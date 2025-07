Realybė yra bendra iliuzija - pasirinkite geresnį

Daugiau įžvalgų, įskaitant savaitinius gilius nardymus, galingas idėjas ir įrodytas strategijas iš mano darbo su kai kuriais sėkmingiausiais žmonėmis pasaulyje, spustelėkite čia, kad taptumėte apmokamu abonentu @ newsletter.scottdclary.com

Two words I wish someone had told me when I was 22.

Pasirinkite apgaulę

Nes kiekvienas dalykas, kurį jūs manote, kad yra „reališkas“ apie savo gyvenimą, iš tikrųjų yra tik kažkieno apgaulė, kad jūs sutikote gyventi viduje.

Aš praleidau savo dvidešimtmečius būti protingas. Praktinis. Realistiškas apie mano šansus. Aš sekiau taisykles, nes taisyklės buvo prasmingos. Aš priėmiau apribojimus, nes suaugusieji man pasakė, kad jie yra realūs.

Gyvendavau kolektyvinėse haliucinacijose ir vadinau tai išmintimi.

Štai kas sulaužė mano smegenis, kai aš pagaliau supratau: nieko apie tai, kaip veikia pasaulis, iš tikrųjų nėra, kaip veikia pasaulis.

Pinigai? sukurtas. jūsų darbas? sukurtas. idėja, kad jums reikia leidimo pradėti kažką? sukurtas. įsitikinimas, kad kai kurie žmonės natūraliai sugeba daugiau nei kiti? sukurtas.

Aštuonių valandų darbo diena buvo neįmanoma, kol koks nors apgaulingas žmogus nusprendė, kad taip nėra.Demokratija buvo beprotiška, kol ji tapo normali.Lėktuvas buvo fantazija, kol du apgaulingi dviračių mechanikai įrodė, kad visi klysta.

Every breakthrough in history happened because someone chose their delusion over consensus reality.

Bet čia yra tai, ko niekas jums nesako: realybė kovoja atgal.

Ne todėl, kad tai iš tikrųjų yra tikra, bet todėl, kad kitiems žmonėms reikia, kad jūs tikėtumėte, jog jų tikrovės versija yra tikra.

Kai pradedate elgtis taip, tarsi taisyklės jums netaikomos, žmonės tampa nepatogūs.Kai nustojate prašyti leidimo, jie jums sako, kad esate nerealus.

Jie neapsaugo jus nuo nusivylimo, jie saugo save nuo to, kad turėtumėte abejoti savo pasirinkimais.

Tą akimirką, kai suprantate, kad dauguma apribojimų yra tik kolektyviniai susitarimai, kuriuos galima sulaužyti, viskas keičiasi.

Tai pramonės standartas kiekvienas seka? Tiesiog istorija, kuri naudingas kas jį sukūrė. Tie kliūtys patekti visi gerbia? Tiesiog susitarimai, kurie gali būti ignoruojami kas nori juos ignoruoti. kad karjeros kelias kiekvienas imasi? Tiesiog vienas būdas daryti dalykus, kad kažkas sukūrė.

Reality is just consensus opinion that’s gained momentum.

Ir konsensusas gali pasikeisti greičiau, nei jūs manote, kai kas nors įsipareigoja jį pakeisti.

Kiekvieną kartą, kai elgiatės taip, tarsi kažkas neįmanoma būtų įmanoma, jūs vykdote eksperimentą pertvarkant tai, ką visi kiti mano, kad yra realus.

Dauguma žmonių to nesupranta, nes niekada to nepatyrė, jie niekada nesistengė gyventi taip, tarsi jų asmeninė apgaulė taptų visų kitų realybe.

Bet žmonės, kurie pertvarko pasaulį, puikiai tai supranta.

Jie nėra labiau talentingi nei jūs, jie nėra labiau susiję nei jūs, jie tiesiog labiau įsipareigoja savo iliuzijoms, nei jūs esate savo.

Choose your delusion wisely.

Jūs galite ir toliau gyventi kitų žmonių sėkmingų iliuzijų viduje ir vadinti juos realiais.Jūs galite ir toliau priimti jų apribojimus kaip savo apribojimus.Jūs galite ir toliau prašyti leidimo daryti dalykus, kuriems nereikia leidimo.

Arba galite pradėti išbandyti, kurios taisyklės iš tikrųjų svarbios, o kurios yra tik istorijos, kurias nepaneigė kažkas, kuris yra pakankamai įsipareigojęs įrodyti, kad jie yra neteisingi.

Pasaulis yra labiau iškraipomas, nei jums buvo pasakyta, nes jiems reikėjo jūsų, kad tikėtumėte, kad jis buvo nustatytas.

Nustokite būti realistais apie tai, kas egzistuoja.

Asmuo, kuris tai supranta, turi nesąžiningą pranašumą prieš visus, kurie to nedaro.

Tas asmuo taip pat gali būti jūs.

Ačiū už skaitymą,

Skotas

Sėkmės istorija (Top 5 asmeninio tobulėjimo podcast)

Žiniatinklio svetainė (321k Subs)

Socialinė žiniasklaida