ​ថា​ហេតុ​អ្វី​បាន​ជា Nixon សម្លាប់​សត្វ​ព្រាប?





អាមេរិកចង់ពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួន។ តើ​អ្នក​ដឹង​ទេ​ថា​ពិភពលោក​សព្វ​ថ្ងៃ​នេះ​ស្ថិត​នៅ​ទីណា​ដោយសារ​ការ​បើកបរ​នេះ?





ឥឡូវ​នេះ អ្នក​ណា​ដែល​ស្ថិត​ក្នុង​គណៈ​ប្រធាន​នោះ ទទួល​ខុស​ត្រូវ​តែ​ម្នាក់​ឯង​ចំពោះ​ជោគវាសនា​សេដ្ឋកិច្ច​របស់​ពិភពលោក។





Nixon បាននិយាយថា "ភ្នាល់លើពួកយើង" ។

ហើយតាមរយៈមុខតំណែងរបស់ពួកគេ អាមេរិកបានធ្វើការដោយមិននឿយហត់ដើម្បីធានាធនធានរបស់រដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀត។





ក្នុងន័យមួយ គឺស្នេហាជាតិ។ មួយទៀត សង្គ្រាម ស្នេហាជាតិ។

ពួកគេ​នឹង​និយាយ​ថា​ពួកគេ​កំពុង​តស៊ូ​ដើម្បី​រក្សា​បុព្វហេតុ​របស់​ពួកគេ (សេរីភាព​) សូម្បីតែ​ដោយ​ការ​យក​បុព្វហេតុ (ធនធាន) របស់​អ្នក​ដទៃ។





អ្នកមានរូបិយប័ណ្ណខ្លាំងជាងរបស់ពួកគេ មានន័យថាពួកគេត្រូវការអ្នកកាន់តែច្រើន ដូច្នេះពួកគេធ្វើការដោះសារសម្រាប់សកម្មភាពរបស់ពួកគេដើម្បីកាន់អំណាច។





ការលះបង់ថាមពលមួយចំនួនទៅកាក់ដែលមានស្ថិរភាពបែបនេះនឹងធ្វើឱ្យការងាររបស់ពួកគេ (ការលួចប្លន់ និង/ឬការធ្វើកសិកម្ម) កាន់តែងាយស្រួល ខណៈដែលប្រទេសអាហ្វ្រិកសម្បូរថាមពលទទួលបានទីផ្សារមួយផ្សេងទៀតដើម្បីបង្ហាញពីភាពទន់ភ្លន់របស់ពួកគេ ដែលអាចធ្វើឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅក្នុងលំហូរសាច់ប្រាក់របស់ពួកគេ។





តើ​ពួកគេ​សុខចិត្ត​វិនិយោគ​ក្នុង​កាក់​ស្ថិរភាព​ដែល​ដាក់​ទៅ​រូបិយប័ណ្ណ​ដែល​ខ្សោយ​នៅក្នុង​ទីតាំង​របស់ពួកគេ​ដែរឬទេ?





ដើម្បីរក្សាទុករូបិយប័ណ្ណរបស់អ្នក ពួកគេនឹងប្រាប់អ្នកឱ្យ "ធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើងជាមួយយើង និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មកាន់តែច្រើននៅក្នុងប្រព័ន្ធរបស់អ្នក"។ សម្រាប់ពួកយើងដោយក្តីមេត្តានៃសង្រ្គាមរបស់ពួកគេ កិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនេះបានបំផ្លាញពួកយើងតាមរយៈការបញ្ឆោត និងការជ្រៀតចូលរបស់ពួកគេ។





ការជឿទុកចិត្តរបស់យើងលើប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកមិនទទួលបានទេ។ យើងបាត់បង់ធនធានដ៏មានតម្លៃចំពោះការអនុវត្តសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេសម្រាប់ថាមពលដែលមានភាពតានតឹង។ នៅក្នុងសង្កាត់របស់យើង ប្រទេសចិនកំពុងវេចខ្ចប់លីចូមរបស់យើងនៅពេលនេះ។





ប្រេង និងលីចូម គឺជាធនធានតូចមួយក្នុងគ្រប់លទ្ធភាពនៃថាមពល។ ហេតុអ្វី​ត្រូវ​ចង​ក​ម្តង បើ​វា​ខ្លាំង​ជាង​ពីរដង​?





ដើម្បីរស់គឺការបះបោរ។ ជារៀងរាល់ថ្ងៃ យើងរស់នៅក្នុងការបះបោរប្រឆាំងនឹងសេចក្តីស្លាប់។ ស្វែងរកការពេញចិត្តក្នុងការបះបោររបស់អ្នក។





ដូចជាអ្នកដែលហ៊ានប្រថុយជីវិតរបស់ពួកគេដើម្បីសិរីល្អ មានច្រើនណាស់ដែលអ្នកមានសមត្ថភាពស្មើគ្នា ប្រសិនបើអ្នកទទួលយកហានិភ័យ ខ្លះ ។





តើអ្នកឃើញខ្លួនឯងកាន់កាក់បែបនេះទេ?