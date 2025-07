ការពិតគឺជាការចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចាយចែកចែកចាយចែកចាយចែកចាយ

សម្រាប់ការយល់ដឹងបន្ថែមទៀតរួមបញ្ចូលទាំងការទូទាត់ទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទ

Two words I wish someone had told me when I was 22.

ជ្រើសរើសពាក់កណ្តាល

ដោយសារតែអ្វីទាំងអស់ដែលអ្នកគិតថាគឺជា "ពិតប្រាកដ"អំពីជីវិតរបស់អ្នកគឺជាការពិតប្រាកដនៃការចាក់ស្លាករបស់មនុស្សផ្សេងទៀតដែលអ្នកបានអនុម័តដើម្បីមានជីវិតក្នុង។

ខ្ញុំនៅក្នុងរយៈពេល ២០ ឆ្នាំរបស់ខ្ញុំដែលមានគុណសម្បត្តិ។ គោលបំណង។ គោលបំណងពិតប្រាកដអំពីឱកាសរបស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំនៅតាមច្បាប់ដោយសារតែគោលបំណងដែលមានគុណសម្បត្តិ។ ខ្ញុំនៅក្នុងការទទួលយកកំណត់ដែលមានគុណសម្បត្តិដោយសារតែមនុស្សពេញវ័យបាននិយាយថាពួកគេគឺពិតប្រាកដ។

ខ្ញុំនៅក្នុងការរស់នៅក្នុងការរស់នៅក្នុងការរស់នៅក្នុងការរស់នៅក្នុងការរស់នៅក្នុងការរស់នៅក្នុងការរស់នៅក្នុងការរស់នៅក្នុងការរស់នៅក្នុងការរស់នៅក្នុងការរស់នៅក្នុងការរស់នៅក្នុងការរស់នៅក្នុងការរស់នៅ។

នេះគឺជាអ្វីដែលបានកាត់បន្ថយអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំចង់យល់ថាវា: មិនមានអ្វីមួយអំពីរបៀបដែលពិភពលោកធ្វើការគឺពិតជារបៀបដែលពិភពលោកធ្វើការ។ វាគឺជារបៀបដែលពិភពលោកធ្វើការនៅពេលឥឡូវនេះដោយសារតែមនុស្សជាច្រើនបានជ្រើសរើសការធ្វើវាដូច្នេះ។

តើអ្នកត្រូវការអត្ថប្រយោជន៍ដើម្បីចាប់ផ្តើមអ្វីដែលអ្នកត្រូវការអត្ថប្រយោជន៍ដើម្បីចាប់ផ្តើមអ្វីដែលអ្នកត្រូវការអត្ថប្រយោជន៍ដើម្បីចាប់ផ្តើមអ្វីដែលអ្នកត្រូវការអត្ថប្រយោជន៍ដើម្បីចាប់ផ្តើមអ្វីដែលអ្នកត្រូវការអត្ថប្រយោជន៍ដើម្បីចាប់ផ្តើមអ្វីដែលអ្នកត្រូវការអត្ថប្រយោជន៍ដើម្បីចាប់ផ្តើមអ្វីដែលអ្នកត្រូវការអត្ថប្រយោជន៍ដើម្បីចាប់ផ្តើមអ្វីដែលអ្នកត្រូវការអត្ថប្រយោជន៍?

ថ្ងៃធ្វើការរយៈពេល 8 ម៉ោងគឺជាការមិនអាចធ្វើបានប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណោះទេប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណោះ។

Every breakthrough in history happened because someone chose their delusion over consensus reality.

ប៉ុន្តែនៅទីនេះគឺជាអ្វីដែលអ្នកមិនបាននិយាយទៅអ្នក: ការពិតប្រាកដជួបប្រជុំវិញ។

មិនមែនដោយសារតែវាជាការពិតទេប៉ុន្តែដោយសារតែមនុស្សផ្សេងទៀតត្រូវការអ្នកដើម្បីជឿថាកំណែរបស់ពួកគេនៃការពិតគឺពិតប្រាកដ។ សមត្ថភាពរបស់ពួកគេមានពីអ្នកទទួលយកការកាត់បន្ថយរបស់ពួកគេជាច្បាប់គ្រប់គ្រាន់។

នៅពេលដែលអ្នកចាប់ផ្តើមធ្វើឱ្យប្រាកដថាគោលដៅមិនអនុវត្តដល់អ្នកអ្នកអ្នកនឹងមិនមានភាពងាយស្រួល។ នៅពេលដែលអ្នកចាប់ផ្តើមសួរឱ្យអនុញ្ញាតអ្នកអ្នកនឹងនិយាយថាអ្នកគឺមិនពិតប្រាកដ។ នៅពេលដែលអ្នកមិនទទួលបានការទទួលយក "ដូច្នេះគឺដូច្នេះអ្វីដែលធ្វើបាន" អ្នកនឹងនិយាយថាអ្នកគឺជាអាក្រក់។

ពួកគេមិនមានការពារអ្នកពីការបាត់បង់។ ពួកគេមានការពារពួកគេដោយមិនចាំបាច់ធ្វើការជ្រើសរើសរបស់ពួកគេ។

