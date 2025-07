Reality Is A Shared Delusion - Pick A Better One シングル

毎週の深いダイビング、強力なアイデアと世界で最も成功した人々との私の仕事から実証された戦略を含むより多くの洞察を得るには、ここをクリックして有料のサブスクリプトになる@newsletter.scottdclary.com

Two words I wish someone had told me when I was 22.

幻想を選ぶ

なぜなら、あなたが自分の人生について「現実的」だと思っているすべてのものは、実際には、あなたが内面に生きることに同意した他人の幻想にすぎないからです。

私は20代を賢く過ごしました 実践的です 僕のチャンスについて現実的です ルールが意味を持っているのでルールに従いました 限界を受け入れたのは、大人が本当のものだと私に言ったからです

私は集団的な幻覚の中に住んでいて、それを知恵と呼んでいました。

私がようやく理解したときに私の脳を壊したのは、世界がどのように機能するかは、世界が実際にどのように機能するかではありません。

お金? 作った? 仕事? 作った? 何かを始めるために許可が必要だという考え? 作った? ある人々が他の人たちより自然に能力があるという信念? 作った。

民主主義は正常になるまで狂っていた 飛行は二人の幻想的な自転車メカニックがみんなを間違えたことを証明するまで幻想だった

Every breakthrough in history happened because someone chose their delusion over consensus reality.

しかし、ここに誰もあなたに言わないものがあります:現実は反撃します。

それは実際のものだからではなく、他の人々があなたが彼らの現実のバージョンが現実であると信じる必要があるからである。

あなたがルールがあなたに適用されていないかのように行動し始めると、人々は不快になります。あなたが許可を求めるのをやめると、彼らはあなたが非現実的であると言います。

彼らはあなたを失望から守るのではなく、自分自身の選択を疑問視する必要から自分自身を守っています。

ほとんどの制約が破られることのできる集団協定であることに気づく瞬間、すべてが変わる。

この業界の基準は誰もが従っていますか? 誰もがそれを創造した人に利益をもたらす物語だけです。 誰もが尊重する入力の障壁は? 誰もが無視したい人によって無視されることができる合意だけです。

Reality is just consensus opinion that’s gained momentum.

コンセンサスは、誰かがそれを変えることを約束したときよりも速く変化することができる。

あなたが不可能なことが可能であるかのように振る舞うたびに、あなたは他の人々が現実だと考えているものを再構成する実験を実行しています。

ほとんどの人はこれを理解していないので、彼らはそれをテストしたことがない。彼らは自分の個人的な幻想が他人の現実になるかもしれないように生きようと試みたことがない。

世界を変える人々は、それを完全に理解しているのだろうか。

彼らはあなたより才能があるわけではない、彼らはあなたより接続されているわけではない、彼らはあなたの幻想よりも彼らの幻想により献身しているだけだ。

Choose your delusion wisely.

あなたは他人の成功した幻想の中で生き続け、それを現実主義と呼ぶことができます. あなたは彼らの限界を自分の限界として受け入れ続けることができます. あなたは許可を必要としないことをする許可を求め続けることができます.

あるいは、どのルールが本当に重要で、どのルールが間違っていることを証明するのに十分にコミットした誰かが挑戦していないストーリーにすぎないかをテストし始めることができます。

彼らがあなたに言ったよりも、世界はより複雑である、なぜなら、彼らはそれを固定したと信じるためにあなたを必要としていたからだ。

存在するものについて現実的であることをやめ、存在するものについて幻想的になることを始める。

これを理解している人は、そうでない人に対して不公平な優位性を持っています。

その人こそあなたかもしれない。

