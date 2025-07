Reality is a Shared Delusion - Daha yaxşı birini seçin

Bu, dünyanın ən uğurlu insanları ilə mənim işimdən daha çox baxışlar, güclü fikirlər və kanıtlanmış strategiyalar içərisində daha çox baxış üçün, paylaşılan abonent olmaq üçün buraya tıklayın @ newsletter.scottdclary.com

Two words I wish someone had told me when I was 22.

İlluminasiya seçin

Çünki sizin həyatınızda “realist” olduğuna düşündüğünüz hər şey, həqiqətən, yalnız içərinizdə yaşamağa razı olduğunuz bir başqasının yanıltmasıdır.

Mən 20 yaşımdan çox smart idi, praktik idi, şanslarım haqqında realist idi, həqiqətləri izləyirdim, həqiqətləri qəbul etdim, həqiqətləri qəbul etdim.

Mən kollektiv hallucinasiya içində yaşadım və bunu hikmət adlandırdım.

“Dünyanın necə işlədiyini heç bir şey anlamadığım zaman beynimə çökmüşdür: Dünya necə işləyir, dünya necə işləyir.

Əsas səhifə / Siyasət / Siyasət / Siyasət / Siyasət / Siyasət / Siyasət / Siyasət / Siyasət / Siyasət / Siyasət / Siyasət / Siyasət / Siyasət / Siyasət / Siyasət / Siyasət / Siyasət / Siyasət / Siyasət / Siyasət / Siyasət / Siyasət / Siyasət / Siyasət / Siyasət / Siyasət / Siyasət / Siyasət / Siyasət / Siyasət / Siyasət / Siyasət / Siyasət / Siyasət / Siyasət / Siyasət / Siyasət / Siyasət / Siyasət / Siyasət / Siyasət / Siyasət / Siyasət / Siyasət / Siyasət / Siyasət / Siyasət / Siyasət /

8 saatlıq iş günü, bir delirsiz insan bunu etməyincə imkansızdı.Demokratiya normal olana qədər çılgındı.Uçuş iki delirsiz bisiklet mekanikinin hər kəsin yanıldığını göstərənə qədər fantaziya idi.

Every breakthrough in history happened because someone chose their delusion over consensus reality.

Amma burada sizə heç kim söyləmədiyi şey var: Reality fights back.

Bu, real deyil, lakin digər insanlara real olduğunu inanmaq lazımdır.Onların gücü onların limitlərini universal yasalar kimi qəbul etməyinə bağlıdır.

İnsanlar sizin üçün normaları qəbul etmədikləri kimi davranmaya başladıqda, rahatlaşırsınız.Siz izn istəməyincə, onlar sizə realist deyirlər.Siz qəbul etməyincə “bu işin işidir”, onlar sizi naiv adlandırırlar.

Onlar öz seçimlərini sorğu-sual etməklə özlərini qoruyurlar.

Çıxışların əksəriyyətinin yalnız çiçək edilə biləcək kollektiv anlaşmalar olduğunu anladığınız anda, hər şey dəyişir.

Bu sektor standartı hər kəs izləyir? Sadəcə, onu yaradılan kəsə fayda verən bir hikmətdir. Hər kəs daxil olmaq üçün bu bariyerləri sayırmı? Sadəcə, onları gözləmək istəyən hər kəsin göz ardı edilə biləcəyi anlaşmalardır.

Reality is just consensus opinion that’s gained momentum.

Bir kəs onu dəyişdirmək üçün bağlı olduğundan daha çox vaxt dəyişə bilər.

Hər dəfə mümkün olmayan bir şey ola bilər kimi davranırsan, hər kəsin real olduğunu düşündüyü şeyləri dəyişmək üçün bir eksperiment qurursan.

İnsanların əksəriyyəti bunu anlamır, çünki heç vaxt bunu imtahana çəkməmişlər.Həqiqətən, onların öz illüzyonları başqalarının realiyasına dönüşə bilər.

Dünyayı dəyişən insanlar bunu çox yaxşı bilirlər.

Onlar sizdən daha çox yetkin deyil, sizdən daha çox bağlı deyil, yalnız sizin öz illüzyonlarınızdan daha çox bağlıdırlar.

Choose your delusion wisely.

Başqalarının uğurlu illüzyonları içində yaşayırsınız və bunu realist adlandırırsınız.Onların limitlərini öz limitləriniz kimi qəbul edə bilərsiniz.

Və ya hansı normaların həqiqətən önəmli olduğunu və hansı normların yalnız yanlış olduğunu kanıtlamaq üçün yetərincə bağlı olan birisi tərəfindən mübahisə edilməyən hikmətlər olduğunu test edə bilərsiniz.

Dünya sizə söylədiklərinə görə daha pisdir, çünki sizə inanmaq lazım idi.

Hazırda realist olmaqdan qurtulmaq, realist olmaqdan qurtulmaq lazımdır.

Bunu anlayan şəxs, etməyən hər kəsə qarşı həddi aşan bir üstünlüyə malikdir.

Bu adam da sən ola bilərdin.

oxumaq üçün təşəkkür edirəm,

Skot

“Top 5 Podcast” (Top 5 Podcast)

Əsas səhifə (321k Subs)

Sosial media