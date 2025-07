La realidad es una ilusión compartida - Elija una mejor

Esta es mi edición semanal gratuita de mi boletín informativo.Para obtener más información, incluyendo buceos semanales, ideas poderosas y estrategias probadas de mi trabajo con algunas de las personas más exitosas del mundo, haga clic aquí para convertirse en un suscriptor pagado @ newsletter.scottdclary.com

Two words I wish someone had told me when I was 22.

Elige la ilusión.

Porque cada cosa que piensas que es "realista" sobre tu vida es en realidad sólo la ilusión de otra persona de que has aceptado vivir dentro.

Pasé mis veinte años siendo inteligente. práctico. realista acerca de mis probabilidades. sigo las reglas porque las reglas tenían sentido. acepto limitaciones porque los adultos me dijeron que eran reales.

Vivía dentro de una alucinación colectiva y la llamaba sabiduría.

Aquí está lo que me rompió el cerebro cuando finalmente lo entendí: Nada sobre cómo funciona el mundo es realmente cómo funciona el mundo.

La idea de que necesitas permiso para comenzar algo? la creencia de que algunas personas son naturalmente más capaces que otras?

El día de trabajo de ocho horas era imposible hasta que alguna persona delirante decidió que no lo era.La democracia era loca hasta que se volvió normal.

Every breakthrough in history happened because someone chose their delusion over consensus reality.

Pero aquí está lo que nadie te dice: la realidad lucha.

No porque sea real, sino porque otras personas necesiten que creas que su versión de la realidad es real.Su poder depende de que aceptes sus limitaciones como leyes universales.

Cuando comienzas a actuar como si las reglas no se aplicaran a ti, la gente se siente incómoda.Cuando dejas de pedir permiso, te dicen que estás siendo irrealista.Cuando se niega a aceptar “eso es como funcionan las cosas”, te llaman ingenuo.

No están protegiéndote de la decepción, están protegéndose de tener que cuestionar sus propias opciones.

En el momento en que te das cuenta de que la mayoría de las restricciones son solo acuerdos colectivos que se pueden romper, todo cambia.

¿Que estándar de la industria todos siguen? Sólo una historia que beneficia a quien la creó. ¿Estas barreras a la entrada todos respetan? Sólo acuerdos que pueden ser ignorados por cualquiera que esté dispuesto a ignorarlos.

Reality is just consensus opinion that’s gained momentum.

Y el consenso puede cambiar más rápido de lo que piensas cuando alguien se compromete a cambiarlo.

Cada vez que actúas como si algo imposible pudiera ser posible, estás ejecutando un experimento para remodelar lo que todos los demás piensan que es real.

La mayoría de las personas no entienden esto porque nunca lo han probado, nunca han intentado vivir como si su ilusión personal pudiera convertirse en la realidad de todos los demás.

Pero la gente que remodeló el mundo lo entiende perfectamente.

No son más talentosos que tú, no están más conectados que tú, simplemente están más comprometidos con sus delirios que tú con los tuyos.

Choose your delusion wisely.

Usted puede seguir viviendo dentro de los delirios exitosos de otras personas y llamarlo realista.Usted puede seguir aceptando sus limitaciones como sus limitaciones.Usted puede seguir pidiendo permiso para hacer cosas que no requieren permiso.

O puedes empezar a probar qué reglas realmente importan y cuáles son sólo historias que no han sido desafiadas por alguien lo suficientemente comprometido como para demostrar que están equivocadas.

El mundo es más malleable de lo que te dijeron porque necesitaban de ti para creer que estaba fijado.

Deja de ser realista sobre lo que existe, comienza a ser delirante sobre lo que podría existir.

La persona que entiende esto tiene una ventaja injusta sobre todos los que no lo hacen.

Esa persona también puede ser usted.

Gracias por leer,

escocés

