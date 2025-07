Reality Is a Shared Delusion - சிறந்த ஒன்றை தேர்வு

ஒரு முதியவன் பாதாளங்களைத் தாண்டும் தன் மந்திரக்கோலால் சாய்த்தபடியிருக்கிறான் நாட்சத்திரங்களை. .............................................................................................................................................................................. இது எத்தனையாவது [...]

Two words I wish someone had told me when I was 22.

ஏனெனில் உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் நினைத்த ஒவ்வொரு விஷயமும் உங்கள் வாழ்க்கையில் "உண்மையாக" உள்ளது, உண்மையில் நீங்கள் உள்ளே வாழ்வதற்கு ஒப்புக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று யாரோ ஒருவரின் குழப்பம் மட்டுமே.

I was living inside of a collective hallucination and calling it wisdom நான் ஒரு கோரிக்கை உள்ளே வாழ்ந்து, அதை ஞானம் என்று அழைத்தேன்.

பணம்.உங்கள் வேலையை?உங்கள் வேலையை.நீங்கள் ஏதாவது தொடங்குவதற்கு அனுமதி தேவை என்று யோசனை.ஒருவர் மற்றவர்களை விட நன்றாக இருக்கிறார் என்று நம்பிக்கை.

Every breakthrough in history happened because someone chose their delusion over consensus reality.

ஆனால் இங்கே யாரும் உங்களுக்கு சொல்லாத விஷயம்: உண்மையை மீட்கிறது.

அது உண்மையில் உண்மையானது என்பதால் அல்ல, ஆனால் மற்ற மக்கள் உங்கள் உண்மையான உண்மையை நம்ப வேண்டும் என்பதால்.

அவர்கள் உங்களை காப்பாற்றவில்லை; அவர்கள் தங்கள் தேர்வுகளைக் கேட்க வேண்டும் என்று தங்களை காப்பாற்றுகிறார்கள்.

நீங்கள் பெரும்பாலான தடுப்புகளை மட்டுமே அழிக்க முடியும் கோரிக்கைகள் என்று புரிந்துகொள்ளும் போது, எல்லாம் மாற்றம்.

இந்த வணிக நிலையம் அனைவருக்கும் பின்பற்றப்படுகிறது? அதை படைத்தவர்களுக்கு நன்மை என்று ஒரு கதை மட்டுமே. அனைவருக்கும் உள்ளடக்கிய அந்த மூலிகைகள் கவனிக்கிறது? யாராவது அவர்களை விசாரிக்க விரும்புபவர்களிடமிருந்து எடுக்க முடியாத ஒப்பந்தங்கள் மட்டுமே. எல்லோரும் எடுக்கும் அந்த வணிக வழி? யாராவது உருவாக்கப்பட்ட விஷயங்களை செய்ய ஒரே ஒரு வழி.

Reality is just consensus opinion that’s gained momentum.

ஒருவர் அதை மாற்றிக் கொண்டால் நீங்கள் நினைத்ததை விட வேகமாக மாற்ற முடியும்.

உலகை புரிந்து கொள்வார்களா?அவர்கள் புரிந்து கொள்வார்கள்.

அவர்கள் உங்களை விட மேலானவர்கள் அல்ல, அவர்கள் உங்களை விட மேலானவர்கள் அல்ல, அவர்கள் உங்களை விட மேலானவர்கள் அல்ல.

Choose your delusion wisely.

அல்லது நீங்கள் உண்மையில் எவைகள் உண்மையில் பொருந்தும் மற்றும் எவைகள் தவறாக நிரூபிக்க போதுமான உறுதியான யாரைக் கவலைப்படவில்லை கதைகள் என்று சோதிக்க முடியும்.

உலகம் உங்களிடம் கூறப்பட்டதை விட மோசமானது, ஏனெனில் அவர்களுக்கு அது சரிசெய்யப்பட்டதாக நீங்கள் நம்ப வேண்டும்.

இப்போதைக்கு என்ன நடக்குமோ, என்ன நடக்குமோ, என்ன நடக்குமோ, என்ன நடக்குமோ, என்ன நடக்குமோ, என்ன நடக்குமோ, என்ன நடக்குமோ, என்ன நடக்குமோ, என்ன நடக்குமோ, என்ன நடக்குமோ, என்ன நடக்குமோ, என்ன நடக்குமோ, என்ன நடக்குமோ, என்ன நடக்குமோ, என்ன நடக்குமோ.

இதை புரிந்துகொள்ளாதவருக்கு எல்லோருக்கும் ஒரு நியாயமான நன்மை உண்டு.

அந்த நபர் நீங்களும் இருக்கலாம்.

ஓதுவதற்கு நன்றி,

ஸ்கூல்

