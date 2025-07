Reality Is a Shared Delusion - Pilih yang Lebih Baik

Untuk wawasan lebih lanjut, termasuk menyelam mendalam mingguan, ide-ide yang kuat dan strategi yang terbukti dari pekerjaan saya dengan beberapa orang paling sukses di dunia, klik di sini untuk menjadi pelanggan berbayar @ newsletter.scottdclary.com

Two words I wish someone had told me when I was 22.

Pilih saja delusi.

Karena setiap hal yang Anda pikir "realistik" tentang hidup Anda sebenarnya hanya ilusi orang lain bahwa Anda telah setuju untuk hidup di dalam.

Saya menghabiskan dua puluh tahun saya menjadi pintar. praktis. realistis tentang peluang saya. saya mengikuti aturan karena aturan masuk akal. saya menerima batasan karena orang dewasa mengatakan kepada saya bahwa mereka nyata.

Saya hidup dalam halusinasi kolektif dan menyebutnya kebijaksanaan.

Berikut adalah apa yang memecah otak saya ketika saya akhirnya mengerti: Tidak ada tentang bagaimana dunia bekerja sebenarnya bagaimana dunia bekerja.

Uang? Made up. pekerjaan Anda? Made up. ide bahwa Anda membutuhkan izin untuk memulai sesuatu? Made up. keyakinan bahwa beberapa orang secara alami lebih mampu daripada yang lain? Made up.

Hari kerja delapan jam tidak mungkin sampai beberapa orang delusi memutuskan itu tidak. demokrasi gila sampai menjadi normal. terbang adalah fantasi sampai dua mekanik sepeda delusi membuktikan semua orang salah.

Every breakthrough in history happened because someone chose their delusion over consensus reality.

Tapi inilah yang tidak ada yang memberitahu Anda: Realitas bertarung kembali.

Bukan karena itu benar-benar nyata, tetapi karena orang lain membutuhkan Anda untuk percaya versi realitas mereka adalah nyata.

Ketika Anda mulai bertindak seolah-olah aturan tidak berlaku untuk Anda, orang-orang merasa tidak nyaman.Ketika Anda berhenti meminta izin, mereka mengatakan kepada Anda bahwa Anda tidak realistis.

Mereka tidak melindungi Anda dari kekecewaan. mereka melindungi diri mereka dari harus mempertanyakan pilihan mereka sendiri.

Saat Anda menyadari bahwa sebagian besar keterbatasan hanya perjanjian kolektif yang dapat dilanggar, segalanya berubah.

Yang standar industri semua orang mengikuti? Hanya cerita yang menguntungkan siapa pun yang membuatnya. hambatan-hambatan untuk masuk semua orang menghormati? Hanya perjanjian yang dapat diabaikan oleh siapa pun yang bersedia untuk mengabaikan mereka. bahwa jalur karir semua orang mengambil? Hanya satu cara untuk melakukan hal-hal yang seseorang membuat.

Reality is just consensus opinion that’s gained momentum.

Dan konsensus dapat berubah lebih cepat daripada yang Anda pikirkan ketika seseorang berkomitmen untuk mengubahnya.

Setiap kali Anda bertindak seolah-olah sesuatu yang mustahil mungkin, Anda menjalankan eksperimen dalam membentuk kembali apa yang orang lain pikir nyata.

Kebanyakan orang tidak mengerti ini karena mereka tidak pernah mengujinya. mereka tidak pernah mencoba hidup seolah-olah delusi pribadi mereka bisa menjadi kenyataan orang lain.

Tetapi orang-orang yang mengubah dunia? mereka mengerti dengan sempurna.

Mereka tidak lebih berbakat dari Anda. mereka tidak lebih terhubung dari Anda. mereka hanya lebih berkomitmen pada delusi mereka daripada Anda pada Anda.

Choose your delusion wisely.

Anda dapat terus hidup di dalam delusi sukses orang lain dan menyebutnya realistis. Anda dapat terus menerima batasan mereka sebagai batasan Anda. Anda dapat terus meminta izin untuk melakukan hal-hal yang tidak memerlukan izin.

Atau Anda dapat mulai menguji aturan mana yang benar-benar penting dan mana yang hanya cerita yang tidak ditantang oleh seseorang yang cukup berkomitmen untuk membuktikan mereka salah.

Dunia lebih mudah dipecah-belah daripada yang mereka katakan kepada Anda karena mereka membutuhkan Anda untuk percaya bahwa itu telah diatur.

Berhentilah menjadi realistis tentang apa yang ada, mulailah menjadi delusi tentang apa yang mungkin ada.

Orang yang memahami ini memiliki keunggulan yang tidak adil atas siapa pun yang tidak.

Orang itu juga bisa jadi Anda.

Terima kasih sudah membaca,

Scott yang

