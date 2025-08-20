QF Network、Q4 2025 Mainnet Launchを確認し、Layer-1 Blockchainパフォーマンスを再定義

今日、そのメインネットは2025年第4四半期に実現し、Layer-1ブロックチェーンの可能性を再構築するように設計されたパフォーマンスとアーキテクチャで市場に参入することを確認しました。 Amsterdam, Netherlands, August 14th, 2025/Chainwire/-- QFネットワーク(QF) QFネットワーク(QF) Ethereumの共同創設者であるVitalik Buterinは最近、Ethereum Virtual Machine(EVM)をRISC-Vアーキテクチャに移行するという考えを浮かべたが、QFはすでにこの新しい技術の中心を構築している。 QF Networkは、デジタルライフの5つの柱、すなわちアイデンティティ、お金、仕事、コミュニティ、およびデータを保護するように設計され、SPINコンセンサスを通じて、分散化を損なうことなくわずか0.1秒のブロックタイムを達成します。 \n \n 「私たちのメインネットの発売は、ブロックチェーンが速く、スケーラブルで、まだ設計上主権的であることを証明するだけでなく、Quantum Fusion Networkの創設者であるBen Burge氏は、「私たちは即時、安全、そして止められないように感じるdAppの基礎を築きました」と述べました。 「私たちのメインネットの発売は、ブロックチェーンが速く、スケーラブルで、まだ設計上主権的であることを証明するだけでなく、Quantum Fusion Networkの創設者であるBen Burge氏は、「私たちは即時、安全、そして止められないように感じるdAppの基礎を築きました」と述べました。 QFのネイティブファーストSDK、検証可能なオフチェーンコンピューティング、およびzkTLS統合により、開発者が、分散化を損なうことなくWeb2のパフォーマンスに匹敵するアプリケーションを構築できる環境が構築されます。 開発者にとって、これは、コアブロックチェーン原則を保持しながら、スピードと信頼性で集中型プラットフォームと競争する能力を意味します。ユーザーにとっては、ブロックチェーン採用を遅らせた遅延、スループット制限、または可用性の妥協なしで分散型アプリケーションを体験することを意味します。 Mainnetは2025年第4四半期に到着すると、QFはレイヤー1のレースに参加するだけでなく、新しい基準を設定するつもりです。 About QF Network ♪♪♪ **は、アイデンティティ、お金、仕事、コミュニティ、および次の世紀のデータを保護するために構築された主権的なレイヤー1ブロックチェーンです。SPINコンセンサス、並行実行、RISC-Vアーキテクチャ、検証可能なオフチェーンコンピューティング、およびzkTLSにより、QFは中立性や分散化を犠牲にすることなくWeb2グレードのパフォーマンスを提供します。 QFネットワーク QFネットワーク Website: https://qfnetwork.xyz/ https://qfnetwork.xyz/ https://qfnetwork.xyz/ X: https://x.com/theqfnetwork?s=21 https://x.com/theqfnetwork?s=21 https://x.com/theqfnetwork?s=21 コンタクト 創設者 ベン・バーグ QFネットワーク こんにちは@qfnetwork.xyz \n \n このストーリーは、HackerNoonのビジネスブログプログラムの下でChainwireがプレスリリースしたものです。 このストーリーは、HackerNoonのビジネスブログプログラムの下でChainwireがプレスリリースしたものです。 プログラム