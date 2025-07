Gerçeklik Paylaşılan Bir Deliliktir - Daha İyi Birini Seçin

Bu, haftalık derin dalışlar, güçlü fikirler ve dünyanın en başarılı insanlarından bazılarıyla yaptığım çalışmalardan kanıtlanmış stratejiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi için, ücretli abonelik için buraya tıklayın @ newsletter.scottdclary.com

Two words I wish someone had told me when I was 22.

Hayal kırıklığı seç.

Çünkü hayatınızda “gerçekçi” olduğunu düşündüğünüz her şey aslında içeride yaşamak için kabul ettiğiniz bir başkasının delili.

20 yaşıma kadar akıllıydım. pratik. şanslarım hakkında gerçekçiydim. kurallara uydum çünkü kurallar mantıklıydı. kısıtlamaları kabul ettim çünkü yetişkinler bana gerçek olduklarını söylediler.

Kolektif bir halüsinasyon içinde yaşıyordum ve bunu bilgelik olarak adlandırdım.

Sonunda anladığımda beynimi kırdı: Dünyanın nasıl çalıştığı hakkında hiçbir şey aslında dünyanın nasıl çalıştığı değildir.

Para mı? Yapılmış mı? İşiniz mi? Yapılmış mı? Başlangıç için izin almanız gerektiği fikri mi? Yapılmış mı? Bazı insanların doğal olarak diğerlerinden daha yetenekli olduğuna inanan mı? Yapılmış mı?

8 saatlik bir iş günü, bir delilik adamın bunu yapmadığına karar verinceye kadar imkansızdı.Demokrasi normalleşinceye kadar deliydi.Uçmak iki delilik bisiklet mekanizması herkesin yanıldığını kanıtlayana kadar fanteziydi.

Every breakthrough in history happened because someone chose their delusion over consensus reality.

Ama burada kimse size söylemediği bir şey var: Gerçeklik geri savaşıyor.

Aslında gerçek olduğu için değil, diğer insanların gerçeklik versiyonunu gerçek olduğuna inanmanıza ihtiyacı olduğu için onların gücü onların sınırlamalarını evrensel yasalar olarak kabul etmenize bağlıdır.

Kuralların sizin için geçerli olmadığı gibi davranmaya başladığınızda, insanlar rahatsız oluyorlar. izin istemeyi bıraktığınızda, gerçekçi olmadığınızı söylüyorlar.

Sizi hayal kırıklığından korumuyorlar, kendi seçimlerini sorgulamaktan kendilerini koruyorlar.

Sınırların çoğunun sadece kırılabilir toplu sözleşmeler olduğunu anladığınız anda, her şey değişir.

Bu endüstri standardı herkes takip ediyor mu? Sadece yarattığı kişiye fayda sağlayan bir hikaye. Giriş engelleri herkes saygı duyuyor mu? Sadece bunları görmezden gelmek isteyen herkes tarafından göz ardı edilebilecek anlaşmalar. Herkesin aldığı kariyer yolu? Sadece bir şey yapmanın bir yolu var.

Reality is just consensus opinion that’s gained momentum.

Ve konsensüs, birisi onu değiştirmeye taahhüt ettiğinde düşündüğünüzden daha hızlı değişebilir.

Her seferinde imkansız bir şey gibi davranıyorsanız, herkesin gerçek olduğunu düşündüğünüz şeyi yeniden şekillendirmek için bir deney yürütüyorsunuz. her seferinde bir kısıtlama kabul etmeyi reddediyorsanız, o kısıtlamayı yerinde tutan kolektif hipnozı zayıflatıyorsunuz.

Çoğu insan bunu anlamıyor çünkü bunu hiç denememişlerdir.Hiçbir zaman kendi kişisel yanılsamalarının başkalarının gerçekliğe dönüşebileceği gibi yaşamaya çalışmamışlardır.

Ama dünyayı yeniden şekillendiren insanlar bunu çok iyi anlıyorlar.

Onlar senden daha yetenekli değil, senden daha bağlı değil, sadece kendi delillerine senden daha çok bağlıdırlar.

Choose your delusion wisely.

Başkalarının başarılı delilleri içinde yaşayabilirsin ve bunu gerçekçi olarak adlandırabilirsin.Onların sınırlarını sınırlarınız olarak kabul etmeye devam edebilirsin.Siz izin gerektirmeyen şeyleri yapmak için izin isteyebilirsiniz.

Ya da hangi kuralların gerçekten önemli olduğunu test etmeye başlayabilirsiniz ve hangilerinin sadece yanlış olduğunu kanıtlamak için yeterince kararlı bir kişi tarafından meydan okumayan hikayelerdir.

Dünya size söylediklerinden daha karmaşıktır, çünkü onu düzelttiğine inanmanız gerekiyordu.

Var olan hakkında gerçekçi olmaktan vazgeçin, var olabilecekleri hakkında delilik yapmaya başlayın.

Bunu anlayan kişi, bunu yapmayan herkese karşı adaletsiz bir avantajı vardır.

Bu kişi de sen olabilirsin.

Okuduğunuz için teşekkürler,

Scott için

Başarı Hikayeleri (Top 5 Kişisel Gelişim Podcast)

Bilgilendirme (321k Subs)

Sosyal Medya