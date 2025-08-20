Leo imethibitishwa kuwa mtandao wake wa msingi utaanza kuishi katika Q4 2025, kuingia soko na utendaji na usanifu uliopangwa kurekebisha kile kinachowezekana kwa blockchain ya Layer-1. Amsterdam, Netherlands, August 14th, 2025/Chainwire/-- Mtandao wa QF (QF) Mtandao wa QF (QF) Wakati mwanzilishi wa Ethereum Vitalik Buterin hivi karibuni alichukua wazo la kuhamisha Ethereum Virtual Machine (EVM) kwa usanifu wa RISC-V, QF tayari imejenga msingi wake karibu na teknolojia hii mpya. Iliyoundwa ili kulinda kile kinachojulikana kama nguzo tano za maisha ya digital, ambayo ni utambulisho, fedha, kazi, jumuiya, na data, Mtandao wa QF unapata muda wa mstari wa sekunde 0.1 kwa njia ya konsensus yake ya SPIN bila kuathiri decentralization, faida ambayo Layer 1 haijafikia. \n \n "Ufunguo wetu wa mainnet sio tu juu ya kuishi, ni juu ya kuthibitisha kwamba blockchain inaweza kuwa ya haraka, ya kupanua, na bado inaweza kutawala kwa kubuni," alisema Ben Burge, mwanzilishi wa Quantum Fusion Network. "Tumeunda msingi wa dApps ambayo inahisi haraka, salama, na isiyowezekana." "Ufunguo wetu wa mainnet sio tu juu ya kuishi, ni juu ya kuthibitisha kwamba blockchain inaweza kuwa ya haraka, ya kupanua, na bado inaweza kutawala kwa kubuni," alisema Ben Burge, mwanzilishi wa Quantum Fusion Network. "Tumeunda msingi wa dApps ambayo inahisi haraka, salama, na isiyowezekana." SDK ya QF ya asili ya kwanza, uhakiki wa kompyuta ya off-chain, na ushirikiano wa zkTLS huunda mazingira ambapo watengenezaji wanaweza kujenga maombi ambayo yanafanana na utendaji wa Web2 bila kuathiri decentralization. Kwa watengenezaji, hii inamaanisha uwezo wa kushindana na majukwaa ya kimkakati kwa kasi na kuaminika wakati wa kuhifadhi kanuni za msingi za blockchain. Mainnet ni juu ya njia ya Q4 2025. Wakati anakuja, QF ina nia ya si tu kujiunga na ngazi ya 1, lakini kuweka kiwango kipya kwa ajili yake. About QF Network * ya ** ni blockchain ya kiserikali ya Layer-1 iliyoundwa ili kulinda utambulisho, fedha, kazi, jumuiya, na data kwa karne ijayo. Kuendeshwa na konsensus ya SPIN, utekelezaji wa parallel, usanifu wa RISC-V, utambulisho wa uhakika wa off-chain, na zkTLS, QF hutoa utendaji wa kiwango cha Web2 bila kuharibu usawa au uhamisho. Mtandao wa QF Mtandao wa QF Website: https://qfnetwork.xyz/ https://qfnetwork.xyz/ https://qfnetwork.xyz/ X: https://x.com/theqfnetwork?s=21 https://x.com/theqfnetwork?s=21 https://x.com/theqfnetwork?s=21 Mawasiliano ya wa wa wa wa wa Ben Burge wa Mtandao wa QF Mimi ni mtumiaji wa mtandao.xyz \n \n Hadithi hii ilichapishwa kama taarifa ya vyombo vya habari na Chainwire chini ya HackerNoon's Business Blogging Program. Hadithi hii ilichapishwa kama taarifa ya vyombo vya habari na Chainwire chini ya Blogging ya Biashara ya HackerNoon . Programu ya Programu ya