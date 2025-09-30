Digital Turbine Bir Sprint'te ScyllaDB ile DynamoDB'yi GCP'ye Nasıl Gönderdi

How Joseph Shorter and Miles Ward led a fast, safe migration with ScyllaDB’s DynamoDB-compatible API Digital Turbine, mobil reklam teknolojisi sektöründe sessiz ama güçlü bir oyuncu.Platformları Android telefonlarda önceden yüklü olup, uygulama geliştiricileri, reklamverenleri, mobil operatörleri ve cihaz üreticileri ile bağlantı kuruyor.Bu süreçte yılda 500 milyon dolar getiriyorlar ve veritabanları düşerse işleri düşüyor. Digital Turbine yakın zamanda Google Cloud'da standartlaştırmaya karar verdi - bu yüzden DynamoDB veritabanı ile devam etmek artık bir seçenek değildi. Joseph Shorter (VP, Digital Turbine Platform Mimarlığı), Miles Ward (SADA’nın CTO’su) ile bir araya geldi ve harekete geçmek için bir oyun planı tasarladı. Bu konferansta Joe ve Miles'ten doğrudan duyabilirsiniz: Aşağıdaki tartışmalardan bazı önemli noktaları yakaladık. Neden DynamoDB'den geçiş yapın DynamoDB migrasyonunun başlangıç noktası Digital Turbine'ın Bir dizi satın alma sonrasında.Ama bu tek sorun değildi.DynamoDB maliyet açısından ya da performans açısından ideal değildi. GCP standardizasyonuna karar vermek Joe şöyle açıklıyor: “Dünyayı genişlettikçe biraz pahalı olabilir, dürüst olmak gerekirse bazı performans sorunlarını bulduk. Bir ton okuma yaptık – DynamoDB ile tüm etkileşimlerin% 90’ı okuma operasyonlarıydı. Tüm bu operasyonlarla, performans hitlerinin istediğimizden daha fazla ölçeklendirmemizi gerektiğini bulduk, bu da maliyetleri arttırdı.” DynamoDB Migrasyon Gereksinimleri Digital Turbine, geçişin mümkün olduğunca hızlı ve düşük riskli olması gerektiğini, bu da uygulama refaktorajını en aza indirmek anlamına geldi. Joe’ya göre ana kaygı, “Platformımızı radikal bir şekilde yeniden yapılandırmadan, en azından aynı performans ve değeri korumak ve bir çöküş ve yanma durumunu önlemek için nasıl geçiş yapabiliriz? Bazı Google-native çözümleri ve ScyllaDB dahil olmak üzere birkaç seçeneği düşünmelerine yardımcı olan SADA'ya yaklaştılar. DynamoDB Migrasyonu Nedir Özetle, “pudding pastası kadar kolay” (Joe'yi buraya yazdı). ama biraz daha detaylı: “Sadece kullanabileceğimiz bir DynamoDB API var. refactoring olmadığını söylemeyeceğim. Mühendislerin bu bilgiyi bağlamalarını kolaylaştırmak için bazı refactoring yaptık, ancak basitti. Bu kodu yazmak için bir sprintten daha az zaman aldı. Herkes bize ScyllaDB’nin çok daha hızlı olacağını söylemişti. “Tabii ki, her rakip ürünlerinin daha iyi performans gösterdiğini söylüyordu.” Doğru bir POC yapmaya karar verdik - sadece DynamoDB ile karşılaştırıldığında ScyllaDB ile basit bir iletişim değil. aslında bazı bağımlılıklarla birden fazla uygulama kurduk ve AWS'de gerçekte nasıl çalıştığını ayarladık, sonra basınç test ettik. herhangi bir hata yapamadık - burada bir hata tüm şirketin düşeceğini ifade etti. Amacımız, ilk olarak, çalıştığından ve ikincisi, gerçekten performans gösterdiğinden emin olmaktı ve sonuçta, tüm vaatlerini yerine getirdi. Sonuçlar şimdiye kadar – minimum klavye kullanımı ile AWS'den ayrılmak için temel hedefleri yerine getirilmesinin ötesinde, Digital Turbine ekibi performanslarını iyileştirdi - ve ek bir avantaj olarak maliyetlerini de biraz azaltmaya başladılar. Joe’dan: “Bunun bir kısmının performansın sadece daha iyi olduğu gerçeğine bağlı olduğunu düşünüyorum. Başlangıçta neyi bekleyeceğimizi bilmiyorduk, bu yüzden şeyleri oldukça karşılaştırılabilir hale getirdik. Bulduğumuz şey, sadece daha iyi çalıştığıdır. Bunun için çok fazla altyapıya ihtiyacımız yok. Yüzde 20 maliyet farkı – bu ne demek istediğinize bakılmaksızın büyük bir rakam. Ve daha da genişleme planlarımızı göz önünde bulundurduğunuzda, bu daha da önemli hale gelir. endüstrimizde, sadece birkaç büyük oyuncu var – Google, Facebook ve daha sonra herkes. Daha fazla müşteri kazandığımızda ve daha fazla insan “Hey, ne yaptığınızı seviyoruz” diyorken, radikal olarak ölçeklendirmeliyiz. %20 maliyet farkı zaten önemli ve gelecekte büyük olabilir. Daha iyi performans ve daha iyi fiyatlar – bundan çok daha fazlasını talep etmek zordur.