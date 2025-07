A realidade é uma ilusão compartilhada - escolha uma melhor

Para mais informações, incluindo mergulhos semanais, ideias poderosas e estratégias comprovadas do meu trabalho com algumas das pessoas mais bem sucedidas do mundo, clique aqui para se tornar um assinante pago @ newsletter.scottdclary.com

Two words I wish someone had told me when I was 22.

Escolha a ilusão.

Porque cada coisa que você pensa que é “realista” sobre sua vida é na verdade apenas a ilusão de outra pessoa de que você concordou em viver dentro.

Eu passei meus vinte anos sendo inteligente. prático. realista sobre minhas chances. Eu segui as regras porque as regras fizeram sentido. Eu aceitei limitações porque os adultos me disseram que eram reais.

Eu estava vivendo dentro de uma alucinação coletiva e chamando isso de sabedoria.

Aqui está o que quebrou meu cérebro quando eu finalmente entendi: Nada sobre como o mundo funciona é realmente como o mundo funciona.

A ideia de que você precisa de permissão para começar algo? A crença de que algumas pessoas são naturalmente mais capazes do que outras?

O dia de trabalho de oito horas era impossível até que uma pessoa delirante decidiu que não era.A democracia era louca até que se tornou normal.O vôo era fantasia até que dois mecânicos de bicicletas delirantes provaram que todos estavam errados.

Every breakthrough in history happened because someone chose their delusion over consensus reality.

Mas aqui está a coisa que ninguém lhe diz: a realidade luta de volta.

Não porque seja realmente real, mas porque outras pessoas precisam que você acredite que sua versão da realidade é real.

Quando você começa a agir como se as regras não se aplicassem a você, as pessoas ficam desconfortáveis.Quando você parar de pedir permissão, elas dizem que você está sendo irreal.Quando você se recusa a aceitar “essa é a maneira como as coisas funcionam”, elas chamam você de ingênuo.

Eles não estão protegendo você da decepção, eles estão se protegendo de ter que questionar suas próprias escolhas.

No momento em que você percebe que a maioria das restrições são apenas acordos coletivos que podem ser quebrados, tudo muda.

Esse padrão da indústria todos seguem? Apenas uma história que beneficia quem a criou. Essas barreiras de entrada todos respeitam? Apenas acordos que podem ser ignorados por qualquer pessoa disposta a ignorá-los. Que caminho de carreira todos tomam? Apenas uma maneira de fazer coisas que alguém fez.

Reality is just consensus opinion that’s gained momentum.

E o consenso pode mudar mais rápido do que você pensa quando alguém se compromete a mudá-lo.

Cada vez que você age como se algo impossível pudesse ser possível, você está executando um experimento para reformular o que todos os outros pensam que é real.

A maioria das pessoas não entende isso porque nunca o testou.Nunca tentou viver como se sua ilusão pessoal pudesse se tornar a realidade de todos os outros.

Mas as pessoas que remodelam o mundo?Eles entendem perfeitamente.

Eles não são mais talentosos do que você.Eles não estão mais conectados do que você.Eles estão apenas mais comprometidos com suas ilusões do que você está com o seu.

Choose your delusion wisely.

Você pode continuar vivendo dentro das ilusões bem-sucedidas de outras pessoas e chamá-las de realistas.Você pode continuar aceitando suas limitações como suas limitações.Você pode continuar pedindo permissão para fazer coisas que não exigem permissão.

Ou você pode começar a testar quais regras realmente importam e quais são apenas histórias que não foram desafiadas por alguém comprometido o suficiente para provar que estão erradas.

O mundo é mais maleável do que eles lhe disseram porque eles precisavam de você para acreditar que era fixado.

Pare de ser realista sobre o que existe e comece a ser delirante sobre o que poderia existir.

A pessoa que entende isso tem uma vantagem injusta sobre todos os que não o fazem.

Essa pessoa também pode ser você.

Obrigado pela leitura,

escocês