នៅពេលដែលអ្នកយល់ដឹងថាភាគច្រើននៃការកាត់បន្ថយគឺគ្រាន់តែមធ្យមដែលអាចបាត់បន្ថយ, អ្វីគ្រប់យ៉ាងនឹងផ្លាស់ប្តូរ។

ស្ដង់ដារឧស្សាហកម្មទាំងអស់គាត់បើយោងតាម? គ្រាន់តែជាប្រវត្តិសាស្រ្តដែលទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ដល់អ្នកដែលបានបង្កើតវា។ ការជួសជុលដើម្បីចូលទាំងអស់គួរឱ្យអរគុណ? គ្រាន់តែជាការជួសជុលដែលអាចត្រូវបានបាត់បង់ដោយអ្នកដែលចង់បាត់បង់ពួកគេ។ ការជួសជុលកម្រិតដែលទាំងអស់ទទួលបាន? គ្រាន់តែជាវិធីមួយដើម្បីធ្វើអ្វីដែលអ្នកបានរចនាឡើង។

Reality is just consensus opinion that’s gained momentum.

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងឆាប់រហ័សជាងអ្នកគិតនៅពេលដែលអ្នកចង់ផ្លាស់ប្តូរវា។

នៅពេលដែលអ្នកធ្វើការដូចជាអ្វីដែលមិនអាចធ្វើបានអាចធ្វើបានអ្នកកំពុងដំណើរការបទពិសោធន៍ក្នុងការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងអ្វីដែលអ្នកគិតថាជាការពិត។ នៅពេលដែលអ្នកចង់ទទួលយកការកាត់បន្ថយអ្នកកំពុងកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយដែលអនុញ្ញាតឱ្យការកាត់បន្ថយនេះនៅទីនេះ។

មនុស្សជាច្រើនមិនយល់ពីនេះដោយសារតែពួកគេមិនបានសាកល្បងវាទេ។ ពួកគេមិនបានសាកល្បងធ្វើការដូចជាការសាកល្បងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេអាចក្លាយជាការពិតរបស់មនុស្សទាំងអស់។

ប៉ុន្តែអ្នកដែលធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងពិភពលោក? ពួកគេបានយល់ដឹងយ៉ាងល្អ។

ពួកគេមិនមានសមត្ថភាពច្រើនជាងអ្នក។ ពួកគេមិនមានការតភ្ជាប់ច្រើនជាងអ្នក។ ពួកគេគ្រាន់តែមានការតភ្ជាប់កាន់តែច្រើនទៅនឹងការចាត់ទុកចិត្តរបស់ពួកគេជាងអ្នកទៅនឹងការចាត់ទុកចិត្តរបស់អ្នក។

Choose your delusion wisely.

អ្នកអាចរក្សាទុកអារម្មណ៍របស់មនុស្សផ្សេងគ្នានៅក្នុងការរក្សាទុកអារម្មណ៍របស់មនុស្សផ្សេងគ្នានៅក្នុងការរក្សាទុកអារម្មណ៍របស់មនុស្សផ្សេងគ្នានៅក្នុងការរក្សាទុកអារម្មណ៍របស់មនុស្សផ្សេងគ្នានៅក្នុងការរក្សាទុកអារម្មណ៍របស់មនុស្សផ្សេងគ្នានៅក្នុងការរក្សាទុកអារម្មណ៍របស់មនុស្សផ្សេងគ្នានៅក្នុងការរក្សាទុកអារម្មណ៍របស់មនុស្សផ្សេងគ្នានៅក្នុងការរក្សាទុកអារម្មណ៍របស់មនុស្សផ្សេងគ្នានៅក្នុងការរក្សាទុកអារម្មណ៍របស់មនុស្សផ្សេងគ្នានៅក្នុងការរក្សាទុកអារម្មណ៍របស់អ្នក។

ឬអ្នកអាចចាប់ផ្តើមធ្វើតេស្តអំពីរបៀបដែលជាការពិតប្រាកដនិងរបៀបដែលជាការពិតប្រាកដគឺគ្រាន់តែជាប្រវត្តិសាស្រ្តដែលមិនត្រូវបានសាកល្បងដោយអ្នកដែលមានតម្រូវការដើម្បីបង្ហាញថាពួកគេមិនត្រឹមត្រូវ។

ពិភពលោកគឺមានភាពងាយស្រួលជាងដែលពួកគេបាននិយាយដល់អ្នកដោយសារតែពួកគេត្រូវការអ្នកដើម្បីជឿថាវាត្រូវបានកំណត់។

កាត់បន្ថយការពិតប្រាកដអំពីអ្វីដែលមាន។ កាត់បន្ថយការពិតប្រាកដអំពីអ្វីដែលអាចមាន។

អ្នកដែលបានយល់ដឹងអំពីការនេះមានអត្ថប្រយោជន៍ខុសត្រូវជាងអ្នកដែលមិនបានយល់ដឹងអំពីការនេះ។

មនុស្សនេះអាចជាអ្នកផងដែរ។

