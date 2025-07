حقیقت ایک مشترکہ فحش ہے - ایک بہتر منتخب کریں

یہ میری مفت ہفتہ وار ورژن ہے.مزید معلومات کے لئے، جس میں ہفتہ وار گہری دوڑ، طاقتور خیالات اور دنیا کے سب سے کامیاب لوگوں کے ساتھ میرے کام سے ثابت کرنے والی حکمت عملی شامل ہیں، یہاں کلک کریں کہ ایک ادا شدہ صارف بن جاؤ @ newsletters.scottdclary.com

Two words I wish someone had told me when I was 22.

خیالات کا انتخاب کریں

کیونکہ آپ کی زندگی کے بارے میں ہر ایک چیز آپ کو لگتا ہے کہ "حقیقی" حقیقت میں صرف کسی اور کی غلطی ہے کہ آپ کے اندر رہنے کے لئے اتفاق کیا ہے.

میں نے اپنے بیس سالوں کو ذہنی طور پر خرچ کیا. عملی. میرے امکانات کے بارے میں حقیقی. میں نے قواعد پر عمل کیا کیونکہ قواعد منطقی تھے. میں نے محدودیتوں کو قبول کیا کیونکہ بالغوں نے مجھے بتایا کہ وہ حقیقی تھے.

میں ایک مجموعی ہالووینشن کے اندر رہتا تھا اور اسے حکمت کہا جاتا تھا.

یہاں یہ ہے کہ جب میں آخر میں سمجھ گیا تو میرا دماغ ٹوٹ گیا: دنیا کے کام کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہے کہ دنیا واقعی کیسے کام کرتی ہے.

پیسے؟ Made up. آپ کا کام؟ Made up. آپ کو کچھ شروع کرنے کے لئے اجازت کی ضرورت ہے کہ خیال؟ Made up. یہ یقین ہے کہ کچھ لوگ قدرتی طور پر دوسروں سے زیادہ قابل ہیں؟ Made up.

آٹھ گھنٹے کے کام کا دن اس وقت تک ناممکن تھا جب تک کہ کسی غلطی والے شخص نے یہ فیصلہ نہیں کیا تھا، دموکراسی پاگل تھی جب تک کہ یہ معمول بن گیا، پرواز فانتزی تھی جب تک کہ دو غلطی کرنے والے موٹر سائیکل میخانوں نے سب کو غلط ثابت کیا.

Every breakthrough in history happened because someone chose their delusion over consensus reality.

لیکن یہاں وہ چیز ہے جو آپ کو کوئی نہیں بتاتا ہے: حقیقت دوبارہ لڑتی ہے.

نہیں کیونکہ یہ واقعی حقیقی ہے، لیکن کیونکہ دوسروں کو آپ کو ان کی ورژن کی حقیقت پر یقین کرنے کی ضرورت ہے.

جب آپ ایسا کرنا شروع کرتے ہیں جیسے قوانین آپ کے لئے لاگو نہیں ہوتے ہیں، لوگ ناپسندیدہ ہو جاتے ہیں.جب آپ اجازت کے لئے پوچھنا روکتے ہیں تو وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ غیر حقیقی ہیں.جب آپ قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں "یہ صرف چیزیں کام کرتی ہیں" تو وہ آپ کو ناخوشگوار کہتے ہیں.

وہ آپ کو مایوس ہونے سے بچانے کے لئے نہیں ہیں. وہ اپنے آپ کو اپنے اختیارات پر سوال کرنے کی ضرورت سے خود کو بچاتے ہیں.

جب آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ تر محدودیاں صرف مجموعی معاہدے ہیں جو توڑ سکتے ہیں، سب کچھ تبدیل ہوتا ہے.

یہ صنعت کے معیار ہر کوئی پیروی کرتا ہے؟ صرف ایک کہانی ہے جو اس کی تخلیق کرنے والے کو فائدہ پہنچاتا ہے. ہر کوئی داخل ہونے کے لئے ان حراستوں کا احترام کرتا ہے؟ صرف معاہدے جو ان کو نظر انداز کرنے کے لئے تیار کسی کی طرف سے نظر انداز کیا جا سکتا ہے. کہ کیریئر کی راہ ہر ایک لیتا ہے؟ صرف چیزیں کرنے کا ایک طریقہ ہے جو کسی نے تیار کیا.

Reality is just consensus opinion that’s gained momentum.

اور موافقت آپ کے خیال سے کہیں زیادہ تیزی سے تبدیل ہوسکتی ہے جب کسی نے اسے تبدیل کرنے کا وعدہ کیا ہے.

ہر بار جب آپ ایسا کرتے ہیں جیسے کچھ ناممکن ممکن ہوسکتا ہے، تو آپ ایک تجربہ چلاتے ہیں جو دوسروں کو لگتا ہے کہ حقیقی ہے. ہر بار جب آپ ایک حدود کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں، آپ کو مجموعی ہپنوزیس کو کم کر رہے ہیں جو اس حدود کو ٹھیک رکھتا ہے.

زیادہ تر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں کیونکہ انہوں نے کبھی اس کا تجربہ نہیں کیا ہے اور انہوں نے کبھی نہیں کوشش کی ہے کہ ان کی ذاتی غلطی کسی اور کی حقیقت بن جائے.

جو لوگ دنیا کو دوبارہ تشکیل دیتے ہیں وہ اسے بالکل سمجھتے ہیں.

وہ آپ سے زیادہ مہذب نہیں ہیں. وہ آپ سے زیادہ رابطے میں نہیں ہیں. وہ صرف آپ کے آپ کے مقابلے میں ان کی غلطیوں کے لئے زیادہ مصروف ہیں.

Choose your delusion wisely.

آپ دوسروں کی کامیابی کی غلطیوں کے اندر رہ سکتے ہیں اور اسے حقیقی کہا جا سکتا ہے. آپ اپنی محدودیتوں کے طور پر ان کی محدودیتوں کو قبول کرسکتے ہیں. آپ چیزوں کو کرنے کے لئے اجازت طلب کرسکتے ہیں جو اجازت کی ضرورت نہیں ہے.

یا آپ ٹیسٹ کرنا شروع کرسکتے ہیں کہ کون سی قوانین واقعی اہم ہیں اور کون سی صرف کہانیاں ہیں جو کسی ایسے شخص کی طرف سے چیلنج نہیں کی گئی ہیں جو انہیں غلط ثابت کرنے کے لئے کافی مصروف ہیں.

دنیا آپ کو بتایا گیا ہے کے مقابلے میں زیادہ متحرک ہے کیونکہ وہ آپ کو یقین کرنے کی ضرورت تھی کہ یہ مقرر کیا گیا تھا.

موجودہ چیزوں کے بارے میں حقیقی ہونے سے روکیں، موجودہ چیزوں کے بارے میں جھوٹ باندھیں.

جو شخص یہ سمجھتا ہے وہ کسی بھی شخص کے مقابلے میں ایک غیر منصفانہ فائدہ اٹھاتا ہے جو نہیں کرتا.

یہ شخص آپ بھی ہو سکتا ہے.

پڑھنے کے لئے شکریہ،

سکاٹ

